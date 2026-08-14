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漢服、旅拍、美甲 外國遊客瘋「中國遊3件套」

中國新聞組／整理
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奧地利遊客在上海豫園商城拍攝漢服寫真。(新華社)
奧地利遊客在上海豫園商城拍攝漢服寫真。(新華社)

外國遊客來中國不只是避暑，還愈來愈講究特殊玩法和體驗，這從外國遊客在社交平台上的分享，以及「中國遊三件套」的不斷更新可一窺端倪，顯示外國遊客不再只滿足於到此一遊的「打卡地標」，而是紛紛開始安排讓自己「成為主角」的情境式旅遊，近來在社交平台上火了的外國遊客最新版「中國遊三件套」漢服、旅拍和美甲，還帶動了相關行業人氣與營收迅猛增長。

外國遊客體驗中國美甲。(取材自小紅書)
外國遊客體驗中國美甲。(取材自小紅書)

據中國新聞網報導，過去幾年，幾乎每隔一段時間都會出現一份外國遊客心目中新的「中國遊三件套」，比如之前的「高鐵、掃碼支付、酒店機器人」所帶來的「效率震撼」，或是牙科、眼科、中醫理療的「性價比治癒」，還是國潮旅拍、中式康養、鄉村文旅的「 精神SPA」，相比過去拍一張天安門、外灘、兵馬俑的遊客照，如今不少外國遊客更願意換上一身漢服，拍上一組具有歷史感的「穿越大片」。

旅拍店95%是外國遊客

這其中最讓外國遊客欲罷不能的一個項目，就是漢服和旅拍體驗。據第一財經報導，海外社交媒體上，多個外國遊客記錄自己體驗漢服旅拍的視頻播放量超過百萬。美團數據顯示，整個7月環比6月，「旅拍」關鍵詞搜索熱度增長近70%。

旅拍商家程七七在上海外灘和福州路各有一家門店，他表示，門店前年開業時以服務國內遊客為主，當時外國遊客占比僅為10%，如今客源結構發生了明顯變化。自去年下半年兩家門店的外國遊客不斷增長，目前外灘店外國遊客的訂單占比達到40%，福州路店外國遊客的占比達到95%。

收入結構也發生了變化。兩家門店的單店月均訂單如今在200單左右，相較於前年單店月均300單的單量下滑不少，但整體收入保持不變。程七七表示，一方面是客單價明顯提升，從過去的500元（人民幣，下同）到600元漲至900到1000元，原因在於外國遊客更傾向購買額外照片。另一方面單量減少後，人工成本也相應減少，實現了「量少質優」的經營狀態，員工工作強度降低且收入增加。

值得一提的是，程七七表示還有一個明顯變化是廣告成本的下降，過去以國內遊客為主要客群時，店鋪投入不少廣告，而外國遊客的增長屬於被動獲客。程七七稱，「目前我們的流量主要依靠口碑傳播。」店鋪在海外知名度提高，主要是前期有少數遊客在國外社交媒體例如Instagram上發布照片，一波海外名人的旅拍加強了知名度，比如南韓明星李美珠還有大量網紅都曾來店拍攝，形成持續的社交媒體曝光。

多數外國遊客通過社交媒體搜索關鍵詞例如「上海旗袍」找到店鋪，並且添加店鋪微信進行預約。從喜好看，程七七表示外國遊客偏好自然、改良版的海派旗袍或清新風格的古裝，而非過度復原或極度網紅的造型。兩家門店中，外灘店以旗袍為主，外國顧客基本都是南韓人；另一家福州路的古風攝影店，則是以歐美遊客為主。

在九寨溝穿著民俗服飾拍照的外國遊客。(取材自小紅書)
在九寨溝穿著民俗服飾拍照的外國遊客。(取材自小紅書)

華麗款美甲受歡迎

美甲通過高性價比以及高還原度出圈。上海森小鹿美甲店店長美辰表示，門店外國遊客接待量呈現季節性波動，主要集中在春季（3至4月）和夏季（6月下旬至8月中旬），近期處於暑期高峰，外籍遊客數量較往年同期有明顯增長，南韓遊客為主要增量群體。

南韓政府最新統計數據顯示，今年1月至6月，南韓訪華人數約171.4萬人次，較去年同期增長16%。美辰認為，遊客增長的原因主要是飛行便利及社交媒體博主推薦。

森小鹿美甲的幾家門店中靜安寺店接待的外國遊客最多，地理位置是關鍵，美辰說，靜安寺店因靠近外灘、虹橋機場及火車站，交通便利，是5家門店中外國遊客數量最多的店面。今年6月底至今，該店日均接待外國遊客數量較去年同期增長約30%至40%，每天接待的外國遊客在5到8位。她們並未主動投放廣告，主要通過海外社交媒體博主的圖文推薦，推薦理由包括還原度高、性價比高、環境好以及交通便利。

從需求看，外國遊客和國內顧客的審美與款式有一些差異。相比中國消費者，外國遊客（尤其是南韓遊客）更傾向於裝飾性強、飾品多、帶有小卡通元素的款式。「基本上顧客到店時指甲款式比較樸素，出店的時候就是更複雜、華麗的指甲了。」

針對外國遊客偏好，門店會根據季節和潮流趨勢，專門採購和儲備更多類型的裝飾品，店員的溝通技能也愈發熟練。

愈來愈多外國遊客體驗中國豪華美甲。(取材自第一財經)
愈來愈多外國遊客體驗中國豪華美甲。(取材自第一財經)

精華 FAQ

  • 文章指出，最新走紅的外國遊客版「中國遊3件套」是漢服、旅拍和美甲。這類玩法不再只是看景點，而是讓遊客換裝、拍照、做造型，成為旅程中的主角。

  • 主要因海外社交平台的照片與影片擴散，加上名人和網紅帶動曝光，許多遊客透過搜尋「上海旗袍」等關鍵詞找到店家。店家也靠口碑傳播，幾乎不需額外投廣告。

  • 外國遊客，尤其韓國遊客，偏好裝飾性強、飾品多、帶卡通元素的華麗美甲；旅拍則喜歡自然、改良版海派旗袍或清新古裝，不愛過度復原或太網紅化的造型。

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