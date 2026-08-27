景區廁評師 指點遊客一條「方便」路

廁評師推薦的北京一處廁所。（取材自微博）

俗話說「人有三急」，但遇上有些景區的簡陋廁所和大西北等地區的旱廁，就不允許你急。此時，廁評師為你開了一條「方便」的路，不論如何「屎到臨頭」，循著攻略都能隨時找對地方肆意奔放。

你遇過在旅途中被廁所勸退的窘境嗎？隨著旅遊事業發展，愈來愈多遊客除了關注目的地或景區的吃住及服務等設施，也開始根據廁所設施的好壞選擇出遊地或是提前備好如廁裝備，畢竟這是人生每天的重要大事之一。當上廁所像是開盲盒一樣膽戰心驚時，廁評師橫空出世，一些博主們專門踩點各大景區的衛生間，在舒適和惡心中，為遊客提供一間間廁所評比結果和攻略，有人稱他們是從網紅圈最慘人設。

文旅真功夫 藏在廁所

據鳳凰WEEKLY刊出微信公眾號「視覺志」文章指出，其實，一個景區好不好，風景決定值不值得來，廁所決定還想不想再來。文旅競爭的下半場，山高水清只是入場券，真正的功夫，藏在一間廁所裡。

旅遊旺季，朋友圈裡刷屏的，不乏湖泊大海、草原花海以及九宮格的落日餘暉，但那些精修大片之外，也許還有一段記憶，同樣讓人忘不掉——上廁所。

比如，川西那條盤山公路，車窗外是滿眼的高山草甸和深不見底的壯闊峽谷，但車裡的人也許正盯著手機上的導航，反覆確認下一個服務區的距離，默默計算著自己還能撐多久。再比如，那些熱門景區裡，排了20分鐘隊，終於輪到自己，深呼吸推開門的下一秒，就被一股難以名狀的氣味直接頂了回來。所以，「少喝水」、「提前做攻略」、「進景區先看廁所在哪」，成了出發前心照不宣的默契。

新疆，是許多人旅行清單裡的終極目的地，社交平台上，雪山、草原、森林、戈壁、無人區呼喚著遊客「快來」，但遼闊和自由背後藏著的就是上廁所這個難題。有人做了幾個月的攻略，收藏了幾十個非去不可的點位，臨出發前刷到一句「沿途廁所條件有限，可能連續幾個小時找不到衛生間」，只好把行程往後推了又推。尤其對女性和帶小孩或全家出遊、第一次自駕的人來說，廁所不是可以忽略的細節，而是敢不敢走遠路的底線。 建在山坡上能欣賞壯麗山景也可能被人欣賞的旱廁。（取材自微信）

在新疆一些草原深處，幾塊木板，隨便釘一釘，就是個廁所，風一吹，牆板嘩嘩響，門根本合不攏，只能一隻手拽著門，一隻手解決。有些廁所門都沒有，還會與路過的牛羊對視。有些廁所建在山坡邊，腳下就是懸空的深坑，風從下面往上灌，冬天凍得直哆嗦，夏天曬得睜不開眼，第一次進去的人壓根不敢蹲下去，只能半曲著速戰速決。還有些旱廁，氣味隨著夏天熱浪擴散，旺季使用頻率暴增，很快就超出負荷。

新疆如廁 像荒野求生

第一次面對這種場景的人，通常會站在門口猶豫很久，思考著到底要不要進去。有人總結：在新疆，最讓人難忘的不是風景，是上廁所上出了荒野求生的感覺。川西、青藏高原也有類似情況，比如，觀景台旁臨時搭建的廁所，用一塊布當門簾，風吹來，外面看得一清二楚；還有的廁所建了但用不了，門鎖著、水斷著、設施壞了沒人修，遊客大老遠跑來撲空，只能忍痛繼續找下一個。

旅遊圈裡，「如何解決廁所問題」成了最高頻的話題之一，不少人被逼得提前研究攻略：少喝水、提前規畫路線、見服務區就進、車上常備應急用品等等。畢竟在原生態景區，上個廁所跟打一場仗差不多，但一些「體面人」的如廁裝備可謂相當硬核。

比如，便攜帳篷是標配，往荒野裡一撐，方圓五十米都知道你在方便，看不到裡面但隱私感蕩然無存；沒帶帳篷的，打開長柄傘往草原上一撐，與天地合而為一；還有人更省事，利用車輛和遮擋物，就地解決，遠處的人以為你在換衣服，只有你自己知道，你在跟大自然較勁。 搭帳蓬如廁的遊客。（取材自微信）

當然，偏遠地區的廁所困境，有它的客觀原因。新疆、川西等地景區離城鎮較遠，修個廁所，不是搭幾塊板子的事，水從哪來，汙物往哪運，冬天攝氏零下2、30度怎麼防凍及建好了誰維護，都是現實困境。

熱門景區 被罵上熱搜

不過，在那些商業化成熟、門票不低、日接待量過萬的景區，廁所問題依然被罵上熱搜。不少遊客吐槽，旺季的熱門景區門口的衛生間，隊伍拐好幾道彎，女廁尤其誇張，日接待幾萬人的地方，廁位數量跟不上客流，結果就是遊客把看風景的時間，花在廁所等位。好不容易排到了，推開門，又是新的挑戰，水箱沒水，垃圾桶裡的廢紙堆成小山，空氣裡的味道令人窒息。

除了髒和擠，還有一類問題是「過度設計」。有些景區為了凸顯文化特色，男廁所叫「觀瀑亭」，女廁所叫「聽雨軒」，乍聽以為是茶館，走到門口男女得思索一會兒才能決定去哪間；有些景區走極簡風，門口就畫一頭大象和一隻長頸鹿，男廁、女廁也全靠猜，年輕人還能掏出手機搜尋，老人和孩子走錯的概率極高。還有一些廁所，牆上貼滿男女性特殊部位特別凸出的「創意標誌」，設計者覺得有趣，但急著進去的人看到這些，只會覺得尷尬。 有些地方的公廁取名標新立異。（取材自微信）

廁所這件事，說到底就六個字：乾淨、方便、好找。但現實是，荒野裡的木板棚、熱門景區的長龍、猜謎一樣的標識牌等等，想找到一個靠譜的衛生間，全憑運氣。

被廁所「教育」過後，很多人的旅行習慣變了，上廁所已經不再是旅途中順便解決的小事，而是需要納入作戰計畫的環節。於是，網上應運而生了一批「廁評」博主，專門替人踩點各大景區的衛生間，沿途哪個服務區能去、哪個觀景台的廁所常年鎖著、哪個熱門景點的坑位多到不用排隊，他們整理得明明白白，就為了讓人推開門那一刻，不至於當場暈厥。

母嬰室、充電口 貼心設計登「必拉榜」

偏遠原生態景區因海拔高、水源少、運輸遠、處理難，在無人區裡建廁所及後續維護都有難度，花費也不是一筆小數目，但若是那些門票一年賣幾個億人民幣的景區也是如此克難，遊客的耐心就沒那麼多了。不過在廁評博主之間，也誕生了一些呼聲較高的衛生間。

九寨溝洗手台流出的是溫水。（取材自微博）

四川九寨溝就是一個典型。高海拔，冬季冷，遊客早就做好了心理準備，洗手能有冷水就不錯了，但九寨溝的一些衛生間洗手台流出來的是溫水。儘管不是什麼驚天動地的設計，但在戶外走了一整天，手指凍得發僵的時候，那一瞬間，遊客的心也跟著暖了。

江南古鎮則走了另一條路，以烏鎮為代表的一些景區，把廁所從一個純粹的功能空間，做成了遊客可以休息的地方，被一眾廁評博主評為「必拉榜」，其中有母嬰室、休息區、充電口，最關鍵的是沒有異味、維護到位。

河南開封的清明上河園，被評為「景區廁所的天花板」，不僅有家庭衛生間、無障礙設施、感應沖水，還有母嬰室的搖籃、溫奶器，配置一應俱全，還融合了園區主題，讓人找廁所的同時，順便感受了景區和衛生間的文化氛圍。 河南開封的清明上河園，被評為「景區廁所的天花板」。（取材自微信） 胖東來的廁所。（取材自微信）

同樣在河南，胖東來的衛生間，是在商業領域被反覆拿出來的教材。胖東來做的不是「最漂亮的廁所」，而是最人性化的廁所之一，從進門那一刻就開始替你節省時間，衛生間門上有狀態燈提示，不用反覆推門確認；女廁廁位明顯比男廁多，貼心地考慮到女性使用時間更長；洗手台，旁邊備著洗手液和護手霜。到了節日，還有給顧客準備的驚喜圖案、花束等。這些看似雞毛蒜皮的小事加在一起，就讓人感受到了溫暖。

屁點大事 決定遊客印象

那些把廁所做好了的景區和場所，就被廁評博主們一一遍遍地分享出來。廁評博主們關注的點很細節：有沒有異味、紙巾夠不夠、鏡子乾不乾淨、沖水靈不靈、門鎖能不能鎖上，這些全是「屁大點」的事，但恰恰決定了那一刻遊客對景區的印象是好是壞。

廁所當然不是旅行中最重要的事，但一座景區願不願意在基礎設施上花心思，反映的是它把遊客當人看，還是當行走的錢包看。這兩種眼光之間的距離，遊客心知肚明。

一座城市什麼樣，不看它最氣派的那棟樓，而是看它最不起眼的那個角落，高樓可以快速拔地而起，但一間廁所的地磚乾不乾淨、一捲紙缺了多久才補上、一個壞掉的水龍頭是三天修好還是三個月沒人管，這些靠的不是一次砸錢，是日復一日的長期投入，這恰恰最能看出一個地方把人放在什麼位置。 以烏鎮為代表的一些景區把廁所做成了遊客可以休息的地方，被一眾廁評博主評為「必拉榜」。（取材自微信）

有人說，旅行看的是風景，城市看的是發展，哪有那麼多時間盯著紙巾和地磚不放。但回頭想想，很多公共服務變好，都是從這些「閒事」開始的，比如多少城市的盲道鋪了好多年，地圖上看著四通八達，但當盲人走上去，會發現盲道被共享單車擋著，電動車占著走不下去，直到有人把盲人每天怎麼過馬路的窘迫拍下來發到網上，讓大家看見，盲道才開始逐漸被一點點清出來，修好。

母嬰室也一樣，商場和景區很多年前就開始設母嬰室，但不少人進去後的第一反應是：沒熱水，沒椅子，尿布台是壞的，門鎖不上。後來許多帶娃的家長們，曬出一條條真實體驗，母嬰室才慢慢從一個「面子工程」，變成真正能用的地方：熱水有了，護理台有了，哺乳區隔開了，如今各大景區、商場的母嬰室也從「有沒有」走向「好不好用」。促成旅途中的廁所更好，也是「廁評師」的目標。 廁評師點讚的廁所。（取材自微信）

近年，愈來愈多年輕人加入「廁評師」的行列，對以類似探店、美食測評的方式，從環境、氣味、紙巾、消毒液、坑位數量、沖水力度、有無手機支架、洗手台鏡子能否照到整張臉等多個維度給公共廁所打分評級。有博主跑遍全中國30多個城市，測評了超過800個衛生間，視頻播放量近百萬；還有博主訂定「廁評」目標，比如「廁評」北京100個公共廁所，並在社交平台上持續更新進度，吸引大批網友關注。

如今，「廁評師」被視為一種民間評價和社會的監督力量，藉由各種實測後的數據化指標，倒逼公共場所改善衛生與服務。與此同時，「廁評」熱潮也折射出當前公共廁所資源分配不均的現實問題，例如女廁排隊時長普遍遠超男廁、偏遠景區旱廁條件堪憂、部分場所甚至出現洗手池掃碼收費等情況，要推動改善的還很多。