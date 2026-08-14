China Cool 老外組團赴華避暑

博主「洋米家的chloe」分享自己中國旅行。(取材自封面新聞)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 外國遊客今夏掀起赴華避暑熱潮，China Cool 等話題全球刷屏。

外國遊客今夏掀起赴華避暑熱潮，China Cool 等話題全球刷屏。 重點二： 入境遊人次與消費同步成長，四川、雲南成為熱門避暑目的地。

入境遊人次與消費同步成長，四川、雲南成為熱門避暑目的地。 重點三：中國以空調、交通、支付與文化體驗，重塑外國人認識中國的方式。

「China Cool」真正值得關注的，不只是中國多了幾個避暑目的地，更是外國人認識中國的方式正在改變。一個「Cool」打開的，是更豐富的「中國體驗」——避暑是入口，生活才是讓人重新認識中國的窗口。

這個夏天，一股「跨國避暑」熱潮在中國入境遊市場悄然興起。當東南亞 多國氣溫突破40℃，歐洲南部持續高溫預警，愈來愈多外國遊客選擇來中國納涼，這股熱潮也使「China Cool」（中國又酷又涼）、「Chinamaxxing」（極致中國化」）等熱詞刷屏全球，幾個月內相關標籤累計瀏覽量突破40億次。目前，外國遊客的足跡已覆蓋全中國近500座城市，超過六成入境遊客將「體驗中國文化」列為主要出行目的。

據封面新聞報導，國家移民管理局最新統計顯示，2026年上半年，全中國入境外國人員達2291.4萬人次，同比增長20.4%，入境客流呈明顯加速增長態勢。某旅行平台數據顯示，2026年7月，瑞典遊客購買國內航班機票 量同比增長3.3倍，希臘等南歐國家入境遊客同比增長3倍。而來自距離更近的東南亞，越南遊客赴麗江的增幅達4.5倍，赴昆明增長2.4倍，新加坡 及馬來西亞遊客赴雲南機票量增超四成。

其中，四川是海外遊客的避暑首選目的地。僅九寨溝景區，今年1月至7月共接待入境遊客27.2萬人次，同比增長16.61%。

來自牙買加的遊客在深圳龍崗機器人6S店參與互動遊戲。(新華社)

麗江、九寨溝 東南亞客最愛

入夏以來，東南亞遊客開啟「跨國避暑」模式，帶動雲南、四川等目的地熱度快速攀升。去哪兒旅行數據顯示，7月，麗江入境遊預訂量同比增長1.2倍。最受東南亞遊客青睞的，是雲南麗江、昆明以及四川的九寨溝、西嶺雪山等地。這些目的地的共同特點是：夏日平均溫度在20到25℃之間，擁有高山、湖泊、森林等天然避暑資源，且距離東南亞航程適中。

據西嶺雪山景區統計，7月起，景區接待遊客同比增長27.98%，實現收入同比增長25.05%。「最近東南亞跟團的遊客明顯增多，他們大多是衝著23℃的夏日平均溫度來的。」景區相關工作人員表示。

與東南亞遊客的「短途避暑」不同，來自歐洲的長線客源也在今年暑期迎來顯著增長。不少外籍遊客坦言，專程來華避暑，核心源於中外夏日出行體驗的「溫差」。歐洲雖發達，但受制於既有建築規畫、能效法規及高昂的空調安裝運維成本，高溫之下避暑選擇極為有限。而中國優質避暑地遍布東西南北，完備的現代化配套更讓遊客驚嘆。

外籍博主「洋米家的chloe」感慨：「中國哪裡都有空調，太奢侈了！」室內冷氣覆蓋之全、公共交通之便捷、移動支付之順暢，加之旅居成本相對親民，使得中國成為今夏全球性價比極高的避暑旅居目的地。

沉浸式文化互動也讓「中國式避暑」更具辨識度。外籍博主「丹妞在中國」分享了他的浙江莫干山之旅：不僅置身山林躲避酷暑，還體驗了傳統涼茶文化、網紅玻璃滑道漂流等項目，將納涼、休閒與文化探索融為一體，拓展了避暑遊的內涵邊界。

在目的地選擇上，歐洲遊客更傾向於文化底蘊深厚、自然景觀獨特的地方。去哪兒旅行數據顯示，7月，上海、北京、廣州、成都、深圳，位列入境遊最熱門目的地前五名。此外，昆明、福州、重慶、哈爾濱也吸引了大量外國遊客在暑期停留。

外國遊客在昆明老街遊玩拍照。(新華社)

涼爽+文化 特色避暑點出圈

隨著入境遊市場持續升溫，外國遊客的足跡正從傳統熱門城市向更多特色目的地延伸。平台數據顯示，7月飛赴秦皇島、二連浩特、洛陽的外國遊客同比分別增長4倍、3倍和2倍。飛赴宜昌的外國遊客同比增長1.7倍，飛赴喀什的外國遊客同比增長1.2倍，香格里拉、騰衝、錫林浩特、錦州、榆林等城市，憑藉獨特的自然景觀、邊境風情、歷史文化等特色，入境機票量均實現翻倍增長。

其中，香格里拉、騰衝、錫林浩特、秦皇島等避暑目的地，受到不少外國遊客青睞。這些地方既有涼爽的氣候，又有獨特的地方文化，成為「跨國避暑」的新選擇。外國遊客不再局限於傳統一線城市，而是深入川西草原、貴州山林、雲南祕境等海拔較高、夏季溫潤的「天然空調區」。

他們白天徜徉於青山綠水，感受自然涼意；傍晚逛特色夜市、品嘗地方小吃，沉浸於市井煙火氣。這種「白天納涼、夜晚體驗」的鬆弛旅居模式，在小紅書、TikTok等平台頻繁刷屏。平台數據顯示，6月以來，入境遊客消費金額同比增長72.9%。從「躲清涼」到「玩清涼」，外國遊客不僅在中國找到了舒適的避暑環境，也在山水之間體驗到了中國的煙火氣與人情味。

南韓遊客在四川九寨溝景區遊玩。(新華社)

認識中國 視角正轉換

中國官媒環球時報社評分析這波「到中國避暑」熱潮的原因指出，從「Cool China」到「China Cool」再到「Chinamaxxing」，是認識中國的視角正在轉換：從遠觀一個發展中的大國，到走進一個具體可感的社會；從關注中國「有什麼」，到體驗中國「怎麼樣」。

組團來中國避暑的外國遊客。(取材自小紅書)

這個變化是怎麼發生的？當愈來愈多海外遊客放下固有偏見，避暑就只是開啟這場深度感知中國的敲門磚。於是，有人走進重慶防空洞火鍋店，在25℃恆溫環境裡感受煙火氣；有人赴五大連池，體驗礦泉康養與中醫理療；有人在華強北選購「降溫神器」；更多遊客奔赴雲貴高原、長白山、哈爾濱，在山林湖泊間享受自然涼意。

今年暑期，外籍遊客入境航班已經覆蓋中國160個城市，許多二次、多次來華遊客也從傳統「打卡」轉向小眾景點、非遺體驗和深度生活，「Country Walk」（鄉村遊）「Tech Walk」（科技遊）成為時尚新標籤。 「China Cool」 正帶給世界認知重塑，是「身處中國，處處皆有驚喜」長久且深遠的影響力。

外國遊客正在西嶺雪山體驗皮划艇。(取材自封面新聞／西嶺雪山圖)