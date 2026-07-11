「刀片網」盤踞中國景區 多少動物「網」死？

2026年7月3日，泰山景區非開放區域的刀片刺繩隔離網及公告。（取材自南方周末／視覺中國圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 泰山周邊135公里刀片隔離網引發輿論質疑。

泰山周邊135公里刀片隔離網引發輿論質疑。 重點二： 景區稱屬森林防火工程，但公開審批文件未見。

景區稱屬森林防火工程，但公開審批文件未見。 重點三：刀片網恐傷人、阻隔動物遷徙並加劇生態風險。

前言：近來多個風景名勝區紛紛建起如刀片般鋒利的鐵絲網，景區被隔離成了軍事禁區已經離譜，甚至造成過往遊 客、居民和遷徒動物「網」死的傷亡。這些鐵網「長城」是否合法、有沒有專人管理？答案，可能比刀片還扎心。

近日，一道設置在泰山景區周邊、總長135公里、大約可環繞泰山兩圈多的鐵絲隔離網引發熱議，截至7月6日，微博 話題總閱讀量近4千萬。不少網友和媒體評論稱，「泰山把錢花在了『刀刃』上」、「防火防盜防驢友，但拉網圈山用力過猛」。通身纏滿利刃的滾筒式刀片刺繩隔離鐵絲網，被網友稱為「刀片網」，正在泰山的山林間，人為勾勒出一道難以越過的「天塹」，代價是遊客與居民的安全，和動物遷徒等對生態的影響。

泰山圍網 長達135公里

據南方周末報導，這並非有「天下第一山」之稱的泰山第一次安裝隔離網。有泰安市民回憶稱，為防止遊客進入未開發區域，泰山在多年前就曾用普通鐵柵欄、帶刺鐵絲網等對非遊覽區域進行隔離，但都被人反覆剪開，最後才用上刀片隔離網。該刀片隔離網是2025年景區「環泰山森林防火廊道」工程一環，總投入約2519萬元（人民幣，下同，約370萬美元）。

有網友質疑該隔離網工程是否經過審批以及環境部門把關，泰山風景名勝區管理委員會（下稱泰山景區管委會）工作人員表示，該設施屬於標準化森林防火物理工程，嚴格依據森林保護、風景名勝管理等相關法律法規及國家森林防火規定建設。但未提出公開的審批許可文件。且這些隔離網分布在非開放區、非遊覽區、危險地段等區域，與正常的遊覽路線不交叉、不重疊等。

按照戶外圈內知名賽事「環泰山T60大徒步」的路程計算，這一環繞泰山主山區一周的賽事，全程60公里。也就是說，135公里的刀片隔離網，大約可以環繞泰山兩圈多。

泰山景區長達135公里鐵絲網。（取材自微博）

是否通過環評 遭質疑

「刀片隔離網是一種具有強危險性的防護設施。在山林這樣的特殊生態區域安裝，是否通過了環評？是否徵求過林業、自然資源等相關部門意見？」，戶外垂類公眾號「北京每周一山」的運營者「北京山人」質疑。

多地景區近年因架起鐵絲網引發爭議。（取材自微博）

生態保護學者彭奎解釋，泰山的隔離網若並未對當地地形和植被產生大的擾動和破壞，周邊若也沒有環境高度敏感的動物及其棲息地，當地可能認為不需要經過嚴格的環境影響評估報告；「但從治理理念上，通過刀片隔離網將自然景觀和景區人為隔離，與世界遺產保護及人與自然和諧共生的理念背道而馳，從經濟成本效益上也並不划算」。

北京市京都律師事務所律師林斐然曾在2026年6月30日發帖分析關於泰山刀片隔離網的爭議。他推測：「該工程做過官方招投標，因此應該走了前置的合規程序」。而依據民法典，景區作為經營者有安全保障及警示義務，「泰山的刀片隔離網長達100多公里，在這麼長的邊界上，景區並未作連續醒目的安全警示」。

刀片圍欄 阻動物覓食

相比常規的景區圍欄，在山林間使用刀片隔離網阻隔遊客，可能因為威懾性過強，引發了公眾反感，甚至可能發生刀片隔離網傷人事件。出於「防護」、「防火」安裝的隔離網，可能成為新的危險源。「遊客很容易被劃傷，尤其在夜間或者濃霧、大雪天氣，風險會明顯增加」，「北京山人」說，「遇到山火或有人迷路，滾刀網可能成為消防和搜救的阻礙」。

此外，不少網友及當地居民認為，泰山上的刀片隔離網，實質是為了加強管理，防止遊客逃票，但在客觀上確實給當地居民帶來了一些障礙，有些鐵絲被人反覆剪開，反而增加更多風險。

「刀片網」是否影響生態同樣是爭議焦點。中國探險協會副秘書長蔣琬文認為，刀片刺繩屬於治標不治本的硬性隔離手段，「這種隔離網成本高、覆蓋難，存在划傷遊客、割裂野生動物遷徙通道、破壞山地生態和自然景觀等短板，後期維護困難，且可能加劇非法穿越行為，把風險推得更高」。

「隔離網對於野生動物來說可能是一堵牆」，「北京山人」說，「狐狸、獾、野兔等中小型動物本來有固定的覓食路線，滾刀網會切斷它們原有的活動通道，甚至導致動物受傷或死亡」。

在社交媒體上，有不少網友發布照片，稱發現有受傷或死亡的羊、雞等小型動物被掛在泰山的刀片隔離網上。

網友發布稱在泰山景區拍到一隻羊在「刀片網」觸網而亡。（取材自微博）

7月1日，博主「鹿離鯨落」曝光一隻野生黑羊被刀片隔離網死死纏住，皮開肉綻，掙扎至死，血把身下的石頭都染透了的畫面。7月4日，一位泰安市市民表示，其在進山途中，曾多次看到動物掛到鐵絲網上死亡，認為泰山刀片隔離網阻礙野生動物遷徙，對生態環境有負面影響。

防爬野山 宜疏不宜堵

舊的隔離網被破壞，景區換上刀片隔離網，也難逃被剪開「豁口」的結局——在泰山隱秘山林的路口，藏著多年來「驢友」與景區博弈的痕跡。還有戶外徒步App「兩步路」等平台上，也有網友記錄下隔離網被剪開的位置。

一位泰安市民說，泰山包括景區和林區兩部分。「大約20年前，泰山是不『封山』的，遊客可以走林區小路進山」。但隨著遊人增多，泰山環境也受到影響，山內出現很多被丟棄的塑料包裝，果樹也被肆意採摘折斷，林場內水源被汙染。也常發生野外用火導致的火災。

此外，近年泰山頻發的遊客遇險事故，也讓管理者神經緊繃，救援壓力陡增。據媒體新黃河2025年報導，泰山救援消防站一年接警數量達到540多起。2025年5月4日，兩名遊客翻越護欄，試圖走崖壁上的「捷徑」，其中一人失足滑落，被同伴拉住，兩人被岩石卡住才避免墜崖。2025年9月2日，28歲的湖北籍男子獨自夜爬泰山失聯，搜索24天後發現其遺體。

網上還流傳著戶外愛好者整理的「泰山非常規徒步路線」，這些路線多分布在未開發區域，極易發生走失、墜崖等事故。

有遊客走在泰山鐵絲網旁，覺得一不小心就可能觸網受傷。（取材自微博）

「大量無責救援持續消耗公共應急資源，擠占地質災害、山洪等自然災害應急儲備，也是各地景區採取隔離管控措施的現實因素」，蔣琬文說。

在「北京山人」看來，「爬野山」、「走野路」等行為宜疏不宜堵，泰山是世界自然和文化雙重遺產，不能因為有了景區就隔斷原有的生態。但他認為，進入未開發的山野，如果發生意外，後果應由戶外愛好者自己承擔。

很多遊客『野爬』是因為正規步道景觀單一，缺少輕徒步小眾路線」，蔣琬文說，「建議增設分級合規的戶外路線。在老少皆宜的平緩觀景步道之外，開闢輕度山野徒步，配套基礎路標、補給點、應急聯絡點。對高難度專業登山路線，則實行預約制、裝備核驗、持證探險領隊陪同准入等制度。