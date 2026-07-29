觀眾看膩AI片 真人短劇靠靈魂贏流量

短劇「ENEMY」演員為接近中毒逼真狀態，強忍辛辣猛飲薑汁。(取材自微博)

當微短劇行業都在探討、試水AI時，真人短劇卻出乎意料地格外出圈。近期，國產短劇「ENEMY」在視頻平台爆火，上線不到3天，全網播放量直衝12.8億就是一例。而與此同時，中國網路視聽協會發布數據顯示，2026年第一季度，全網新上線AI生成微短劇占整體上新量的95%以上，而最終僅獲得全網4%的播放流量。行業人士認為，這顯示，「活人感」作品注入了AI取代不了的「靈魂」，讓愈來愈多觀眾在看膩AI人物後，開始回頭選擇真人劇。

短劇「ENEMY」宣傳照。(取材自微博)

文匯報報導，短劇演員「煎餅果仔」(張問初)與搭檔「夏天妹妹」一起自導自編自演的「ENEMY」，成為今年的現象級短劇，不僅數據火爆，也受到央視新聞、人民日報的點讚推薦。此前，他們合作的「逃出大英博物館」曾刷屏全網，而「煎餅果仔」近日在抖音 帳號中發布了其拍攝的新短劇「尋找格桑先生」預告片，短短2分多鐘收穫了近500萬點讚。

真人短劇 細節加分

「看到他們唸台詞，我雞皮疙瘩都起來了」、「男女主對視的眼神戲絕了」、「好多年沒有看到這種演技了」，在短劇「ENEMY」的評論區中，這樣的留言比比皆是。短劇愛好者曉玉表示：「最開始AI短劇出來的時候看了幾部，但愈看愈覺得同質化、沒意思，現在反而更喜歡看真人劇了」。

短劇「ENEMY」劇組堅持實地取景，戲服多為手工改製，將二手婚紗翻新改成嫁衣，道具更是用上1937年的煤油燈，從細節處還原年代質感。演員更是不惜代價：為接近中毒逼真狀態，強忍辛辣猛飲薑汁；寒冬臘月身著單薄衣衫拍戲，凍到肌肉拉傷；一個下跪鏡頭反覆重拍，直至膝蓋磕出瘀青。這種肯下笨功夫、肯磨細節的創作態度，恰恰是對抗AI流水線工業化套路的底氣。

因此，雖然AI作品數量多，但觀眾注意力與討論度，卻更多流向真人作品。這一現象直指行業核心：AI技術能高效產出標準化內容，但大眾真正偏愛的，還是有血有肉、帶著情感溫度的共情表演，完美的技術演繹，終究比不上有瑕疵卻鮮活的真人表達。

短劇「ENEMY」道具用上1937年的煤油燈，從細節處還原年代質感。(取材自微博)

演員情感張力 AI難及

「AI永遠無法替代真人演員賦予角色的靈魂與魅力」，香港新生代導演施銳汶一直在關注微短劇賽道，最近自己也開始手搓「AI真人短劇」(用AI做出來的真人短劇)，以低成本實現外星人科幻題材創意。他直言，「AI最大的缺陷是缺乏人的細膩情感與眼神張力」，作為導演，施銳汶在拍攝現場見識過無數的好演員，能賦予角色獨一無二的特質，這種魅力不可複製。

而如「ENEMY」、「逃出大英博物館」等真人短劇的出圈，在施銳汶看來，核心是「熱情與真誠」。「這些作品成本不高、製作不算精良，但演員帶著對表演的熱愛，傳遞出真實的情感，觀眾能感受到這份真誠，自然會買單」。

「逃出大英博物館」曾刷屏全網。(取材自微博)

業界預測 AI劇火不過年底

卓淵影視是中國最早開始做微短劇的企業之一，其在2025年每年出品真人短劇達500多部，而今年從春節後至今，拍攝製作的真人短劇不超10部，AI劇與真人劇比例一度達9：1。卓淵影視總經理第五洋洋表示，去年11月起，公司開始製作AI真人短劇，月均產出30至40部，巔峰期月產能可達70至80部。

卓淵影視的轉型也是行業縮影，成本優勢是當前製作公司轉型核心驅動力：一部AI短劇製作成本僅10萬元(人民幣，下同)左右，卻能達到真人短劇四、五十萬元的製作效果——播放量、營收表現與同體量真人劇基本持平。

儘管整個公司都投入到「AI大軍」中，第五洋洋卻也預測這波AI真人劇的浪潮可能不會火過今年年底。隨著市場趨於冷靜、觀眾對AI短劇的審美疲勞日益明顯，真人劇的優勢愈發凸顯。「現在整個行業的AI真人劇與真人劇比例大約在8：2，但我覺得年底行業或許就會快速回調成2：8的健康生態了」。

在施銳汶看來，「人機融合」是未來微短劇發展的最優解。AI可幫真人演員承擔動作場面、危險橋段等環節，降低拍攝風險與成本；真人演員能將更多精力聚焦在戲演繹，傳遞情感張力。「比如成龍以前演戲不知道摔了多少次、受了多少次傷，現在有了AI，完全可以為演員避免這些風險」。

施銳汶認為，不遠的將來，真人演員的表演或許可以藉助AI發展出新的創新方向，「也許演員不用到現場，就能藉助AI把接到的角色演好。但無論AI技術怎麼發展，我相信打動觀眾的永遠是真摯的情感與鮮活的靈魂。AI是創作的翅膀，真人是內容的心臟，兩者結合，才能讓行業走得更遠」。

煎餅果仔和夏天妹妹。(取材自微博)