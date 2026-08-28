中國出入境新規 普通人也怕自由沒了

一名遊客在上海浦東國際機場辦理入境手續。示意圖，與新聞內容無關。（新華社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國將實施新出入境規定，邊檢可勸阻公民出境，引發自由受限憂慮。

中國將實施新出入境規定，邊檢可勸阻公民出境，引發自由受限憂慮。 重點二： 多名民眾因涉詐高風險、敏感經歷或單位規定，被拒發護照或限制出境。

多名民眾因涉詐高風險、敏感經歷或單位規定，被拒發護照或限制出境。 重點三：官方稱為強化國安與反詐，但外界質疑邊控成為控制公民海外言行工具。

中國國務院 公布的「關於出境入境管理的規定」新規，原意在全面嚴防資本與技術外流，卻讓不少覺得自己只是「普通人」的國內外人士，對人身自由受限的擔憂蔓延。

今年7月底，中國宣布將從9月15日起實施出入境新規，當中包括賦權邊檢人員「勸阻」公民，引發不少民眾擔憂出境自由受限。其實早在新規出台前，已有不少人因為被沒收護照 、列入黑名單等原因無法出境 。這些人從公務員、國企人員到普通民眾，有人維權至今，有人則已感絕望；有人諒解政府做法，也有人吐槽「我們就只是個沒做什麼壞事的普通人，不知道我這輩子還能不能出去看看世界。」。

據BBC（英國廣播公司）報導，為了出境一事維權，來自湖南的李明（化名）已經奔波了兩個月。李明今年25歲，6月在馬來西亞旅遊時接到戶籍地派出所的電話，對方要求他三天內回中國，不然就把他定義為「詐騙犯」、註銷其戶口。為了自證清白，李明很快就訂了機票回國，但他沒想到，這次回去就再出不去了。

遊大馬後 被列「涉詐」

在沒有通知的情況下，李明被出入境部門系統列為「涉詐高危分子」，「我無法出境，連香港 、澳門都去不了。」李明開始為自己維權，每隔幾天就去派出所問、打過市長熱線，還花了6000元（人民幣，下同）找律師，至今仍未得到一個說法。

這是李明第一次出國，2025年8月，李明拿著在國內攢下的錢到東南亞旅遊，他說自己沒有訂回程日期，一心想著「把錢花完就回國」。他從廣州出發，先到馬來西亞，再去印尼和柬埔寨，這接近十個月的時間裡，他一邊旅行，也在當地打工賺花費，當過酒店保安，也在物流中心工作過。

李明說，今年6月接到派出所的電話時，他很驚訝，「他們怎麼知道我人在哪裡？」面對勸返的要求，他沒有一開始就答應，而是先派家人去派出所了解。據李明轉述，家人表示警察態度強硬，還說「要把境外的人都勸回來。」李明不理解原因，但他稱警察在電話裡曾承諾，只要他回去，兩天後就可以再次出境。

但回國之後的第二天，七、八個警察就登門找上李明，不斷對他拍照，又詳細詢問他的行程，李明覺得自己當下就像個「犯人」一樣。當中一名警察對李明說：「你既然回來了，你就別出去了。」李明錯愕地追問原因，對方回答：「中國很好，你去外國不安全。」

李明說當時自己沒想太多，之後還是照樣到出入境部門辦理港澳通行證，卻被工作人員告知，自己在系統裡被列為「涉嫌電詐高危人員」，無法出境，也從未出示過相關的文書證明，「我非常難過、非常苦惱，我是在不知情的情況下被弄成這樣。」

報導稱，該媒體尚無法獨立核查李明的說法。但根據公開資料，目前中國公民無法自行查詢邊控情況，如果是非官方向民眾發出書面或口頭通知，民眾一般要到辦理證件或出境時，才會知道自己遭到出境限制。

需交文件自證清白

而李明的遭遇並非孤例。今年起，社交平台上陸續有人發文，表示自己從東南亞旅遊回國後接到警方電話要求報備，並被列入「涉嫌詐騙人員名單」。梳理網上資料，至少自2021年開始，已有民眾因被列入電詐高風險名單被限制出境。一些網友認為，邊控與「敏感戶籍地」有關。中國官方近年大力打擊涉詐犯罪，過去曾公開整治電詐重點地區名單，當中點名福建、廣西、海南、河南省等。

李明的戶籍湖南省據稱也被列在網傳「名單」之上，但他說，「湖南也有很多人是在那裡（東南亞）正經做生意。」而讓他感到矛盾的是，「我還開出了無犯罪紀錄證明」。在李明看來，如今當局根本分不出涉詐騙人群，只有「一刀切，直接把你全部弄成詐騙。」

報導稱，中國官方沒有公布涉嫌詐騙人員名單的列入標準，但被列入的人員需「自證清白」，向公安局繳交工作證明、工資流水等文件核實，才有機會被解除名單。

BBC報導指出，遭到邊控的潛在原因也不只有地區因素。今年26歲的皮皮在香港爆發反修例運動期間，曾接受香港媒體採訪，回到中國後，皮皮稱自己被國保（中國安全保衛警察）問話，「村委會每過一段時間就會打電話給我，問我在幹嘛、做什麼事」。2023年1月中國恢復對外通關之後，他嘗試申辦護照，但部門迄今不受理。

據中國「出境入境管理法」規定，共有六種不准公民出境的情況：持無效證件者、刑事案件被告、未結案的民事案件且法院決定不准出境者、被其他國家遣返且遭限制出境者、危害國安，以及法律行政法規不准出境的其他情形。

過去三年間，皮皮周旋在派出所與出入境部門間，想了解其護照被拒申的理由，他稱當地一名出入境人員曾告訴他：「就是因為香港的事情。」但對方只作口頭告知，從沒提供書面文件。「如果他給我正式文件，我還可以申請行政覆議。（但）他就一句話，你不可以去。」皮皮束手無策地說：「我跟他講法律，他不給我講法律呀。」

中國司法制度盲區

旅居日本的中國維權律師伍雷（本名李金星）曾被中國當局以「危害國安」之名限制出境六年。伍雷稱他自2013年開始遭到中國邊控，也從沒得到當局的書面通知，他形容這是中國司法制度「一個盲區。」在伍雷看來，邊控成為公安機關控制公民的手段，「參加教會、讀書會、發起聲明，你只是上訪都有可能被控。」

伍雷自稱在2019年與中國當局「達成交易」，「他們讓我不能反對習近平、修憲連任，然後我說那好吧，你得讓我出國。」此後他在2022年移居日本。

據中國「行政許可法」，當行政機關作出不予行政許可的決定時，應以書面形式說明理由。但報導稱，普遍觀點認為，現實並沒有嚴格執行。但此報導內容無法獲得中國官方的說法。

報導引述美國喬治城大學亞洲法中心執行主任湯姆·克羅格教授（Prof. Tom Kellogg）表示，中國多年來以出境禁令達到不同目的，「在某些情況下，為了確保有關人士無法在海外批評中國政府，或懲罰他們維權活動，國安會直接拒發護照。」另一方面，國安人員也會要求維權人士和律師等作出不批評中國政府的承諾，作為簽發護照的交換條件。

而在即將實施的新規中，首次明訂「中國公民在境外從事違法犯罪活動，危害國家安全和利益的」，回國後可長三年內不准出境。

在克羅格看來，「這是另一項旨在控制中國公民在海外『做什麼、說什麼』的工具。」未來任何人在海外批評政府後，當局要禁止其出境都將變得有法可依，而禁止離境的時間「很可能會遠遠超過這個期限」。

從公務員開始收緊出境

除了被邊控、拒發護照以外，出境限制也早成為特定人群的「日常管理」。其中，公務員是最早納入管理的群體之一，而限制是一個逐漸收緊的過程。

2014年，中共中央組織部進一步要求加強領導幹部的出國管理，包括由人事部門集中保管護照，原因是「個別領導幹部外逃現象時有發生，對黨和國家造成惡劣影響」。到2015年，有中媒報導稱上交護照的政策已收緊至科級公務員。

安徽一名已退休的基層公務員回憶，其工作單位是在2018年前後要求其上交護照，2025年退休後仍由原單位保管。出國要先向單位遞交申請表說明理由，但也不是全部獲批；據其觀察，出國探親比較容易批准，但如果是單純旅遊就有可能被拒。

不過在他看來，上交護照政策有一定合理性，「主要為了防止一些貪污受賄官員逃跑或轉移資產，對高級別一點的官員可能是為了防止洩露國家機密。」

去年「紐約時報」報導稱，一些地區除了公務員以外，部分公立學校教師、銀行和國有企業員工都被要求上交護照。

BBC報導稱，今年32歲的小王在北京一家國有金融機構工作，他稱機構早已明文規定需上交護照，出國旅遊須申請並由領導層層審批，領導還口頭提醒「日本這些敏感的國家肯定是不能去」，其他國家原則上則沒有限制，但出國的同事還是少數，「你出去就會顯得特別扎眼。」

在他感覺，目前中國出入境的限制非統一畫定，「感覺取決於不同的工作和領導風格」，比如，自己身邊任職博物館的公務員朋友「出國是非常難」，連申領護照也被指「職業原因不能直接申請」。而在銀行供職的朋友中，有人出國不受限制，但也有人則申請了卻不讓出國。小王感慨，「感覺是冰火兩重天。」

規定頻加碼 就怕直接鎖死

對於新規，他表示最擔心的是政策「一刀切」，「國內很多規定就是會層層加碼，可能上面要求嚴格一點，下面為了避免出問題，就會直接鎖死。」小王說，「世界這麼大，還是想有機會去看看的。」「變成完全不讓出國了，那就比較麻煩了。」

克羅格指出，中國對愈來愈的群體實施旅行限制令人深感憂慮，同時反映出領導人習近平時代下，中國日益加強的意識形態控制。

他表示，在毛澤東時代，中國與西方世界基本隔絕，是直到改革開放時期，中國人出國旅行、讀書或探親才成為日常生活的一部分，但如今種種出境限制「令人想起那段痛苦的時代」。

新規公布後，中國國家移民管理局曾發布專家解讀文章，中國人民警察大學涉外安保學院副院長郭永良表示，新規定貫徹「習近平法治思想和總體國家安全觀」，賦予了政府部門「主動識別風險的權力和責任」，「提升海外安全風險整體防控能力」。

8月17日，李明表示在多次上交資料和跟進後，派出所終於對他說已通過核查，將他從黑名單中剔除，但也許因為自己投訴頻繁，自己仍然無法自由出境。皮皮則稱已感到絕望，但他不敢像李明一樣上訪，「如果我這樣做的話，我就進去（監牢）了 」。

除在社交平台上不斷發聲，他表示已經不知道自己還能做些什麼。「我就是個普通人啊，對吧？我一個年輕人，我也沒做什麼壞事……」「我不知道我這輩子還能不能出去。」

近年多家外媒指中國對人身自由的監控無所不在。圖為一面中國五星旗後方，一個監視器的輪廓清晰可見。（路透）

圖為旅客在上海浦東機場出境大廳內掃登機牌、刷護照、按指紋拍照片通關。示意圖，與新聞內容無關。（中新社）

圖為北京出入境邊境檢查總站的一名警員在北京首都國際機場協助中國公民辦理入境手續。示意圖，與新聞內容無關。（新華社）

圖為旅客在南京祿口國際機場排隊等待出境。示意圖，與新聞內容無關。（中新社）

中國公安機關近年與緬甸等東南亞國家合作打擊網路詐騙窩點和人員，並已押解多批犯罪嫌疑人移交中國。（新華社）

中國曾出現爭取人權與自由的白紙運動。（路透資料照片）

圖為2024年在柬埔寨金邊國際機場，中國籍涉賭詐違法犯罪嫌疑人被中國公安機關押解回國。（新華社）