暑假「預製娃」火上熱搜 家長不敢不卷
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「預製娃」，這個聽來頗為傷感的新詞，讓暑假變成了「第三學期」，還戳中萬千家長在「不想卷」和「不敢不卷」之間反覆拉扯的心。中國教育內卷的齒輪，在這個暑假似乎轉得更快了。
2026年暑假，教育圈悄然興起一個令人心頭一緊的新詞——「預製娃」。所謂「預製」，就是讓孩子在暑假裡提前學透練熟下學期的課業，如同中央廚房提前備好料。等到開學，學校像一台高速運轉的微波爐，老師只需簡單「二次加熱」，再用一輪輪考試檢驗哪家的「預製」品質更勝一籌。每一位父母的初衷，都是希望孩子多學一點、快人一步、開學不慌，但也揭露了一個可怕的現象：過度預製的假期，實則悄悄透支了孩子的成長後勁。
綜合錢江晚報、上觀新聞報導，「預製娃」成為2026年暑期火爆全網的熱詞，源自一張在社交平台刷屏的「預製娃」圖片。畫面裡，孩子的腦袋被塞得滿滿當當：語文、數學、英語等各學科內容，配文戲謔又扎心：「暑假在家把下學期預製好，老師拆包裝，課堂負責復熱，考試負責驗貨，家長負責曬單」「以前拚老師，現在拚預製」。
這張圖之所以引發強烈共鳴，是因為它藉玩具手辦的成品包裝的創意，把「預製娃」的成長特徵具象化，反映了失衡的家校教育分工：作為教育主陣地的學校，成了家庭教育成果展示的場所；本該豐富多彩的暑假，硬生生變成許多孩子連軸運轉的「第三學期」。
娃嘆放假比上學累
「媽媽，我還不如不放假。」浙江杭州一位四年級男孩小宇，對著桌子上那摞嶄新的五年級課本，發出這樣的感嘆。
小宇的媽媽李女士翻出打印的暑期作業清單，A4紙密密麻麻。語文要每天上傳字帖、閱讀並錄製背古詩視頻、逐篇預習課文；英語要跟讀、默寫單詞、做練習冊；數學要看完網課視頻。每一項，幾乎都捆綁著家長的深度參與，「下班回來和爸爸輪流上陣，躺在床上都感覺筋疲力盡。」李女士的語氣裡滿是無奈。更讓她內心撕扯的，是書架一角那些她提前買好的下學期教材和教輔，「不買心慌，買了，看著孩子趴在桌上熬紅的眼睛，又心疼。」
小宇吐槽「放假比上學還累」，但在他媽媽的朋友圈裡，卻流傳著另一種敘事。
一位上海家長在群裡分享經驗：「身邊預製出成績的例子太多了。隔壁家孩子每個假期都把下學期數學過一遍，開學後課堂反應特別快，老師經常表揚，孩子愈學愈自信，整個良性循環。反觀完全零基礎入學的，一上來就被快節奏打懵，光重建自信心就要花半個學期。」一位媽媽說得特別扎心：「我也想給孩子一個快樂的童年，可我更怕他將來恨我，恨我當年為什麼不逼他一把。」
可即便如此，每當夜深人靜，看著孩子熟睡的臉，李女士心裡又會冒出另一個聲音。一位山東的家長在論壇裡的留言深深觸動了她：「作為一名小學生家長，真的大人孩子都累。暑假作業就是學新課，一味地盲目填鴨。將來這些孩子，會不會缺乏各種能力，甚至變得自私冷漠？因為他們的童年，缺失太多。」
「預製」像是一張安全網，兜住的是眼前的分數和排名，可網眼之間漏掉的，或許是孩子對學習的熱忱、對世界的好奇，以及本該在奔跑和發呆中悄然生長的自我。「我也知道暑假應該讓孩子喘口氣」，李女士苦笑著說，「可誰也不敢拿自己的孩子做那個停下來的人。萬一，萬一我的選擇耽誤了他呢？」
怕孩子落後 又怕窒息
於是，當所有人都在搶跑，站在原地就成了一種罪過。怕孩子落後，又怕孩子窒息。這柄懸在當代家長頭頂的利劍，在暑期預製與放養的天平上，反覆切割著他們脆弱的神經。
社交平台上，一位廣東網友的留言道破這種集體困境：「大家痛恨預製，但本質上的問題環環相扣，作為家長無力感滿滿。最簡單的是，想讓孩子晚一點上學，都需要去醫院開證明，何況你要讓孩子多元化、開放式地去啟發大腦？一切，都像上了發條的鐘。」
當家長們還在為「要不要提前學」激烈交鋒時，腦科學領域的研究者們，卻對這股「預製風」投來更為憂慮的目光。他們的警告觸及本質：當教育違背腦科學規律，所有的「努力」，都有可能異化成一種「傷害」。
要理解這一點，我們需要認識大腦裡的「總司令」——前額葉皮層。這個位於我們額頭正後方的腦區，掌管著指揮、決策、自控力等高級認知功能。它負責協調、規畫、抑制衝動。而最關鍵的是，前額葉不是靠「餵」長大的，是靠「用」長大的，它就像身體的核心肌肉群，必須在真實負重和反覆試錯中，才能變得強壯有力。
教育博主「大腦星球」在一篇引起廣泛共鳴的文章中，打了一個精妙的比方：真正的預習，是孩子自己翻開新課本，撞上一個不懂的地方，卡在那裡，皺著眉琢磨，然後「哦」地一下茅塞頓開。這個「卡住又想通」的瞬間，正是前額葉瘋狂分泌「膠水」、把散落的神經細胞牢牢牽在一起的時刻。這一刻，孩子長得不只是知識，更是「腦子」本身。
大腦黃金期 被疲憊擠占
然而，暑期的「全盤預製」，恰恰一刀切掉了這個至關重要的生長過程。孩子在培訓班或網課裡，被老師提前畫好重難點，知識像料理包一樣被順順當當餵到嘴邊。表面上，開學後他的分數光鮮亮麗，但那些本該由他自己去撞的南牆、去翻越的溝坎，全被別人代勞了。
一位教育觀察者一針見血地指出：「很多孩子假期學完了≠學會了，卻自以為學會了。在認知固化情況下，面對學校內的新授課，完全喪失主動思考能力、好奇心和求知慾。愈是被補課『催熟』的孩子，愈需要長期依賴補課。」
更隱蔽的傷害在於，被預製填滿的假期，擠占了大腦「自我整合」的黃金時間。世界衛生組織反覆強調，兒童需要大量「無結構自由玩耍」，孩子在泥巴坑裡摸爬滾打，在磕碰中學習評估風險，在街巷間自發組織遊戲、練習妥協與合作等等，這些和真實世界正面碰撞的經歷，都在結結實實地訓練前額葉，而這恰恰是任何形式的「預製」都換不來的。
而且，當孩子不是自己內心想學，而是被家長逼著、被老師管著，那麼他就一定會找一個地方反噬回來。表面上好像快人一步，可危害到了後面才會顯現。
心理學中有一個超限效應，任何輸入過早、過滿、超負荷，都會讓人產生疲憊、麻木與牴觸。孩子在假期提前學完新課，看似領先一截，開學後卻極易陷入「假性掌握」：上課覺得聽過了，懶得認真聽；題目覺得會做了，懶得細思考。久而久之，孩子丟掉的是聽課耐心、思考習慣、專注能力，悄悄種下厭學的種子。
「不放羊」適度預習 把成長主導權還給孩子
「全盤預製」危害重重，但也不意味著暑假就該讓孩子徹底「放羊」對新學期知識不聞不問。因材施教，合乎認知規律的預習，其精髓在於「度」與「法」。好的預習，是點燃孩子求知的火把，放下對孩子精準控制的思維，而不是用知識灌滿一個被動接收的水桶。
報導引述專家指出，拒絕預製，絕不等於放養。或許，養育需要像園丁一樣，在不同階段提供不同的支架。在6至12歲的習慣養成期，家長最該「提前」給孩子的，是一套做事的章法：如何設定目標、如何監控進度、如何在搞砸之後復盤。當孩子預習遇到卡點時，家長的角色不是立刻代勞講解，而是做一個引導者，輕聲問：「你是在哪個環節覺得困惑？如果重來一遍，我們可以怎麼調整？」這種引導式復盤，正是在模擬前額葉的最高級功能。
而對於假期裡新課的預習，教育界人士普遍推崇「框架式了解」，而非「地毯式轟炸」。一項有效的策略是，讓孩子利用假期通讀教材目錄，了解下學期的知識框架，標記出自己感興趣或有疑問的概念。開學後，他不是一個「全都會」的懶人，也不是「一臉茫然」的小白，而是一個「帶著好奇與疑問」的探索者。這個過程保護了課堂的新鮮感，也訓練自主發現問題的能力。
正如一位家長在反思後所說：「預習在學習過程中是必要的，但在這個過程中，是不是引導孩子自己獨立思考完成？不同年齡階段的孩子不一樣，孩子愈大，我們需要干預的部分愈來愈少，但最一開始，還是要建立好良好的學習習慣和對事物的好奇心、探索欲。」
復盤舊知識 更有價值
更有一線教師提出，暑假的「彎道超車」，重心不該放在搶跑新課，而應放在文科的長期素養積累和理科的舊知識復盤上。語文、英語這些沒有嚴格進度限制的學科，暑假不妨多做課外閱讀、古詩文積累、單詞背誦、語感培養。而對於數學、物理等邏輯性強的科目，利用暑假把上學期薄弱點徹底吃透，遠比囫圇吞棗地刷一遍新公式更有價值。
一位今年剛陪女兒走完高考的母親，給出了一個頗為清醒的視角：「我女兒從小不補課，但到了高中也不行，只能普通一本。高中全憑智商，無論預製還是不預製。碰到很多預製的家長也有985、211，不預製的也有。結合下來，還是和智商有關係。」
這話雖有些殘酷，卻也在提醒我們，教育不是簡單的因果工程，智商重要，努力很重要，興趣、愛好、環境資源都是影響因素。童年裡，一年夏日午後看似「無用」的發呆與奔跑，或許將是在未來能支撐他走得更遠、更穩的真正底氣。
在電影「楚門的世界」裡，主人公是被安排了30年人生的楚門，當他意識到自己的世界是被別人安排和構建的那一刻，他寧可駕船撞向畫著藍天白雲的巨幕，也要走進那個充滿未知、卻真實運轉的世界。
這個暑假，或許每位家長都需要問自己：我們是那個為孩子搭建一切、堵住所有風險口的導演，還是那個願意放手，讓他去狂風巨浪裡活出自己模樣的「觀眾」？
給孩子多一點「留白」，不是放棄教育，而是把成長的主導權，最終交還給那個鮮活的生命本身。畢竟，人生不是需要時刻準備「叮」一下的微波爐，而是一場需要靠自己雙腳丈量的大地。
「預製娃」指孩子在暑假先把下學期課業大量學完，像料理包提前備好，開學後再由課堂「復熱」。它爆紅是因為戳中家長既怕落後又不敢停下的焦慮。 因為全盤預製會讓孩子少了自己卡關、試錯與思考的機會，削弱前額葉訓練，也擠掉自由玩耍與自我整合時間，久而久之可能出現假性掌握與厭學。 文章主張拒絕全盤預製，但也不必完全放養，可採框架式預習、引導式復盤與舊知識補強，重點放在閱讀、素養積累與薄弱處修補，把主導權逐步交還孩子。
精華 FAQ
「預製娃」指孩子在暑假先把下學期課業大量學完，像料理包提前備好，開學後再由課堂「復熱」。它爆紅是因為戳中家長既怕落後又不敢停下的焦慮。
因為全盤預製會讓孩子少了自己卡關、試錯與思考的機會，削弱前額葉訓練，也擠掉自由玩耍與自我整合時間，久而久之可能出現假性掌握與厭學。
文章主張拒絕全盤預製，但也不必完全放養，可採框架式預習、引導式復盤與舊知識補強，重點放在閱讀、素養積累與薄弱處修補，把主導權逐步交還孩子。
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