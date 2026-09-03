從「豬倌」到村支書 95後女生帶全村347戶養豬

李怡在苕坡村養殖的黑豬。（取材自華西都市報／李怡供圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李怡放棄大城市高薪工作，返鄉從事畜牧養豬創業。

李怡放棄大城市高薪工作，返鄉從事畜牧養豬創業。 重點二： 她帶動347戶農戶養豬，年產值達2700餘萬元。

她帶動347戶農戶養豬，年產值達2700餘萬元。 重點三：從豬倌到村黨支部書記，她持續推動家鄉產業升級。

從四川省德陽市中江縣通濟鎮走出去的女大學生李怡，2016年放棄大城市高薪工作的機會，帶著畜牧獸醫專業知識回到生她養她的苕坡村，成為一名「豬倌」。

10年間，她從回鄉創業的大學生，變成村委會後備幹部，再當上村黨支部書記；養豬也從自己養，轉變為帶著村民一起養。如今，29歲的她已帶動347戶當地農戶養豬，年產值達2700餘萬元（人民幣，下同），人均增收1.2萬元。

據華西都市報報導，李怡是在2014年高考 後去江蘇農林職業技術學院學習，並報了畜牧獸醫專業，她說這並不是一時興起，而是早已經規畫好的目標。父母在她小時候就開始養豬，辦了個小小的養殖場，村裡也有很多長輩養豬，她的本意是學習更加專業的知識，改變家鄉養豬產業單一、經濟效益低的現狀。

「從小到大，我的寒暑假大部分時間是在豬圈裡度過的，13歲的時候，我就已經能夠獨自負責家裡50多頭母豬的養豬場，餵養、治療都由我一個人來。然而傳統的養殖模式弊病不少，無論是生長環境還是養殖流程，都制約著養豬場的發展，因此2014年填報志願時，我才選擇遠赴江蘇。」李怡說。

大一時，李怡參加了學校的創業比賽，苕坡村環境優美、無任何汙染的優勢，以及在學校小梅山育種基地的實習經驗，再結合家中積累多年的養殖經驗，她打造苕坡生態富農創業項目，最終還拿到市級獎項，得到老師們的認可，讓她更加覺得自己選擇的這條路能走通。

快畢業時，學校老師極力勸說她留在江蘇，輔導員還打電話給她的父親，但李怡說，「拒絕留校的選擇是我自己作的，因為從考出來的那一天開始，我就已經做好了回到中江大山懷抱的準備。」

打造土黑豬特色品牌

2016年實習期間，李怡拿著創業計畫回村，在父母幫襯下，她藉創業貸款開始創業，摒棄傳統的養殖模式，建起了中江縣苕坡生態農場，成立合作社，並發動當地農戶一起飼養川藏黑豬，致力打造生態農業品牌。

「具體而言就是回歸上世紀50、60年代的種養模式，結合現代管理營銷理念，我們將農戶納入合作社，由農戶小規模分散養殖，並嚴格控制規模。在這樣的模式下，農戶的收益得到保障。此外，在保障農戶保底收入的基礎上，我會將多餘的利潤跟農戶分紅。」

但創業初期困難重重。2019年，在這種模式初見收益、愈來愈多村民決定加入的時候，卻遇到「非洲豬瘟」，讓李怡不得不思考接下來要如何應對。於是她決定，對父親原來的養殖場做升級改造，引進現代化設備，避免與外界更多接觸，給參與養殖的農戶做專業培訓，最後終於挺過來了。

為了拓展銷路，李怡利用互聯網做線上宣傳，同時在德陽市區、中江縣城繁華位置開設村級農產品展銷門店，為村級產業規模化、品牌化發展打牢根基，努力打響「中江土黑豬」特色品牌。2025年，在縣農業農村局幫助下，村裡申報的「中江黑豬肉」成功登錄全國名特優新農產品名錄，如今村裡已同步進行飼料豬養殖和生態豬養殖，產品可以說是供不應求。

2024年，李怡被四川省農業農村廳評選為「四川省農村致富帶頭人」，讓她覺得很榮幸也很有壓力，擔心「村民們跟著我能掙多少錢呢？」直到今年6月，一組數據統計讓她覺得踏實了一些：帶動農戶347戶、年產值達2700餘萬元、人均增收1.2萬元。

改變家鄉 「豬倌」非貶義

「如今要再問我這個『豬倌』做得怎樣，我可以自豪地用數據說話。我從未覺得『豬倌』這個詞是貶義詞，因為我確實一直與豬打交道，很適用這個詞彙。當然，現在我的身分也有了些許變化，從返鄉創業大學生變成村後備幹部，如今成為村黨支部書記。」

李怡說，以前有一句土話叫做「嫁女莫嫁紅苕坡」，說的就是她們苕坡村。很多人想著如何走出農村，但農村已經和以前不一樣，現在農村的發展十分迅速，一天一個樣，在變得更好更美更乾淨，她也打心底裡想要改變家鄉面貌，撕掉外界的標籤與偏見。走出去之後再把自己的所學帶回農村，在這片土地發光發熱，為家鄉的發展貢獻一份力量，「我覺得正是打破外界刻板印象最有力的途徑，也是我最自豪的事情。」

如今，作為苕坡村的黨支部書記和村委會主任，身分的變化讓李怡覺得擔子更重了，「現在已經不僅局限於如何把苕坡村的黑豬養好，而是如何讓苕坡村更加美麗與宜居。」她說，苕坡村的下一步應該是擴建生態種養基地、建設農產品深加工車間、開發鄉村旅遊，「而我也始終會把汗水與熱愛，灑在家鄉的土地上。」

苕坡村養殖的黑豬。（取材自封面新聞）

李怡。（取材自封面新聞）

李怡的養殖場。（取材自華西都市報／李怡供圖）