網紅景區競爭 刺激設施藏隱患

2026年5月3日，在四川廣安華鎣市瑪琉岩瀑布風景區，一名16歲遊客在體驗網紅遊樂項目「高空鞦韆」時從高空墜落，送醫途中身亡。（取材自大風新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 中國多地網紅景區為搶流量不斷加碼高刺激項目，卻出現監管空白、設備不合規與救援不足等問題，安全風險已嚴重影響旅遊營運。

中國許多網紅景區正陷入「追求官感刺激—審美疲勞—加碼更誇張項目」的經營思維，導致自然感受被破壞、安全隱患頻傳，進而波及景區營運，旅遊市場面臨十分嚴峻的挑戰。

近年，在消費收緊等因素影響下，中國旅遊景區競爭激烈，為求火爆出圈增加收入，紛紛推出一個比一個號稱驚險刺激的新旅遊項目，在流量推波助瀾下成了「吸金」網紅景點。但據央視財經訪查發現，這些被稱為「勇敢者遊戲」的新玩法，為景區帶來暴利，背後卻暗藏致命隱患，部分遊樂項目甚至游離監管之外，無國標、無檢測，商家只為賺錢毫無底線情況下，安全風險不容小覷。

「高空鞦韆」墜亡事故

近年來，「高空鞦韆」成為國內各大景區追捧的網紅高空遊樂項目，不同景區叫法各異，都是從自然景觀裡借勢搭建，依託山崖、瀑布的天然高差打造出懸空搖擺的效果。進入暑期旅遊高峰時節，不少消費者反映，在今年5月發生於四川廣安的遊客高空墜亡事故發生後，其他開設「高空鞦韆」項目的景區仍在火爆經營，其安全引人擔憂。央視財經對多個景區進行了實地調查。

在洛陽白雲山景區，「高空鞦韆」項目醒目地掛著「勇敢的人先享受世界」的標語，一名銷售人員正鼓動遊客們體驗 ，其中一名女孩穿著沒有後跟的涼鞋，穿戴全套安全裝備後，沿著近百米懸崖天梯走向「高空鞦韆」高處起點懸掛就位，工作人員將鞦韆推送至懸崖外側，隨即釋放安全鎖扣，體驗者立刻在重力作用下俯衝下墜，沿圓弧軌跡在數十米高空的峽谷之間來回擺盪，看上去格外驚險刺激。

「高空鞦韆」項目最大運行高度和速度均明顯超過2米和2米每秒，依「特種設備安全監察條例」規定，應當屬於特種設備中的大型遊樂設施，卻迄今未被納入其中，出現了界定模糊的監管空白地帶。

多名遊樂設備生產廠家透露，目前「高空鞦韆」項目的建設、檢測、運營標準，全由景區自行把控，部分景區從業者心存僥倖，認為即便發生安全事故，憑藉項目高額收益也足以承擔賠付成本，因此無視安全風險、肆意運營。有廠家透露，一套高空蕩繩鞦韆設備的建設成本僅約50萬元（人民幣，下同），若景區流量好，幾乎一個月就能回本。

「飛拉達」安全帶不安全

網紅新興遊玩項目「飛拉達」也被稱為鐵道式岩壁攀登，是一種利用鋼扶手、腳踏、固定纜索等器械在岩壁上行進的攀岩運動，整套線路修建在險峻懸崖之上，串聯高空天梯、懸空鋼索、裸壁攀爬、凌空棧道等多個高危路段。攀岩在中國屬於高危險性體育項目，但實地摸排多地後發現，因暫無統一監管標準，部分景區受利益驅使不斷放寬飛拉達限制，竟默許低齡兒童參與這項高危運動。

在名為南江大峽谷的景區內崖壁上，一位十歲左右、身高在1.3米左右的孩子，在費力地體驗著景區開設的「峽谷通天」飛拉達項目，幾次嘗試將安全鎖扣進上方一節的卡口，可受限於身高與體力全都失敗，卡在原地四、五分鐘，直到孩子體力耗盡下墜撞向崖壁，一名成年遊客及時在下方將孩子拽住，才避免了一場險情發生。

在另一家風景區，兩名穿著拖鞋的未成年人滿心歡喜準備體驗飛拉達項目，現場沒有任何工作人員上前阻止或提醒穿拖鞋體驗的風險，反而是熟練地遞上了一捲膠帶，稱將拖鞋綁在腳上即可，明顯已經不是第一次處理此類狀況。

在重慶雲陽龍缸景區，飛拉達項目使用的是三點式安全帶。依國家標準，三點式安全帶多用於低風險攀岩的輔助場景，像飛拉達這樣的高危項目，按規範必須使用防護更全面的五點式全身安全帶。三點式安全帶僅能固定下半身，使用者極容易上半身前傾從安全帶開口處滑出墜落，且會因人體重量集中在腰腹與腹股溝導致快速窒息昏迷，大大提升救援難度與死亡風險。

峽谷漂流頻翻船 救援慢

依託自然山水打造的峽谷漂流也是當下最火爆的網紅遊樂項目。在西南某省的漂流景區，央視記者穿戴好全套救生裝備上漂流船，沿途大部分河道暗礁亂石密布，皮艇時不時就會撞上礁石，之後水面驟然收窄，一處高落差速降，一道大浪劈頭砸來，皮艇被洶湧浪濤猛地掀翻，整船人翻進了河水裡，1分20秒後，才有一艘救援船趕到遊客身邊，但受水流吸力裹挾，救援人員費盡九牛二虎之力才將遊客拉上救援船，營救過程中又有好幾艘船接連翻覆。

近一個小時後，這趟漂流終於抵達終點，近半遊客受傷，工作人員只是淡定地發碘伏。不難看出，這種狀況，工作人員早已司空見慣。景區司機表示，這些狀況都還算好的，去年雨水太大，受傷的遊客基本是一車一車往外拉。

據了解，峽谷漂流這類遊樂項目受多部門聯合監管，峽谷漂流水道水深應不大於1.2米，漂流水道內壁應光滑平順。這些峽谷漂流，明顯沒有把合規安全運營放在第一位。

業內人士表示，這類漂流項目大多為了追求更強刺激吸引遊客，刻意突破監管要求，私自加深水位、製造大落差；不少未通過合規審批的漂流項目甚至利用尚未改造完成的自然峽谷，水下大量暗礁、尖角都被水流遮擋，也沒有按要求做平滑鈍化處理，安全風險完全不可控。

景區人員將落水遊客拽拉上救生艇。（取材自央視財經）

有博主拍視頻示範飛拉達使用三點式安全帶的風險，下墜時會因人體重量集中在腰腹與腹股溝導致快速窒息昏迷。（視頻截圖）

漂流皮艇在一道大浪劈頭砸來後翻覆。（取材自央視財經）

翻船在漂流項目中幾乎是必經體驗，不少遊客因此被礁石刮傷或嗆水。（取材自小紅書）

攀岩在中國屬於高危險性體育項目，但部分景區受利益驅使不斷放寬限制 ，兒童也能玩，形成安全隱患。（取材自小紅書）

洛陽白雲山景區「高空鞦韆」項目。（取材自微博）