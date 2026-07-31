靠出軌劇情出海… 中爆款手遊收割歐美主婦 年賺44億

遊戲「浪漫餐廳」中，單親媽媽帶著嬰兒被遺棄破屋的場景。（取材自鳳凰周刊）

AI摘要 文章摘要整理： 浪漫餐廳以輕度合成玩法搭配出軌、三角戀等狗血劇情，在歐美主婦間走紅，帶動中國女性向小遊戲以高買量與強情緒價值攻佔海外市場。

一個個「抓馬」(drama諧音)劇情貫穿遊戲始終，國外玩家們才明白了什麼叫愛與恨糾纏不休。這個「玩法輕度+劇情濃烈」的手遊配方，藉著「灑狗血」在海外吸金，還被批量複製，推動中國女性向小遊戲正在攻克全球市場。

一款靠出軌、三角戀等狗血劇情驅動的中國國產小遊戲「浪漫餐廳」，正以日入338萬元人民幣（約50萬美元）的驚人速度收割歐美主婦，年營收高達44億元。遊戲本身是一款簡單的合成消除遊戲，真正讓人上癮的是其堪比肥皂劇的出軌與情感糾葛故事線，玩家們只要點擊幾下就能拯救可憐的女主和她的小孩，即使覺得故事愈來愈水仍欲罷不能、邊罵邊玩。有歐美主婦3個月花500美元「氪金」(意指花錢)續費，只為了看到自己喜歡的CP最終修成正果。

出軌老公甩出簽好了的離婚同意書，還把可憐的女兒也一併丟給遊戲中的女主。（取材自鳳凰周刊）

★不惜氪金 讓CP修成正果

據鳳凰周刊報導，經常上網的人都知道，刷到這種視頻絕對不能停留—單親媽媽雪夜棄子，骨肉分離失聲痛哭；狠心丈夫雨夜逃家，徒留孤女寡母在破房子裡瑟瑟發抖；母久病床前，女上街乞食，遇好心人搭救剛獲溫飽；回家就看自己牆體開了個巨型風洞，大抵是遭虎式坦克炮擊而成......劇情格外抽象，主角分外悽慘，只要稍作停留，就想知道後續如何拯救這對可憐的母女。

這種視頻都是遊戲商家的買量宣傳。很大概率點進去以後頁面的精緻程度和宣傳視頻兩模兩樣。但大洋彼岸的歐美主婦們不僅中計了，而且還上癮了。她們大多抱著試一試的心態，一開始只想把房子的破洞修好，哪知一開始裝修，就再也停不下來，陷入到了一種「又罵又玩」的狀態裡：一邊怒斥自從玩上這種小遊戲，自己的人生、家庭全都被毀了；但與此同時，她們又真金白銀地把錢和時間砸進去，然後在悔恨中點開下一關。

在海外，這類遊戲的代表作之一是「浪漫餐廳」。這款遊戲由中國團隊檸檬微趣開發，面向全球市場發行，英文名為「Gossip Harbor」，直譯是「吃瓜港口」。而對沉浸其中的玩家來說，港口並不重要，重要的是吃瓜。

如果只看玩法這一塊，國際版的「浪漫餐廳」其實平平無奇：它就是一款標準的合成消除（Merge-two機制）小遊戲，不用太動腦，只需要動動手指，把屏幕上的兩個同級別食物合成一個更高級的食材滿足顧客需求，就可以快速通關，然後用獲得的獎勵，給你的餐廳搞裝修。

據報導，這個爆款小遊戲玩法通俗易懂。在遊戲裡，你扮演的是名叫奎因的帶娃媽。一上來就抓到了你那個正在高頻出軌的老公科爾，還沒宣洩完憤怒，老公就甩出了簽好的離婚同意書，還把可憐的女兒也一併丟給你。

你帶著女兒回到了自己經營的餐館，就發現你的店面著火了，有顧客吃完你做的菜後食物中毒了。

女主和她前夫擁吻，不慎被一直暗戀她的青梅竹馬暖男當場撞見。（取材自鳳凰周刊）

★劇情炸裂 比短劇還狗血

這些劇情十分炸裂，簡直比短劇還狗血。一連串突如其來的打擊，加上離異單身人設，讓許多歐美的家庭主婦入坑「浪漫餐廳」。根據Sensor Tower的統計，「浪漫餐廳」的玩家中有79%是女性，玩家的平均年齡為32歲。她們並不是愛上了遊戲本身，而是純粹是想知道後續劇情。開始重振餐廳後，歐美的玩家們才明白了什麼叫愛與恨糾纏不休：

包括主角在內，遊戲裡幾乎所有登場的角色都曾經、正在或將要和別人發生感情關係，一起編織出了一張高頻輪換的戀愛網絡。甚至連主角養的叫椰子的寵物貓，也成天和別人家的寵物糾纏不清。比如，遊戲的第50天到第53天，女主和她看似浪子回頭的渣男前夫哥在健身房擁吻，被一直暗戀她並在她離婚後照料她的青梅竹馬暖男撞見。暖男崩潰，幾天後與前夫哥當年的出軌情人搞曖昧。女主得知後也崩潰，主動聯繫前夫哥與其舊情復燃......

如此多箭頭、出爾反爾的人設，亂得讓歐美的主婦寶媽們卻也是真的上頭。遊戲評論裡，許多人都是一邊罵一邊玩：說這遊戲劇情令人沮喪至極，角色每一個都讓人討厭，所以她才要繼續玩下去，「看看他們還能蠢到什麼程度。」有人受夠了女主在前夫哥和暖男間反覆拉扯，但覺得配角情感線寫得不錯，於是強忍著又玩了幾十個小時。有人在論壇怒罵這遊戲故事愈來愈水，關卡愈來愈煩，說自己「玩了一年半，最近又又又又一次打算棄坑了」。

遊戲吸引許多歐美主婦玩家氪金續費。（取材自鳳凰周刊）

★國際收入 比肩王者榮耀

而作為一款商業手遊讓人愈虐愈愛，「浪漫餐廳」吞噬的肯定不僅有歐美婦女們的時間和愛恨，還有她們的金錢。有人3個月給這遊戲砸了500美元（約3400元人民幣）推進劇情，有人則每周固定拿出10英鎊（約90元人民幣、13美元）給這遊戲續費。但依然有歐美主婦悔恨：為什麼要給一群戲精和一部永無止境的肥皂劇花錢呢？

可似乎也並沒有多少歐美主婦能真正從「浪漫餐廳」的狗血裡全身而退。因為一些玩家在退遊後，依然對當初把他們釣進來的故事念念不忘，在社區裡發帖詢問：「我玩到遊戲裡的第18天就退遊了，想求該遊戲的完整劇透，後來這幫貨都啥結局啊？」不少人罵罵咧咧半天，最終還是選擇把自己的碎片時間拿來在手機上合成小甜點，並用它來解鎖遊戲裡第15次因三角戀而引發的情感誤會。

而龐大的玩家基數和氪金黏性，也讓「浪漫餐廳」這遊戲在上線的四年裡，於歐美市場上取得了巨大的商業成功，其營收可以做到一天賺50萬美元，一年累計賺6.5億美元。換算成人民幣，營業額則更加驚人，一天可以賺338萬元人民幣，一年能賺到44億元人民幣。如果趕上和劇情有關的活動，這遊戲在國際的收入榜上，甚至可以和「王者榮耀」、「皇室戰爭」、「無盡冬日」等現金牛並駕齊驅。

這種把失控的生活一點點復歸正軌的掌控感，確實是可以跨越國籍和種族，觸發人類底層通用的情感代碼。所以在「浪漫餐廳」的海外討論社區裡，你會發現這遊戲殺死的不僅有時間，也有低落的心情和悲傷。於是，一個「失序→幾乎修復→再度失序→繼續修復」的永續循環便就此形成，且在氪金的潤滑下，愈轉愈順。

這種掌控局勢拯救一切的感覺雖然很虛幻，卻真的很美好。而且，這東西，全球適用。

中國女性向遊戲近來在海外市場推出集卡、公會戰、寵物系統等玩法，抓緊玩家的心。（取材自微博）

●女性向遊戲 憑特色打法攻克全球市場

不只是「浪漫餐廳」成功讓歐美主婦們心甘情願掏錢，玩家們熟知的「戀與深空」、「麥吉大改造」、「我的花園世界」(My Garden Tale)、「橫空出世」等中國遊戲產品，也憑藉特色打法和長線運營能力，已在北美、南韓等核心市場逐步站穩腳跟，向來難以攻克的日本市場也開始出現突破。這類女性向小遊戲，已成為中國國產遊戲出海版圖中的重要組成部分，也使中國小遊戲從單一爆款走向更系統的競爭。

遊戲日報報導，近日，Sensor Tower發布了2026年上半年全球手遊發行商收入榜，共有騰訊、點點互動、檸檬微趣3家中國廠商躋身全球TOP 10，三家公司合計吸金80.2億美元，占全球TOP 10手遊發行商總收入近50%。

而在女性向遊戲部分，「浪漫餐廳」占據出海手遊收入榜榜首，中國遊戲公司檸檬微趣成為出海巨頭之一；點點互動通過運營「Tasty Travels: Merge Game」遊戲也躋身並留存在出海手遊收入榜。檸檬微趣旗下「Seaside Escape: Merge&Story（漫遊小鎮）」、「Flambé: Merge and Cook」也在榜單之列。

基於點點數據，遊戲日報統計了從2026年開始截至6月18日，國產女性向小遊戲在海外市場（iOS & Google Play）的收入排行榜TOP 5。

檸檬微趣旗下「浪漫餐廳」仍然穩居頭部，其海外總收入逾27億4002萬元人民幣（下同），成為全球合成手遊收入冠軍。旗下「Seaside Escape: Merge&Story」2022年10月發布，不到兩年就實現了流水破1億元；「Flambé: Merge and Cook」延續了合併玩法，但主題換成了烹飪，2026年5月進入美國地區遊戲暢銷榜第38名。檸檬微趣形成小遊戲出海的第一梯隊。

點點互動則是第二增長。作為小遊戲大廠，「Tasty Travels: Merge Game」是其女性向休閒賽道的代表作，上線一年多，月流水已突破2.5億元，貢獻超五成出海收入，成為公司出海收入的第二大來源。

國服「我的花園世界」是2026年最大的變量，2025年上線，成為女性向小遊戲最大「黑馬」，登陸北美20多個國家和地區；在日本地區推出日服，並在5月進入免費榜第5名。

還有一款來自發行商Riftsky Games（高圖網絡）的種花遊戲「The Cozy Florist」值得注意。其同樣走「種花+經營+劇情」路線，畫風更偏治癒卡通。

出海的「女性向小遊戲」定義，需要具備以下核心特徵：首先是目標用戶明確指向女性，無論是題材、畫風還是劇情均以女性審美和情感需求為出發點；其次，核心玩法需要輕量化，例如以合成、經營、和消除等休閒玩法為核心機制，單局時長短，操作門檻低，強調碎片化時間的利用。最後，是商業化與獲客依賴小遊戲生態，獲客依賴買量投放與社交媒體流量，商業化則以輕度的內購和廣告變現為主。

今年的女性向小遊戲出海，除了頭部廠商憑藉成熟的「二合」模式穩固地盤，其他廠商也在用差異化題材和玩法打開局面。最直觀的就是題材從單一走向生活方式化，從最初的消除、合併，到現在的花園種植、烹飪經營，女性向小遊戲的題材正在覆蓋更多生活場景，也從「模擬職業」走向「新的生活方式」。

隨著題材的增多，無論劇情占比如何，情緒價值始終是核心賣點，甚至更重。從最開始的「浪漫餐廳」，「被背叛後重建人生」的故事線貫穿始終，「我的花園世界」同樣以「發現丈夫出軌後離家創業」開局。狗血劇情的抓馬感，正在成為買量和留存的核心抓手。還有集卡、公會戰、寵物系統等，女性向小遊戲正在變得愈來愈「重度」。

整體來看，女性向小遊戲出海還在一個成長的階段。檸檬微趣構建「二合產品矩陣」、點點互動將成熟的休閒遊戲運營經驗複製到女性向賽道。大廠之外，「我的花園世界」、「橫空出世」雖然沒有更多小遊戲能做到衝擊成熟市場，但正在從單一爆款走向更系統的競爭。