AI催生1人公司 中國「超級個體」逾1600萬

以AI為核心發展一人公司的「超級個體」（OPC，One Person Company），近一年來在中國蓬勃發展，是今年世界人工智能大會上熱門關鍵詞之一。(記者林秀姿／攝影)

一代企業終將老去，但仍有企業正年輕。中國這一年以AI為核心發展的一人公司百花齊放，它們被稱為「超級個體」（OPC，One Person Company）。最新「中國OPC深度洞察報告」統計，「超級個體」已超過1600萬人，有88%的超級個體都自帶技術能力，以健康醫療、機器人、教育知識、金融法律等業務作為主要服務領域。

本月在上海舉辦的世界人工智能 大會（WAIC）上發布「中國OPC深度洞察報告」，針對595個OPC進行問卷調查。這群超級個體的蓬勃發展，以及百花齊放的速度，震撼市場。

「AI first」是超級個體蓬勃發展的關鍵字，從生產開發、運營供應鏈 、營銷溝通，包括多語言文案與行銷，都是透過AI，每天都有一個AI agent來檢視專案進度，並且直接通知有問題的人去改善。

騰訊雲的產品負責人王偉嘉說，以前是專業工程師的「開發者時代」，現在是「超級個體時代」透過自然語言就可以自動生成、部署與維運，一個人就可以跟AI一起創業。中國OPC可以蓬勃發展，還受惠於各式各樣的開源模型，成本低，創業門檻容易，加上許多金融機構加入，給予多元融資優惠。

中國工商銀行副行長王睿指出，光去年提供AI創業相關優惠融資就超過400億（人民幣，下同）。

OPC競賽 年輕學生參與

除了新創團隊，還有許多年輕學生也想當超級個體，包括微信、小紅書等平台也舉辦OPC競賽，更加炒熱校園創業氣氛。但是要賺錢並不容易，「中國OPC深度洞察報告」調查發現，能夠變現的超級個體，要先靠人脈、經驗來換取曝光與自然流量，需要「能打的團隊」。

超級個體的蓬勃也隱含不少困境，包括：開源模型會不會下架，以及燒掉的token（計算AI使用量的單位）會不會比減少的人力成本還要高？更關鍵的是人才是否充裕。

Lumoverse創辦人常楠也是超級個體起家，創業兩年後發覺：「創意才是最終的瓶頸。」他說，不管是寫程式語言、或與AI磨合打造工作流程，甚至成功募資四輪後，具備點子的人才、有源源不絕的創意，才是市場存活的決勝關鍵。

「AI告訴你的爆款就不是爆款。」超級個體起家，現為互影科技創辦人鵾鵬說，當愈來愈多大模型理解「爆款」範例後，它告訴人類的「爆款」就不會是爆款了，所以當OPC要存活，除了要能做大企業無法做的領域，還要維持創意與創新，「爆款永遠是outsider」。

放棄行銷 靠AI複製自己

世上無難事，只要肯放棄。中國近一年「超級個體」（OPC，One Person Company）火熱發展，創業兩年的徐翀放棄廣告投放，卻收獲42家客戶主動上門，成功以超級個體創業，在不動產投資信託領域獲得口碑。

在世界人工智能大會（WAIC）首度推出的OPC競賽上，徐翀創辦的「蔥花投研公司」獲得金獎，她是少數女性OPC，她認為自己獲利的關鍵是「減法」與「乘法」，減法就是放棄行銷。徐翀本身專業是不動產金融，行銷並非專長，她說，「把產品做得足夠好，靠口碑行銷」，若專注行銷工作，她沒精力把產品做好。創業前，她白天有正職工作，晚上學寫程式，兩三年苦學後，建置可以橫跨不動產、金融投資以及AI技術的系統。

乘法就是「複製自己」，她打造許多AI agent（AI代理人），包括數據分析、客戶信件回覆、雲端維護、程式更新等，都讓AI agent自主完成。徐翀還有一項成功關鍵，就是熟知OPC的極限：不做人力成本高的事業。她舉例，有家企業以數十萬元請她做不動產諮商服務，但諮商服務需要高人力成本，她最後推掉這門生意，專注打造可以複製、不需要高人力成本的系統模型。

然而，像徐翀這樣短時間獲利的OPC並不多見，根據「中國OPC深度洞察報告」，63%的OPC尚未獲利，「天天看到失敗的典型畫像」。

AI Native科技投資人胡學文指出，OPC入場的選手愈來愈多，投資人與市場的篩選條件就會變高。Open CSG董事長陳冉建議，年輕人若想靠AI創業，先不要辭職，也不要心急想快速成長，「機會巨大，但不要盲目擁抱。」他說，投資人與創業賽道仍有鴻溝，投資人想投資獨特性的公司，但是放到市場上，能獲利的卻很少，OPC要找到投資又獲得市場，並不容易。

AI掀起一人公司創業潮，多地打造OPC創業社區供創業者進駐。圖為重慶市開州區的OPC創業社區。（取材自微博）

中國「超級個體」AI一人公司近年百花齊放。示意圖。（取材自投資界）

北京海淀區向人工智能OPC招手，並提供政策幫扶。（取材自節點財經）