保研、就業、加班、買房壓力大 中國年輕人「性蕭條」

年輕人忙著保研、就業…，根本沒空談戀愛？圖為安徽合肥的聯合招聘會，現場擠滿來求職的大學生。（中新社）

不談變愛也沒有性生活…中國這一代年輕人正在面臨「性蕭條 」的衝擊。生活被保研、就業 、加班、買房等壓力占據，對下班後只想休息的他們來說，「大家都在996，過什麼性生活」？

鳳凰網「在人間」工作室報導，性在中國年輕人中的存在感正在減弱。

在北京大學、復旦大學一同發起的「中國人私生活品質調查」中，6828份有效問卷顯示：年輕一代的性活躍度正在下降。只有大約一半的95後（1995年-2003年間出生）每周有不少於一至兩次性生活，頻率低於80後和90初。

最年輕群體不是性生活最活躍的人，另一個數字揭示了更「冷淡」的現狀：在最年輕一代中，14.6%男性和10.1%女性（他們都有伴侶）表示，過去一年沒有性生活，這個比率高於70後、80後、90初。

「相當大比率的中國年輕人處於無性婚姻／關係中。」調查發起人之一、北京大學社會研究中心副教授於嘉說。於嘉回憶，她讀大學時最火熱的電視劇是「奮鬥」，李小璐飾演的都會女孩偷戶口本去結婚。在當年，「為愛奮不顧身」是浪漫愛的典範，可放到今天，恐怕要被觀眾「罵醒戀愛腦」。

一份「中國人私生活品質調查」顯示：年輕一代的性活躍度正在下降，性行為次數減；示意圖。(本報資料照片)

★少數大學生 有性生活

變化從更年輕的00後中得到預兆。首都經濟貿易大學教授茅倬彥等人2022年調查了全國32282個大學生的戀愛狀況：25%的大學生不僅沒有戀愛經歷，也沒有戀愛意願；46.14%的大學生沒有戀愛經歷；有戀愛經歷的那一半中，發生性行為的不到六分之一。

此前，鳳凰網曾關心過的年輕人選題：這一屆年輕人忙著保研、就業（而非創業）、被大廠反覆面試19遍、相親400次無果、等待被裁員或主動當全職兒女、富養貓狗、買黃金、考察鶴崗化的「白菜房」、苦攢定期靠利息生活、憂心晚年預存養老金…要操心的實在太多了，哪有餘力談戀愛？

再來對比一下95前群體。調查發現，有固定伴侶的中國人中，性生活最活躍的分別是80後男性和90初女性。67.9％的80後男性和64.6％的90初女性表示，每周至少有一至兩次性生活。但超出研究者預料的是：中產的性生活也被剝奪了。

性社會學專家潘綏銘曾指出，社經地位較高的男性擁有較活躍的性生活。但研究顯示，但這次研究顯示，80、90後男性裡，教育程度和性生活頻率的關係發生倒掛。

80後男性中，近三分之一（31.4%）高中以下學歷男性每周有3-6次性生活，遠高於受教育程度較高的同齡人；而90後和00初（1990年-2002年出生）研究生以上學歷男性中，超過半數月均性生活不到一次。

「我們認為應該特別關注新興的年輕中產階級，儘管他們的社會經濟地位較高，但相對而言性生活匱乏。」報告提示道。

事實上，在性蕭條趨勢上，全球也有相同現象。2018年，美國大西洋月刊率先刊登文章「性愛降級」指出這一現象：不過才一代人之隔，美國青少年懷孕率掉到了當代高峰的三分之一。

作者列舉了一連串當代困境，試圖理解美國年輕人的轉變：「巨大的經濟壓力，飆升的焦慮人群比率，脆弱的心理健康、抗抑鬱藥物的廣泛使用、流媒體電視、環境中塑化劑洩漏出的雌激素、睪固酮水平的下降，網路上的小黃片、按摩棒的流行、交友軟體、選擇無力、無所不在的父母、立業當先的態度、智慧型手機、新聞周期資訊超載、缺覺、肥胖…不勝枚舉。」

作為「低欲望社會」代表，日本 同樣難逃「愛的蕭條」。日本作家牛窪惠在紀實文學「不談戀愛的年輕人」中回憶她的大學生活—浪漫愛神劇「東京愛情故事」、「悠長假期」誕生的90年代，和男朋友約會可比上課、研討會、社團活動重要多了。在日本泡沫經濟最旺盛的80年代，6至7成18歲-34歲男女有交往對象；到2015年，數據發生翻轉，20歲族群中超7成女性、近8成男性沒有對象。

於嘉指出，所謂的性蕭條更多是一種「被動剝奪」—「原本理應是我們自己的生活，卻在更大程度上被工作、孩子、教育等占據了。全球的經濟狀況（下滑）阻礙了年輕人形成親密關係。

北京一間公司的員工，在工作休息時間與同事一起吃飯，窗外的天色已黑。(路透資料照片)

★情感生活 也降級了

「在人間」工作室與4對90後情侶聊了這個議題。他們分別生活在一、二、三線城市，有的已婚已育，有的新婚不久，有的剛結束單身。此刻他們的情感生活，真的「蕭條」、「降級」了嗎？

30歲的劉也(化名)和先生趙睿(化名)的生活節奏與許多職場夫妻一致。趙睿每晚加班到11點，他們要在12點入睡。早晨趙睿準備通勤時，先生已經坐上去往公司的順風車了。

趙睿每周單休，劉也有時在周末做副業。兩人每個月只有三、四天能徹底擺脫工作、享受生活──還要排除女性生理期。這道算術題冷酷驗證了哲學家韓炳哲在「愛欲之死」裡的論點：「績效原則已經統御了當今社會的所有生活領域，包括愛和性。」

「大家都在996，過什麼性生活？」劉也說，答案顯而易見，「性的本質是生命力。如果工作把你的生命力給榨乾了，就沒有空間去發展。」

方冰儀(化名)和陳昊(化名)已婚已育，他們生活在一座二線城市。下班後，這對夫妻的大部分時間都留給了孩子。陳昊認為，性蕭條總體上是一個不夠普遍的偽概念，因為在他周邊，人們的生活依然活色生香。但他同時認為，妻子就是一位性蕭條人士—這位保持著旺盛精力的男士所期望的周期是每天。這令方冰儀頭痛甚至崩潰。「你每天下班、當完媽，你只想擁有刷會兒手機，想睡就睡的時間。」

戀愛半年的楊曉茜(化名)和小胡(化名)正處熱戀期。兩人分別住在某一線城市的東、西兩頭，每次見面搭地鐵就要花一小時。他們的見面頻率保持在每月五到六次，性生活頻率則斬半。這是雙方理智友好協商後的結果—兩人都希望把難得的約會放在爬山、攀岩、去公園曬太陽這些事上。在他們看來，所謂的「羅曼蒂克消亡史」始於「假期過於珍貴了」、「看看藍天、呼吸新鮮空氣也是身體需求的一部分，這可能是打工人更需要的釋放」。

林萌(化名)和男友吳飛(化名)過著室友般的同居生活。在林萌眼中，吳飛是她精神和生活上的最佳伴侶，而不是身體上的。「我經歷過（身體）更合適的伴侶。」林萌說，她希望理解並尊重自己身體的感受。而吳飛的態度是，「一直對這事沒啥欲望。」

林萌聽過一個說法，如果結婚第一年每做愛一次打個紅色對勾，以後每年換個顏色打勾，人生最後可能還是紅色最多。這對情侶的「錯位」，最終以林萌的退讓告終，她選擇自己解決。

劉也說：「在中國，人人都是『無性戀』。」

年輕人忙著保研、就業…，根本沒空談戀愛？圖為新疆烏魯木齊市的聯合招聘會，現場擠滿來求職的大學生。（中新社）

★表象? 根本原因想逃離

今年1月，南韓播出了一部關於當代人愛欲困境的電視劇「好久沒做」（Long Time No Sex）。一條豆瓣熱評寫道：「雖然都是衝著性喜劇來的，但是看完四集之後，還做啥呀，窮人光是搞錢就已經掉了半條命了。」

在中國，或者說在東亞，性、愛、婚、育往往是一體的。報導指出，學者伊慶春曾提出中國人「婚育套餐」的說法，就像買漢堡必須搭配薯條，談戀愛是為了結婚，結婚是為了生子，生子意味著買房、教育等一連串任務。

於嘉提到一組統計數據，2010-2015年結婚的中國家庭裡，56%在婚後一年生了孩子，77%在婚後兩年完成生育。

於嘉說，也許不是人們對性失去了興趣，而是被那一系列附帶、捆綁的東西嚇住了—性蕭條只是一個表象，根本原因是人們想從傳統家庭對於個體的規範、約束中逃離。

中國北京，一間信用管理公司的產品經理清晨睡在辦公室的行軍床上。(路透資料照片)

●忙得沒「性」趣？ 胡錫進：先解決過度加班問題

「中國人私生活品質調查」發布後，環球時報前總編輯胡錫進發文感嘆「國人實在太忙碌了」，缺少時間休息讓年輕人對性生活都沒興趣了。

胡錫進在微博寫道，「大家都忙得出圈了，需要找原因，盡量緩解。」

他提到，首先有一些機構並非生產性的，而是處於社會管理鏈中的一個環節。它們如果過度忙碌，要考慮自己是否管了不該管的事。如果工作需要長期加班加點，甚至需要外部臨時工增援，那麼有一種可能，這些管理機構的工作「做多了」，管了它們不該管的事情，或者把事情管得過細了。那樣的話它們雖然非常努力，但對激發社會活力未必就是有利的。

第二，過度忙碌的各種機構需要自我審視，是否內部有嚴重的「內卷」。「內卷」的問題如今在國有和民營機構中，都廣泛存在。也就是說，大家的忙碌並非以創造社會價值的真實效果為導向，而是以自我展現、壓過同事、交差、讓領導高興為目的。有事做事，沒事也要生事來做。

第三，加班愈來愈成為社會的習慣。前幾年網路大廠反996，在那些大廠內部起了一些效果，但對全社會的影響其實很有限。大多數機構讓員工加班，占用員工的休息時間，仍然沒有道德上的不安，而且認真執行有償加班的機構並不多，勞動者的休息權利遠未受到應有尊重，上司讓直接下屬加班，通常是無所顧忌的。

由於有一份合適的工作不容易，很多人如果可以透過加班多賺點錢，或是能以此得到上司的好感和賞識，也往往願意付出。這種情況促進了上面說的「內卷」，也讓一些機構負責人透過擴權來增加KPI有了更多意願。

胡錫進提到，中國人這麼忙，對經濟發展並非有利，因為工作忙碌成了許多人生活的主題，消費既缺乏時間，也少了願望。大家愈忙經濟愈好，這種印象不符合市場規律，創造與消費需求的是平衡。可以說，在社會消費不振的許多原因中，過度忙碌、無效忙碌無疑是其中之一。他指出，社會需要重視這個問題，勞動法要發揮作用，加班必須有加班費，那會使加班受到限制。

「把過度加班的問題解決了，肯定有助於擴大消費的活躍度，經濟更多內生動力」。胡錫進指出，一個工作與生活更平衡的生態會讓社會更有生氣，也更和諧。

胡錫進的文章引發不少網友回應，有人留言整個社會處在極端焦慮及對未來的不確定感，即使有點存款也不敢消費；也有人提到「體制內基層形式主義、表演型加班太嚴重」，當各種「形式」已經內化為眾人的「集體無意識」時，個人只能隨波逐流。更有人不滿的說，「忙碌還賺不到錢，就像牲口光吃不長肉，說明有害蟲」。