我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美航2班機「用同一航班號」險相撞 管制員緊急用1招區分避災

劍橋大學最年輕非裔教授涉抄襲 上周才請辭 驚傳身亡

旅拍完就扔 低價「次拋衣」爆款熱銷50萬件

中國新聞組／整理
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友分享自己的「次拋衣」穿搭。（取材自小紅書）
網友分享自己的「次拋衣」穿搭。（取材自小紅書）

AI摘要

文章摘要整理：

畢業季與暑期旅遊帶動「次拋衣」走紅，低價旅拍穿搭在電商熱賣超50萬件，但也因環保、品質與健康疑慮引發兩極爭論。

畢業季疊加暑期旅遊旺季，一種被網友稱為「次拋衣」的低價服飾悄然走紅電商平台。事實上，這種主打「穿一次就扔、拍照出片就行」的次拋衣，此前就因不少熱銷單品單價普遍在10元（人民幣，下同）到50元之間，吸引許多年輕消費者基於「性價比」等因素選購而爆火，近日疊加旅遊市場持續升溫，有電商熱銷超50萬件，下單主力幾乎都是18至30歲的年輕女性，也讓網友為「次拋衣」究竟是浪費還是節約資源吵翻天。

田園碎花裙、海邊吊帶裙、民族風長袍、多巴胺色系襯衫……，打開購物軟件搜索「旅拍穿搭」、「旅行穿搭」，這些款式海量撲面而來。

有網友在社交平台分享自己以這些均價不足40元的「次拋衣」所做的畢業旅行穿搭——紅色長裙配草原、白色吊帶配海邊、民族風披肩配古鎮，「七天行程帶五套衣服，總花費不到200塊。」每一套都對應打卡場景，她認為「出去玩就是要拍好看的照片，便宜衣服拍完直接丟酒店也不心疼。」

據都市快報橙柿互動報導，這樣的消費心態在年輕群體中極具普遍性。在電商平台上，均價在10到50元的部分爆款「旅行穿搭」衣服銷量突破50萬件，月銷上萬件的店鋪比比皆是。小紅書、抖音等社交平台上，「均價30元旅行次拋衣合集」、「百元搞定一周穿搭」等話題動輒獲得數百萬瀏覽量，博主們曬出的旅行九宮格背後，往往是一整套一次性穿搭方案。

這顯示，消費者買的早已不是衣服本身，而是照片裡的氛圍感和社交平台的展示資本。

陳老闆在拼多多上經營服裝檔口，「這門生意的核心邏輯就是走量，款式緊跟熱門景點和節日走，五一推海邊裙，端午推國風裝，新疆旅遊火了就上民族風長袍」，店鋪的女裝更新速度很快。他的店鋪月銷量穩定在1.5萬件以上，爆款單價集中在10元至50元，核心客戶多為18到30歲的年輕女性。

「復購率很低，但每天都有新客戶。」陳老闆透露，行業內退貨率普遍在30%到50%之間，但即便如此，由於面料成本低，做工相對粗糙，再加上信息流廣告精準投放，只要款式足夠上鏡，就能源源不斷地吸引新訂單。

性價比VS.資源浪費

對於近年來「次拋衣」的流行，網友態度呈現明顯的兩極分化。

支持者認為這是極致性價比的體現。「幾十塊錢拍出幾百塊的效果，旅行箱還不用塞太多衣服，輕便又出片，何樂而不為？」一些風格強烈的度假裙、禮服裙，日常生活中根本沒有穿著場景，花大錢買反而閒置，「次拋衣」恰好解決了這個痛點。還有人會把只穿了一次的衣服掛到二手平台轉賣，二、三十元入手，十幾元轉出，相當於用幾塊錢的成本完成一次穿搭。

反對者則直指這是資源浪費。「穿一次就扔，太不環保了，這麼多化纖衣服埋在土裡幾十年都降解不了。」有網友算了一筆帳：假設一件次拋衣重200克，月銷1萬件就是2噸紡織廢料，一年就是24噸，而這還只是一家店鋪的體量。

更多消費者的吐槽集中在質量層面。「拆開快遞有一股刺鼻的氣味，洗了一次就變形起球，面料薄得透光，線頭多到離譜。」社交平台上類似的反饋隨處可見，有人穿著後皮膚發癢、起紅疹，也有人因尺碼嚴重不準、色差太大而選擇退貨。

看似划算的「次拋衣」可能存在健康風險。首先是劣質面料粗糙可能不透氣，腰腹、腋下等嬌嫩部位反覆摩擦易破壞皮膚角質層，誘發接觸性皮炎。二是廉價染料、固色劑中可能殘留甲醛、有害芳香胺等物質，長期接觸可能影響健康。三是部分小作坊生產缺乏規範消毒流程，出廠時可能沾染細菌、黴菌、蟎蟲，未清洗直接上身易引發皮膚感染。

美照、社交才是剛需

有網友認為，這一現象本質是場景化和影像化消費環境下的產物，年輕人購買的不是一件衣物，而是一個場景中的形象、一張照片裡的記憶，以及旅行的儀式感。

「次拋衣」並非突然出現的新事物，而是快時尚消費邏輯的極端化延伸。它的爆火，是多重因素共同作用的結果。

報導指出，首先，當旅行從「體驗」轉向「展示」，穿搭的功能屬性也隨之改變。照片好不好看、發朋友圈有沒有點讚，是不少人衡量旅行價值的重要標準。為了幾組九宮格照片購置多套造型，這筆帳在社交語境下是「划算」的，因為衣服是一次性的，但照片和社交貨幣是長久的。

其次，它的成本夠低，二、三十元的定價，相當於一杯奶茶、一頓快餐的錢，消費者幾乎不需要思考就能下單，試錯成本足夠低，即便質量差、不合身，損失也在可接受範圍內。這種「閉眼入」的消費心態，支撐起了龐大的走量市場。

最後，如今的年輕人出遊，不再滿足於一套衣服走天下。海邊、草原、古鎮、城市街拍，不同場景對應不同風格，穿搭本身就是旅行體驗的一部分。「次拋衣」精準切中了這一細分需求，用極低的成本實現了「一天一套不重樣」的穿搭自由。

網友分享自己的「次拋衣」穿搭旅拍。（取材自小紅書）
網友分享自己的「次拋衣」穿搭旅拍。（取材自小紅書）

網友分享自己的「次拋衣」穿搭旅拍。（取材自小紅書）
網友分享自己的「次拋衣」穿搭旅拍。（取材自小紅書）

便宜的價格和海量的款式所形成的「性價比」，是「次拋衣」爆火的主要原因之一。（取材...
便宜的價格和海量的款式所形成的「性價比」，是「次拋衣」爆火的主要原因之一。（取材自小紅書）

電商平台上廉價的「次拋衣」商品。（取材自都市快報‧橙柿互動）
電商平台上廉價的「次拋衣」商品。（取材自都市快報‧橙柿互動）

精華 FAQ

  • 「次拋衣」指的是主打穿一次就拍照、用完即棄的低價服飾，常見於旅拍穿搭場景，價格多在10元到50元之間，因款式上鏡而吸引年輕消費者。

  • 主要因為它價格低、試錯成本小，又能迅速搭配海邊、草原、古鎮等旅行場景，滿足拍照出片與社群展示需求，讓消費者覺得既省錢又方便。

  • 爭議集中在資源浪費與環保問題，此外還有退貨率高、品質粗糙、可能含甲醛或有害染料，以及面料不透氣、容易引發皮膚不適等健康風險。

小紅書 電商

上一則

7月失聯遭北約戰機攔截 香港國泰航班1主因誤事 調查出爐

下一則

36港生膺英國高考狀元 2度跳級16歲「超狀」錄取牛津

延伸閱讀

旅遊拍照完就扔 10元低價次拋衣銷量超10萬件 品質、環保有隱憂

旅遊拍照完就扔 10元低價次拋衣銷量超10萬件 品質、環保有隱憂
旅行衣物「裝袋抽真空」最省空間？小心反帶來四個麻煩

旅行衣物「裝袋抽真空」最省空間？小心反帶來四個麻煩
「比刷題好玩」11歲男童暑假在沙面為遊客拍照 月入1200元

「比刷題好玩」11歲男童暑假在沙面為遊客拍照 月入1200元
網紅祕境背後 野遊淪「奪命陷阱」

網紅祕境背後 野遊淪「奪命陷阱」

熱門新聞

視頻中，大爺向同村村民抱怨升學宴冷清，沒收到預期300人的份子錢。（視頻截圖）

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

2026-08-13 06:30
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
消防員捕獲眼鏡王蛇。(視頻截圖)

雲南茶園驚見眼鏡王蛇 消防員捉捕傻眼：「一家38口」

2026-08-08 08:30
長征七號改運載火箭上月發射升空的檔案照。 （中新社）

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

2026-08-10 14:27
租客夜間在上鎖的櫃子裡發現逝者遺像，當場嚇哭連夜搬離，房東退還押金，平台「我愛我家」拒退仲介費，租客稱將提告。（取材自極目新聞）

房東上鎖的櫃子裡 上海租客發現1相片 竟嚇哭連夜搬離

2026-08-07 10:30
DeepSeek創辦人梁文鋒。(微博)

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

2026-08-11 20:57

超人氣

更多 >
現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金
巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入
在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米
印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光
160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了

160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了