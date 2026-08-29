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龍餐館手搓「中東之城」 用真實感打動觀眾

中國新聞組／整理
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劇組搭建的中東風格的街區。（新華社）
劇組搭建的中東風格的街區。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《歡迎來龍餐館》在青島東方影都搭建出長達1公里的中東之城。
  • 重點二：劇組動員14個攝影棚與上百人效果部門，細節做到心理真實。
  • 重點三：李淼赴約旦、埃及采風，連16.5米高地中海柏樹都手搓半年。

由文牧野執導、沈騰領銜主演的電影「歡迎來龍餐館」正在熱映，觀眾不僅被戰火紛飛中的人性故事所打動，也被那座彷彿真實存在的「中東之城」所震撼，紛紛尋找場景拍攝地在哪裡。事實上，片中逼真的中東街巷、古城並非在海外實景拍攝，而是在青島東方影都影視產業園（以下簡稱「東方影都」）「手搓」出來的一座「城」。

綜合文匯報、青島早報報導，「歡迎來龍餐館」講述中國廚師徐福（沈騰飾）遠赴中東謀生，在當地結識餐館經理馬俊生（蔣奇明飾），兩人攜手經營龍餐館。然而戰爭爆發，他們被迫捲入其中，直面動盪時局與生存考驗的故事。

「歡迎來龍餐館」美術指導李淼表示，該片約70%的場景在東方影都完成，整個項目搭建面積超過10萬平方米。拍攝期間，劇組共使用14個攝影棚、九個置景車間及一個大型外景地，核心場景按照1：1比例搭建，歷時半年完成，「有些細節可能觀眾未必注意到，但是每個細節一起構成了整部電影真實感的底色。」

李淼與「歡迎來龍餐館」的緣分始於2019年，彼時他剛完成「我不是藥神」，從導演文牧野手中拿到第一稿劇本，便被這個「非常宏大的、關於人類的電影」所吸引，那時起他便在國內外搜集關於中東的資料。

2023年，李淼隨劇組前往約旦、埃及等地實地采風，深入當地市井觀察生活細節，從牆面顏色、建築材質到市場攤位陳設，這些一手資料為後續美術設計提供了紮實的現實依據。

長1公里 復刻200建築

為何不遠赴中東拍攝？李淼表示，除了安全形勢與客觀條件限制，更核心的原因是創作上的「不將就」。在真實街道上，無法實現坦克進城、大規模爆炸，也無法讓攝影機自由完成複雜的長鏡頭調度。最終，其團隊決定在東方影都近十萬平米的戶外空地上，從零開始構建這座「中東之城」。

整座城總長度超過1公里，復刻了超過200棟建築。李淼坦言，最大挑戰並非工作量，而是「創造力」，即不是簡單復刻，而是要達到「心理上的真實」。於是，在摳細節上，李淼和文牧野導演都追求極致，李淼說，整個片子大方向沒有做很多嘗試，主要嘗試全部用在細節上，不斷深化。

李淼團隊將中東標誌性建築風格進行提煉與濃縮，胡巴茲堡的城牆參照中東百年防禦工事，反覆做了三、四遍效果；龍餐館前廳的地磚將三種不同大理石嵌進水磨石裡，「一塊一塊打磨」。

劇組中有一個特殊部門叫「效果部門」，最高峰時有上百人，專門負責把新建好的場景「變老」，比如在建築上做舊，模擬出20年、50年甚至100年的歲月痕跡。李淼要求，200多棟建築不能看起來一樣新，要有不同年代的區分，每棟的褪色程度、破損狀態都要有所區別，效果部門會精確計算太陽的照射方向，建築某一側常年被陽光直射，褪色更嚴重；有房簷遮擋的部分，顏色保留更完整。

甚至到了臨拍的最後一天，李淼覺得很多房簷下面沒有水漬，缺了這個會影響觀感，效果部門就連夜去加水漬。李淼笑著說，自己在細節方面甚至「有點強迫症」。

有些細節觀眾根本看不到，但李淼依然堅持。「我們盡量在畫面裡做到成千上萬的細節，就像真實的生活一樣。」李淼說，每一個細節都經過設計，這個要求非常高，但他知道，演員進入情緒很難，他們所做的就是讓演員在足夠真實的環境中真正進入角色。

造一棵大樹 耗時半年

「代入感非常強，身臨其境。」東方影都美術主管朱志傑說，當所有場景搭建完成後，他走進去時感到非常震撼。不少中東演員走進片場的第一反應就是「太像了」。為配合IMAX特製拍攝，李淼甚至把建築普遍建到12至15米高，建築愈高，太陽投射在地面上的影子就愈長、愈真實。這些觀眾未必能注意到的細節，恰恰構成了整部電影真實感的底色。

在影片結尾，一棵16.5米高的地中海柏樹矗立在邊境村莊。李淼說，這棵樹由雕塑部門耗時半年「手搓」而成，樹幹肌理、樹皮溝壑全部精心雕琢，真假結合，逼真到讓路過的越野騎行者誤以為真。

李淼說，這棵樹的設計源於文牧野導演在劇本階段的一個構想，他希望有一個能夠象徵生命的環境，來表達徐福帶領孩子們逃到安全之地的意境。團隊提前一年計算了光影角度，確保樹影能投進徐福和孩子們歇腳的地方。李淼說，這棵樹象徵著人類的希望——戰爭從未停止，但人類永遠有一個美好的期待在前面等著。

8月11日，這座耗時半年搭建、邊拍邊建的「中東之城」，最終在大銀幕上呈現出令人信服的戰爭與生活質感。

「其實我特別擔心觀眾對我們的創作不滿意。」「歡迎來龍餐館」點映之前，李淼心裡一直很忐忑，電影上映後，正向反饋陸續回來，李淼笑著說：「現在有信心了，我們選擇的道路和努力的方向沒有錯。」

早前搭建中的「中東之城」。（取材自央廣網）
早前搭建中的「中東之城」。（取材自央廣網）

「歡迎來龍餐館」美術指導李淼（前排左2）在場景搭建現場。（取材自微博）
「歡迎來龍餐館」美術指導李淼（前排左2）在場景搭建現場。（取材自微博）

電影裡以手工打造的「樹」。（取材自微博）
電影裡以手工打造的「樹」。（取材自微博）

圖為東方影都影視產業園全景，「龍餐館」及其所處小鎮的場景在此室外搭建。（新華社）
圖為東方影都影視產業園全景，「龍餐館」及其所處小鎮的場景在此室外搭建。（新華社）

「龍餐館」實景。（新華社）
「龍餐館」實景。（新華社）

精華 FAQ

  • 片中的中東街巷與古城並非海外實景，而是在青島東方影都影視產業園內從零搭建完成，整個項目約70%場景都在此拍攝，形成一座可供電影調度的「中東之城」。

  • 主要原因包括安全形勢與客觀條件限制，以及創作上的不將就。因為真實街道無法滿足坦克進城、大規模爆炸和複雜長鏡頭調度，因此團隊決定自行搭建場景。

  • 整座城總長超過1公里、復刻逾200棟建築，效果部門還負責做舊、補水漬與歲月痕跡；片尾那棵16.5米高地中海柏樹也由雕塑部門耗時半年完成。

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