5秒擰緊螺釘…開箱AI大會300款首發新品

中興通訊AI萌寵iMoochi亮相。（取材自紅星資本局）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 上海AI大會展示4400餘項展品，逾300款產品全球首發。

上海AI大會展示4400餘項展品，逾300款產品全球首發。 重點二： 企業級智能執行系統可由186個數字員工協同完成多項工作。

企業級智能執行系統可由186個數字員工協同完成多項工作。 重點三：腦控機器人、視覺裝配與AI眼鏡等新品展現具身智能突破。

中國致力通過組織變革培養AI人才，而在AI相關技術的創新與應用上也走在前端。近日在上海舉行的「2026世界人工智能 大會暨人工智能全球治理高級別會議」展示會現場，4400餘項展品集中亮相，超300款產品實現全球首發，讓參觀者連連驚呼：「未來已來」。

「幫我寫份方案，順便把報銷單填了」，這個許多人夢寐以求的「甩手掌櫃」日常，或許真要實現了。

據央視財經報導，本屆大會首發首展的一款企業級智能執行系統，有186個專業的數字員工，可幫人類完成技術方案撰寫、公文格式排版、一站式法律服務、思維導圖生成等專業工作。同時還可以完成會議紀要梳理、差旅報帳等繁瑣工作。

浪潮數字企業平台產品方案總監劉松林表示，它搭載了多個智能體，能夠滿足多員工、多智能體協同工作的要求。而和個人智能助手最大的不同在於——企業級，安全第一。所有智能體執行的工作，都能溯源、可審計、隨時追蹤。

展館裡，一名研發人員頭戴腦電帽，雙眼緊盯面前的水杯。無需動手，更無需發聲，旁邊的機械臂彷彿讀懂心思，精準抓起水杯遞到面前。

強腦科技帶來的是腦控機器人訓練平台和數控採集解決方案兩項全球首發技術。強腦科技具身智能系統部總經理張知閣表示，腦電帽實時採集信號，算法解析動作意圖，指令隨即下達。下一步，他們將推進腦電信號與AI的深度融合，進一步拓展對具身智能本體的控制能力。

●機器穿鞋帶 比手還巧

如果說抓水杯靠「意念」，那給鞋帶穿孔就純靠「眼力」了。同樣首發首秀的一台輪式人形機器人，正在給它面前一雙鞋穿鞋帶。完成這一切，不需要通過傳感器，而是通過手腕和頭部的攝像頭，用一套純視覺方案來理解環境。

X-Era Lab具身研發總監蒲韜表示，鞋帶每一次拉取的力道和位置不同，產生的形變就千差萬別，沒有任何預設程序能應付得了這種變化。這次能做成，說明他們的視覺模型可以真正走進工業和生產現場了。

兩台輪式機器人，在進行物料轉運和組件裝配時，完全不需要人類干涉，五秒鐘即可將一枚5毫米的螺釘精準裝配到位。節卡機器人工程師曾令威介紹，這兩款機器人增加了力控和視覺等多模態傳感器，整體精度誤差控制在0.5毫米以內。

在電池模組生產區，多台協作機器人協同完成動力電池電芯堆疊與裝配，機器人以「工友」而非「工具」的身分出現在產線上，用「雙手」證明，其是有望深度融入一線製造的實用生產力。

高壓線上的「特種兵」

展會現場，一台沿著模擬輸電線路平穩行走的高空作業機器人，正在自主完成銷釘修補作業。

過去，為了補上這枚只有幾毫米的小銷釘，一個班組的作業人員要爬上十幾米高的鐵塔帶電作業，既高危又耗時。如今，一台機器人就能全程搞定。

南方電網數字集團人工智能研究中心技術專家張樂天表示，1萬多公里的供電線路上，去年就發現了近1500次缺銷缺陷。通過採集1萬多條補銷作業數據，用多模態大模型訓練，機器人已經實現了自主步驟規畫和精準匹配。

據紅星資本局報導，STEPX Neo是階躍終端品牌STEPX自主研發的大模型原生智能體手機，在本地生活、移動辦公、一站式出行等多場景下帶來智能體新交互體驗，已入選此次大會「鎮館之寶」。

STEPX Neo內置了個人智能體階躍Amoo，具備記憶、決策與執行、安全三大核心特徵。目前，STEPX已與攜程、支付寶、滴滴、美團等整合一站式旅遊出行等全場景服務。在差旅場景，用戶識屏問詢出行計畫，階躍Amoo即可聯動攜程自動規畫機酒、規避日程衝突。而在本地生活服務中，階躍Amoo還可調用支付寶，以信息卡片形式一鍵跳轉完成後續操作。

「鎮館之寶」名單中，科大訊飛AI眼鏡從3000餘項前沿展品中脫穎而出，成為本屆唯一獲此榮譽的AI眼鏡產品。訊飛AI眼鏡是一款輕量化硬件，重量僅40克，具備全場景翻譯、智能提詞、超級AI助理等核心功能，持122種語言實時翻譯，翻譯字幕可直接投射於鏡片。

在翻譯能力方面，產品構建了全場景翻譯體系，涵蓋同聲傳譯、面對面翻譯、線上同傳與通話翻譯四大語音翻譯模式。

呆萌寵物機器人

中興通訊iMoochi品牌運營總監喬梁表示，此次上線的AI萌寵iMoochi共三款，分別是元氣呆萌的Hopami、溫柔幸運的Mimiu、古靈精怪的Morin。

喬梁表示，AI萌寵iMoochi採用靈氣設計風格，能通過觸碰、聲音感知用戶情緒。通過內置AI大模型，能夠持續提升對語義、語氣、情緒的理解及反饋能力。

此外，支持聲紋識別認主功能，能準確記得主人的聲音，給予主人專屬回應。它還擁有長期記憶，與用戶相處時間愈久，性格愈像用戶專屬。

一名研發人員頭戴腦電帽，靠意念操控旁邊的機械臂精準抓起水杯遞到面前。（取材自央視）

工作人員與大熊貓形狀的機器人互動。（新華社）

人形機器人在製作健康餐。（中新社）

智元機器人可完成精細的泡茶流程。（中央社）

STEPX Neo。（取材自北京日報）

機器人穿鞋帶。（取材自央視）

人形機器人在電池模組產線上工作。（中新社）

與會者在大會展區的輕鬆健康集團展台內體驗「證鏡」循證醫學AI眼鏡系統。（新華社）

人形機器人在智慧藥房為顧客取藥。（中新社）