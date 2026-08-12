都市種菜 打工人租地圓一場田園夢

共享菜園被稱做現實版QQ農場。（取材自大皖新聞）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 共享菜園在中國多地流行，從種植延伸到體驗、教育與休閒。

共享菜園在中國多地流行，從種植延伸到體驗、教育與休閒。 重點二： 租地、託管與設備成本高漲，田園夢逐漸變成中產型消費。

租地、託管與設備成本高漲，田園夢逐漸變成中產型消費。 重點三：行業存在耕地改造、預付費與食品安全等監管風險。

「共享菜園」風潮近年席捲中國多地，從菜園、果園到綜合性農場，從單純的耕種勞作到「種植+體驗+教育」的融合，「共享」的形態愈發多元。不過也正因為愈來愈多人的投人，承租並在「共享菜園」裡耕種的成本，隨著行業價格水漲船高，有菜園的年租金 已高達4800元（人民幣，下同，約713美元）以上，種地成了中產最燒錢的戶外運動之一，而缺乏相關監管措施，也增加了購買者的風險。

都市人的迪士尼

據鳳凰WEEKLY報導，中國人對土地的熱情是無限的，但要在寸土寸金的城市擁有一塊能耕種的土地，同樣也是艱難的。為滿足都市人的「真想種點什麼」的衝動，有人開創出了新商機：共享菜園。一塊二、三十平方公尺的地，租一年幾百到幾千不等，不僅能體驗農耕生活，如果順利還能收穫百斤起步的蔬菜，堪稱都市人的田園迪士尼。

菜園規畫休閒區、種植區，蔬菜區、鮮花區，四季輪作安排，比工作計畫還周密，簡直是現實版QQ農場。但看似輕輕鬆鬆擁有一個菜園，實際各種門道不少，比如黃瓜和番茄不能種在一起，因為釋放的物質相互影響結果品質；蔥蒜韭不能連茬種，因為容易有相似病蟲害，對土地肥力的消耗也相似；生菜不能和茄子套種，因為對水分的要求不同，難以兼得等等。

但這並不會讓想種菜的人打退堂鼓，很多人看中的是，除了種地，菜園還可以露營、燒烤、養雞、養鵝，遛爹媽和小孩，還能搭建自己的小木屋。坐在茅草屋下，吹著夏日傍晚的風，搖著蒲扇看著滿園的花草吃西瓜，身體得到了鍛鍊，精神還得到了極大的富足，許多網友分享，稱種上地後，生活不再內耗、不再焦慮、不卷、步調慢了下來還變平靜了。 網友分享自己搭建的菜寮。（取材自小紅書）

1年租金4800元

然而，田園夢並不便宜，甚至有點昂貴。一塊共享菜地，根據面積、位置、服務條件，一年的地租目前從9.9元到4800元不等。而且，種地是個體力活，有人很難獨自完成種地全流程，就催生了付錢託管市場：半託600元一年，工作人員負責翻土、栽種、施肥、防蟲；全託800元一年，工作人員負責全流程代種代管，你只管等著收菜。如果想保留種植樂趣，也可以在自己不想幹的環節請人工，價格每人每天80到150元。

別以為勤勞一點就能省錢。鬆土機、農用工具、個人護具，林林總總下來小千元沒了；如果想在菜園裡來一次酣暢淋漓的露營燒烤，全套設備下來又是一筆不菲的價格。而那讓人心之所向的茅草屋，如果沒有用廢棄材料手搓的技能，那大概率也是要花費大幾千元才能實現。 網上的共享菜園租地費，有的一年地租高達人民幣4800元。（取材自小紅書）

貴，也許還能當作現實版QQ農場的遊戲費用。遠，才是共享菜園的致命一擊。為了足夠便宜的地價成本，共享菜園往往需要跋山涉水，有網友的耕地鄰居們紛紛棄種，都是因為距離太遠，種一次地光往返開車都得要兩三個小時。擊破田園夢的還有蚊子和人心，種一根黃瓜要靠20個蚊子包交換，如果不幸遇上了貪心一點的園主，分到一塊遠離水源的瘦地，那勤勤懇懇運水澆水一整年，或許也換不來多少收成。

管理暗藏灰色地帶

雖說共享經濟早已是一片紅海，但共享菜園依舊在管理的「灰色地帶」。國家嚴令禁止耕地非農化改造，共享菜園一旦進行大量的娛樂改造、路面硬化，就可能踩到監管紅線。此外，預付費的模式，也增加了購買者的風險，一旦服務縮水、經營不善，甚至平台直接跑路，維權就會變成一件麻煩事。還有食品安全的問題，不少人租菜園，是為了讓全家人吃上綠色有機蔬菜，但在託管模式下，沒有專業檢測和監管兜底，蔬菜的成品質量反而成了黑箱。

但是，人們真的很需要一些確定性的東西。哪怕種出點歪瓜裂棗，也是真實的瓜和棗；就算啥也沒種出來，也為土地的氮磷鉀循環、為水分的循環做出了貢獻。 種不出菜的年輕人，拿個籃子去村子裡晃一圈，就收穫滿滿村民熱情送來的菜。（取材自小紅書）

當人成為巨大機器的一個零件、複雜流程的一個環節時，就開始不斷感受自己的渺小和無力。但種一棵植物不一樣，人類可以陪伴著一棵植物度過它從一顆種子，到不斷試錯找方向，再到最終有所收穫的生命全周期。即使貴又有風險，共享菜園的市場仍在繼續擴張中。

一個年輕人或許很難養活種好一棵植物，也很少有機會能花少量的錢和足夠的時間精力就成功做好一個都市農民，但打工人租下的不只是一塊20平方公尺的土地，在那些看不見結果、說不清意義、的日子裡，一塊菜地提供了少有的安慰，它可能是打工人這一年裡，唯一能成功完成的一個項目。 在菜園裡的烤肉局。（取材自小紅書）