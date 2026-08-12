太空種稻 實現宇宙級米飯自由

神舟23號航天員採集水稻實驗樣本。（視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 神舟23號帶稻種上太空，實驗可望連培兩代水稻。

神舟23號帶稻種上太空，實驗可望連培兩代水稻。 重點二： 太空原位生產糧食可減少補給依賴，助力深空探測。

太空原位生產糧食可減少補給依賴，助力深空探測。 重點三：中國太空種植從生菜擴展到水稻，菜園日益豐富。

中國人走到哪兒，飯碗就要端到哪兒。祖先傳下來的這項規矩，讓中國人把水稻和蔬菜種上了太空，實現「太空米飯自由」。而在地面的上班族和年輕人，那刻在骨子裡的種地基因也沒閒著，即使燒錢，他們仍勤耕心田，追求精神自由。

2026年5月，中國「神舟23號」載人飛船發射，水稻種子等實驗材料也隨船飛赴中國空間站。經過兩個多月的精心培育，近日航天員收穫了第一批水稻實驗樣品，該實驗有望首次在軌連續培養兩代水稻。從蔬菜到水稻，這不僅標示著中國十年來開墾「太空菜園」的階段性成果，未來若能在太空實現糧食自給自足，將大大提升中國在深空探測甚至爭取全球太空主導權的實力。

據央視新聞報導，進駐中國空間站的神舟23號乘組三名航天員朱楊柱、張志遠、黎家盈首次開展的「空間水稻多代遺傳穩定性與環境適應性調控的分子機理研究」實驗，經過兩個多月精心培育，航天員完成了第一批水稻實驗樣品採集及存儲工作。該實驗有望首次在軌連續培養兩代水稻，實現水稻「從種子到種子再到種子」的連續兩個全生命周期，相關研究有望為地外糧食「原位」生產提供理論支撐。

原位生產不依賴補給

所謂「原位」生產，就是指不依賴地球補給，在太空中就地種糧、自主循環，這將為人類走向更遠深空提供關鍵的生存保障。

2022年，中國空間站開展了國際上首次水稻「從種子到種子」全生命周期空間培養實驗，六粒水稻種子上天，收穫59粒第一代太空水稻種子。這次隨神舟23號飛船進入太空的稻種，其中一類是從未離開過地球表面的普通種子，另一類則是2022年在空間站收穫並帶回地面繁育了三代的「太空世家」後代。 本次實驗分成兩組，分別對應水稻的兩種繁殖方式。（視頻截圖）

本次實驗分成兩組，分別對應水稻的兩種繁殖方式。其中一組將開展有性繁殖，讓種子成熟後收穫稻穗，再將稻穗轉移至新培養盒中進行二代種植，考察經過有性過程的「跨代記憶」，即上過天的種子是否比從未上過天的更能適應空間環境。另外一組則採用再生稻模式，水稻成熟後只需保留根系，利用留存的根茬便可重新萌發，長出新的一茬，比較營養繁殖與有性繁殖在空間環境下的適應性差異。

據了解，航天員不僅要採集稻穗和種子，還要將莖葉等樣品低溫儲存帶回地球，供科研人員展開相關方面的研究，從而為未來太空農業的生產模式選擇提供依據。

科幻故事變現實

為什麼要在太空連續培育兩代水稻？中國科學院分子植物科學卓越創新中心研究員鄭慧瓊表示，現在解決糧食問題是從地球上運送糧食，假如到火星了以後，從地球上運送糧食的成本就非常高，也不太現實，到火星或更遠的深空可能就需要原位進行糧食生產，所以現在就要研究。這個優良品種到天上去，它生產了一代種子，然後這個種子它的遺傳穩定性能不能保持，遺傳特性能不能保持，它下一代種子是什麼樣，就是這次實驗要做的。

從2016年中國航天員在天宮2號首次播下生菜種子，到2026年中國空間站實現多批次太空種植，十年間，中國航天人突破重重技術難關，太空種菜也從科幻變為現實。 神舟23號航天員採集水稻實驗樣本。（視頻截圖）

2016年，天宮2號空間實驗室內，神舟11號航天員景海鵬、陳冬小心細緻地播種下了生菜種子，這是中國人首次在太空人工栽培蔬菜。一個月後長成了翠綠的生菜，但航天員並未在軌食用，而是將植物採樣帶回地面，進行生物安全性檢測，充分證明了中國人在太空種菜的可行性。

自中國空間站進入建造階段，太空種植迎來全新發展階段。2022年9月10日，神舟14號航天員乘組迎來了在中國空間站的首個中秋節，乘組迎來了一份特別的「加菜」——他們攜帶的生菜種子經過近三個月的種植培養，長成了兩株綠意盎然的「太空生菜」。這是中國航天員首次在軌食用自己種植的蔬菜。除生菜外，乘組還成功栽培了小麥和矮稈番茄。

太空食譜日漸豐富

隨著中國空間站全面建成並轉入常態化運營，航天員在軌工作生活長達半年，對新鮮蔬果和太空綠色鮮活環境的需求增加，植物種植的面積和數量也隨之增長，執行任務的航天員乘組持續在太空進行植物栽培實驗。

神15至神17乘組接力「務農」，培育出「生菜王」、「紅葉」、「美羅」三種生菜和「紅蕾」櫻桃番茄，豐富了中國人的「太空食譜」；神19乘組首次嘗試在軌種植甘薯，拓展了太空種植作物譜系。這片「太空菜園」正變得愈來愈豐富。目前，空間站在軌設置了兩套空間植物栽培裝置，分別於2023年6月和8月正式啟用，用於開展生菜栽培驗證實驗和櫻桃番茄、小蔥的栽培試驗。接下來，空間站內還將開展小麥、胡蘿蔔及藥食類植物的氣霧培養試驗。

專家表示，中國人執著於太空「種地」，這裡面既有太空探索的需要，更有中國的文明密碼。 圖為在浙江省嘉興市南湖區打造的太空蔬菜種植示範基地，引入太空蔬菜種子進行種植，迄今已有多批小番茄、小黃瓜等蔬菜已經上市。（新華社）

北京航空航天大學航空專家、「航空知識」主編王亞男表示，水稻在太空中多個生命周期中是否具有遺傳的穩定性，意味著人類能否在太空中，以可持續的方式不斷地去種植水稻。這會為航天員提供一個穩定的可能的食物來源，所以這也是這一次培育實驗的一個重要目標。

中央社會主義學院中華文化教研部研究員孫佳山認為，這是中國人安土重遷觀念的最極致的表達。幾千年的農耕文明，讓中華民族具備了獨特的文明特徵，就是手裡有糧，心裡不慌。今天的太空水稻育種並非偶然，而是中華民族、中華文明的文化基因、文化屬性在太空時代、航天時代的自然延續。 2022年，中國在國際上首次完成水稻「從種子到種子」全生命周期空間培養實驗。（新華社）