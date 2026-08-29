「一根桿」長椅火了 中國各地紛紛「抄作業」

石園小學門口這段「一根桿長椅」在網上火出圈。（取材自新京報）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北京順義石園小學門口的「一根桿長椅」因巧思走紅。

北京順義石園小學門口的「一根桿長椅」因巧思走紅。 重點二： 長椅兼具等候、休憩與安全隔離功能，且造價養護都低。

長椅兼具等候、休憩與安全隔離功能，且造價養護都低。 重點三：這類微改造做法引發各地關注，已有單位準備跟進借鑑。

無論是北京一所小學門口看來克難實則貼心的長椅，還是在青島費心復刻所打造的中東之城，只要有巧思，不花大錢，也能讓一座「城」充滿文化溫度，處處是功夫。

北京市順義區石園小學門口一排長椅近日「火了」。這椅子只有一根橫桿，卻成了市民爭相點讚的「網紅便民設施」，因為它既是家長等候時的坐凳，也是校門口的安全護欄，更成了路人休憩的落腳點。

不少網友認為，這排「一根桿長椅」看起來沒什麼特別，但其低成本、小投入、巧設計和其中傳遞出的簡單實用理念，兼顧了安全、節約等多重需求，讓人感受到城市治理也能樸素實用的用心，紛紛建議全國推廣，據了解已有多地準備「抄作業」。

「歇個腳剛剛好」

據新京報報導，這排被網友稱為「一根桿長椅」的設施，分布在石園小學門口場地的兩側，四段加起來全長90米，由輕質鋼管構成，沒有舒適的靠背，也沒有寬大的底座，遠看像一道金屬護欄，與傳統意義上的座椅不太一樣。長椅上還搭配了遮陽棚，能遮陽避雨。

石園小學周邊分布著石園北三社區、石園東社區、石園西社區等多個居民社區，不一會兒，兩位帶著孩子拎著菜的居民落腳在廊棚下，「買菜回來走累了，歇個腳剛好，也不能在這兒坐一天。」趙女士有接孩子經驗，她說，臨放暑假時天氣熱，尤其是道遠家長來接孩子，往這一坐多舒服。

這根桿的設計巧妙之處，還藏在看不到的地方。石園街道城市管理辦公室工作人員張沖指著座椅下部的桿子說，「這根桿看似簡單，但它的底座是水泥澆築的，埋在地底下，做得特別厚實。」為了保證安全，每一根桿的承重都經過嚴格的結構計算，底部基礎打得非常牢固，「別說一個人坐，就是一、二十人，甚至高峰時坐滿人也沒問題。」

改到市民心坎上

石園小學門口的「一根桿長椅」，是順義區首個花園示範街區「石園花街」改造項目的一部分。2024年，順義區正式啟動項目，由順義區園林綠化局統籌實施，獲得市園林綠化局的專項資金支持，總面積約7.2公頃，通過「微改造、精提升」，將原本功能相對單一的公共空間，升級為集休閒、運動、賞景等於一體的全齡友好生活空間。

項目落在石園大街，2024年開工，2025年陸續建成投用，到2026年完成屬地移交。改造項目涵蓋的內容很多，包括打通原本封閉的綠地邊界、新建林蔭步道和休憩節點、增加兒童活動場地和適老設施、優化公交站候車空間等，而這排「一根桿長椅」，只是整個示範街區改造中的一小段。

改造前，街道、學校、設計方、園林局等多方坐在一起開了好幾次碰頭會，張沖回憶說，學校當時提的需求很明確，一個是安全考量，以前學校門口就是一道鐵柵欄，柵欄邊上是綠籬，一到放學，很多孩子喜歡往柵欄上爬，家長也愛扒著柵欄往校園裡看孩子，存在一定安全隱患；另一個問題是空間，學校有2400多個孩子，放學時各班要在門口排隊，校門口這塊空地上下學的人流量非常大，留給便民設施的空間十分有限。

街道綜合當地實際需求，綜合出學校門前改造需要的是一個不占地、能滿足臨時休息、能隔離綠籬，還不會讓人長時間停留的設施，最終敲定了「一根桿長椅」的設計方案。張沖說，街區便民設施改造不是坐在辦公室裡想出來的，一定是走出去問老百姓需要什麼，再去做什麼樣的設施，改到市民的心坎上，把改造這件事做紮實。

造價、養護成本低

「說實話，完全沒想到。」石園花街項目設計師蘇馳說到走紅這件事，意外地說，這個座椅的設計其實不是原創，國外街頭比較常見，國內像深圳、上海也有，北京印象中也有，只是正好放在了這個位置，覺得合適就用了。

類似嘗試在北京確實並非個例。朝陽區南三里屯路的白家莊小學門口，一組沿綠化帶弧線布設的雙層金屬桿件已服務近三年；南三里屯路改造時，同樣面臨校門口空間有限等難題，設計團隊以雙層金屬桿件設計同時解決歇腳、隔離、安全多個問題。這和石園小學的「一根桿」，如出一轍。

蘇馳還算了一筆帳，「這根桿是鋼管，沒有複雜的工藝，造價要比傳統帶靠背的座椅低不少。」據了解，這組長椅的報價約每米580元（人民幣，下同），90米總長整體投入約5萬元。對比常規戶外木質長椅，不僅初期鋪設造價更可控，還省去了持續養護開銷，「木頭材質座椅得定期刷防腐漆，時間長了還容易起刺兒、開裂，這個鋼管，嗑了碰了掉點漆，補一補就行，養護成本低很多。」

在「一根桿長椅」走紅的視頻下，有網友評論建議「全國推廣」。張沖說，有外省市的單位和學校打電話給街道及教委，諮詢如何做類似設施，意味著「一根桿長椅」給這類空間有限、需求明確的場所，提供了新的解題思路。

不過蘇馳也表示，這種桿形座椅還是比較特殊的設施，如果有充足的空間，像公園、小區這種需要長時間休息的地方，還是應該選擇更符合人體工學的座椅。

石園小學門口改造前。（取材自新京報／受訪者供圖）

長椅看似只有一根桿，其實底座由水泥澆築，埋在地底下。（取材自新京報）

學校門前場地兩側都設置了「一根桿長椅」，方便家長和行人休息。（取材自新京報）

順義石園小學門口，家長帶著孩子走在長椅和遮陽棚下。這處「一根桿長椅」不僅能歇腳，還能遮陽避雨。（取材自新京報）