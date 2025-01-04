24小時圖書館過夜 中國年輕人另類夜生活

北京城市圖書館內。（取材自潮新聞）

現代中國年輕人是忙碌的一代，有人為了考研、考公，每天下班後到24小時開放的圖書館 自習，打開另一種夜生活；有人放假跑到山上撿拾看似垃圾的碎瓷片，只為了尋求與歷史接觸的感動。然而無論哪一種選擇，都是他們在內卷與躺平之間的掙扎。

夜幕降臨，北京通州區東六環的馬路上有一座燈火通明的建築，這是北京城市圖書館。

★如星級酒店 只差沒有床

潮新聞報導，作為一家24小時圖書館，北京城市圖書館的潞雲築全時段對市民開放，這裡有熱水、Wi-Fi、免費的座位和安靜的環境，很多年輕人稱其為沒有床的星級酒店，紛紛前來打卡。

潞雲築是北京城市圖書館中一個相對特殊的空間，這裡24小時開放，提供辦證、借書、歸還館內書籍及外館書籍、閱覽、自習、上網等多項服務，也供應熱水、桌椅和自助販賣機，空間不大，但「五臟俱全」。

晚上7時許，潞雲築裡的學習氛圍仍舊濃厚，有人敲擊鍵盤，有人俯首閱讀，有人奮筆疾書，其中不乏很多年輕面孔。其中，23歲的趙軼是這裡的常客，進門後，她熟練地找了座位坐下，拿出了考研資料。

「我每天晚上都會來學習，從晚上7時學到10時左右。」趙軼說，她是2024年的應屆畢業生，在去年的碩士研究生考試中落榜，進入職場後還是想再繼續進修，便每晚下班後來複習，「我已經在這裡學習半年多了，這幾天馬上考試了。」

晚上10時多，身為漫畫創作者的小李正在「埋頭苦幹」，24小時書房沒有閉館、熄燈等限制，能夠滿足他沉浸式創作的需求。小李說：「我的材料很多，包括電腦、畫筆、顏料等，這裡空間大，環境也很安靜，還有很多書籍可以查閱和學習，很適合我潛心創作。」

首都圖書館副館長李念祖說：「起初沒有想到夜間會有麼人來看書，但後來發現基本上每晚都不間斷地有人來。」

他說，有些上班族可能白天較為忙碌，喜歡在夜深人靜時「充充電」，而有些準備考研和考公的讀者則想有一個安靜、舒適，能夠長時間學習的去處，24小時開放的潞雲築是他們的不二選擇。

潞雲築從2023年12月27日開始24小時對外開放，日均夜間到訪者300餘人，總過夜人次已經超過10萬人。

與趙軼一樣，家住附近的姜榮也每晚來圖書館夜讀，「在生活節奏這麼快的時代，夜讀是最好的自我進修時刻，在這裡我認識了好幾個『忘年交』，大家經常交流讀書心得。」

報導指出，在圖書館夜讀是夜生活的另一種打開方式。人文社科、中外文學、懸疑推理、經濟管理、歷史文化…對很多年輕人來說，24小時開放的潞雲築就像快節奏社會中的一個小小的暫停鍵。對姜榮來說，潞雲築就像是靜謐夜晚中亮著溫馨燈火的一座小島，給了年輕人休息、放空，和從忙碌工作中抽離出來的機會。

在北京漂泊了兩年的李重對此很有感悟。幾個月前開始重新找工作的他，經常焦慮得夜不能寐，但他後來發現，「24小時圖書館，就像迷茫者的港灣，也像大家背水一戰的戰壕，大家抱團取暖的氛圍會帶來一絲安慰，覺得自己並不孤單。」

北京城市圖書館內各年齡段的讀者。（取材自潮新聞）

★文化新地標 熱門打卡點

除北京外，浙江、湖北、河北、西藏、雲南、廣東、福建等多地都有開設類似的24小時閱讀空間。不論置於鬧市區還是藏在深巷、不論是迷你袖珍還是氣勢恢宏，這些24小時開放的閱讀場所，既是許多人心中的精神家園，也成為展現一個城市文化氣質的窗口。

河北保定市近年開放了10座24小時圖書館，遍布城市接待中心、中心血站、酒店職業技術學院雙創基地等處。

寧波大學圖書館也有一個24小時的閱讀空間。寧波大學圖書館學習支持中心主任張金鳳表示，在這裡，讀者能暫離日常喧囂、尋找內心平靜，對於緩解壓力、調整心態具有積極意義，也能為讀者的自我提升和職業發展提供助力。

報導稱，這些閱讀空間有的還成為城市的文化新地標。位於上海虹口區和平公園內的和平書院按照「文化+生態」的思路，打造上海首個城市公園閱讀集群，不但將公共閱讀的邊界擴大到綠地公園，更成為網路熱門打卡地點。

對城市來說，24小時讀書空間的開設也被視為當地對文旅融合的一次全新探索。李念祖表示，蓬勃發展的夜經濟正在從餐飲、購物為主，向融合文旅等多業態轉變。北京城市圖書館周邊有多個夜市商圈，「希望遊客在體驗了北京這座城市的人間煙火後，也會步入書籍的殿堂—潞雲築，夜讀世間百味，品各路人生。」

上海和平書院。（取材自微博）

★與社區合作 多功能服務

作為新興模式，24小時圖書館仍存在進步空間。

目前24小時圖書館基本以自助模式進行，除了更依賴智能化系統和電子設備的穩定性，也對管理和營運提出了挑戰。李金鳳認為，除了做好日常的管理工作外，為降低營運成本和提高服務效率，可以探索合作共贏的模式。對於安全管理、秩序維護等業務範疇之外的管理，可與周邊的社區、招募的志願團體、個人等進行合作，共同開展資源共享等形式多樣的合作項目。

李金鳳認為，「目前社區團區委有打造青年夜校的種類豐富的課程活動，24小時圖書館可以在課程、場地方面提供相對應的合作。」

報導指出，已經有城市對多功能服務開展了積極探索。今年9月，南通市首家園區24小時城市書房—大生書苑正式對外啟用，除了可以通過自助服務終端免費辦理讀者證等基礎的書屋功能外，還將開辦青年夜校，設置職業技能培訓、就業 市場分析、法律知識培訓、職場社交、創新創業展示等培訓內容。

晚間的北京城市圖書館一角。（取材自潮新聞）

★「城市會客廳」 造福旅人

另外，24小時圖書館還可以延伸到24小時城市服務空間的打造上。比如杭州葛巷未來社區就化身為「城市會客廳」。這個不打烊的圖書館引入了三處數字聽讀空間、兩個數字朗讀亭，將10多萬冊電子書和1200多個小時的視頻資源加以集成，讀者可以免費享受「一鍵視聽」的服務。

社區圖書館的「會客室」功能也造福旅人。到杭州旅遊的小照分享他的經驗，因為酒店下午2時後才可以辦理入住，所以他選擇先到圖書館裡歇腳，「早晨5時多到杭州，第一站就直奔社區圖書館，提前在網上看了攻略，有熱水和無線網路。」

小照讚嘆說：「本以為我們學校的圖書館都已經夠整潔了，跟這裡相比還是差了不少，這就像是一個窗口，讓我感受到了杭州的城市格局和溫度。」

城市書房存在的意義，不光只是提供閱讀服務這麼簡單。比如位於廣東深圳福田區深南中路的「百姓書房」，就成了當地休閒閱讀的網紅打卡點，開業9個月便累計吸引超30萬人次，很多遊客特意為體驗城市書房的服務而來。

全天候、不打烊的圖書館、城市書房等文化空間，既是便捷的閱讀場所，也是文化交流的地方，更是都市人尋求心靈慰藉的港灣。

去吳山撿碎瓷片，成了年輕人新奇的尋寶遊戲。（取材自潮新聞／受訪者供圖）

●「吳山撿碎瓷片」 杭州年輕人別種歷史情懷

繼植物園 撿無患子、山林間撿板栗之後，杭州的年輕人又有了新奇的尋寶遊戲—去吳山撿碎瓷片。

潮新聞報導，在社交媒體上搜索「吳山撿瓷片」，可看到不少網友分享心得，有人撿到了類似果盤底座的物件，上面有精緻的花紋；有的撿到了青花殘片，上面繪有細膩的纏枝蓮圖案；有的幸運地發現帶有款識的瓷片，雖然已殘缺不全，但字跡仍清晰可辨。

吳山真的能尋到「寶」嗎？照著網友攻略到當地實探，只見一座民居後的小土坡，上面蓋滿落葉和瓦礫碎石。來來往往的行人很多，幾乎沒人會留意此處。走下土坡，粗略一看並未發現瓷片，但蹲下身來一番撥拉後，竟真的找到了幾片。擦去覆在表面的泥土，有兩片甚至能看到細膩的青花圖樣，還有兩片則是表面帶裂紋的青色瓷片。

一名路過的大爺表示，自己每天都在山上鍛鍊，最近經常見年輕人來山上撿，「說是撿回去洗乾淨後，用來收藏的。」

大爺說，自己也是收藏愛好者，但這些瓷片是不是真的古瓷片。他說不上來，「我感覺可能是附近居民家的瓷器碎了，把瓷片灑在這裡。」要想收藏真品，他建議去山下的古玩市場淘淘。

報導指出，高奶奶的家在上山的石徑旁，在這裡住了幾十年，從沒聽說過山上有珍貴的瓷器碎片，「最近確實有很多年輕人來問路，問哪裡有瓷片撿。」網友小皮就是其中之一，來這裡尋了三次「寶」，次次有收穫。

她說，愛上撿瓷片源於一次意外的偶遇，「有一次去吳山玩，無意間在草叢裡發現了一片綠色的碎青瓷片，然後洗洗拍照發在網上，有網友竟然告訴我是南宋時期的碎片。」

小皮興奮地說：「那一刻，我彷彿觸摸到了歷史的脈搏，幾百年前的南宋歷史痕跡，就這樣穿越時空，靜靜躺在我的掌心，這份滄桑與奇妙交織的感覺，難以言表。」

此後，只要她有空就喜歡來吳山轉轉，「還遇到了很多有同樣愛好的小夥伴，相互欣賞彼此找到的瓷片。」

這些瓷片從何而來？又是否真的古老？依據網友所拍攝的照片，浙大城市學院藝術與考古學院考古系主任、教授杜正賢分析，其中的青花瓷片，年代相對較近，大抵為明清時期以後，產自景德鎮的民用瓷器。「當然，其中也不乏質量上乘的青瓷片，其年代或許可追溯至宋朝。」

杜正賢解釋，「瓷器碎片在老房子周邊頗為常見」，由於舊式建築往往採用泥牆結構，泥牆內部可能夾雜有瓷器碎片，「再者，此地歷朝歷代均有人煙居住，這些碎片或許是破損的碗碟被遺棄於此所致。」

報導稱，吳山上昔日曾矗立著眾多民居，近幾十年來，山上的居民陸續遷移，而那些缺乏歷史價值的破舊棚屋也被逐一拆除，「這些瓷片可能是普通百姓生活留下的遺跡。」

鳳凰山管理處工作人員透露，最近吳山的部分山體正在進行防滑坡維護，「年代較近的瓷片一般在土層淺表，施工挖掘使其逐漸顯露了出來。」

杜正賢強調，這些瓷片並不具備稀有性，「將它們作為個人愛好進行收藏自然是可以的，但從歷史文物的角度來看，它們通常不具備太高的價值。」

雖然專家強調這些瓷片僅供自賞，但年輕人撿的似乎不只是與古人的連結，更是一種情懷與紓壓。