「走，去埃及薅羊毛」 中年輕人瘋出國當貴族

一位中國女遊客在埃及金字塔前。（取材自小紅書）

經濟景氣低迷，中國年輕人不僅在國內消費上追求性價比，近來還流行湧向埃及 「薅羊毛」。社交平台上經常可見「花22塊錢（人民幣，下同，約3美元）在埃及滑雪」等分享文，常年乾燥少雨的埃及成了中國年輕遊客以低成本體驗生活的新目標，在這裡，他們只要花幾十元就能速成「貴族」，馬術、潛水、網球、鋼琴甚至考雅思、做醫美和近視矯正手術都不放過。

「不買感覺虧了。」據電商在線報導，在埃及旅居了近兩個月的卡卡，剛到開羅沒多久就辦了一張滑雪卡，讓她衝動消費的原因，就是便宜——「1000埃鎊（約人民幣148.3元）一個月，這個價格在國內連滑雪場的雪票都買不了」。

網球、馬術課地板價

26歲的卡卡算是一個「數字遊民」，一年有3到4個月的時間在旅居，卡卡在小紅書 上刷到埃及旅居的帖子，最吸引她的就是各種低到「地板價」的「貴族運動」，「國內很貴的滑雪、網球和馬術，在埃及都很便宜，花很少錢就能體驗一把」。

同樣在埃及上了滑雪課的青瓜，用自己在北京的滑雪經歷做對比，那是她第一次滑雪，租用雪場的雪具，找了一對一教練，算下來一節課要花近500元。在埃及，雪票包含了雪具費用，初學者五節課只需要750埃鎊（約合人民幣107.8元），即便進階選擇一對一私教，6節課的價格也只要6000埃鎊（約合人民幣862.8元），「可能是我這輩子滑過最便宜的雪」。 中國遊客分享在埃及室內雪場滑雪體驗。（取材自小紅書） 社交平台上的埃及旅遊體驗。（取材自小紅書）

和卡卡、青瓜一樣前去埃及體驗各類課程的人不在少數。從2023年年底開始，小紅書、抖音、豆瓣和微博等社交平台上，陸續出現了不少關於埃及低成本生活學習的帖子，發帖的人，大多都是20幾歲的年輕人。

即便埃及遠在中國直線距離7000多公里之外，飛行需要超過10個小時，也沒有阻擋住年輕人的學習熱情：平均下來22元一節的滑雪課，不到15元的游泳課，低至50元的馬術課，50元的網球課……眾多在社交平台上被稱為「貴族運動」的項目，在埃及顯得格外親民；全英文教學，更是讓不少中國年輕人狠狠心動：「聽不懂阿拉伯語，總能用翻譯軟件搞懂英文吧？」

今年27歲的香菜，在埃及旅居近3個月，還租了一套房子，做的唯一的事就是在埃及綜合學習各種項目，她在埃及學了近30節馬術課，從level1練習到了level3，「這算是我在埃及學的最值的東西。國內野騎一個小時都要300多，這裡一節課就幾十塊」，而且，作為穆斯林國家的埃及，傳統文化習俗中就有「騎馬」的文化，馬術教練的個人素質也普遍比較高。 香菜在社交平台分享的埃及馬術課。（取材自電商在線） 趙茂竹上鋼琴課的俱樂部。（取材自電商在線／趙茂竹供圖）

各種貴族運動之外，埃及的其他項目也頗為親民。今年22歲的趙茂竹剛剛結束為期一個多月的埃及旅居生活。她在埃及體驗了鋼琴課，自己練習300埃鎊（約合人民幣43.17元）1小時，教練陪練425埃鎊（約合人民幣61.2元）1節40分鐘的鋼琴課程，「估計國內小縣城一節課都要200元左右」。

暴跌的匯率，還讓不少年輕人瞄準了手術和醫美。小紅書上，有不少在埃及花1000多元做近視手術的分享，和去埃及花1000多元打玻尿酸、花800元打肉毒做醫美的帖子。

「中國的埃及遊客愈來愈多了。」在浙江某旅行社工作的蘇文表示，2024年年初，去埃及旅遊的人就變多了，一方面是疫情放開的影響，一方面是埃及匯率下跌。在紅海危機的影響下，從2023年底開始，埃鎊的匯率就一路下跌，在2024年3月6日，埃鎊甚至一天之內暴跌40%。

這讓世界各地想要「薅羊毛」的遊客都瞄準了埃及，中國遊客也不例外。人民日報報導顯示，2024年第1季，赴埃及的中國遊客約9萬人次，同比增長178%；觀察者網報導顯示，2024年前三季，埃及接待中國遊客達26.5萬人次，同比增長65%，航班數量激增三倍，預計2024年埃及接待中國遊客將達到30萬人。

滑雪場快變唐人街

橫跨亞非的埃及，遠望是紅海的海水，而與金字塔相鄰的則是廣袤的沙漠，讓埃及有著天然的人文、游泳和潛水優勢，又讓馬術、滑雪和網球等運動在埃及生根發芽。愈來愈火中國年輕人直接跳過旅行社、地陪等「中間商」，前去埃及學習。

自由行在埃及生活的兩個月中，青瓜遇到了不少同樣旅居學習的人，埃及的滑雪場更是「快成了一個唐人街」，一起學習的人是中國人，出了滑雪場吃個飯，隔壁桌坐著的還是個中國人。只是埃及的羊毛，也不是太好薅。

「教學水平參差不齊。」趙茂竹在埃及主要上鋼琴課，她有鋼琴基礎，老師更多起到的是陪練作用，她在俱樂部陸續換了有10個老師，「有一兩個老師真的水平不錯，有些就不怎麼樣」。基礎設施也不盡人意。趙茂竹選擇的俱樂部已經算是開羅當地比較高級的俱樂部，但一共只有四架鋼琴，兩架機械鋼琴，兩架電子鋼琴，「國內稍微好一點的機構都不會用這種設備」。

至於在埃及學滑雪，冬季最低氣溫都在9.7℃，夏季最高能達到45℃的埃及，並沒有天然的雪場，用卡卡的話來說，在埃及室內雪場約等於「在大冰箱學習」。

香菜選擇的馬術機構，教學水平不錯。而對於埃及商業化程度較高的潛水來說，踩雷的機率可能會更大，「潛水我們也篩選了很多機構和教練。同伴裡中國女生還有被潛水教練騷擾的，如果馬術體驗感打分能給9，那潛水只能給7」，她說。 埃及的潛水體驗。（取材自電商在線／搖滾香菜供圖）

和參差不齊教學水平、可能踩雷相對應的，還有埃及逐漸變貴的機票。2024年年初，卡卡還能看到2000多元埃及往返的機票，但現在「國內遊客變多了，機票也就貴了，現在埃及的住宿也比較貴了，去埃及旅居的整體成本在上漲」。

不過這些，還是沒有阻礙眾多中國年輕人。社交平台上，依舊有不少人發帖找埃及學習搭子，想要去埃及狠狠薅一把羊毛，能學多好，收獲多少，或許不算多重要，大多數人或許更看中獨一無二的情緒價值，享受著「學得不算好也可以」的自由感。