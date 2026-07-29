AI短劇 為何滿屏共用一張臉

多部AI劇男主長著相似的臉。(取材自中新經緯／短劇平台截圖)

行業人士認為，當下AI短劇市場雖日更千部，但真正深耕內容、傳遞情感的作品寥寥，觀眾的注意力，終究會偏向於有溫度、有靈魂的真人作品。

多部AI劇女主長著相似的臉。(取材自中新經緯／短劇平台截圖)

中國AI（人工智能 ）短劇近來迅猛發展，其中出現的大量「AI臉」也成了觀眾熱議話題，尤其劇中的男女主角幾乎共用同一套五官模板，表情僵硬，有時看來還挺驚悚，「AI臉生理性厭惡」甚至一度登上微博 熱搜。愈來愈多觀眾質疑，擁有海量數據的AI模型可以生成無限張面孔，為何AI短劇主角偏偏共用同一張臉？

行業人士指出，同質化AI臉泛濫，根源在於短劇行業「短平快」的變現邏輯，製作方普遍拒絕在角色塑造上投入原創成本。

一張「默認臉」從何而來？

據中新經緯報導，AI生成人物主要有兩種方式：一種是輸入提示詞、大模型自動生成，另一種是給真人圖片參考、大模型進行調整。

AI導演莫爭表示，生成AI短劇人臉時，如果製作者只是在文生圖模型對話框中，輸入「一個美女在咖啡廳喝咖啡」，在沒有上傳參考圖片下，AI模型大概率會輸出一張有著大眼睛、高鼻梁、尖下巴、皮膚白皙的標準美女圖像。這是因文生圖模型訓練時，通常會設置一個標準參數，例如亞洲美女對應的就是大眼睛、高鼻梁、膚色偏白。並且，不付費的模型往往會偷懶，生成的便是訓練數據裡最常見的一張臉。

同樣的邏輯也適用於男性角色，如果不對角色做精細化設定，AI生成的亞洲男性經常神似南韓男演員，即方臉、蒙古人種特徵明顯。莫爭推測，這是因目前主流AI視頻模型蒸餾了很多南韓電影，訓練數據集中南韓影視素材占比過高，導致生成人物天然帶有韓式審美烙印。

加劇AI短劇內容同質化的，還有模型的灰色養料。據公開報導，如今許多AI短劇製作方會直接購買網路上廉價甚至盜版的素材包來訓練模型。業內人士揭露，盜版AI短劇資源、全網爬取資源、用戶「投餵」侵權素材，構成了訓練數據的重要來源。網上「未授權AI短劇素材包」售賣信息泛濫，一個容納了2萬餘部侵權短劇資源的素材包，售價僅0.85元（人民幣，下同）。

北京華夏工聯網智能技術研究院院長王喜文表示，如今AI臉的批量生產已形成高度標準化的工業流程：製作者先使用爆款提示詞生成標準化的美顏基底；再通過鎖定固定的種子值確保角色五官在整部劇中全程不變；隨後套用統一表情模板，跳過對細膩微表情的逐幀打磨；最後對全片進行一次性的整體渲染，省去分段修圖的環節，「這套流程規避了獨特五官，只為量產不出錯，由此批量產出的是毫無辨識度的統一數字面孔」。

AI生成的人物，臉上通常會出現較誇張且幾乎一樣一樣的表情。(取材自微博)

算法與成本 鎖住AI假面

當同一張面孔既演校園白月光，又演古裝大小姐，黏上鬍子後還搖身變成大叔，觀眾自然不樂意為此買帳。

「今年初AI短劇剛上線時還很火熱，最近大家開始審美疲勞了」，莫爭感嘆，這種疲勞感甚至蔓延到了中老年群體，「我最近在逛博物館時就聽到幾位大媽說現在的視頻不要相信，都是AI」。

行業數據監測平台DataEye-ADX行業版數據顯示，2026年5月，抖音原生端單月新增AI劇/漫劇約3.95萬部，較4月同口徑的4.41萬部下滑約10%，上新數量連續兩個月下滑。新劇播放量增速僅7%，較此前的高速增長放緩。

「模板臉」正在加速消耗觀眾的耐心。而製作方還樂意使用高度相似的「AI臉」，則牽扯到短劇商業成本和製作時間成本。

莫爭表示，要生成一張差異化的臉，團隊通常需要先完成角色的正面、全身照、側身、背面等多角度視圖，以及包括角色圖、場景圖、道具圖等資產圖，再用這些素材鎖定人物形象。同時配合精細化的提示詞，比如指定瞳孔顏色、髮型樣式等，才能生成一張辨識度較高的面孔。

圖為在「短劇之都」鄭州，工作人員在AI輔助下製作微劇。 示意圖。(新華社)

模板臉 正消耗觀眾耐心

「一張資產圖，正常花上5到10分鐘是比較合理的」，莫爭石，過程中需要仔細檢查各個角度的一致性，並反覆對比生成圖片。他舉例說，AI生成的圖片，人物頭像正面看有一條辮子，側面則變成兩條，這種細節錯誤極其常見。

而要實現這樣的精細化製作，成本不菲。莫爭以其正在製作的奇幻動作電影「沙魔」為例列舉帳目：使用付費模型ChatGPT的圖片生成功能，一個月會員費就是99美元(折合人民幣673元)；用滿血版的視頻生成模型，15秒視頻大約消耗15元，如果用VIP通道，可能要20至30元。相比之下，那些共用一張臉的AI短劇成本幾乎可以忽略不計。

「使用Seedance 2.5的話，30秒視頻可能要花100元，視頻製作的門檻實際上在提高」，莫爭說，如果使用免費的AI工具如豆包，最後呈現的視頻圖像往往是模型認為最安全、最常用、最不易出錯且最廉價的版本。

王喜文則指出，商業上，重複使用成熟的模板臉可省去人設開發的成本。而在技術算法層面，前代AI視頻工具在處理長鏡頭時，特色形象容易因動態變化產生畸變，所以會優先選用容錯率高的大眾平均臉；流量層面，平台推薦機制天然偏愛成熟爆款人設，進一步強化了創作端的路徑依賴。

此外，王喜文認為，同質化AI臉泛濫，根源在於短劇行業「短平快」的變現邏輯。製作方普遍追求極致壓縮周期，拒絕在角色塑造上投入原創成本。而這又來自於AI短劇愈來愈激烈的競爭。

AI美女臉部特色幾乎都是凌厲的下頜線、M形嘴唇、鵝蛋臉、大眼睛、皮膚透著光。(取材自微博)