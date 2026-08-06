網紅祕境背後 野遊淪「奪命陷阱」

網友分享揭西網紅點園潭壩的風光。（取材自小紅書）

AI摘要 文章摘要整理： 各地網紅祕境因社群種草與商業引流快速走紅，卻屢傳溺水與受困事故；調查指出背後存在無證接團、風險包裝與免責卸責等灰色鏈條，政府與平台正加強治理。

在流量變現的驅動下，打著「野遊」旗號的生意，建構了流量濾鏡下的「祕境熱」。值得警惕的是，一旦發生事故，責任界定與追償往往面臨諸多模糊地帶，對參與者而言，這或許意味著難以挽回的代價。

在社交平台快速傳播下，多地「祕境」近年成了網紅景點，今夏持續高溫更催熱親水避暑的需求，一些「野生點位」被包裝成「消暑祕境」、「天然泳池」，吸引無數遊客專程前往打卡，意外事故也頻傳。媒體調查發現，網紅祕境頻頻淪為「奪命陷阱」的背後，已形成一條圍繞「野遊」的灰色利益鏈，從社交平台「種草」引流到無證接團，再到通過「免責聲明」試圖轉嫁風險，其刻意隱藏的安全漏洞，正將許多嚮往野趣的普通人暴露於危險之中。

野外水域 汛期頻釀悲劇

據南方都市報、南都N視頻報導，眼下南方正值汛期，降雨與高溫疊加，讓野外水域的不確定風險急速攀升。梳理公開報導發現，僅今年6月，全國就已發生多起因進入未開發水域遊玩導致的意外事故，地點都在所謂的網紅消暑祕境。

6月7日，揭陽市揭西縣的網紅點園潭壩，因突發短時降水引發河水暴漲，10名擅自進入的遊客來不及撤離被困，所幸經救援全部安全脫險。同一天，兩名遊客私自進入海南省萬寧市東澳鎮神州半島尚未開發的第四灣，其中一人被海浪捲走溺亡。

十餘天後，6月19日上午，廣州增城兩個家庭結伴闖入羅浮山茶山觀一處明令禁止進入的未開發野溪區域，其中一位母親不慎被水流沖落瀑布，她的兒子情急之下跳水施救，兩人一同被瀑布激流沖到下游深水處，所幸被途經此地的驢友合力拖拽至安全地帶並報警求助。

接警後，博羅縣朱明洞消防救援站10名救援人員冒雨挺進深山，經檢查，落水男孩僅受驚嚇無明顯外傷；母親在墜落撞擊中身受重傷。最終，消防人員在碎石陡坡、泥濘險道中歷時近四小時完成轉運，將傷者送醫救治。

迷上野趣 私闖未開發區

類似的場景並不鮮見。據福建莆田仙遊縣人民政府辦公室通報，6月28日下午，九名戶外探險人員在刺刀峽谷進行戶外活動時發生意外，其中五人溺水身亡，四人獲救。當地工作人員表示，這片區域並非景區，此前已多次提醒嚴禁前往。

據報導，這些接連發生的水域險情，只是未開發區域潛藏安全風險的冰山一角。近年來，隨著戶外徒步、山野探險熱度持續攀升，因私自闖入未開發區域探險導致的悲劇在全國各地時有發生。

細數這些出事的地點，特徵一致：山清水秀、風景原生態，卻均屬於未開發、無安全防護的區域。可即便悲劇一再重演，仍擋不住人們奔赴的腳步。這些毫無安全保障的「野生景點」，究竟為何有如此大的吸引力？

在快節奏的城市生活裡，周末驅車一兩個小時鑽進山林溪澗，吹一吹不帶空調味的風，踩一踩涼沁入骨的天然水，這種「低成本逃離」，對不少上班族和親子家庭而言，幾乎是無法抗拒的誘惑。近年來，隨著戶外運動熱潮興起與商業力量的助推，愈來愈多人迷上了這種帶著原生野趣的探索方式。

打開社交平台搜索「溯溪」、「徒步」，撲面而來的是大量帶著「小眾」、「免費」、「祕境」、「避暑勝地」等關鍵詞的筆記和視頻。鏡頭裡，溪水像翡翠般清透，淺灘支起野餐桌椅，大人舉杯閒談，孩子踩著水花嬉鬧；一些並不寬闊的溪流中，甚至密密麻麻擠滿了人，現場盡是遊客開心的歡呼聲。

據報導，這些文案裡一般都會直接給出遊玩地點的導航定位及到達路線，網友很容易按圖索驥找到相關地點，即使不少博主會在文案中提一句「私自前往有風險」，但在極具衝擊力的美景畫面前，這句提醒往往被讀者直接忽略。在海量種草內容的帶動下，很多人願意開一、兩個小時甚至更久的車，專程去打卡這些「藏在山裡的免費寶藏」。

有著11年戶外徒步經驗的資深博主沈先生說，「目前，戶外徒步、爬山是一種比較流行的運動方式，加上商業品牌和資本的助推，愈來愈多人走進山野，在探索與放鬆中找到適配自己節奏的鍛鍊方式。」

分享野遊路線 博主漲粉

未開發區域之所以受歡迎，核心在於「人少、安靜，很適合壓力大的城市打工者去釋放情緒」。沈先生表示，不少參與者對野外風險的預估明顯不足，往往把「未開發」簡單等同於「原生態」，而忽略了其背後救援困難、天氣多變、地質不穩定等隱患。

當「小眾祕境」成為社交平台的流量密碼，不少戶外博主靠分享未開發區域的「野遊路線」快速漲粉。然而，這些精心包裝的氛圍感視頻背後，一條圍繞野遊的灰色產業鏈正在悄然運轉。

調查發現，目前熱中於分享「野遊」路線的博主，其變現路徑主要分為兩類：一類直接承接徒步、溯溪等跟團帶隊服務，靠線下成團盈利；另一類則靠內容積累流量，通過銷售戶外裝備、旅行用品帶貨變現。

其中，提供帶隊服務的博主大多配有相對固定的運營團隊。他們通常在社交平台發布行程招募信息，湊齊十人左右即可成團，收費從數百元到數千元不等，費用一般包含往返交通、領隊服務與戶外保險。

博主吸金灰產鏈 無證接團、隱瞞風險

近年來在社交平台走紅的極限運動「瀑降」，成為不少接團博主的吸金項目。點開一位承接廣州從化瀑降活動的博主主頁，頁面滿是體驗者的「出片大片」，參與者以女性居多，配圖文案反覆強調「零基礎放心衝」、「新手友好」、「學生黨友好」，對普通遊客極具吸引力。

記者以遊客身分諮詢得知，該項目每人收費680元（人民幣，下同），單團最多接待16人，裝備由團隊提供，對方聲稱配備全程一對一教學的教練、專屬攝影師與安全員。但當記者進一步詢問相關從業資質時，對方表示持有攀岩教練證，並無導遊證。而在調查中，記者發現，這種「無證接團」的情況在私人組隊行業十分普遍。

該博主還提到，線路是和從化當地村民合作開發的，點位「無需門票，誰都可以來」。針對記者提出的安全顧慮，對方稱會為每位參與者購買30萬元保額的意外險。

據了解，這類以組織形式接團的私人團隊，大多也會為參與者購買旅遊意外傷害險，也有個別並未購買。有團隊會特意在免責聲明中標註，「除了購買意外險，不承擔另外任何民事、經濟和刑事責任」，以此規避責任。

除了線下接團的資質與保障漏洞，部分靠流量帶貨的博主，其內容操作更具迷惑性與風險性：為了攢流量、漲粉絲，哪怕明知點位存在明確安全隱患，也依然保留引流性質的推薦內容。

一位靠發布戶外遊玩視頻帶貨的博主，其帳號常更新自駕全國的旅行內容。其中一條關於廣州增城區山林野水潭的視頻點讚已破千：畫面裡溪水碧綠清澈，孩童赤腳嬉水，配文打著「免費」、「小眾」、「親子避暑勝地」的標籤，看起來十分適合家庭出行。

但當詢問其具體位置時，對方卻直接答覆「這裡去不了，有蛇咬人，封路了。」接著話鋒一轉，表示「同一個地方，換個玩水點就行，不影響帶孩子來玩。」

而在這條視頻的評論區，早在一年前就有多名網友留言提醒：「這裡根本沒有信號，毒蛇出沒頻繁」、「以前出過事故，手機打不通，叫天天不應」。博主雖在互動中含糊承認風險，卻至今沒有下架視頻，也未修改引流性質的推薦文案。

記者在調查中留意到，在這些奔赴野景點的人群裡，絕大多數是被網紅攻略吸引的普通遊客，而非具備風險應對能力的專業戶外愛好者。風險認知不足與僥倖心理相互交織，成為貿然闖入危險區域的普遍動因。要堵住野遊的安全漏洞，顯然需要多方合力，從源頭到末端層層設防。

對於野景點的安全管控，沈先生認為，「當一個野點開始人流激增，說明它已經被市場認可，一味禁止封堵反而可能激發部分人的獵奇心理，不如通過加強宣傳警示、完善路線指引來降低風險，提升遊客的安全意識，比單純的禁令可能更有效。」

多地出台管控措施

事實上，近年來各地監管部門已經陸續出台多項管控措施。比如，針對汛期野遊安全風險，廣東已形成多級聯動的防控體系，通過宣傳警示、物理阻隔等多種手段壓降風險。省級層面，廣東省文化和旅遊廳多次發布汛期出遊安全提示，明確要求遊客不得進入未開發、未開放、無安全保障的野景點、無人海島、深山峽谷、河灘荒地等危險區域，不擅自進入景區封閉管控區域。

基層的管控措施更具針對性：5月10日起，肇慶市高要區金渡鎮對虎坑村全域及周邊未開發溪谷、山野崖壁實行汛期全域封閉，嚴禁擅自進入開展徒步、溯溪等活動；6月初，韶關市曲江區楓灣鎮發布通告，明確禁止遊客到白水村梅子斜「龍過水」深潭開展游泳、野炊等活動；廣州從化區良口鎮良新村一座舊橋淪為「網紅跳水點」後，村民集資架設五道鐵絲網進行物理阻隔。

作為內容傳播的核心陣地，不少社交平台也紛紛開展野景點違規內容專項治理。比如，小紅書建立風險地點專項治理機制，上線專屬舉報通道，對涉及危險目的地的筆記添加安全提示貼條、調整搜索排序；抖音平台禁止用戶通過直播、視頻等任何形式宣傳展示未經開發、未對公眾開放、無防護措施的風險區域，如無人島、野峽谷、野長城、廢棄礦洞、廢墟等；也禁止以攻略、招募等方式誘導他人前往。此外，部分平台還對「野景點」、「未開發祕境」等關鍵詞搜索增設風險提示彈窗，引導用戶選擇正規景區出行。

但報導也指出，不得不承認，未開發區域普遍面積廣闊、入口分散，遊客很容易通過野路繞過檢查卡點；山區地形複雜，巡查成本高、難度大，基層治理仍面臨諸多現實困境。野景點的安全防護，依然是一場需要社會各方共同作答的長期考題。

救援人員在福建刺刀峽谷搜尋溺水遊客。（取材自小紅書）

不少遊客尋找網紅秘境玩漂浮。（取材自小紅書）

遊客在第四灣玩水。（取材自極目新聞）

圖為今年2月，在海南省陵水黎族自治縣黎安鎮的一處海邊景點，3名警員衝入海中，救回不慎落水者。（取材自紅星新聞）

社交平台上分享的「溯溪」筆記。（取材自南方都市報／來源：網頁截圖）

社交平台上有許多網友分享進入海南省萬寧市東澳鎮神州半島尚未開發的第四灣跳水的視頻。（取材自小紅書）

短視頻平台上一些博主通過分享野遊路線帶貨。（取材自南方都市報／來源：網頁截圖）

消防人員將受傷的遊客運送下山。（取材自南方都市報／圖源：博羅融媒）

某接團博主在社交平台上分享帶遊客體驗「瀑降」運動。（取材自南方都市報／來源：視頻截圖）