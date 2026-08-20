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焦慮單身男 淪陷「閃婚」騙局

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在廣州成立的「青年婚戀服務研究中心」前身是官方婚介所，累計幫助數十萬青年尋得良緣...
在廣州成立的「青年婚戀服務研究中心」前身是官方婚介所，累計幫助數十萬青年尋得良緣。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

中國性別失衡與婚戀壓力催生「閃婚」市場，卻也讓不少男性淪為婚介與假結婚詐騙受害者，畢生積蓄難追回，維權與離婚更陷入漫長僵局。

「介紹對了，只需三天，勝過處三年的對象。」這樣的婚姻中介廣告詞，你相信嗎？對一些在居住地區、學經歷等條件相對弱勢的中國男性來說，一開始都是深信不疑的，直到謊言被拆穿，希望破滅的他們成了一個個在孤獨與婚姻焦慮中的受害者。

中國正面臨嚴重的性別比例失衡與人口危機，適婚人口中，男性顯著多於女性，加上經濟壓力與社會觀念轉變等因號素，即使官方大力「催婚催生」，不少年輕人仍堅持「不婚不育」。而另一方面，仍想成家的一些中國男性，卻不時陷入「閃婚」騙局，不僅畢生積蓄被「新娘」騙光，連婚介都跑路，而相關法律的不完善又讓他們維權無門，氣憤、無奈與懊悔讓他們開始「恐婚」，也讓中國的人口危機進入一個嚴重難解的惡性循環。

據BBC（英國廣播公司）近日在北京、貴陽採訪後的報導，37歲的王壯就是一例，他原本幾乎已放棄尋找妻子的希望，直到他看到製作精美的婚姻介紹廣告，承諾他不必浪費數年時間經營一段沒有未來的感情，並表示可以為他介紹一位溫順、忠誠的女性。

找節儉女為妻 全是假

「婚介人員說，貴州女孩很節儉，」王壯說，「他們告訴我，她們很會持家，能做家務，而且家境十分貧困，因此嫁到你家後，就會安定下來，跟你一起過日子。」於是，王壯前往貴州省省會貴陽，當婚介機構為他配對到一名看似符合所有條件的女子時，他以為自己終於找到靈魂伴侶，儘管在結婚前，兩人只見過幾次面。

然而，幾乎就在新生活開始的同時，一切也迅速畫上句號。「我的整個家庭都陷入了混亂，」他搖著頭說，一年多前，他發現妻子告訴他的一切都是謊言，直到今天，他仍在收拾這場風波留下的殘局。原來，她曾是卡拉OK陪侍小姐，結過三次婚，育有三名子女，患有嚴重性病，並且債台高築，甚至年齡都是捏造的。

王壯正爭取離婚，但因他的畢生積蓄都投入這段婚姻卻迄今無法追回，讓他仍無法回到原本的生活。「婚介機構在向他介紹幾名潛在對象後的短短數小時內，便向我收取了這筆費用，現在，我父母責怪我。我失眠、焦慮，無法專心工作。」

報導指出，王壯的遭遇，是中國一場醞釀已久的人口危機的一個極端縮影。數十年來，中國官方規定夫妻只能生育一名子女，2016年1月雖改變政策方向，但「一胎化」政策和重男輕女的觀念，已造成明顯的性別失衡，中國男性人口現已比女性多出3000萬人，這一數字超過英國男性總人口，也高於澳洲全國人口，也使得像王壯這樣年近40歲、生活在中小城市或偏遠農村地區的男性，在尋找伴侶時選擇十分有限。

「在我所在的城市，對男性的要求非常高。你需要有車、有房，而且家裡最好還經營生意，」他說。

「一站式」相親亂象多

許多家庭還要求支付高額「彩禮」，在部分男性遠多於女性的地區，彩禮已成為沉重的經濟負擔。因此，貴州這類婚介機構提出的「一站式」快速解決方案，也就是所謂的「閃婚」，對不少人具有吸引力。

許多婚介機構似乎正將目標鎖定在那些隨著年齡增長、愈來愈難找到伴侶的脆弱男性群體，婚介行業因此「快速增長」並滋生違法行為和亂象，引起官方關注。2024年1月至2025年3月期間，檢察機關辦理涉及婚介行業相關犯罪案件，共1546人被追究責任。2026年8月，五部門聯合展開全國範圍的婚介行業專項整治行動。其中一案中，一家婚介機構利用卡拉OK女服務員作為誘餌，騙取128名受害人超過250萬元（人民幣，下同，約37.1萬美元）。

「我認為政府可以推出針對『閃婚』詐騙的專項行業監管措施。」北京市京師（南京）律師事務所的樊丙賀表示。

目前，貴陽已幾乎成為這個蓬勃發展的「閃婚」市場的代名詞，這些婚介公司的辦公室位於一片密集樓宇之中。王壯當時深信這些機構值得信任，公司告訴他，他們會對配對對象進行全面背景調查，若被詐騙有權獲得賠償。於是他支付了費用，短短幾天內在不同的「相親室」先後見了七名女子，詢問對方來自哪裡、是否有過婚史等，直到見到第八名女子時，他動了心。

王壯原本希望找一位未曾結婚、沒有孩子且年紀只比自己稍小一些的對象，見對方「穿著很樸素，看來內向、老實」，兩人總共見了四、五次面，每次僅有八至十分鐘，並被婚介要求不得私訊，否則罰款，他考慮了兩三天後就決定結婚，並同意支付一筆數額可觀的彩禮。「我花了30多萬元人民幣，如果把婚宴和其他開支都算進去，我總共花了大約40萬至50萬元。」

受害男拍片 提醒風險

而婚後僅僅數個月，討債公司便開始打電話給王壯，聲稱他的妻子欠下債務。王壯逐漸起疑，想知道她是否還隱瞞了其他事情，查看了妻子的手機，發現她的出生證明及曾結婚婚的文件。當他與妻子對質時，對方提出離婚，但拒絕退還哪怕一分錢彩禮，當初促成這段婚姻的婚介機構早已人去樓空。

如今，住在貴陽出租公寓的王壯，把許多時間花在製作社交媒體影片上，提醒其他男性注意這類婚姻可能帶來的風險。

在貴陽，BBC找到一位願意接受採訪的婚介機構負責人，辦公室裡鋪著紅地毯，上面散落著人造花瓣，為求婚儀式作準備。這名負責人表示，就在記者到訪前幾個小時，已有一對男女承諾結婚，並稱「中國的閃婚市場規模非常大，而且實際上是在過去兩、三年才真正興起的。」

當地一些婚介機構表示，不少家庭過去並未嚴格遵守一胎化政策，因此女性人口相對較多，「即使一個家庭已經有兩個或三個女兒，他們仍會繼續生育，希望生個兒子，」其中一名業者表示，他們正嘗試將這些女性介紹給來自中國中部省份的男性，例如來自河北的王壯。這些男性經濟條件相對較好，但身邊可選擇的女性較少，「客戶可以自由選擇自己喜歡的人。我們這門生意的目的，是幫助人們找到真正想共度人生的伴侶。」

如今，王壯的出租公寓裡經常聚集著一些男子，有人正在尋找涉嫌欺騙自己的婚介公司負責人，也有人試圖向那些結婚僅數周便離家出走的妻子追回損失。

積蓄難追回 空殼婚介機構賺飽錢就消失

在靠窗的一張摺疊床上，來自江西省的59歲男子徐汝林，從一個紅色塑膠購物袋中取出自己仔細整理好的證據材料，為了替兒子找到妻子，他透過一家提供「閃婚」服務的婚介機構，前後花費近50萬元。

父子倆一同來到距離家鄉1000多公里外的貴陽，徐汝林的兒子在「相親室」首次見到女方後，僅僅七天便與對方結婚。徐汝林表示，在婚姻登記完成後，女方要求他們為她購買一部iPhone手機，並轉帳約2萬元，稱要用於自己的生意。此外，她還要求12萬元購買婚紗和珠寶首飾。

「我唯一希望的，就是她能真心安頓下來，和我們一起好過日子，」徐汝林表示，「她說想要一套房子，我也同意替他們買。一切都已經談好了。」然而，女方與他們共同生活不到兩周便離家出走，之後她被警方拘留，而這對夫妻最終辦了離婚手續，涉事婚介公司的負責人也於今年1月被捕，徐汝林仍留在貴陽，希望追回部分損失。

接受BBC採訪的那名婚介機構經理承認，他們並不會對客戶進行正式的背景調查，「這些女性都是由當地媒人介紹的，而媒人對她們非常了解，因為大家往往來自同一個村子。同樣地，男方的媒人通常也很了解男方的情況。」他拒絕透露服務收費多少，表示這是「商業機密」，不過如果男女任何一方提供的資訊不實，客戶有權要求退還費用。

「我認為，在我們這裡，客戶告訴我們的資訊有超過90%是真實的，」他聲稱，「中國有一句話，叫做『一粒老鼠屎壞了一鍋湯』。情況就是這樣。我們經常參加與當地警方舉行的會議。如果有婚介機構被發現涉及婚姻詐騙，就必須承擔相應的法律責任。」

但對於那些失去畢生積蓄的人而言，這樣的說法幾乎沒有任何安慰作用。

「我從來沒想到，婚介機構收取那麼高的服務費，又有她老家的媒人替她核實背景，公司還提供了那麼多保證，結果那些女性提供的資料竟然全是假造的，」王壯說，如今他對追回損失已幾乎不抱希望，並責怪自己落入騙局，「

「願意接受這種閃婚的人，通常都是本身有問題的女性。」

為了討回被騙的錢財，他曾跪在貴陽警方辦公場所外，懇求對方協助追討損失；他甚至前往北京，希望敦促有關部門採取更多措施打擊這類犯罪。

曾經處理過許多類似案件的律師范冰河表示，這類案件在法律上往往難以成立，其中一個原因是，中國法律並沒有專門針對此類婚姻詐騙設立獨立罪名，因此要提出刑事指控，受害人必須證明對方從一開始結婚的目的就是騙取財物。

「在我經手的案件中，嫌疑人往往辯稱，他們當初確實是真心想結婚、好好過日子，只是在相處之後發現雙方並不合適，產生矛盾，因此決定結束這段關係，」他說，「在這種情況下，界線就變得模糊起來。感情問題本身就很難被證偽。」

而要從空殼婚介機構追回款項，往往更加困難，這些機構經常在賺取足夠資金後便關門歇業、銷聲匿跡。

王壯最終追回了部分款項，但並非全部，「經歷了這樣的事情之後，我甚至不知道自己是否還能結婚，」他說，「本來要找到對象就已經很困難了。現在又花掉了這麼多錢。我不會再考慮這件事了。」

王壯以及公寓裡其他男子的人生，似乎都陷入了停滯狀態。「事情已經拖了快兩年，到現在我還不知道什麼時候才能和她正式離婚，」他說。四周堆滿了與案件有關的法律文件，「我不知道這件事什麼時候才能解決，也不知道什麼時候才能重新過上正常生活。感覺好像永遠沒有盡頭。」

有時候，在結婚這件事上，年長父母比當事人還急，圖為大批父母在山東一場相親大會中，...
有時候，在結婚這件事上，年長父母比當事人還急，圖為大批父母在山東一場相親大會中，為孩子觀看相親信息。（中新社）

圖為一處掛滿未婚青年簡歷的「相親角」。示意圖。（中新社）
圖為一處掛滿未婚青年簡歷的「相親角」。示意圖。（中新社）

多地近年舉辦相親活動「催婚」。圖為單身青年在一場相親會現場報名徵婚。示意圖。（中...
多地近年舉辦相親活動「催婚」。圖為單身青年在一場相親會現場報名徵婚。示意圖。（中新社）

中國偏遠地區男性結婚不易，不少人有相親需求，河南開封萬歲山武俠城景區的「王婆」現...
中國偏遠地區男性結婚不易，不少人有相親需求，河南開封萬歲山武俠城景區的「王婆」現場說媒因此一度爆紅。（中新社）

一場相親活動，兩位青年共畫摺扇。示意圖。（中新社）
一場相親活動，兩位青年共畫摺扇。示意圖。（中新社）

在上海市一場集體婚禮現場，新人們放飛氣球。示意圖。（新華社）
在上海市一場集體婚禮現場，新人們放飛氣球。示意圖。（新華社）

一對新人拿結婚證拍照。（中新社）
一對新人拿結婚證拍照。（中新社）

一對剛剛領證的新人在結婚登記處拍照留念。（新華社）
一對剛剛領證的新人在結婚登記處拍照留念。（新華社）

精華 FAQ

  • 報導聚焦中國貴陽等地的「閃婚」婚介亂象，指出部分機構以快速配對、背景保證與彩禮婚宴包裝，吸引焦慮單身男付費結婚，最後卻遭遇假資料、離婚與金錢損失。

  • 王壯花了約40萬至50萬元後才發現妻子身分多處造假，還背上債務與離婚糾紛；徐汝林為兒子找妻子也付出近50萬元，婚後對方短暫同住就離家，損失同樣難以追回。

  • 因為中國沒有專門針對婚姻詐騙的獨立罪名，受害者須證明對方從一開始就是為騙財而結婚；但感情真假難以證偽，加上婚介機構常先收錢後消失，使追責更困難。

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