暑期「在線求娃」 大學生無痛當父母

兼具家教與育兒功能的大學生暑假工。（取材自微博）

走出傳統的暑假工內容，這群大學生自願變成作業替寫員、應聲蟲保母，甚至是青少年的心理醫師。這屆暑假工既服務了家長，也造福自己。

暑假來臨，家有學童的家長又開始煩惱，如何在兼顧工作和休息下，把家裡那個正放假的孩子安撫好。在暑期輔導班、夏令營等選擇之外，愈來愈多家長今夏請來同樣放暑假的大學生們，成為化身家教兼保母的「暑假救兵」，有家長因此省下送孩子去補習班的萬元（人民幣，下同）補習費。

而想賺外快的大學生也樂得在線求娃，一邊賺錢，一邊無痛當「爹」，伺候著少爺公主。體育外賣、互惠生等大學生暑假打工「新工種」，時薪至少數百元起跳。

各取所需 雙向奔赴

據觀察者網刊出微信 公眾號「酷玩實驗室」報導指出，沒有暑假的成年人已經很苦了，更苦的是家裡還有個正在放暑假的孩子。有家長面對女兒的暑假作業，輔導到火大又力竭；向來最疼孩子的奶奶也是如臨大敵，偷偷把孩子拉過去說，「孩兒啊，你想要啥想吃啥奶奶都給你買，千萬別再帶作業過來了」。就連小朋友本人也是身心俱疲，終於忍不住對媽媽說：「要不你給我報個託管班吧」。

就在老父親老母親們求助無門時，「暑假救兵」閃亮登場了。這位父親沒勁帶娃？有的是氣血充足的在校大學生；那位母親不會輔導功課？正處在人生智商巔峰的大學生，對付小學生的功課剛剛好。同樣放暑假的大學生們，就這樣與頭痛的家長們，聯手把「神獸代練」發展成了一門火熱的新業務。

當最缺錢的人遇到了最想花錢買清淨的人，大學生和家長們可謂是雙向奔赴。一開始，暑假工還是那個在餐館端茶倒水的服務員，直到和愁眉苦臉死磕作業的少東家對上眼的那一刻，一切都發生改變。眼看著孩子的假期學業有了著落，老闆對待暑假工的態度也發生180度的大轉彎：飲料你喝、孩子你帶、活兒我來幹。

退暑假班 家長省補習費

近日在湖南長沙就有一個實例。一家飯店老闆黎女士發布招聘信息，以3000元月薪招聘一名暑假工，負責端盤子等服務工作。一名海南大學在讀本科男生，因為想籌3000元的駕照報名費前來應聘，黎女士認為，讓211學霸端盤子太「浪費」，便安排他在飯店包間裡專職輔導自己讀初二的女兒，輔導約20天後，黎女士女兒的英語、數學、物理成績均有明顯提升，黎女士直接退掉此前為孩子報名的高價暑假班，省下總價超過1萬2000元的補習費。

而這不只個例。或許是厭倦了在奶茶店搖奶茶、在快遞站幹苦力，愈來愈多大學生轉換腦筋，一頭扎進暑假上門看娃這片教育藍海。他們在互聯網上神神祕祕地發帖「低價求子」：上大，大一，男生，求個娃，求的不是親生孩子，而是暑假期間的服務客戶。

3500塊一個月，朝九晚五，保證雙休，除了不給買五險一金，這份工作對在讀大學生來說真是挑不出毛病。在這個短暫停留的家裡，不需要職場的血洗，只要待在父母劃定的監控區域內，輔導孩子做完當天的功課，確保他的生命體徵平穩。運氣好，還能遇到大方的家庭，跟著全家人一起旅遊。大學生的真誠、單純甚至是清澈的愚蠢，此時都成了家長信任的基石。

不過在進了門、拿了錢之後，這幫年輕人的職業道德也瞬間上線，不僅提前就為小朋友量身訂製教學ppt，把最新流行的動漫梗和遊戲角色全部研究了一遍，想在這個夏天證明自己絕對配得上這3500的巨款。而對既沒空又沒勁的小學生父母來說，市面上的家教動輒一小時100塊錢，3000塊錢一個月更是招不來半個育兒嫂，而自己僅花3500就雇了個濃眉大眼的大學生，還是妥妥的全天候家教加保母二合一，這買賣真的太值了。

不過，這屆暑假工對於帶娃的想像力顯然沒有止步於室內。當書面功課被安排得井井有條後，腦筋活絡的大學生們索性把戰場轉移，直接帶著小學生殺向了戶外。

文能控場 武能放電

體育外賣，一種聽起來抽象、看起來又十分合理的新型教培項目應運而生。只需要打開手機動一動手指，爸爸媽媽們就能為自己點一杯少冰微糖啵啵奶茶，還能幫孩子點一位體育大學在校生教練，上門為孩子上一節體育課。場地往往就是客戶家樓下的健身器小廣場，不需要複雜的教學器具，成本幾乎只有教練那一身牛勁。

一般來說，根據小朋友的年齡和運動項目不同，每小時的課時費是100到200元不等，理想狀態下，日入過千不是難事。有人因此開始質疑，陪孩子跳跳繩拍拍球，一個小時就能賺200，這也太暴利了，大城市的錢這麼好賺？但體驗過的家長們都覺得太值了，孩子待在家裡，家長沒有一點屬於自己的時間，而上門教體育的小伙子們能全身心地陪他們釋放精力。更重要的是，只要下趟樓就把課給上了，全小區都能捎帶手幫你看孩子。

年紀大一些的孩子，簡單的跑跳已經不能滿足他們的訓練要求，家長也會主動提出針對孩子的專項訓練。這時候教練們的專業度就體現出來，他們在上學期間努力考取各種證書，本以為到畢業後都不知是否能派上用場，卻在大學暑假期間就體驗了一把專業人士的派頭，即使每天累得像一條鹹魚，依然相信自己在為孩子們的未來打拚。

運動能給孩子們更協調的四肢、更靈活的大腦，還有不再過度依賴電子產品後更優質的睡眠。而對於體育生來說，他們也得到了那一點點微小而珍貴的價值認定；其他專業的暑假工要麼發傳單、要麼搖奶茶，體大的學生們第一次發現自己竟然這麼快就能學有所用，創造屬於自己的價值。

然而，也有普通雙職工家庭仍在考量花這3500元究竟是否具性價比。與此同時，一些更捨得砸錢的江浙滬家庭，已經把暑假工的招聘市場瞄準了國外。

保母、保安、作業代寫 伺候娃是個體力活

互惠生，是一種家長負責提供食宿，對方提供全外語陪伴和簡單育兒幫助的外國暑假工的統稱，大多是在中國讀書、也想在暑假裡賺點外快的留學生，於是利用起自己外國人的口語優勢，做起遛娃的工作。他們會在暑假期間住進家中，全天候地陪伴孩子，為他們創造純粹的外語環境，收入按美元計算。一個暑假下來，家裡還因此建立起了一種難得的國際化氛圍。

但要找到一個真正靠譜的互惠生也不容易，如果不小心找了一個非英語母語的互惠生，也可能在短短一個暑假就把孩子的口語帶偏，想糾正回來恐怕還得花點功夫。

而更高階一些的互惠生，則是家長通過國外中介尋找，直接從外國調過來的洋學生。這些學生往往會以學習語言的簽證來到中國，然後直接成為家中的一份子，家長要付出的就不只是住宿費，還有簽證費、體檢費、乃至跨國機票費，費用可以說上不封頂。這讓一些擔任國產育兒嫂暑假工和上門體育生的本國大學生無法淡定了， 同樣都是出賣勞動力陪娃過暑假，洋學生賺的可是美元啊。

但不管賺多賺少，是本國生還是留學生，只要落到「帶娃」這件事上，誰也別想舒舒服服地把錢揣進兜裡。這群一下子扎進看娃藍海的暑假工們，還沒賺到第一桶金，就嘗盡了生活的苦。

暑假工對自己的認知是：青澀但專業嚴謹又負責的全日制家教老師；孩子對暑假工的認知則是：僕人。本以為帶娃是高級的腦力勞動，萬萬沒想到，工作本質仍是份集保母、保鏢、保安和作業代寫於一體的純體力勞動，家長人還沒走遠，課上了沒幾分鐘，少爺的腚就已經從書桌前挪到了床上，說什麼都要躺著才能學進去。

遇到仁義一點的少爺，會拿出微信五位數餘額裡的其中三塊錢，請老師吃一根雪糕。有的少爺公主的價值觀令大學生字字扎心，比如，「少爺看見我點22的黃燜雞，要我不要虐待自己，以為我在故意省錢」，或是公主問為什麼坐公交車、沒有自己的車，「我說我暫時買不起車，她就說『老師，你好可憐，要不我把爸爸車庫裡的小小車（小貨車）送你吧』」。還有那些情竇亂開的小孩姐和小孩哥動輒發來的情書，讓這群暑假工被迫提前過上了恐婚恐育的日子。

高消耗 勞力被壓榨

於是有大學生暑假工開始思考著是否那轉行教培機構上班，也許還能保留點老師最後的威嚴。結果是，本以為至少不用伺候小朋友的吃喝拉撒，沒想到「神獸們」一旦聚集起來，毀滅世界的指數呈指數級別增長，命苦的教培暑假工，只能趁著午休的時間躺在學生的課桌上短暫回血，像是密室逃脫新出的校園恐怖版本。

有人算了一筆經濟帳：如果按每天帶娃10小時、一個月工作20天以上來算，育兒暑假工的時薪其實只有15元左右。對於這種高強度、高輸出的心智與體力消耗的工作來說，這本質上依然是被壓榨的廉價勞動力。

「讀書已經很累了，你為什麼還要執著於打暑假工呢？」很多大學生都在這樣問著自己，很多的同齡人也有類似的問題。回答總是不出意料地與「錢」有關，想要去的地方很多、想要擁有的東西很多、沒能被滿足的青春夢想很多很多，這些都需要錢。

在經濟大環境的變化下，現在的暑假，在朋友圈裡分享旅行照片的大學生少了。他們中的許多人，都選擇不再回家，而是花幾百塊錢在大學所在的城市租下一間小小的臥室，白天去做暑假工，晚上努力在各個方面提升自己。他們人均焦慮、困惑、惴惴不安，在沒有最優解的時代，他們似乎比任何時候的年輕人都要迷茫，但依然是一天也不敢怠慢地向前跑著。而大學生暑假工，是其中一群人不得不的選擇。

據山西晚報報導，近期少兒陪護、居家輔導、親子陪伴類的大學生暑假崗位諮詢量持續走高，已是暑期最熱門兼職類型之一。隨著行業不斷自發壯大，亟需建立更完善的審核機制、服務標準、安全規範與權責體系，讓大學生安心實踐、家長放心託付，讓這種新型育兒模式，在規範有序中成為溫暖、便民的新業態。

網友分享自己花每個月3500元人民幣請來，兼具家教和育兒嫂功能的大學生暑假工。（取材自微博）

正在豪宅裡輔導富家少爺功課的大學生。（取材自微博）

211高校在學生為湖南長沙一家飯店老闆的女兒輔導功課。（視頻截圖）

家長分享自己請來一名大學生在家裡「帶娃」的好處多多。（取材自微博）

一名大學生暑假家教分享，稱他的學生「少爺」花3元人民幣給他買雪糕，學生自己吃1元雪糕。（取材自微博）

在暑假擔任學童家教的互惠生愈來愈多。（取材自小紅書）

大學生上門體育課內容也有不少創意項目。（取材自寧波日報）

大學生正在進行上門體育課。（取材自寧波日報）