下班後搞副業 中國年輕人把興趣變現

上班時專注上班，下班後搞副業成為不少中國年輕人的生活寫照。(取材自南風窗)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國年輕人把興趣與特長轉化為副業收入。

中國年輕人把興趣與特長轉化為副業收入。 重點二： 副業熱反映年輕人對穩定與自我實現的重新定義。

副業熱反映年輕人對穩定與自我實現的重新定義。 重點三：多數副業成功仍仰賴主業能力與持續行動力。

「將時間碎片化、將興趣和特長資本化」成為不少中國年輕人尋找副業的基礎邏輯。他們不再滿足於單一職業身分，而是通過副業探索更多可能性，在為收入奔波的同時，也重新畫出生活邊界，追求的自我價值。

下班後擺攤是不少中國年輕人的副業。示意圖。(新華社)

在產業結構深度轉型、經濟增速放緩等客觀環境下，通過副業「搞錢」，成為愈來愈多中國年輕人的共同選擇。據統計，2023年，中國邊工作邊做副業的年輕人就已超過8000萬。做副業的理由各不相同，有人是在提升生活水平的同時，將業餘愛好變成生產資料；也有人不得不尋求副業，在客觀生活壓力下主動求變。但最直接、最核心的目的，都是為了創造收入，過程中，年輕人也正重塑他們對所謂「穩定飯碗」的定義。

據南風窗報導，北京師範大學工商管理教授錢婧表示，「副業熱」折射的是年輕人積極開拓職業外延、對創造「新收入」和自我實現的雙重追求。錢婧在2025年9月出版的「新收入」一書中總結道：「這個時代最青睞和犒賞的，已經不是深諳職場框架之內遊戲規則的人，而是具備『野外生存』能力、勇於探索更多元自我的人。」

坦然面對搞錢欲望

一個不可否認的事實是，相較於過去，如今的年輕人，更加敢於直接、坦然地面對「搞錢」的欲望。

今年24歲的萱萱在海外攻讀金融類研究生，自大學二年級開始利用業餘時間做網路遊戲陪玩，單價60元（人民幣，下同）/小時。熟練之後，她幾乎每個月都能額外賺到1萬元，比父母給的大學生活費多3至4倍。萱萱尋找遊戲陪玩的資源，是通過網路視頻平台，她先將自己發揮不錯的遊戲視頻發到視頻網站上，積累觀看量形成「簡歷」。隨後，她去一些大主播開辦的陪玩店報名，考核通過後，就可以接單了。

38歲的甘肅人高雄在一家機關單位上班，月薪8000多元，在當地並不算低。但由於妻子自四年前生下女兒後辭去工作，家裡還有房貸、車貸待還，眼見女兒即將上小學，為了補貼家用、增強家庭抗風險能力，自2025年初，高雄開始兼職。他的第一份副業是做頭條帳號，主要評價網紅、明星，最好時能給他帶來每天1000多元收入。後來，他開始跑外賣平均每天5個小時，跑20單左右，能賺約140元左右。

跑外賣過程中，高雄發現「很多跑外賣的人並不是找不到工作」，很多是因為「主業工資太低」，也有純粹出來「散心」的。

錢婧觀察到，如今年輕人做副業的意願普遍增強，「很多人覺得自己的主業托舉不了自己的理想」。這分「理想」不局限於職業選擇和鑽研，而是擴散到更多維的人生價值確認。在錢婧看來，副業潮的流行，直接反映出年輕人愈來愈「務實」的趨勢，更多人敢於表達想過更好生活的欲望。

2020年，「深圳女孩」成為網路熱詞，代指那些專注事業、經濟獨立，熱中談論項目、投資等話題的女性群體。「搞錢」一詞隨後進入年輕人的日常話語體系，用略微自嘲的方式，表達樸素、直白的欲望。

從隱晦走向坦蕩，只要能合法合理開源節流，就沒什麼可避諱的。豆瓣「摳門女性聯合會」小組如今有逾70萬成員，年輕人在組裡大方談論省錢方法，也有人分享，即便存款上百萬，也會在乎一只包的性價比。

不過，任何一個年代普通人想要「搞錢」都不容易，報導指出，目前常見的副業大致分為兩類：一是基於主業的延伸，利用核心能力縱向挖掘新收入；二是相對零碎、與主業關聯不大的「向外拓展」型副業。前者考驗專業熟稔程度和業務拓展能力，後者考驗技能多樣性。

愈來愈多中國年輕女性從事外賣副業。(取材自小紅書)

副業也能名利雙收

在公共領域，流傳過不少通過副業名利雙收的個例，比如寫出「明朝那些事兒」的「當年明月」、寫出「三體」的劉慈欣，也有流媒體時代的「手工耿」和脫口秀演員趙曉卉。但對大部分人而言，副業超過主業，要嘛是社交媒體上的營銷話術，要嘛需要紮實鑽研、投入大量心力。

2023年，後浪研究所出具的「年輕人2023副業報告」顯示，國內邊工作邊做副業的年輕人已經超過8000萬，其中七成以上經歷過失敗。逾41萬人在豆瓣「副業失敗的一天」小組分享失敗經歷：有人誤入自媒體騙局，一個月投入數十個小時，收入為0；有人嘔心瀝血運營個人帳號，營收不如大學一場業餘舞獅表演。

許多人是真正上手後，才發現最賺錢的那份工作其實是主業。在錢婧看來，大多數能將副業做好的人，不但不抗拒自己的主業，反而需要在主業上被充分認可，擁有充足的熱情與成就，「上班上不好，是做不好副業的」，在主業基礎上延伸，是最常見且更容易上手的副業形態。錢婧認識的一些朋友，有不錯的學歷和工作能力，但所在公司發展前景有限，或是自身到了一定年齡，不可避免遇到職場瓶頸，於是拓展副業成為突破瓶頸的一個「外掛」。「這時候就會很自然地考慮，我是不是應該重新梳理一下自己的收入結構，用我的能力去做一些其他軌道上的突破？」

至於那些與主業完全不同的副業，看似需要截然不同的能力，也看似更能提供年輕人想像中的「軌道」之外的「曠野」。「跨行沒法跨能力」，錢婧提醒，「總得用自己的什麼能力來換吧？繞不開一個人最主要的能力」。

譬如，一個坐辦公室的人能擺攤賺上錢，「說明他本身在職場上就是個人緣特好的人」。如今，多數人對副業有著靈活、碎片化的需求，比如上門餵養寵物、錄入信息等耗時短、專業門檻低的活兒。但在錢婧看來，再小的工作，也對人本身的某一方面能力提出考驗。

下班後去擺攤的年輕人。(取材自小紅書)

欲望+行動力 必要條件之一

錢婧曾在求學時期做過不少兼職，她每次都會列一張「能力清單」，寫明這份工作需要提高哪些能力。「這是我潛意識中發生的人力資本迭代，一方面通過全新的情境豐富自己的能力群，另一方面找到機會去應用自己在商學院學到的抽象知識。在這個過程中，知識被強行推上了能力層，而能力也被榨取出新的知識和認知。」

手機店和熟食店的打工經歷，提升了錢婧與人打交道、銷售商品的能力，「這個過程才是更可貴、更定製化和不可替代的」。即便在課堂上學過營銷、品牌等知識，在實際接觸具體職業之前，錢婧對相關理論的認識，依然是「抽象、架空的」，真實兼職經歷，幫助她讓頭腦裡的知識落地。

賺錢的欲望和敢想敢做的行動力，是開啟副業的必要條件之一。如何看待副業、尋找副業，並通過副業盡可能去確定個人價值感與生活的穩定錨點，成為一件需要被重新思考的事。

網友分享下班的縫紉做副業。(取材自小紅書)

拚考公上岸也尋曠野 他們重新定義穩定

近幾年，考公人數屢創新高。國家公務員局和教育部公布數據顯示，2026年，國考超371.8萬人報名，創歷史新高，報錄比約為98∶1，即每98名考生中僅1人被錄取。而近十年前的2017年，國考參考總人數還不足百萬。

僅從數據看，這一代年輕人對「穩定飯碗」的追求變得更明朗了。不過，當代「上岸熱」所承載的「穩定」期待，與這屆年輕人的父輩、祖輩並不一樣。父輩、祖輩的就業安全感，深植於「單位制」社會結構。一個能提供終身雇傭、全面福利和住房分配的「單位」，幾乎是唯一的安全感來源。

報導指出，如今的「上岸潮」，包含了一部分被動求穩因素。在客觀就業形勢下，年輕人基於對未來的理性預期，作出風險管理決策。人們一邊追求職業上的相對保障，一邊談論「曠野」。這也側面印證著，年輕人的職業理想與職業選擇正在逐漸解綁。

錢婧認為，如今「穩定」在人們心中的定義已經發生了變化，「真正的穩定並不是指收入來源固定，而是指個人或家庭財務系統抵禦風險、持續增值的能力」。

錢婧觀察到，許多人在主要負責賺工資的工作裡，感受到一種「相對剝奪感」。即便看起來體面、穩定，一分工作也可能讓人缺失價值感，對未來茫然焦慮。錢婧曾接觸過一位在二線城市私立小學工作的年輕女性，後者有著當地中等偏上的薪資水平，朝九晚五、假期充足，但依然深感焦慮，覺得自己的主職工作「躺也躺不平，卷也卷不動」。

「這個時代是有新收入結構需求的。」錢婧說，「當職業安全感不再來自某一個組織的庇護，而是聚焦個體抗風險能力，為了擺脫依靠唯一一份主業收入來源導致的焦慮感，人們需要重構職業發展邏輯。」

與「上岸熱」對應的，是大家對待「靈活」的接受度，在另一個層面普遍增加。近幾年，隨著數字平台將海量工作機會集中起來，靈活就業與零工經濟興起，愈來愈多職場人開始嘗試將個人技能產品化，通過兼職、副業或自由職業拓展收入邊界。

國家統計局數據顯示，早在2021年底，中國靈活就業人員就已突破2億大關，約占中國總人口七分之一。根據「2022中國零工經濟行業研究報告」預測，到2036年，這一數字可能會達到4億人左右。

目前，中國零工從業者主要還是低技能體力勞動者，但另有一部分從業者是從傳統職業框架裡脫離出來，主動尋求能滿足愛好或自我實現的靈活工種。這種轉變不僅是對單一薪資結構的補充，更是對個體價值的重新確認。它讓人們在不確定環境中建立多元安全墊，主動構建「組合式」職業生涯，在靈活中尋找新的確定性。

新的職業觀念和軌跡，正在告別曾經那個單向職業選擇的時代。不管是象徵穩定的「鐵飯碗」，還是不斷湧現的靈活就業需求，當職業的邊界被重新定義，個體便不再只是被動等待分配的零件，而是主動編織自己的生存網絡。

「現在這個時代都說主體性和『做自己』，但到底什麼叫『做自己』？就是對自己了解，對外邊了解，對社會了解，還願意躬身去做自己的事兒。做副業也是事兒，真心想做副業，就要把它當個事兒做，而不僅停留於口號。」

（文中除錢婧外，均是化名）

網友分享下班後用AI做副業。(取材自小紅書)