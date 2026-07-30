拳王夫妻虧2億 為情懷買太多單？

2018年，世界拳擊理事會(WBC)在美國洛杉磯向中國拳王鄒市明授予WBC最高榮譽獎以及WBC和平與和諧大使稱號。圖為鄒市明登上拳台領獎並向全場觀眾致意。(中新社)

洛克菲勒曾說過，創造財富需要膽量，守護財富需要智慧。鄒市明和冉瑩穎顯然不懂得後半句的道理。鄒市明這位昔日拳王，懂得出拳招數，但摸不明白商業路數。他反思，失敗的最大原因，是為拳擊情懷買了太多單。

鄒市明位於上海黃浦江邊的運動體育中心倒閉。(取材自微博)

7月，在綜藝「姐姐當家第二季」裡，鄒市明和冉瑩穎這對體壇模範夫婦，第一次撕開了遮羞布，將家庭的財務困境，暴露在輿論之中。2017年退役之前，作為中國拳擊史上唯一集奧運 冠軍、世錦賽冠軍、世界拳王於一身的「大滿貫」選手，鄒市明憑藉賽事獎金、綜藝通告和商業代言，一度在中國體育明星財富榜名列第六。鄒市明和冉瑩穎投身創業後，7年累計虧損2億（人民幣，下同）。如今，生活的壓力來自四面八方，命運的落差，令人唏噓。

生活高壓 模範夫妻變樣

據「最人物」微信 公眾號報導，當年，最純愛的時候，這對世界冠軍加賢內助的組合，是無數路人羨慕的模樣。

2008年，鄒市明為中國隊拿下第一塊奧運拳擊金牌，手捧金牌向冉瑩穎求婚。後來，鄒市明前往美國打職業賽，冉瑩穎辭去工作陪同前往，負責打理生活一切。那幾年，冉瑩穎幾乎包容著鄒市明的一切。14歲離家，長期的訓練和比賽，讓鄒市明把精力全部放在拳擊上。極度專注於訓練，也意味著對日常生活的忽視。冉瑩穎主動兜住鄒市明所有的情緒，甚至給他的微信備註是「大兒子寶」。

但是現在，家裡情況變了。即便冉瑩穎自身性格開朗，但債務高壓下，也難免深感疲憊和痛苦。為了養育三個孩子，她經常直播帶貨到凌晨2、3點。變賣自己珍藏多年的名牌鞋包，不斷壓縮家裡水電等各種開支。冉瑩穎希望鄒市明也加入直播，但他放不下身段，總覺得「奧運冠軍怎麼能做這個」。

創業失敗後，鄒市明經常待在自己的房間裡打遊戲，兒子發燒也不聞不問，連吃飯都要阿姨送到門口。因為二人都沒有上海戶口，他們的大兒子無法參加上海市的比賽。而剛到上海時，相關部門曾建議鄒市明以人才引進方式落戶上海。鄒市明當時直接拒絕，以「我是貴州人」為理由，放棄了唾手可得的機會。

冉瑩穎希望鄒市明重新支稜起來。她需要的，不再是一個需要照顧的「大兒子」，而是一個能夠和自己扛起家庭責任、解決債務壓力的男人。對於現在的他們來說，婚姻需求已經降維到了最現實的一層——先解決生存危機。至於生活的浪漫，暫時先往後靠一靠。

2023年，鄒市明代言APM Monaco。(取材自微博)

巔峰時光 雙人合體撈金

節目裡，有一個有趣橋段。鄒市明給孩子們主動做飯，冉瑩穎對此非常開心。但當鄒市明向她表達一些愛意和浪漫時，她反而顯得很不適。因為平時很少有這種舉動，冉瑩穎當場提醒鄒市明，不要因為有鏡頭在，就刻意表現自己。觀察室嘉賓對此點評，「中年夫妻親一口，噩夢都得做半宿」。

節目觀察室裡，主持人李維嘉形容鄒市明身上有一種挫敗感。從當初大滿貫的拳王，到如今背負巨額債務，當初靠拳頭掙來的錢，又憑本事消耗殆盡。錢是真的賠了，但還沒有到中年返貧的地步。他們現在剩餘的銀行債務已經不到此前的20%，目前主要是在償還親友借款。但至少，比大多數普通人過得好多了。

體育明星很能賺錢，但能賺到2個億的，只有極少數。更何況，鄒市明練的還是拳擊這種小眾運動。

鄒市明從小就愛練拳擊，但因個子不高，身材偏瘦，在隊友中並不起眼。14歲他不顧父母反對，離家練習體育，16歲進入貴州省體工隊，18歲入選國家隊，先後拿下20個全國冠軍。真正讓他身價開始上漲的，是2008年北京奧運，那年他奪得男子48公斤冠軍，為中國拿下歷史上第一塊奧運拳擊金牌；在下一屆倫敦奧運又再次奪金。

兩枚奧運金牌到手後，鄒市明商業價值顯現，先後接到耐克(Nike)和阿迪達斯(adidas)的廣告代言。雖然具體金額未公開，但按照當時隊裡規定，他能分到50%的代言收入。此時，鄒市明和冉瑩穎已經結婚，大兒子軒軒也剛出生。

冉瑩穎和鄒市明都是貴州人，兩人在一次家鄉活動中相識，鄒市明剛奪得亞洲冠軍，熱烈追求還是對外經濟貿易大學大三學生的冉瑩穎。大學畢業後，冉瑩穎進入央視成為財經主持人。2013年，鄒市明退役，但他始終有個拳王夢，渴望拿到那條象徵頂級拳手的金腰帶。

32歲那年，他辭去一切職務，遠赴美國打職業賽。他的父母極力反對，只有冉瑩穎支持他，並辭去國內工作，和鄒市明一起來到異國，當時她已懷二胎，卻同時擔任著經紀人、翻譯、按摩師、保母多種角色，讓鄒市明毫無後顧之憂地投入比賽，在職業拳擊台上一路高歌猛進，單場比賽出場費從30萬美元漲到100萬美元。鄒市明當時曾透露，在美國打三場比賽，就能在好萊塢買一套房子。

來美國三年後，鄒市明迎來了職業生涯最高光時刻。2016年，他擊敗泰國拳手帕波姆，奪得世界拳王金腰帶，成為中國第一個完成奧運冠軍、世錦賽冠軍和世界職業拳王的大滿貫選手。在同年中國體育財富榜上，鄒市明以2500萬的年收入，位列第8位。

在拿到世界拳王頭銜前，2015年，鄒市明就已帶大兒子軒軒參加第三季「爸爸去哪兒」出圈，這是冉瑩穎拜託李維嘉才聯繫上節目導演謝滌葵，讓鄒市明從體育界走進娛樂圈，接到更多綜藝邀約和品牌代言。巔峰時期，鄒市明手握安踏、路虎、Beats耳機、手遊、運動器材等諸多大牌代言，還客串電影「變形金剛4」，擔任電影節頒獎嘉賓。二人也以「模範夫婦」形象合體撈金，參加10多檔熱門綜藝，頻繁現身商演和品牌活動，商業價值不斷翻番。

鄒市明與冉瑩穎。(取材自微博)

解約風波 陷入違約官司

但他們的野心不止於此。2017年，冉瑩穎為鄒市明安排了一場世界拳王衛冕賽，據傳鄒市明的出場費高達1000萬元。然而比賽大爆冷，鄒市明輸給了當時無人知曉的日本選手木村翔。賽後，37歲的鄒市明當場宣布，結束職業拳擊生涯。至此，通過拳擊賽事和IP運作，鄒市明累計獲得的財富至少已有2個億。

但沒多久，夫妻二人便遭到原經紀公司盛力世家的起訴，因為這場衛冕戰是二人繞過原有經紀公司私自組織舉辦的，且此前他們多次違約，擅自參加綜藝、接廣告代言。最終法院判令鄒市明賠償違約損失400萬元，對當時的拳王來說金額不大，但鄒市明也失去了國際頂級拳擊推廣公司的支持，吸金只能依靠國內。

也是從那時起，鄒市明和冉瑩穎開始了典型的「夫妻店」模式，二人搖身一變成了企業家，成立公司主營賽事經紀和IP孵化。只是，學過商業和真正賺到錢，完全是兩碼事，拳王夫婦的創業劇情，開始走進黑胡同。

鄒市明、冉瑩穎和三個兒子合影。(取材自微博)

鄒市明、冉瑩穎曝現狀 過不好也離不了

鄒市明發現，中國的拳擊運動員有著明顯的年齡斷層，一些退役拳手離開賽場後，職業選擇十分有限，鄒市明希望創造更多機會，讓拳手們獲得體面的生活，便萌生了開拳館的想法。他們不計成本地打造一家高端專業的拳擊中心。當時，冉瑩穎想把拳館開在大學周邊或商業中心，方便吸引客流；但鄒市明堅持認為，西洋拳是從上海碼頭傳入中國，因此拳館要建在黃浦江邊。

2018年，鄒市明和冉瑩穎在上海世博會原址附近，租下一處1.8萬平方米的場地，面積相當於2.5個足球場。這個「好地方」卻成了拳王夫婦噩夢的開端。

鄒市明負責設計拳擊課程，冉瑩穎負責經營管理。他們既沒有引入外部融資，也沒有聘請專業團隊操盤，整個項目完全燃燒自己的真金白銀。這家拳館每年租金高達5000萬元，平均每天租金就近14萬。此外，場地裝修和進口器械又砸進1億，一台德國跑步機20萬，大廳裡的水晶燈300萬。

高昂的投入，直接推高了拳館的收費標準。年卡價格從3.8萬到8.8萬不等，私教課每節800元，就連一杯拿鐵也賣到128元。而當時，上海普通拳館的年費普遍在3000到6000元。鄒市明拳館的定價，幾乎達到市場平均水平的10倍以上，勸退了大多數人。更重要的是，鄒市明夫婦低估了國內拳擊市場基礎，黃浦江邊的富豪們，更願意選擇高爾夫、網球等社交屬性更強、受傷風險更低的運動項目。鄒市明的孩子們也都在學高爾夫，而不是拳擊。

熱鬧過後，經營數據開始凸顯難堪。從開業到閉館，會員數量最多時也不到30人，拳館只有一個月實現盈利。每到員工發薪日，看到帳戶劃出幾十萬元。直到拳館遭遇會員退卡、教練團隊離職，本就緊繃的資金鍊徹底斷裂。7年時間裡，這家重資產拳擊館，累計虧損1.6億元。2025年，拳擊館正式關門。

創業失敗後，鄒市明和冉瑩穎沒有及時止損，反而開始搞跨界投資，夫妻倆前後註冊了20多家公司，涉足火鍋、奶茶、電競、潮牌等多個行業。其中冉瑩穎開了一家「冉味私房火鍋」，人均消費超300元，一份貴州特色炒飯定價106元，結果開業僅一年便倒閉。陸續虧掉幾千萬，為填補資金缺口，鄒市明和冉瑩穎又把資金投向高風險理財和虛擬資產，最終也接連暴雷，進一步加劇債務危機。

為了還債，夫妻二人先後變賣了北京、貴陽、上海以及美國的四處房產，每月還要按時償還銀行利息。 巨大的經濟壓力，也一點點消磨著他們的婚姻。節目中，冉瑩穎坦承，他們如今很少談感情，經常聊著聊著就回到債務，爭吵次數也愈來愈多。兩人已經分居多年，三次前往民政局辦理離婚，卻因為複雜的債務關係和孩子撫養問題，最終都沒能離成。目前的狀態是，過也過不好，離也離不了。

而在反思創業失敗時，鄒市明常說的一句話是，為情懷買了太多單。如今，他再也不敢談情懷了。而冉瑩穎面對的輿論，無疑更為猛烈，許多人認為是她的野心，敗光了鄒市明辛苦賺來的錢，甚至給她貼上「NPD人格」標籤，但她將其解釋為：「人生，除了生和死，其他都是擦傷。」

弔詭的是，鄒市明曾在此前採訪中表示，即便家裡背著債務，但物質生活並沒有受到任何影響。這究竟是真的看得開，還是面對外界時的自我保護，外人無從得知。家裡的帳本，只有關起門來的兩個人，才最清楚。

鄒市明和冉瑩穎在節目中爭吵。(取材自微博)