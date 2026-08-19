免費飯堂 他和老人互相成全

李濤正在做飯。（取材自新京報）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李濤返鄉開辦免費老人食堂，初衷是讓村裡長者吃得更好。

李濤返鄉開辦免費老人食堂，初衷是讓村裡長者吃得更好。 重點二： 食堂靠直播與帶貨撐營運，曾花光積蓄並賣掉房子苦撐。

食堂靠直播與帶貨撐營運，曾花光積蓄並賣掉房子苦撐。 重點三：老人們也加入幫忙，飯桌成為村裡聚人、互相陪伴的據點。

前言：村裡有人說李濤圖出名，有人質疑他拿老人賺錢，但他從不羞於談錢。一天天做下來，老人和這個回鄉的年輕人之間，慢慢生出了另一種牽絆。在這張免費飯桌上，老人和年輕人互相成全。

在外闖蕩多年卻因做生意失利的39歲男子李濤，兩年前帶著妻子和1歲多的兒子回到河南 漯河農村老家，原計畫休息後再出去找事做，因不忍見村裡老人常粗茶淡飯、生活沒有寄託，於是跟著村裡老師傅學了一星期手藝後開辦免費老人食堂。隨著來吃飯的老人愈來愈多，他花光20萬元（人民幣，下同）積蓄還賣掉一套房，硬是將這口「大鍋飯」撐到第三年，他不知道還能堅持多久，但這裡已是全村留守老人離不開的熱鬧據點，而他，也離不開老人。

70歲以上長者 約300人

據新京報報導，溝李村約600多戶人家，整個村子被大片玉米地包圍，村裡的房子大多修得排場，兩層水泥小樓，院牆貼彩色瓷磚，可往村子深處走，鐵門大多緊閉，門上的春聯褪成了灰白色，路上多是老人。

溝李村被大片玉米地包圍。（取材自新京報）

這天清晨7點，住村東頭的王翠玲快步穿過院子要去村西頭的「飯堂」吃飯，她把腿腳不利索的老伴兒李富民扶上三輪車，馱著他一起去。從家到飯堂要穿過小半個村子，中間要路過一片高地，30多年前上面有10多家磚窯廠、三四家飯店，後來環保整治，窯廠一家接一家停了，土地重新長出莊稼，年輕人也陸續離家討生活。村裡如今70歲以上的老人差不多有300個。

到「飯堂」了，說是飯堂，實際是一塊空地。兩排白蠟樹肥厚的葉片下，過去村裡蓋房子時用過的竹腳手架、木板，被重新拼在一起，搭成了一張五六米長的桌子。下面墊著幾個水泥墩子，當作桌腿。桌旁立著一口一米寬的大鐵鍋。樹上釘著一塊紙板，寫著這一周的菜單：土豆燉雞、紅燒肉米飯、大鍋燴菜……每天換著花樣。

一張飯桌 把大家聚起來

還不到9點，幾個穿花短袖的老太太已經坐在樹下擇韭菜。11點，鐵鍋燒熱，焯過水的豬骨下鍋，胡蘿蔔、茄子、豆角隨後，老人們坐在樹蔭下等著開飯。他們大多七八十歲，年輕時吃慣粗糧硬飯，如今牙口不好，吃東西慢，李濤就多燉一會兒，有時還往鍋裡放一把紅棗、枸杞，這是給「爺奶」們的專屬配料。

「開飯嘞——」12點準時開飯，老人們拿著碗筷，在鍋邊排成一列，剛才還說笑不停的一桌人，這會兒端著碗，三三兩兩在樹蔭下坐開，誰的碗見了底，就起身到鍋邊再添上半勺。沒人想到，一張飯桌，讓這個沉寂的村子重新聚起了人。但起初，多數老人都不知道，這個招呼他們吃飯的年輕人，自己的營生也沒了著落。

7月下旬的溝李村，老人們排隊打飯。（取材自新京報）

讓老人吃好點 決定留下

李濤原本沒打算留在村裡。出去闖蕩的十幾年，他下過工地，後來在漯河市區開了一家電玩城賺了些錢，在城裡買下一套房，疫情後，生意一天不如一天。2024年春節，妻子生完孩子，他一個人在城裡照顧不過來，索性帶著妻兒回了溝李村，想著讓家裡老人幫把手，年後再出去找事做。

他是家裡的老大，父母快70歲，孩子剛1歲多，往後處處要用錢。那年春節，爺爺剛去世，李濤常常看到奶奶一個人坐在院子裡，望著遠處發呆。年後村裡的年輕人陸續走了，李濤在村裡轉悠，留意到有老人中午煮一碗清水麵條，連一根菜葉都沒有；有老人拿兩個饅頭再倒一碗白開水就算一頓飯。村口、院門口，總有老人獨自坐著，眼神空空的。

「看著心裡不舒服。」那段時間，他刷到網上有人在農村給老人做大鍋飯的視頻，點讚不少，他盤算著：讓村裡老人吃好一點，奶奶也有個說話的地方，自己順便靠直播賺點錢，沒準是條出路。於是，他找到村裡給紅白事掌勺的老師傅，跟著學了一個星期。2024年3月底，飯堂開灶。

第一天來了二三十個老人，李濤一個人在鍋邊忙活，老人們站在旁邊打量這個面生的小伙。飯菜出鍋，見沒人收錢，老人們圍上來。第二天、第三天，來的人漸漸多了，李濤架起手機拍做飯視頻，後來改成直播，剛開播時直播間不到10個人，其中一半還是同村的。「他們都是來看我到底能不能賺到錢。」李濤裝不知道，繼續做飯。

老人們聞著香味，等著飯菜出鍋。（取材自新京報）

錢的問題很具體。一天做兩頓，頓頓有肉，平均每天菜錢四、五百元。飯堂唯一的收入是直播打賞：他的抖音收益紀錄顯示，2024年4月到6月，3個月加起來不到5000元。

老人們 幫摘菜洗菜收桌

最多的時候，120多個老人來吃飯，一天兩頓，一頓要燒兩三鍋。飯堂開了沒多久，73歲的齊桂香跟李濤說，自己可以每天過來幫忙，換一口飯吃，從那以後，她每天最早到，誰摘菜，誰洗菜，誰收拾桌子，都安排得清楚。飯後，她留下來收拾鍋碗，最後一個離開。

老人們聚在一塊兒和麵、包餃子。（取材自新京報） 在飯堂，老人們幫著擇菜、洗菜。（取材自新京報）

「這菜有味兒，比俺自己做的好吃。」飯桌上，常有老人啃著骨頭，抬頭冒出這麼一句。李濤聽多了，慢慢琢磨過來：村裡老人吃飯難，難的往往不是因為缺那幾塊錢，是牙口不好了，做硬了嚼不動，或胳膊腿不利索了，做飯一套忙下來一身汗。再加上常年只有一兩個人吃飯，炒一道菜吃不完，還不如不做。

王翠玲和老伴兒李富民就是這麼過來的。她家的廚房不大，夏天灶火一開，烤得人燥熱，老兩口的三餐能省則省：早上一鍋白米粥配鹹菜，中午幾個饅頭，晚上常常連火都不開。湊合的不只是吃飯，她自己好多年沒添過一件新的，電視很少開，她也沒有智能手機。在「飯堂」吃飯的老人大多如此：錢要花在最要緊的地方，力氣也是。

幾十年前，兩口子種著四畝多地養活一家五口，她每天中午蒸一鍋饃，炒兩個菜。後來兩個女兒陸續出嫁，小兒子也到了成家的年紀，王翠玲去窯廠搬磚十幾年，給兒子蓋起了結婚用的平房。5年前，李富民突發腦梗，左手左腿落下後遺症，她辭了工留在家裡照顧，老兩口如今靠每月300多元養老金、一年3000多元土地租金過日子。

李富民生病後，她再沒離開過村子。每天清晨，她推著老伴兒在村裡轉一圈，回來照料菜地和幾棵果樹，循環往復。村裡這麼過日子的老人，不止她一個。還有的人，連「湊合」都成了費勁的事。

行動不便 上飯桌成難事

李根社年輕時種地、趕集賣菜，一天掙15塊。媳婦過了6年走了，女兒嫁到外地，他一個人過了大半輩子。他說自己2024年9月查出腦梗，病後他的腿使不上力，做飯也成了難事，他右手手指蜷曲，筷子都握不穩。李濤開鍋後，他幾乎頓頓去。這樣的老人，在李濤的飯堂並不少見。他們推著助力車，一步一步挪過來。普通人幾分鐘的路程，他們得走上半小時。

患上腦梗後，李根社把廚房搬進主屋。（取材自新京報）

也有人，連這張桌子都難以抵達。80歲的黃長妮，今年春天在自家院裡摔倒，腿骨骨折，大兒子在村附近做零工，每天給她送飯。一天中午，李濤端著一碗大骨燉燴菜去看她，黃長妮坐在輪椅上，頭髮全白，李濤問她吃飯沒有，她紅著眼睛不答，只反覆念一句：「半年沒出過門哩。」給老人做飯久了，李濤慢慢明白過來：這張桌上的人，缺的從來不只是一口熱飯。

飯桌上的老人記得，村裡上一回這麼熱鬧，還是早些年收麥的時候，田間地頭，到處都是人。辦紅白事也一樣，左鄰右舍不用招呼，主動上門，給掌勺的師傅打下手。後來，收割機進了村，麥場沒了。年輕人的婚禮，搬進了城裡的飯店；有老人去世，連幾個抬棺的青壯年都難湊齊，棺材裝上拖拉機，就直接拉去火化場。直到這張飯桌支起來，又有人湊在一起幹活，圍著鍋吃飯了。

吃食講究 跟著季節變換

一年到頭，這張桌上的吃食，跟著季節換。春天，洋槐花開，李濤跟著父親折下花枝，老人們圍坐著把花摘淨，洗淨，攤進煎餅，包進餃子，吃進嘴裡，帶一股甜味。夏天，吃完飯一人分幾塊西瓜，老頭在樹蔭下打撲克，老太太用鳳仙花染紅指甲。入秋，白蠟樹的葉子落滿地，灶台桌椅搬進旁邊搭起的鐵棚，一人一碗熱騰騰的胡辣湯。

大鍋燴菜。（取材自新京報）

每天，李濤買菜回來，三輪車還沒停穩，老人們就拎著腳邊的塑料袋迎上去。「俺家的小白菜甜著哩，今天煮小白菜吃。」另一個老太太不服氣似的，把袋裡的紫茄子遞過去：「濤兒，你看俺這菜中不中？」那些菜被小心裝好，像藏著什麼寶貝，包餃子的時候最熱鬧。人聚得多了，就有了規矩。打飯排隊，幹過活的先打，只是來吃飯的，端著碗站在後面等一會兒。

剛開灶那會兒，這些爺奶，李濤大半面生，他甚至不知道村裡有這麼多老人。如今桌上幾十號人，他大多叫得出名字。再往後，李濤發現，這些步履蹣跚老人，有人曾是婦女主任、民兵隊長，或者村裡的第一個拖拉機手……每個人都擁有一個獨一無二的人生。

灶火生起 全靠直播帶貨

2025年夏天，這張飯桌也差點沒了。那年天熱，帳上近20萬元積蓄快見了底，最難的時候，李濤身上連買一包菸的錢都沒有。母親付二敏看著兒子每天忙完回家，累得躺在床上，一句話不說，勸他停下來。有一天，他走進飯堂，打算告訴老人以後不做了，一群老人已經坐在那裡，端著碗，等他開飯。他站了一會兒，什麼也沒說，「覺得對不起那些老人。投進去這麼多錢，也不甘心。」

老人們也察覺到了。桌上的肉少了，麵條出現的次數多了。有老人主動說，心疼他每天太累，以後不來了。吃飯的人，從100多人慢慢減到60幾個，兩頓飯改成了一頓午飯。最困難的一個月，李濤把倉庫裡的16瓶食用油拿去換成麵條，配上老人送來的蔬菜、好心人捎來的米麵，撐了過去。2025年年底，李濤和妻子商量，賣掉城裡一套房，繼續做下去。妻子讓他想清楚：房子賣了，事情還是沒有起色，到時候怎麼辦。

「這飯，還打算做到啥時候？」老人們常問，李濤答不上來。最近半年，直播收入穩定在每月5000元左右。今年5月起，短視頻也開始有了收益，直播帶貨賣出了800多單。飯堂每天的開銷降到300元左右，帳上第一次有了結餘。妻子支持他做這件事。她跟李濤說過，等自己老了，希望村裡也有這樣一個人。

往後的日子有沒有著落，誰心裡都沒數。但至少明天，老人還是會準時出現在白蠟樹下，灶火依舊會照常生起。

老人抱著西瓜坐在街邊乘涼。（取材自新京報）