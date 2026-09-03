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幫川金絲猴拍「證件照」 研究3年證實：臉愈寬愈好鬥

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野外的川金絲猴。（取材自封面新聞）
野外的川金絲猴。（取材自封面新聞）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：研究團隊三年為126隻野生川金絲猴拍攝證件照並測量臉寬。
  • 重點二：結果顯示臉愈寬的雄猴愈好鬥，發起攻擊更多且獲勝率更高。
  • 重點三：研究認為fWHR反映競爭能力，可能是靈長類普遍的演化信號。

一群年輕師生在隨時可能遭猴群圍攻的危險中，為川金絲猴的保育盡心力；另一年輕女孩則放棄大城市高薪，回家養出品牌豬。同樣身處大山，他們各自為理想付出對自然的熱愛。

在保育努力下，秦嶺地區的川金絲猴種群數量顯著成長，已從20世紀70年代的約3300隻增加至超過6000隻。西北大學生命科學學院副教授張培及其研究團隊，三年來為126隻野生川金絲猴拍攝「證件照」並觀察其行為，結果發現，在爭奪資源和交配機會時，川金絲猴預判對手實力、避免兩敗俱傷的憑藉是——看臉：臉愈寬的「大師兄」愈好鬥、愈能打。

三年為126隻猴拍照

據華西都市報報導，這項研究成果近日發表於動物行為學國際權威期刊「Animal Behaviour」上。

在秦嶺深處，川金絲猴們過著群居生活，在它們的「猴社會」中，等級森嚴，競爭無處不在：雄性爭奪交配機會，雌性爭奪資源和撫育支持，每次衝突都可能付出代價。面部形態是動物評判競爭者實力的關鍵信號之一，在動物行為學裡，臉型與戰鬥力之間的關係，已被科學家們認真地研究過。

面部寬高比（fWHR）是一種重要的面部形態指標，指兩側顴骨最大寬度與眉弓中點至上唇中點垂直距離的比值。通俗來說，就是臉寬還是窄。研究團隊拍攝「證件照」為川金絲猴量臉，三年裡為126隻川金絲猴個體的fWHR進行測量，記錄15隻主雄（一雄多雌單元裡的成年雄性）間的1628次衝突行為，並構建一系列模型後，張培團隊的研究得到了一個有趣的結果：臉更寬的雄性川金絲猴，發起的攻擊行為更多，並且獲勝概率也更高。

然而，研究未能證明fWHR可作為被競爭者識別的信號，影響雄性對攻擊對象的選擇，因此它更可能是一種反映個體自身競爭能力的外在信號，而非威懾對手、規避衝突的社會信號。

研究擇偶偏好「跑題」了

大眾通常認為，動物打架靠體型、力量，而最新的研究為何要聚焦fWHR？「這項研究始於一次『跑題』。」張培說，她最初給研究團隊碩士研究生牛飛布置的選題方向，是探究雌性金絲猴的擇偶偏好，計畫從體型、毛色等表型入手分析。沒想到牛飛在大量閱讀文獻後，萌生了研究川金絲猴臉型與戰鬥力關係的新思路。

這個想法得到了張培的鼓勵。「這個視角非常新穎有趣，川金絲猴群居規模大、社會關係變動頻繁，但整體性情溫和，種內攻擊行為強度極低，大多僅為驅趕、威嚇，極少出現激烈撕咬的衝突。」她說，團隊由此推測，川金絲猴或許存在可被同類識別的身體信號，以此預判對手實力、規避高強度衝突。

張培表示，體型和力量跟打架的關係眾所周知，但即使同樣的體型和力量，有些個體更好鬥，這其實跟動物的「個性」有關，通常是個性中的「支配性」這一維度。此前對靈長類動物的研究發現，「支配性」的維度與睾酮水平有關，也跟fWHR相關。

「以往，關於非人靈長類fWHR和『支配性』關係的研究，主要依賴研究人員的主觀經驗。而我們的研究是在野外條件下，通過記錄每一次攻擊行為來明確每隻個體的攻擊傾向和戰鬥力。」張培說，這是本次研究的最大突破。

事實上，在野外記錄每隻川金絲猴的個體特點和攻擊行為具相當大的難度。比如，為川金絲猴們拍攝「證件照」就非常具有挑戰性。張培說，野生川金絲猴非常怕人，他們觀察的是對研究人員已經熟悉的習慣化猴群。

蹲守等「沒表情的臉

為了可以近距離地觀察猴群，研究者們會投食少量玉米，吸引猴子從樹上下來，然後靜待時機。「等牠沒有表情，也不張嘴時，給牠拍照。」張培說。

在猴群裡，雄性有等級排序，牠們下場覓食順序不同，拍攝時常出現高等級雄猴驅趕低等級個體的情況，一旦爆發衝突，有時兩個衝突家庭都會參與，讓拍攝人員夾在中間進退兩難。

蹲守拍攝時，一、兩歲的小猴還常會跳到研究人員頭上、背上，「遇到這種情況只能捂著臉慢慢往前走，特別緊張，因為稍有不慎，就可能遭到猴群圍攻。」研究團隊碩士研究生李苗苗說。

這項研究是否對人類攻擊性、社會行為研究有參考價值？張培說，其實這項研究的靈感就源自人類和少數幾種非人靈長類的研究。

以往，科研人員在對人類的研究中發現，fWHR與人的領導力、支配性、攻擊性、愛冒險等特質有關。「比如，在一些上市公司的CEO、領導者等人群中，他們的fWHR比普通人要大；在全球最具競爭力的格鬥賽事之一——終極格鬥冠軍賽中，臉更寬的選手比賽持續時間更長，獲勝次數更多。」張培說。

張培團隊的此次研究是唯一將fWHR與靈長類野生種群的攻擊行為結合起來的。「我們認為，fWHR與攻擊性、戰鬥力之間的關係並非物種特異的，可能是一個普遍規律，至少在靈長類動物中應該是這樣的。」她說。

這意味著，從猴臉到人臉，面部形態或許都在傳遞著關於競爭能力的信號，這是靈長類在漫長演化中形成的適應策略。

研究團隊碩士研究生張金榜（左）、李苗苗在給川金絲猴稱重。（取材自華西都市報）
研究團隊碩士研究生張金榜（左）、李苗苗在給川金絲猴稱重。（取材自華西都市報）

川金絲猴面部寬高比測量的四個面部解剖點。（取材自華西都市報）
川金絲猴面部寬高比測量的四個面部解剖點。（取材自華西都市報）

野外工作中。（取材自華西都市報）
野外工作中。（取材自華西都市報）

在秦嶺拍攝的川金絲猴。（取材自華西都市報）
在秦嶺拍攝的川金絲猴。（取材自華西都市報）

精華 FAQ

  • 研究團隊在秦嶺野外持續3年，為126隻川金絲猴拍攝「證件照」並測量臉部寬高比，同時記錄15隻主雄的1628次衝突行為，再以模型分析臉型與攻擊性、勝率之間的關聯。

  • 結果顯示，臉更寬的雄性川金絲猴更常發起攻擊，也更容易在衝突中獲勝。研究者認為，fWHR較可能反映個體自身的競爭能力，而不是單純用來威嚇對手的社會訊號。

  • 團隊指出，過去人類研究已發現fWHR與領導力、支配性和攻擊性有關，而這次是少見把野生靈長類與實際攻擊行為結合的研究，暗示臉型可能是靈長類普遍的競爭能力信號。

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