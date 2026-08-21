年輕人到寧波拎桶「拼蟹」 組團搶梭子蟹最低每隻1美元

浙江寧波水產品批發市場的梭子蟹。（取材自中國新聞網）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 寧波路林市場小開漁後掀起年輕人夜間拼蟹熱潮。

寧波路林市場小開漁後掀起年輕人夜間拼蟹熱潮。 重點二： 線上組團、線下分貨成新模式，單隻最低約1.1美元。

線上組團、線下分貨成新模式，單隻最低約1.1美元。 重點三：拼蟹結合市井體驗與文旅打卡，帶動外地遊客大增。

隨著東海迎來「小開漁」，蟄伏數月的梭子蟹集中「上岸」，甬（寧波簡稱）城迎來全民「搶鮮時刻」。路林市場的梭子蟹以整筐批發為主的特性，催生了適配年輕人社交屬性的線上組團、線下拼單新模式，愈來愈多的年輕人趕在捕蟹船靠岸卸貨的第一時間抵達漁市，團購「秋天的第一隻梭子蟹」，不僅吃到物美價廉的海鮮，還能打卡一趙文旅，夜間「拼蟹」已成了中國年輕人旅遊新風尚。

批發市場內，梭子蟹一到貨，就被搶購一空。（取材自浙江在線）

遊客在浙江寧波購買梭子蟹。（取材自中國新聞網）

體驗接地氣的市井生活

據中國新聞網報導，「秋風起，螃蟹肥；八月蟹肥、九月蟹香。」這是寧波的時令俗語。近日的浙江寧波水產品批發市場（路林市場），每到晚上就燈火通明，一筐筐鮮活梭子蟹自冷鏈車卸下，鹹濕的海風裹挾著海鮮的味道撲面而來，在此起彼伏的詢價、吆喝聲中，不少年輕身影拎著籃子、塑料桶圍聚成團，相約拼下一整筐「原裝」梭子蟹。

與菜市場零散選購、餐飲店定點吃蟹的傳統模式不同，路林市場的梭子蟹以整筐批發為主，單筐分量大、不適合家庭單獨購買。也正是這一特點，催生了適配年輕人社交屬性的線上組團、線下拼單的新模式。

在社交平台上，「寧波拼蟹」、「秋天的第一隻梭子蟹」等話題持續升溫。原本小眾的市井尋鮮方式，逐漸出圈成為外地遊客來甬體驗的特色項目。不少年輕人特意調整旅遊行程，奔赴水產市場解鎖最地道的濱海市井生活。

來自杭州的遊客王鑫，便是追隨這股新風尚前來體驗的旅行者。他對照寧波市文化廣電旅遊局發布的「寧波『熱氣貨』海鮮採購地圖」，將路林市場納入自己的寧波旅行清單，「以往來寧波玩，大多是去餐廳吃海鮮，這次想體驗最接地氣的本地生活。」

王鑫坦言，這種直達貨源的「原廠式」拼單體驗，沒有商業化濾鏡。「和本地人分蟹後，可以拿到飯店加工，也可以直接開車回家自己做，挺有意思的。」

捕蟹船剛卸下漁獲，年輕人就上前分配各自的「拼蟹」數量。（取材自小紅書）

日均拼單量已超1200組

據報導，來到現場的年輕人大都是95後、00後，他們拎桶提籃組團「拼蟹」，單次拼單均價低至每隻8元（人民幣，下同，約1.1美元）到12元，性價比遠超餐廳消費。這一火爆的夜間「拼蟹」場景，不再是當地市民的嘗鮮操作，更成為寧波「小開漁」時節獨特的網紅文旅體驗，成了年輕人的旅行新玩法，快速演變為全國年輕人奔赴寧波的「必打卡」文旅新IP。

據寧波市文旅局數據，8月以來「寧波拼蟹」相關短視頻播放量突破4.2億次，小紅書、抖音平台「秋天第一筐梭子蟹」話題登上熱搜TOP3，帶動寧波暑期外地遊客同比增長37%。拼單模式以線上組隊、線下分貨為核心，遊客通過文旅小程序預約時段、匹配拼友，抵達市場後由攤主現場開筐分揀，全程可直播、可合影、可溯源。

「不是來買蟹，是來過節。」來自成都的大學生林玥表示，她和五名網友提前一周組隊，拼下30斤公母混裝梭子蟹，人均花費不到180元，還獲贈本地師傅手把手教學的清蒸與生醃教程。當地商戶透露，8月中下旬為「小開漁」黃金期，蟹膏飽滿度達全年峰值，日均拼單量超1200組，其中七成訂單來自省外。

文旅觀察指出，「拼蟹」火爆背後，是時令經濟與沉浸式體驗的深度耦合，它跳脫傳統觀光邏輯，將採購、分揀、烹飪、分享全流程嵌入旅行動線，讓「無鮮勿落飯」的寧波飲食哲學轉化為可感知、可傳播、可復購的城市文旅資產。目前，寧波已上線「熱氣貨」海鮮地圖2.0版，覆蓋6大碼頭、11個批發市場及32家合作加工點，支持「即拼即烹」「冷鏈直發」雙通道服務。

年輕網友分享以自己「拼蟹」煮成的生猛大餐。（取材自小紅書）

追求儀式感與社交樂趣

如今，以時令美食為核心的「市井體驗遊」，正成為年輕遊客的出行新偏好。相較於傳統觀光旅遊，深耕本地飲食、參與原生生活場景的沉浸式文旅模式，更受年輕人青睞。而這波「拼蟹」熱潮，正是寧波時令文旅的鮮活縮影。

據當地市場經營戶介紹，當前梭子蟹市場行情處於波動期，整體行情8月底趨於穩定。「近期年輕人拼單熱度很高，拼單性價比十分可觀。」

性價比之外，社交樂趣與時令儀式感更是吸引年輕人扎堆「拼蟹」的核心原因。「蔥油梭子蟹、清蒸梭子蟹、梭子蟹炒年糕……我已經列好了美食清單。」參與拼單的寧波市民李巍然說，新鮮梭子蟹吃法多樣，品相完好的蟹清蒸凸顯本味，個頭偏小的蟹則可以做成生醃，或者搭配年糕爆炒，都是寧波人的傳統吃法。

依山傍海的寧波自古有著「無鮮勿落飯」的飲食傳統，大海滋養了這座城市，也沉澱出不時不食、崇尚本味的特色飲食文化。夜間「拼蟹」熱潮的背後，不僅是年輕人追逐時令、熱愛市井生活的體現，更是城市本土美食文化與新潮文旅消費的雙向賦能。

8月15日晚，遊客在浙江寧波「拼蟹」現場。（取材自中國新聞網）