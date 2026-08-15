5萬元代步車退潮 40萬以上能源車超搶手

圖為位於重慶市的賽力斯（Seres）汽車「超級工廠」內的新能源汽車。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 中國車市正從低價代步車轉向高端新能源，5萬元以下小車銷量大跌，而40萬元以上車型快速成長，反映消費升級、政策調整與企業獲利壓力同步加劇。

中國年輕族群正在建構一個「便宜、方便、低成本又高保值率」的高性價比 消費時代。他們考量的不是「好不好用」，而是一張照片裡的記憶，以及旅行的儀式感。

中國車市不僅在產量上處於「一邊銷量大跌」與「一邊瘋狂上新」的內卷，在消費喜好上也出現明顯的兩極分化。據媒體分析，曾經紅極一時、每台5萬元以下（人民幣，下同）的「國民代步車」，已在中國國內市場集體失色；而在小車賣不動的另一端，是許多搶著買40萬元以上車型的車主。

這不僅是消費形態的改變，也揭露了在愈來愈多人買什麼都要追求「性價比」的經濟大環境下，國內車市與車商所面臨的難處與困境。

車市冰火兩重天

據中國新聞周刊報導，乘聯會秘書長崔東樹近日發布數據顯示，2026年上半年，國內車市5萬元以下乘用車累計銷量為13萬輛，同比暴跌55%。

另一邊，高端新能源賽道逆勢狂飆：40萬元以上新能源汽車銷量同比大漲46%，自主品牌更是拿到該級別59%份額。「冰火兩重天」成為當下國內車市的真實寫照。

在A00級微型電動車 市場中，五菱宏光MINIEV稱得上是標誌性產品。在巔峰時期，其單月銷量一度突破5萬輛，憑藉極低購車門檻迅速滲透縣城、鄉鎮與城市短途代步市場。但在今年上半年，五菱宏光MINIEV銷量為7.28萬輛，對比去年同期的17.11萬輛，少賣了將近10萬輛。

五菱宏光MINIEV的銷量下滑並非個例。2026年上半年，吉利熊貓銷售1.99萬輛，同比下降78.2%；五菱繽果銷售1.62萬輛，同比下降79.3%。

低價小車盈利壓縮

5萬元以下微型電動車在國內市場逐漸失去熱度，背後的原因複雜多樣。崔東樹直言，中低端市場下滑劇烈的核心原因是在政策高質量發展導向下，新能源車免稅技術指標升級，部分短續航、高耗電的入門級車型面臨改款壓力，疊加消費收縮，入門級需求大幅萎縮。

從政策層面來看，2026年新能源車輛購置稅由全額免徵調整為減半徵收，數千元新增稅費對於預算卡在3萬至5萬元區間的購車群體而言，影響被顯著放大；同時，國內「以舊換新」補貼規則由定額改為按車價比例發放，低價車型補貼額度大幅縮水。多重政策疊加之下，部分入門代步車落地價上漲明顯，而這類車型的目標用戶往往對成本變化更為敏感，也導致其改變了購車決策。

與此同時，伴隨新能耗標準、車身安全規範、整車電控要求不斷提升，單車利潤極薄的A00級微型車企若要滿足新規，必須提高成本以升級電池、強化車身、優化電控系統，若反映在漲價又會失去僅有的價格優勢，陷入不改款無法合規、改款無法走量的兩難困境。

成本端的周期性壓力同樣突出。2026年5月，電池級碳酸鋰現貨價格為19萬元/噸，對比2025年一季度低位漲幅超過100%。加上市場激烈價格「內卷」，低價小車盈利空間持續壓縮。不少車企開始主動收縮低利潤微型車產品線，消費者可選車型變少，進一步抑制賽道熱度。

在近日舉辦的中國汽車工業高質量發展高峰論壇上，中國汽車工業協會副秘書長陳士華表示：「汽車製造業行業利潤水平處於歷史低位，汽車整車製造的利潤率只有1.5%。」如何改善利潤水平已成車企急需解決的問題。

市場轉向高端能源車

值得注意的是，在低價小車市場持續萎縮的同時，中國汽車消費正在加速向高端市場集中。今年上半年，40萬價位以上市場是唯一實現正增長的細分市場。

乘聯分會數據顯示，2026年上半年40萬元以上乘用車累計銷量43萬輛，同比微增1%；其中40萬元以上新能源車型銷量24萬輛，同比大漲46%，同價位傳統燃油車銷量19萬輛，同比下滑27%。高端市場內部結構正在重構，新能源滲透率快速抬升，由2025年的44%提升至2026年上半年的56%；傳統燃油車份額同期下滑12個百分點。

一邊是高端新能源逆勢擴容，另一邊是低端市場快速收縮，中端價位成為承接低端外溢需求的核心地帶。價格敏感群體不再執著極致低價微型車，小幅上調預算，轉向產品力更強的中端入門車型；高淨值用戶則持續湧向高端新能源。可以說，如今中國電動車已經告別依靠低價衝規模的初級階段，行業競爭，正式從單純價格「內卷」，轉向產品價值、安全標準、長期用車成本的綜合較量。

據麥肯錫「2026麥肯錫中國汽車消費者洞察」，在電動汽車關鍵購買因素中，續航里程及充電時長排在第一位。這也解釋了為何消費者愈來愈傾向於購買「大車」。

A00級微型電動車市場曾是車企擴張市場的重要陣地，如今賽道收縮，並不代表微型代步車品類走向消亡，而是意味著車企的主戰場已然發生轉移，消費者購車決策回歸理性，價格不再是唯一標尺，無論是國內向上做價值，還是向外做全球化，產品力才是車企穿越周期的根本。海外市場的潛力值得車企投入更多精力。

在北京舉行的2026北京國際汽車展上，參觀者正在了解蔚來ET9的全主動懸吊系統。（新華社）

吉利熊貓mini小浣熊聯名改裝車款。（取材自微博）

在山東省榮成市某經濟開發區的房車製造產業基地，工人們正在組裝房車。（新華社）

圖為車主依據知名動畫「豆豆秀」裡的主人公座車所改造的五菱繽果Pro復古「沙發車」。（取材自微博）

中國車市持續「內卷」。圖為觀眾在重慶國際博覽中心逛車展。（中新社）