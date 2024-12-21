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不平凡大愛… 江西88歲退休保潔員 一生收養38棄嬰

中國新聞組／整理
唐才英與丈夫、自己的孩子以及收養的孩子合影。 （取材自澎湃新聞）
唐才英與丈夫、自己的孩子以及收養的孩子合影。 （取材自澎湃新聞）

佝僂身形、滿臉皺紋，她只是一名隨處可見的普通老人，卻有著不平凡的大愛。一雙因長年累月幹活而布滿龜裂、老繭的雙手救助了38名棄嬰，對她來說，善良是一種本能，更是一種習慣。

一個默默無聞的名字，出現在第九屆全國道德模範候選人名單上。她叫唐才英，今年88歲，是江西省一所醫院的退休保潔員。與唐才英並列的，還有另一個名字，張佳港，今年27歲，分宜縣消防救援大隊滅火救援班班長。他是唐才英收養的38名棄嬰之一。

唐才英（前排中）和她的孩子們。 （視頻截圖）
唐才英（前排中）和她的孩子們。 （視頻截圖）

★一條生命 看到了就要救

澎湃新聞報導，1980至90年代間，唐才英相繼收養了38名嬰兒。如果問她故事的起頭，唐才英能準確地說出是在1982年一個冬天的凌晨4時，46歲的她到分宜縣醫院做清潔工，路過鐵軌時聽到嬰兒哭聲。她返回家裡帶上手電筒，尋著哭聲摸索過去，才發現棉衣裡躺著一個嬰兒。

唐才英先把孩子抱回家，隔天去了縣民政局，工作人員問她能不能先幫忙帶一下，奶粉他們提供。到孩子五個月大的時候，縣民政局工作人員問唐才英要不要繼續撫養，那時她已經捨不得把孩子送走。於是，孩子取名叫芳芳。

那一年，唐才英已經是五個孩子的母親，三個女孩、兩個男孩，最小的已滿12歲。她的第二個女兒愛萍高中畢業沒多久，尚未工作，就幫著母親照顧撿回來的孩子。

報導指出，幾年後，唐才英在她工作的醫院撿到第二個孩子，是個女孩，唐才英給她起名珍珍。從那以後，她在醫院又陸續撿到36名嬰兒。一些剛出生的嬰兒被羊水嗆住，呼吸不了，被扔在垃圾桶裡；有些被人冬天放在室外，凍得全身發紫，奄奄一息。她的想法很簡單，丟掉的孩子是一條生命，既然讓她看到了，她就要救。愛萍說，母親就是這樣的一個人，假如她身上有十元，遇到比她窮的人，她會把十元都給這個人。

剛開始，唐才英擔心丈夫反對，撿來的孩子不敢抱回家，只能安置在醫院一間閒置的房間。每天下班後，她把孩子餵飽，深夜11、12時才回家。為了增加收入，唐才英開始撿破爛賣，除了在醫院做臨時工，更去磚廠挑土做苦力。

張佳港是被撿回來的孩子之一，他當時並不能理解自己的處境。在他模糊的記憶裡，外公看上去很凶，對著外婆說，如果你帶這些小孩，就不要回來了，或者你帶他們去外面過，夫妻倆還曾為此鬧離婚。等到後來，外公慢慢習慣這些孩子的存在，「反而喜歡得很」。

「他對撿來的孩子更好。」張琳是在張佳港之前被撿回來的女孩，她記得外公那時已經退休在家，每天照顧她。張琳白皙的臉又圓又小，生得可愛，他去哪兒都帶著她。

張佳港小時候與外婆唐才英的合影。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）
張佳港小時候與外婆唐才英的合影。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）

★視如己出 養健康再出養

撿的孩子多了，人們口耳相傳，四方鄰里都知道了唐才英的事，有家庭找過來說願意收養小孩。唐才英對這些孩子視如己出，她會先了解對方的脾性、家庭條件，確定值得信賴。等到孩子都健康後，再給這些家庭收養，她也經常去看望。

張琳比張佳港大四歲，在她最早的記憶裡，就已經有了這個弟弟。她一直都知道自己沒有爸爸媽媽，是外婆把他們撿回來帶大的。唐才英的親孫子跟她差不多大，他們叫外婆，她也跟著叫。

小時候，張琳最擔心的事情是被送走。張琳七歲時曾被收養，但在新家庭裡生活了一個月，每天都感到不自在，做事小心翼翼，心裡一直想著外婆。某天放學，她跑回外婆家，後來對方說這個小孩他們不要了。唐才英很生氣，又去民政局辦理了收養手續，從此以後，張琳留在了外婆家。

四年後，同樣的故事發生在張佳港身上。那天，唐才英對他說，去一個居住在市裡的阿姨家玩兩天。張佳港記得，阿姨家裝修精美，有舒軟的沙發和床，對他也很好。但外婆不在身邊，他心裡空缺一塊，對著黑夜流淚。

也是一天放學後，張佳港回到外婆家，唐才英決定讓他留下來。儘管不能經常穿新衣服，但她能保證他們的衣服乾淨整潔。他們吃肉，外婆吃菜。兩年前外公因病去世後留下的財產，外婆給所有孩子平分。

有一個問題是被收養的孩子們無法迴避的：是否要尋找自己的親生父母。張佳港和張琳聊過，小時候他們從未想過這個問題，內心早已把外婆當作自己的母親。張佳港說：「外婆在她能力範圍之內，已經給予我們太多了。其實我們比很多人生活得更幸福。」

很多人聽張佳港講述他的故事時，會問他，「你為什麼不哭呢？」他納悶得很，心想「我為什麼要哭？自己明明很幸福啊！」唐才英從未抱怨過生活中的苦難，或認為誰給她製造了什麼麻煩。張佳港認為這也影響了他，「凡事只看好的一面，對人也如此」。他和張琳後來都沒有尋找過自己的親生父母。

唐才英是在1997年香港回歸時撿到張佳港，就給他起了這個名字。老人撿回家的孩子都跟著唐才英丈夫姓張。儲物櫃上的全家福裡，幾乎所有孩子都到齊了，親生的五個孩子和領養的六個孩子，唐才英和丈夫坐在第一排中間，每個人臉上都洋溢著笑容。孩子們不在家時，她取出一張張照片，捧在手裡一遍遍地看。唐才英說，孩子都懂事，很少讓她操心。

穿著軍裝的張佳港與外婆唐才英合影。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）
穿著軍裝的張佳港與外婆唐才英合影。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）

★他換軍裝 陪外婆拍婚紗

如今，唐才英身邊的11個孩子長大，一些有了自己的孩子。情況反過來，日常裡是這些孩子照顧她。

張佳港後來成為一名消防員，他第一個月的工資，一半給了外婆，一半給了外公。外公去世時，他哭得最厲害。平時工作忙，張佳港只有周末才有時間回家。外婆話不多，每次都叮囑他，好好工作，但目光長久地停留在他身上。珍珍考到了鎮裡一家有編制的醫院，在城裡買了房、車。張琳是一所幼兒園的老師，每天與更多孩子在一起。

唐才英一輩子兒女繞膝，但從沒穿過婚紗。2020年，張佳港向外婆提出，給她和外公拍一組婚紗照。有些遺憾的是，那時外公生病，不能走動。張佳港便換上軍裝，站在身穿白色婚紗的唐才英身旁。照片後來被傳到網上，登上了熱搜。

張佳港記得，拍婚紗照那天，是外婆人生中第一次化妝，化妝師為她在臉上鋪上粉底時，老人有些害羞，但嘴角一直有笑容。最後照片出來，她先看了看張佳港，又看了看自己，臉上露出她慣有的笑說，拍得很好。

唐才英收養了38名棄嬰。（視頻截圖）
唐才英收養了38名棄嬰。（視頻截圖）

●她默默行善並非道德感驅使 是仁慈本能

在幾個親生孩子中，愛萍最理解母親。她覺得，對母親來說，做一件善事並不是道德感的驅使，而是她認為就應該那麼做，是一種本能的仁慈。鄰居對唐才英的評價是，為人低調，總是幫助那些弱小的人。

唐才英說，幫助人不一定用金錢，也可以用力氣。有一天上班路上，她看到有幾個人從火車窗戶跳下來，摔得頭破血流，躺在地上不能動。她找來幾個拖板車的人，拉著這幾個人到醫院。

其中一個人腦袋摔得厲害，醫院不收。唐才英膽子大，就把人帶回家，把他頭髮理掉，擦上藥。那人傷口慢慢就好了，唐才英又給了他回家的路費。處理完傷者的事，她又跑到鐵路派出所，讓警察處理這件事情。

常年待在醫院，唐才英學會了一些簡單的急救方法。有次，一個鄰居家六個月大的孩子喝奶，奶水嗆到肺裡，呼吸困難，鄰居慌慌張張跑來找她。她清晨6時到醫院借來吸痰器，把孩子喉嚨裡的痰一點點吸出來，小孩活了過來。

報導稱，在孩子們的共同記憶裡，唐才英話不多，喜歡默默做事。她先是在分宜縣醫院做清潔工，後因為被發現做了許多好事，獲得了政府嘉獎，醫院將她特例納入正式員工。

1986年，她從醫院退休後，又承包了醫院食堂，一做就是16年。看到有病人吃不起飯，她就打飯給病人吃。窮苦的人讓她想起自己經歷過的苦日子。

唐才英推著手推車出行。 （取材自澎湃新聞）
唐才英推著手推車出行。 （取材自澎湃新聞）

對張佳港來說，外婆一直是走在前面領路的人。

在張佳港心目中，外婆文化程度不高，但善良、堅韌，他視她為榜樣。鄰居和唐才英的親戚都曾經反對她撫養那麼多孩子，有人說她帶這麼多小孩受苦。但張佳港看到唐才英並不理會，繼續幹自己的事。

外婆的堅定，打消了他作為一個撿來的孩子的不安。他也學著不把別人的異樣眼光放在心上。

從小時候起，張佳港就覺得自己「擁有了一切」。他知道那時家裡窮，從不找外婆買玩具，但那種「精神上的擁有」讓他更安心。只有小學四年級時，他想要一輛自行車騎著上學，外婆第二天就帶他到店裡買了一輛。

報導指出，張佳港高中畢業後入伍，成了一名消防兵，2018年消防部隊改制，他調回分宜縣消防救援大隊，離家近，他有時間看外婆。

唐才英家裡，茶几上疊放著幾十本獲獎證書，有唐才英的，也有張佳港的。

唐才英說，裡面的榮譽證書更多是張佳港的。在一次消防救援中，張佳港看到被大火燒為灰燼的村屋，老人在廢墟上哭泣，他的心跟著揪起來。兩年前，張家港牽頭開始捐資助學等志願活動，這個志願服務隊是分宜縣消防救援大隊以他的名字成立的。這些年，每逢節假日和重要日子，他都會和戰友帶著慰問品去看望窮困孤兒和老人。

有一次，消防救援大隊為孩子們舉辦兒童節活動，有個小女孩以張佳港為原型，畫下了她心中的消防員樣子。和小女孩聊起來，張佳港得知她家在農村，父母嚴重殘疾，無法勞動。

小女孩特別懂事，她告訴張佳港，雖然自己還小，但她會好好讀書，把家撐起來。那之後，張佳港經常去看望這個孩子。被外婆愛著的他長大了，也學會了怎麼去給予愛。

張佳港說，如果不是外婆，他也不知道自己的人生會是怎樣。他的微信頭像是和外婆的合影，兩人站在一座石橋上，望向遠方，天空湛藍。

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