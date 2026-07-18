中國年輕人逃離北上廣 卻又發現老家不歡迎

不少年輕人逃離北上廣的生活。示意圖。（中新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 就業困難與AI衝擊下，年輕人再掀離開一線城市潮流。

就業困難與AI衝擊下，年輕人再掀離開一線城市潮流。 重點二： 更多畢業生轉向地級市就業，受產業下沉與成本壓力驅動。

更多畢業生轉向地級市就業，受產業下沉與成本壓力驅動。 重點三：返鄉後面臨人情社會、家族網絡與職涯天花板等困境。

在就業困難與AI（人工智能 ）加速變革衝擊下，近年許多中國年輕人又開始離開一線城市，回到老家，扎根地級市尋求發展，新一輪「逃離北上廣」熱潮重現。但不是每一個「逃」回老家的年輕人都能發展順遂，不少人發現，在普通農業縣裡，盤根錯節的政治家族、人情世故和職涯天花板，讓他們感到窒息，覺得「老家並不歡迎我」而連夜反向逃回都市。對他們來說，北上廣是一座圍城，而老家是回不去的故鄉，又再次陷入進退兩難的去留困境。

據華夏時報報導，麥可思研究院發布的「2026年中國大學生就業報告」顯示，應屆本科畢業生在直轄市和副省級城市就業的比例，從2021屆的42%降至2025屆的37%，而在地級及以下城市就業的比例，則從58%升至63%。應屆高職畢業生選擇在地級及以下城市就業的比例，也從2021屆的66%升至69%。

這意味著，超過六成的大學畢業生正在離開一線城市，選擇在更廣闊的地級市開啟職業生涯。

麥可思研究負責人諶超說，當前大學生就業重心持續下沉，主要有兩方面原因。一是產業轉移與集群效應：近年來，電子信息、新能源汽車、裝備製造、新材料、智能製造等產業逐漸向地級市布局，帶來大量技術技能崗位；另一方面，在地級市及以下地區，教育業、公共管理和社會組織、醫療衛生等領域對本科畢業生具較強吸納能力。

這種就業下沉是「主動選擇」還是「被動擠出」？「應該說是兩種力量共同的作用」，諶超表示，一方面，對於許多普通高校畢業生而言，一線城市薪資雖然較高，但生活成本、通勤壓力和競爭強度也更大。在這種性價比考量下，部分畢業生主動選擇在地級市就業；另一方面，傳統吸納畢業生的主要行業，如互聯網、房地產、金融等增速放緩，部分畢業生需要向二、三線城市尋找機會，因此就業下沉中也存在一定的「競爭外溢」。

靈活就業 不得已選擇

來自江蘇、在北京工作的王同學算了筆帳，她在北京的月薪是8000元（人民幣，下同），付完房租只剩3000元；而在老家找的工作，月薪4000元，吃住在家，每月還能存一半，她選擇留在老家的事業單位。

但不是每個年輕人回到老家都能找到適合自己的工作，也並非人人都能應對縣城的人情世故與政治生態。對許多年輕人而言，被父母逼婚是他們首先要面對的壓力，還有親戚鄰居不時投來「怎麼還沒結婚」的打量和異樣眼光，所帶來的另一種情緒壓力。此時，若再加上自己沒能找到足以堵住父母和親戚嘴巴的好工作，那麼焦慮其實也不下於待在一線城市。

於是，一些年輕人選擇靈活就業，時間相對自由、不用處理複雜的辦公室和老家人際關係，心理壓力相對較小，但也有著收入不穩定、保障不足等問題，而且在長輩眼中，靈活就業常被視為「不務正業」或「打零工」，仍要面對來自家庭和周圍環境的質疑；且長遠來看，技能積累有限，職業天花板較低。

有年輕人則鎖定考公、考編，進入社區基層崗位，端起錢多、事少、離家近的「半個鐵飯碗」，但其中有不少年人發現，他們以為逃離了北上廣的996，卻驚覺自己一心想回去的縣城，其實早被多個家族瓜分乾淨。

北大社會學博士馮軍旗特意到河南一個農業縣掛職兩年，發現一個讓人窒息的事實：在這個副科級以上幹部超過1000人的縣裡，每10個幹部中，至少有一個背後有家族勢力支撐。而這僅是冰山一角。這意味著，那個他們以為的「退路」，早已被一張密不透風的關係網瓜分殆盡，自己可能連一張入場券都拿不到。

連夜逃回北上廣

縣城到底是誰的天下？據網易報導，以一個十幾萬人口的縣城為例，吃財政飯的公務員就超過2000人，再加上老師、醫師這些事業編人員，還有沒編制但吃財政飯的社區工作人員，以及每月拿上萬退休金的老幹部，保守估計，這類人超過1萬。

這1萬人，控制著整個縣城的資源分配。回到縣城，想找個體面工作，你投簡歷給誰都沒用，崗位早就內定好了。其他掌握著縣城資源的，還有靠關係撬動工程紅利的包工頭以及地頭蛇，想和這些既得利益者競爭，小心被請去「喝茶」。這些地方勢力，是很多年輕人回縣城創業失敗的原因。

在面臨以上的種種困難之後，愈來愈多回鄉的年輕人開始覺得「老家並不歡迎我」，因此連夜逃回北上廣。據「獵聘」微信公眾號報導，人情社會、缺乏活力、商業貧瘠、收入滑坡、被逼相親等等，這些已經被無數次論證過的「老家的毛病」陷阱，正在不信邪的年輕人們身上一一靈驗。老家還是那個老家，但變得與自己生長的地方格格不入。滿心歡喜回到老家，卻發現這裡的生活並不如自己想像般美好，於是逃出北上廣的一部分人又再逃了回去。

但正如一位網友近日在社交平台上的留言所說：「無論逃離還是逃回北上廣，都不是認輸，是選對自己要的人生。懂得選擇，懂得退場，懂得愛自己，才是最高級的通透」。

圖為青年返鄉創業，藉由電商平台販售臘腸。示意圖。（新華社）

在老家創業做民宿也是許多年輕人選擇的行業之一。示意圖。（新華社）

近年，「逃離北上廣」又在中國年輕一代身上重演。圖為中國返鄉創業的青年，與父母一起種茶製茶。（新華社）

年輕人返鄉助農。示意圖。（新華社）

圖為廣州塔廣場。（中新社）

圖為重慶市酉陽土家族苗族自治縣一位「鄉村CEO」正在介紹當地研學基地。（中新社）

返鄉助農是許多年輕人回老家後的就業選擇。示意圖。（新華社）