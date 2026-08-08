規模大、運營難 中國旅遊度假區掀破產潮

長白山萬達度假村。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 中國多個民營旅遊度假區近年接連破產，暴露出高投入、重房地產依賴與運營能力不足等結構性問題，房市下行與消費疲弱更使行業加速洗牌。

近年，中國多個景區競相打出驚險旅遊項目掙錢，背後有著多個旅遊度假區公司因不堪虧損而先後破產 的大環境因素，破產倒閉主要集中在民營公司投資開發的旅遊度假區，然而，這類項目先天存在幾大問題，投資失敗的風險很高，其中也不乏一些非常有實力的度假區，這場破產潮正在深刻影響文旅度假行業。

據「知酷文旅」微言公眾號報導，全國破產文書網近日公布了多起旅遊度假區公司破產的信息，包括浙江越龍山國際旅遊度假區、四川攀枝花花舞人間度假區、江蘇鍾山度假開發公司、浙江菠蘿蜜旅遊度假區、海南金鳳凰溫泉度假酒店、陜西灃河水上生態度假村、南京金牛湖度假中心、江西鄱陽湖旅遊度假區開發公司等。

其中還有一些備受矚目的度假區，例如，浙江越龍山國際旅遊度假區，號稱投資96億元（人民幣，下同），是浙江省重點項目、浙江省大花園十大標誌性項目。度假區位於浙江金華山的核心旅遊資源區，景色秀麗，森林覆蓋率超80%，輻射長三角充沛的旅遊消費力，度假區內還有著名寺廟正觀教寺。

攀枝花花舞人間度假區號稱投資130億元，是四川省重點文旅項目，依托600年歷史的彜族村寨，打造的一站式民俗風情、陽光度假、山水養生、花香果園的綜合性度假區。

這些度假區為什麼走向破產？首先要釐清旅遊度假區的概念。中國的旅遊度假區是個寬泛的概念，一些官方推出的度假區，本身是旅遊產業聚集區，區域內有多個文旅項目，依托成熟的核心景區或溫泉、滑雪、湖濱等特色資源。例如，文旅部評定的國家級度假區，有長白山旅遊度假區、大理古城度假區、太湖旅遊度假區、上海國際旅遊度假區（上海迪士尼樂園）等，屬於政府畫定的旅遊產業聚集區，本身不存在破產倒閉的風險。

民企投資 失敗風險高

破產倒閉主要集中在民營公司投資開發的旅遊度假區，通常是以森林、海灘、溫泉、湖濱開發的旅遊地產項目，包括直接銷售的別墅、公寓，還有商業運營的酒店、洗浴中心、商業街、餐飲等，一些項目還會配套小型樂園、生態公園等遊玩項目，以及整合周邊一些特色旅遊資源，形成一站式綜合度假項目。

然而，這類項目先天存在幾大問題，破產失敗的風險很高。

第一，建設開發和項目啟動成本很高。官方評定的國家級旅遊度假區，往往是成熟項目外面上套一層「度假區」的帽子，項目本身經過多年培育和投資，已經是穩健運營階段，無投資失敗的風險。

而民營公司搞的旅遊度假區，往往是一片「生地」，除了荒山荒水、新鮮空氣，什麼都沒有，基礎設施、旅遊產品、配套工程、宣傳預熱、品牌培育都需要旅遊公司去投入。在一片零基礎的荒郊野外，硬生生造出一座度假區，這個投資風險極大。

第二，度假區捆綁房地產開發。民營公司為了平衡項目的投資風險，必須配套房地產開發，通過賣別墅、公寓來收回建設成本。這在房地產上行期沒有問題，但在房地產下行期，房地產本身成為項目破產的核心原因。

例如，浙江越龍山國際旅遊度假區、四川攀枝花花舞人間度假區、南京金牛湖度假中心都建好了許多房產，但賣不出去，或者房產建設爛尾。本應平衡投資成本的環節，結果成為拖累項目的包袱。

第三，度假業態的運營難度高，許多民營開發公司欠缺相關經驗和能力。官方推出的旅遊度假區，通常是旅遊產業聚集區的模式，度假區層面不太需要專門搞運營。而民營公司的綜合度假區開發，由於是在一片「生地」經營全新項目，項目的啟動、培育、完善、迭代，每一步都很有挑戰性。尤其一些民營度假區開發團隊本身就有投機的目的，想趁著當時地產火熱和旅遊資產升值，賺一波兒快錢。

開發公司本身不專業，投資洽談過程中，當地政府又附加各種開發條件。例如，浙江越龍山國際旅遊度假區被要求承擔寺廟正觀教寺的建設成本，光這一項，就增加了3.4億元的開支，還有度假區及周邊的市政管網、道路建設，也都落到開發公司頭上。開發公司本不夠專業，又多出這麼多額外的投資成本，導致項目一落地就不可能通過度假業態的經營來實現回報。

在過去，房地產市場的火熱、融資環境的寬鬆和消費信心的膨脹，掩蓋許多旅遊度假區的問題。如今，這些虛火褪去，不少旅遊度假區既受到房地產下行和高端消費低迷的雙重打擊，再加上度假區本身存在的投資規模大、運營難度高、開發公司欠缺經驗等問題，整個領域出現破產潮，市場出清情況非常嚴重。而以上提及處於破產狀態的度假公司，只是這股浪潮中的九牛一毛。

越龍山國際旅遊度假區。（取材自微博）

廣東海陵島旅遊度假區。（取材自微博）

花舞人間度假區。（取材自微博）