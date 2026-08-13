暑假「預製娃」火上熱搜 家長不敢不卷

今年暑假很流行的作業打卡表單。（取材自錢江晚報）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 「預製娃」成暑期熱詞，家長提前教完下學期內容。

「預製娃」成暑期熱詞，家長提前教完下學期內容。 重點二： 全盤預習使暑假變第三學期，孩子與家長都身心俱疲。

全盤預習使暑假變第三學期，孩子與家長都身心俱疲。 重點三：適度預習與復盤舊知識更重要，應把成長主導權還給孩子。

「預製娃」，這個聽來頗為傷感的新詞，讓暑假變成了「第三學期」，還戳中萬千家長在「不想卷」和「不敢不卷」之間反覆拉扯的心。中國教育內卷的齒輪，在這個暑假似乎轉得更快了。

2026年暑假，教育圈悄然興起一個令人心頭一緊的新詞——「預製娃」。所謂「預製」，就是讓孩子在暑假裡提前學透練熟下學期的課業，如同中央廚房提前備好料。等到開學，學校像一台高速運轉的微波爐，老師只需簡單「二次加熱」，再用一輪輪考試檢驗哪家的「預製」品質更勝一籌。每一位父母的初衷，都是希望孩子多學一點、快人一步、開學不慌，但也揭露了一個可怕的現象：過度預製的假期，實則悄悄透支了孩子的成長後勁。

綜合錢江晚報、上觀新聞報導，「預製娃」成為2026年暑期火爆全網的熱詞，源自一張在社交平台刷屏的「預製娃」圖片。畫面裡，孩子的腦袋被塞得滿滿當當：語文、數學、英語等各學科內容，配文戲謔又扎心：「暑假在家把下學期預製好，老師拆包裝，課堂負責復熱，考試負責驗貨，家長負責曬單」「以前拚老師，現在拚預製」。

這張圖之所以引發強烈共鳴，是因為它藉玩具手辦的成品包裝的創意，把「預製娃」的成長特徵具象化，反映了失衡的家校教育分工：作為教育主陣地的學校，成了家庭教育成果展示的場所；本該豐富多彩的暑假，硬生生變成許多孩子連軸運轉的「第三學期」。

娃嘆放假比上學累

「媽媽，我還不如不放假。」浙江杭州一位四年級男孩小宇，對著桌子上那摞嶄新的五年級課本，發出這樣的感嘆。

小宇的媽媽李女士翻出打印的暑期作業清單，A4紙密密麻麻。語文要每天上傳字帖、閱讀並錄製背古詩視頻、逐篇預習課文；英語要跟讀、默寫單詞、做練習冊；數學要看完網課視頻。每一項，幾乎都捆綁著家長的深度參與，「下班回來和爸爸輪流上陣，躺在床上都感覺筋疲力盡。」李女士的語氣裡滿是無奈。更讓她內心撕扯的，是書架一角那些她提前買好的下學期教材和教輔，「不買心慌，買了，看著孩子趴在桌上熬紅的眼睛，又心疼。」

小宇吐槽「放假比上學還累」，但在他媽媽的朋友圈裡，卻流傳著另一種敘事。

一位上海家長在群裡分享經驗：「身邊預製出成績的例子太多了。隔壁家孩子每個假期都把下學期數學過一遍，開學後課堂反應特別快，老師經常表揚，孩子愈學愈自信，整個良性循環。反觀完全零基礎入學的，一上來就被快節奏打懵，光重建自信心就要花半個學期。」一位媽媽說得特別扎心：「我也想給孩子一個快樂的童年，可我更怕他將來恨我，恨我當年為什麼不逼他一把。」

可即便如此，每當夜深人靜，看著孩子熟睡的臉，李女士心裡又會冒出另一個聲音。一位山東的家長在論壇裡的留言深深觸動了她：「作為一名小學生家長，真的大人孩子都累。暑假作業就是學新課，一味地盲目填鴨。將來這些孩子，會不會缺乏各種能力，甚至變得自私冷漠？因為他們的童年，缺失太多。」

「預製」像是一張安全網，兜住的是眼前的分數和排名，可網眼之間漏掉的，或許是孩子對學習的熱忱、對世界的好奇，以及本該在奔跑和發呆中悄然生長的自我。「我也知道暑假應該讓孩子喘口氣」，李女士苦笑著說，「可誰也不敢拿自己的孩子做那個停下來的人。萬一，萬一我的選擇耽誤了他呢？」

怕孩子落後 又怕窒息

於是，當所有人都在搶跑，站在原地就成了一種罪過。怕孩子落後，又怕孩子窒息。這柄懸在當代家長頭頂的利劍，在暑期預製與放養的天平上，反覆切割著他們脆弱的神經。

社交平台上，一位廣東網友的留言道破這種集體困境：「大家痛恨預製，但本質上的問題環環相扣，作為家長無力感滿滿。最簡單的是，想讓孩子晚一點上學，都需要去醫院開證明，何況你要讓孩子多元化、開放式地去啟發大腦？一切，都像上了發條的鐘。」

當家長們還在為「要不要提前學」激烈交鋒時，腦科學領域的研究者們，卻對這股「預製風」投來更為憂慮的目光。他們的警告觸及本質：當教育違背腦科學規律，所有的「努力」，都有可能異化成一種「傷害」。

要理解這一點，我們需要認識大腦裡的「總司令」——前額葉皮層。這個位於我們額頭正後方的腦區，掌管著指揮、決策、自控力等高級認知功能。它負責協調、規畫、抑制衝動。而最關鍵的是，前額葉不是靠「餵」長大的，是靠「用」長大的，它就像身體的核心肌肉群，必須在真實負重和反覆試錯中，才能變得強壯有力。

教育博主「大腦星球」在一篇引起廣泛共鳴的文章中，打了一個精妙的比方：真正的預習，是孩子自己翻開新課本，撞上一個不懂的地方，卡在那裡，皺著眉琢磨，然後「哦」地一下茅塞頓開。這個「卡住又想通」的瞬間，正是前額葉瘋狂分泌「膠水」、把散落的神經細胞牢牢牽在一起的時刻。這一刻，孩子長得不只是知識，更是「腦子」本身。

大腦黃金期 被疲憊擠占

然而，暑期的「全盤預製」，恰恰一刀切掉了這個至關重要的生長過程。孩子在培訓班或網課裡，被老師提前畫好重難點，知識像料理包一樣被順順當當餵到嘴邊。表面上，開學後他的分數光鮮亮麗，但那些本該由他自己去撞的南牆、去翻越的溝坎，全被別人代勞了。

一位教育觀察者一針見血地指出：「很多孩子假期學完了≠學會了，卻自以為學會了。在認知固化情況下，面對學校內的新授課，完全喪失主動思考能力、好奇心和求知慾。愈是被補課『催熟』的孩子，愈需要長期依賴補課。」

更隱蔽的傷害在於，被預製填滿的假期，擠占了大腦「自我整合」的黃金時間。世界衛生組織反覆強調，兒童需要大量「無結構自由玩耍」，孩子在泥巴坑裡摸爬滾打，在磕碰中學習評估風險，在街巷間自發組織遊戲、練習妥協與合作等等，這些和真實世界正面碰撞的經歷，都在結結實實地訓練前額葉，而這恰恰是任何形式的「預製」都換不來的。

而且，當孩子不是自己內心想學，而是被家長逼著、被老師管著，那麼他就一定會找一個地方反噬回來。表面上好像快人一步，可危害到了後面才會顯現。

心理學中有一個超限效應，任何輸入過早、過滿、超負荷，都會讓人產生疲憊、麻木與牴觸。孩子在假期提前學完新課，看似領先一截，開學後卻極易陷入「假性掌握」：上課覺得聽過了，懶得認真聽；題目覺得會做了，懶得細思考。久而久之，孩子丟掉的是聽課耐心、思考習慣、專注能力，悄悄種下厭學的種子。

「不放羊」適度預習 把成長主導權還給孩子

「全盤預製」危害重重，但也不意味著暑假就該讓孩子徹底「放羊」對新學期知識不聞不問。因材施教，合乎認知規律的預習，其精髓在於「度」與「法」。好的預習，是點燃孩子求知的火把，放下對孩子精準控制的思維，而不是用知識灌滿一個被動接收的水桶。

報導引述專家指出，拒絕預製，絕不等於放養。或許，養育需要像園丁一樣，在不同階段提供不同的支架。在6至12歲的習慣養成期，家長最該「提前」給孩子的，是一套做事的章法：如何設定目標、如何監控進度、如何在搞砸之後復盤。當孩子預習遇到卡點時，家長的角色不是立刻代勞講解，而是做一個引導者，輕聲問：「你是在哪個環節覺得困惑？如果重來一遍，我們可以怎麼調整？」這種引導式復盤，正是在模擬前額葉的最高級功能。

而對於假期裡新課的預習，教育界人士普遍推崇「框架式了解」，而非「地毯式轟炸」。一項有效的策略是，讓孩子利用假期通讀教材目錄，了解下學期的知識框架，標記出自己感興趣或有疑問的概念。開學後，他不是一個「全都會」的懶人，也不是「一臉茫然」的小白，而是一個「帶著好奇與疑問」的探索者。這個過程保護了課堂的新鮮感，也訓練自主發現問題的能力。

正如一位家長在反思後所說：「預習在學習過程中是必要的，但在這個過程中，是不是引導孩子自己獨立思考完成？不同年齡階段的孩子不一樣，孩子愈大，我們需要干預的部分愈來愈少，但最一開始，還是要建立好良好的學習習慣和對事物的好奇心、探索欲。」

復盤舊知識 更有價值

更有一線教師提出，暑假的「彎道超車」，重心不該放在搶跑新課，而應放在文科的長期素養積累和理科的舊知識復盤上。語文、英語這些沒有嚴格進度限制的學科，暑假不妨多做課外閱讀、古詩文積累、單詞背誦、語感培養。而對於數學、物理等邏輯性強的科目，利用暑假把上學期薄弱點徹底吃透，遠比囫圇吞棗地刷一遍新公式更有價值。

一位今年剛陪女兒走完高考的母親，給出了一個頗為清醒的視角：「我女兒從小不補課，但到了高中也不行，只能普通一本。高中全憑智商，無論預製還是不預製。碰到很多預製的家長也有985、211，不預製的也有。結合下來，還是和智商有關係。」

這話雖有些殘酷，卻也在提醒我們，教育不是簡單的因果工程，智商重要，努力很重要，興趣、愛好、環境資源都是影響因素。童年裡，一年夏日午後看似「無用」的發呆與奔跑，或許將是在未來能支撐他走得更遠、更穩的真正底氣。

在電影「楚門的世界」裡，主人公是被安排了30年人生的楚門，當他意識到自己的世界是被別人安排和構建的那一刻，他寧可駕船撞向畫著藍天白雲的巨幕，也要走進那個充滿未知、卻真實運轉的世界。

這個暑假，或許每位家長都需要問自己：我們是那個為孩子搭建一切、堵住所有風險口的導演，還是那個願意放手，讓他去狂風巨浪裡活出自己模樣的「觀眾」？

給孩子多一點「留白」，不是放棄教育，而是把成長的主導權，最終交還給那個鮮活的生命本身。畢竟，人生不是需要時刻準備「叮」一下的微波爐，而是一場需要靠自己雙腳丈量的大地。

李女士打印的暑假作業很厚一疊。（取材自錢江晚報／受訪者供圖）

圖為新疆孩子在暑假的夏令營活動中參觀北京八達嶺長城並與遊客合影。（新華社）

悠閒的假期對孩子來說也是一種學習。（取材自錢江晚報／受訪者供圖）

網上流傳的「預製娃」圖片。（取材自小紅書）

許多孩子在暑假期超前學習。示意圖。（取材自小紅書）

運動也是孩子學習與鍛練體力的重要一環。圖為小學生在河北省石家莊市東風小學參加籃球活動。（新華社）

孩子的成長與學習來自多方面，圖為暑假期間，小學生學習彈唱侗族琵琶歌。（新華社）