旅拍完就扔 低價「次拋衣」爆款熱銷50萬件

網友分享自己的「次拋衣」穿搭。（取材自小紅書）

AI摘要 文章摘要整理： 畢業季與暑期旅遊帶動「次拋衣」走紅，低價旅拍穿搭在電商熱賣超50萬件，但也因環保、品質與健康疑慮引發兩極爭論。

畢業季疊加暑期旅遊旺季，一種被網友稱為「次拋衣」的低價服飾悄然走紅電商 平台。事實上，這種主打「穿一次就扔、拍照出片就行」的次拋衣，此前就因不少熱銷單品單價普遍在10元（人民幣，下同）到50元之間，吸引許多年輕消費者基於「性價比」等因素選購而爆火，近日疊加旅遊市場持續升溫，有電商熱銷超50萬件，下單主力幾乎都是18至30歲的年輕女性，也讓網友為「次拋衣」究竟是浪費還是節約資源吵翻天。

田園碎花裙、海邊吊帶裙、民族風長袍、多巴胺色系襯衫……，打開購物軟件搜索「旅拍穿搭」、「旅行穿搭」，這些款式海量撲面而來。

有網友在社交平台分享自己以這些均價不足40元的「次拋衣」所做的畢業旅行穿搭——紅色長裙配草原、白色吊帶配海邊、民族風披肩配古鎮，「七天行程帶五套衣服，總花費不到200塊。」每一套都對應打卡場景，她認為「出去玩就是要拍好看的照片，便宜衣服拍完直接丟酒店也不心疼。」

據都市快報橙柿互動報導，這樣的消費心態在年輕群體中極具普遍性。在電商平台上，均價在10到50元的部分爆款「旅行穿搭」衣服銷量突破50萬件，月銷上萬件的店鋪比比皆是。小紅書 、抖音等社交平台上，「均價30元旅行次拋衣合集」、「百元搞定一周穿搭」等話題動輒獲得數百萬瀏覽量，博主們曬出的旅行九宮格背後，往往是一整套一次性穿搭方案。

這顯示，消費者買的早已不是衣服本身，而是照片裡的氛圍感和社交平台的展示資本。

陳老闆在拼多多上經營服裝檔口，「這門生意的核心邏輯就是走量，款式緊跟熱門景點和節日走，五一推海邊裙，端午推國風裝，新疆旅遊火了就上民族風長袍」，店鋪的女裝更新速度很快。他的店鋪月銷量穩定在1.5萬件以上，爆款單價集中在10元至50元，核心客戶多為18到30歲的年輕女性。

「復購率很低，但每天都有新客戶。」陳老闆透露，行業內退貨率普遍在30%到50%之間，但即便如此，由於面料成本低，做工相對粗糙，再加上信息流廣告精準投放，只要款式足夠上鏡，就能源源不斷地吸引新訂單。

性價比VS.資源浪費

對於近年來「次拋衣」的流行，網友態度呈現明顯的兩極分化。

支持者認為這是極致性價比的體現。「幾十塊錢拍出幾百塊的效果，旅行箱還不用塞太多衣服，輕便又出片，何樂而不為？」一些風格強烈的度假裙、禮服裙，日常生活中根本沒有穿著場景，花大錢買反而閒置，「次拋衣」恰好解決了這個痛點。還有人會把只穿了一次的衣服掛到二手平台轉賣，二、三十元入手，十幾元轉出，相當於用幾塊錢的成本完成一次穿搭。

反對者則直指這是資源浪費。「穿一次就扔，太不環保了，這麼多化纖衣服埋在土裡幾十年都降解不了。」有網友算了一筆帳：假設一件次拋衣重200克，月銷1萬件就是2噸紡織廢料，一年就是24噸，而這還只是一家店鋪的體量。

更多消費者的吐槽集中在質量層面。「拆開快遞有一股刺鼻的氣味，洗了一次就變形起球，面料薄得透光，線頭多到離譜。」社交平台上類似的反饋隨處可見，有人穿著後皮膚發癢、起紅疹，也有人因尺碼嚴重不準、色差太大而選擇退貨。

看似划算的「次拋衣」可能存在健康風險。首先是劣質面料粗糙可能不透氣，腰腹、腋下等嬌嫩部位反覆摩擦易破壞皮膚角質層，誘發接觸性皮炎。二是廉價染料、固色劑中可能殘留甲醛、有害芳香胺等物質，長期接觸可能影響健康。三是部分小作坊生產缺乏規範消毒流程，出廠時可能沾染細菌、黴菌、蟎蟲，未清洗直接上身易引發皮膚感染。

美照、社交才是剛需

有網友認為，這一現象本質是場景化和影像化消費環境下的產物，年輕人購買的不是一件衣物，而是一個場景中的形象、一張照片裡的記憶，以及旅行的儀式感。

「次拋衣」並非突然出現的新事物，而是快時尚消費邏輯的極端化延伸。它的爆火，是多重因素共同作用的結果。

報導指出，首先，當旅行從「體驗」轉向「展示」，穿搭的功能屬性也隨之改變。照片好不好看、發朋友圈有沒有點讚，是不少人衡量旅行價值的重要標準。為了幾組九宮格照片購置多套造型，這筆帳在社交語境下是「划算」的，因為衣服是一次性的，但照片和社交貨幣是長久的。

其次，它的成本夠低，二、三十元的定價，相當於一杯奶茶、一頓快餐的錢，消費者幾乎不需要思考就能下單，試錯成本足夠低，即便質量差、不合身，損失也在可接受範圍內。這種「閉眼入」的消費心態，支撐起了龐大的走量市場。

最後，如今的年輕人出遊，不再滿足於一套衣服走天下。海邊、草原、古鎮、城市街拍，不同場景對應不同風格，穿搭本身就是旅行體驗的一部分。「次拋衣」精準切中了這一細分需求，用極低的成本實現了「一天一套不重樣」的穿搭自由。

網友分享自己的「次拋衣」穿搭旅拍。（取材自小紅書）

網友分享自己的「次拋衣」穿搭旅拍。（取材自小紅書）

便宜的價格和海量的款式所形成的「性價比」，是「次拋衣」爆火的主要原因之一。（取材自小紅書）

電商平台上廉價的「次拋衣」商品。（取材自都市快報‧橙柿互動）