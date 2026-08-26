「牛來」奇蹟 拯救了中國電影市場？

「牛來」劇照。（取材自澎湃新聞）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 觀眾將其視為對爛片市場的反擊，也反映真情勝過技術。

觀眾將其視為對爛片市場的反擊，也反映真情勝過技術。 重點二： 影片由導演與母親耗時5年完成，引發全球社群熱議。

影片由導演與母親耗時5年完成，引發全球社群熱議。 重點三：國產動畫《牛來》因粗糙反而爆紅，16天票房破3000萬。

前言：因為是一部「真誠的爛片」，「牛來」爛到火爆，它在極度粗糙、笨拙的製作背後，是毫無心機的純粹初心與真實情感，有人甚至說，「牛來」是來拯救中國電影市場的。

一部被許多人認為製作簡陋甚至被群嘲的中國國產動畫片「牛來」，近來反而因為它的「爛」意外走紅社交網路，上映16天票房已破3000萬（人民幣，下同）。這部僅由導演信雨萌和母親二人耗時5年製作完成的電影，不僅在中國國內掀起一場全民狂歡，還從微博 、小紅書 紅到Instagram和Threads，成為全球網民熱議焦點。儘管評價兩極，「牛來」的票房奇被視為中國年輕人對對電影市場不滿的集中爆發與反擊，也引發一場社會集體反思。

進場支持 從群嘲到買票

「一部電影給我帶來這麼多歡樂，如果還要說它是個爛片，我覺得對它不公平，不能做這種壞人。」家在上海的王女士近日觀看了電影「牛來」，說出了許多觀影者的感受。

據BBC（英國廣播公司）報導，實際上，「牛來」的爆火非常突然，它始於一場調侃。上映到第9天時，它的票房僅有7352元，由於抽象、粗糙的製作，首批買票進影院的觀眾感到非常生氣，於是屏攝、且將切片視頻發布在網路上，快速引起全網狂歡式的熱議。

網民在「牛來」觀影現場打卡。（取材自微博） 不少網民帶著「牛來」布偶去電影院裡「致敬」。（取材自小紅書）

王女士說，她在8月15日就從社交媒體上看到很多「牛來」的切片視頻，看得非常開心，覺得應該要去影院買票支持，由於排片不多，她只能買到距離自己家稍遠的一個電影院的票，這場放映不僅滿場，現場氣氛也火熱，有觀眾根據網傳「牛來」切片影片製作小周邊——包括牛來牌奶酪和一些手繪海報，在影院裡和陌生的觀眾一起交流、免費發送。散場後，大家還聚在一起聊天，甚至提出，影片中牛來的朋友豹拉就是大家都嚮往的忠誠型伴侶。

真情實感 遠勝無病呻吟

「牛來的故事本身很好，這是我很感慨的，」王女士說，「導演的技術確實不太行，但這種純真的心地真的就是藝術家啊。」一位來自美國的觀眾奧布里（Aubrie）在成都觀看這部電影後說：「如果滿分是10，我給它8分」，因為在Instagram上看「牛來」的切片就覺得非常好玩，和兩位朋友觀看電影後，覺得「它好是因為它真的做得差到一定程度，我真的看得非常開心。」

在小紅書、Threads、Instagram等平台上，很多網民發出大量盜攝內容，由於畫面粗糲，輿論最初在質疑這樣水準的影片為何存在。有觀眾怒罵：「大家玩梗可以，但如果這種電影能夠火和成功，那真是中國電影最大的悲哀。」

但沒多久，輿論開始逐漸戲稱這部電影為「AI時代的遺珠」，並肯定自學5年自製影片的兩位製作人員的心力。從業人員估算，這部86分鐘的動畫電影製作成本不超過6位數，連片尾曲都是由導演的母親自己演唱。同時也有評論說「再簡陋的真情實感也比最精緻的無病呻吟和宏大敘事偉大。」由於影片爆火來得突然，很多影院臨時加場來應對湧入的觀眾，並手繪「牛來」海報貼在影院門口。

沒有官方海報可用，電影院自己手搓宣傳海報。（取材自微博）

「牛來」收獲票房之際，也有很多觀眾不解：這樣一部電影為什麼會過審上映？尤其，報導認為，中國電影審核嚴格、制度繁瑣，很多電影常面臨臨時撤檔和修改，創作空間收緊是既定事實。

「牛來」中的角色。（取材自小紅書）

然而在這樣的背景下，即便製作簡陋，「牛來」的上映手續也非常齊全。2021年影片拿到劇本備案，並在2024年通過國家電影局審查，取得公映許可證，並在2026年8月5日正式上映。

澎湃新聞引述一名院線發行人員坦言：「2024年拿的龍標，那就是內容層面過了，內容層面不違法亂紀也就算了，公映證也有，就是說第二道技術層面也沒問題，就很匪夷所思。」

另有電影製片對中國媒體指出，就動畫電影來說，技術審查一般是關於放映的安全性和穩定性，不涉及壞幀、音畫不同步、長時間黑屏這樣的純粹技術問題。審查並不審製作是否優良，只要手續合規，就能拿到放映的龍標。

「牛來」劇照。（取材自微博） 網民自製組團看「牛來」觀影團的周邊。（取材自微博）

2個門外漢 拉高電影標尺

有網民看完電影表示：「如果我媽陪我用五年硬生生手搓出一部動畫電影，我會比誰都更驕傲、更自豪、更迫切地想讓全世界都看到，儘管會帶著一絲絲羞恥感maybe」，「毫無疑問現實裡他們母子二人就是這個夏天最幸福的人。」

王女士則說，她覺得「牛來」的爆火是當下這個時代大家對於暢快表達的折射。「大家在宏大敘事和精緻技術下太厭倦了，而且不知道自己能參與什麼。但『牛來』不是，我們可以用自己的手和腦加入進去，是真的加入進去。」

另有一種觀點稱，「牛來」爆火，是中國年輕人對現在電影市場充斥爛片的一次反擊。有年輕網民說，看打分平台上高分的電影，卻經常發現電影質量根本達不到高分水平，水分太重，「大失所望之餘，還不如直接去看爛片，起碼還能笑一笑。」

而爆火了的「牛來」已經成為一種社交貨幣，大家一起聊天玩哏吐槽，參與到這場社會討論中。不少年輕網民認為，把「牛來」的票房拉到兩三千萬就是個標尺，電影人日後趕不上兩個門外漢手搓的爛片，就會被嘲諷：這部電影還不如「牛來」。

網民製作的「牛來」壁紙。（取材自微博） 有網民製作哏圖，說「牛來」和復仇者聯盟一樣是來拯救中國電影市場的。（取材自微博） 網民製作的「牛來」哏圖，有網民戲稱，現在全網玩梗，「牛來宇宙」要來了。（取材自微博）

網民製作的哏圖。（取材自微博）