沒用到AI 導演信雨萌：手工畫「牛來」5年 多次想放棄

信雨萌和母親包辦「牛來」的創作。（取材自微博）

低成本動畫電影「牛來」引發全網關注，這部宣稱由導演信雨萌和其母親孫麗芳兩人製作的動畫，其實大多數製作過程都由信雨萌完成。信雨萌迄今僅在「牛來」上映前接受過一次媒體專訪，其他時間幾乎神隱。當時他說，學藝術景觀的他來做動畫，又是一幀一幀手工畫出來的，沒用到AI，創作過程中壓力山大，甚至因此和家人打架，多次想放棄，是父母的鼓勵和支持讓他堅持到今天。他希望藉「牛來」獲得一些共鳴，「不能遇到一點困難就躺平」。

藝術效果 打磨細節費工

據觀察者網報導，「牛來」上映前，播客節目「創業青年說」採訪了「牛來」導演信雨萌，信雨萌表示，他今年34歲，之前是學藝術景觀的，2021年年初看了很多動畫電影並產生興趣，決定自己製作動畫，2021年年底就完成了立項，之後進入製作電影過程。製作前信心十足，但實際做起來遇到非常多技術方面的難點、堵點需要一步攻克。他坦言，電影製作過程中，精力體力消耗巨大。

至於難點，信雨萌說，首先是在藝術效果上，很多細節需要去打磨，尤其他學的藝術景觀與動畫的美術設計思路完全是兩個性質，轉換之間有時「非常痛苦」。最深刻的一個難點是，設計好了一個場景，真正要用到電影上時卻發現根本就不能用。他獨自用了5年多時間可以慢慢創作，如果是大團隊遇到這種情形，這個項目很可能就廢了。

信雨萌說，他從2022年就在學動畫並克服技術困難，「因為這不是單獨的學一個專業，而是需要全方位去摸索」，製作初期還沒有成熟的AI，「我這部片子從頭到尾沒有任何AI的元素，全部都是手工的一幀一幀的動畫製作出來的。」技術難突破曾讓他想過要放棄，「因為父母在背後大力的支持我，鼓勵我，最後我就在他們的鼓勵和支持下，一直走到了今天。」

沒有團隊 一人多角崩潰

「一開始我跟我父母說要做動畫電影，他們說我瘋了，發瘋了，你怎麼要做這個事情？」信雨萌說，那時他已經30歲，父母原本沒抱希望，後來見他很堅持，就對他說「就當是一個說是一個鍛鍊吧。」

但在沒有製作團隊分工下，一個人製作動畫是一個高強度的過程，需要鍛鍊身體，要合理地安排自己的時間，要統籌全局，又要抓好細節，「在大腦的強度上是很可怕的一個過程，崩潰是經常發生的，而且有時已影響到正常生活，跟家裡人也是經常打架呀，拌嘴啊，這拍桌子啊。」

為什麼要用牛做形象，信雨萌說，因為他的電影是在2021年牛年起步，父親也是屬牛的，為了取得好兆頭起了「牛來」這個名字。電影是在講述一個初生的小牛，在各種力量的感召下，最後成為了一個不畏生死的勇士，「結合了自己的人生的感悟，慢慢的出來了比較獨特的作品，希望能獲得共鳴。」

「比如說，孩子從小就要養成一個堅韌不拔的性格，不能說遇到了一點困難，遇到了一些挫折，包括遇到一些不公平的待遇吧——這個可能都會時常有這種事情——在這個時候一定要堅強，一定要不要被這些東西所干擾。不能說因為有這樣的一些事情，就躺平了，什麼活也不幹了，也不奮鬥了，這個是非常不好的一個態勢，還是要讓大家站起來，鼓起勇氣，繼續地不斷地開拓屬於自己的未來。」信雨萌說。

除了時間精力上的投入，信雨萌說，在資金上也是，比如購買電腦設備、顯卡等配件，高端的製作效果好，但價格昂貴，「你不能像那些企業一砸就是那麼多錢去買一些高級的設備，咱沒有那個基礎。只好在硬件上去閒魚這一類的平台採購，壞的機率非常高，但必須要做，這個燒錢的過程比較煎熬。」

片尾曲 母新親填詞曲演唱

而在創作過程中，信雨萌說，父母也幫了不少忙，「比如我和我的母親就一同研發劇本，其間有很多爭執，還因此差點要放棄，但後來我還是聽她的，畢竟在人性塑造和市場歡迎度上，他們經歷了很多。」父母還幫他處理公司細節的一些事情，「基本是第一時間就衝上前了，他們是我最大的依靠，這部作品的成功能夠在全國上映，背後也凝聚著父母的心血在裡面。」

關於電影中的角色形象，信雨萌認為，人物模型需要打磨，但不能本末倒置，觀眾不是去電影院看頭髮絲的。

此外，「牛來」的片尾曲備受好評，信雨萌表示，片尾曲是母親包攬了詞、曲、演唱，此前她沒學過音樂，都是從零開始自學。片尾曲歌詞裡還藏著溫馨彩蛋，「什麼時候雨微風柔，什麼時候萌芽破土」，兩句歌詞巧妙嵌入導演信雨萌的名字，將母親對兒子的愛意與期許藏於旋律字句之中。

「她表達了對未來的憧憬，對下一代的期待，從歌曲裡表達的情緒是非常強烈的。」信雨萌說，母親是國有企業的一個普通職員，和他一樣都愛學習，母親潛移默化的影響著他，「樂譜從頭到尾是我母親做的，歌也是她唱的，說白了真的是非常的震撼。」

最後，當得知電影可以全國上映後，信雨萌稱自己的心情很矛盾，「上映後的票房如何，心裡是很沒底的，不知道最後是什麼樣的結果。」

「牛來」導演信雨萌。（取材自微博）