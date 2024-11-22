我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府「老李牛肉麵」掌杓者曝光 台外交圈家鄉味 加量不用錢

饒舌音樂大咖史努比狗狗 住南加華人區20年沒人巧遇過　

中國職校剝削 學生實習竟淪廉價勞工

中國新聞組／整理
中國近年來雖日益重視職業教育，但社會觀感仍認為職業教育「低人一等」。圖為貴州一所職業學校學生正在實習汽車維修。(中新社)
中國近年來雖日益重視職業教育，但社會觀感仍認為職業教育「低人一等」。圖為貴州一所職業學校學生正在實習汽車維修。(中新社)

中國職校生長久以來陷在高工時低薪資、被當廉價人力壓榨、而且得不到社會尊重的問題；但即便是高校畢業，學生們也面臨畢業即失業的恐懼，對個性內向的人來說，企業花招百出的面試更像是地獄試煉…

中國江蘇無錫工藝職業技術學院日前發生一起持刀殺人案件，不但造成8死17傷的慘劇，更揭露出中國「職校剝削」的黑暗面。

英國BBC報導，11月16日下午，一名男子持刀在無錫工藝職業技術學院內無差別襲擊路人。學生群組截圖顯示，有人稱自己舍友被捅，提醒「那個人看見人就捅，你們都別出去」。有人指兇手「躲在草叢裡捅人」，也有人稱女同學被刺傷，「我給她捂著後背，刀（傷）實在也深，淌很多血」。另有照片顯示，有學生用櫃子堵住宿舍門。

發燒也要幹活 不能就滾

此事件造成8人死亡、17人受傷，根據宜興市公安局警情通報，經過初步調查，21歲的徐姓嫌犯因為「考試不合格未拿到畢業證書，以及對實習報酬不滿」，於是回校發洩行凶。

而網路流傳一份署名「徐加金」的信件，疑為嫌疑人遺書。該信件以「當雪崩的時候，沒有一片雪花是無辜」為開頭，指「所有人都是一個整體」。文中控訴工廠惡意拖欠工資，「不給我買保險，不給我加班費，罰我的款，不給我賠償」。他稱廠裡的工人一天工作16個小時，一個月沒有一天休息，因生病請了假，卻被部門經理說「別人發高燒、流鼻血都能幹活，你憑什麼不能，不能幹就滾蛋」。

他稱自己看到「工廠對工人無情的壓榨與剝削」，但自己用了很多辦法卻依然沒辦法解決，表示「這個世界需要被改變」，寧死不願再被剝削，希望「以我的死推動勞動法的進步」。

中國職業學校存在把學生當成「廉價勞工」等亂象。圖為福建商貿學校學生在進行職業教育...
中國職業學校存在把學生當成「廉價勞工」等亂象。圖為福建商貿學校學生在進行職業教育活動周技能大賽。(中新社資料照片)

辛苦錢 卻進學校口袋

雖無法證明該信件是否就是兇手所寫，但中國21世紀教育研究院院長熊丙奇表示，中國職校確實存在把學生當成「廉價勞動工」、加班加點在流水線當工人等亂象。小紅書上也有網友指職校壓榨學生不是一兩天的事，一名職校生說，「實習單位和學校有協議，實習生去幹活每月4000元（人民幣，下同，約555美元），但是4000元是給學校，500元給學生，美其名曰交通補助，太噁心了」。

熊丙奇指出，職校學生變成「廉價勞動工」的原因有兩個：第一，學校在挑選實習企業時，並沒有採取高標準去檢視；第二，學校想透過學生實習，向企業收取「人頭費、管理費、服務費來賺錢」；而藏在此現象背後的，是中國職校的困境。

報導指出，熊丙奇表示，職業教育需要的是「教理論知識，又要教技能」的「雙師型」教師——根據聯合國教科文組織測算，職業教育辦學成本大約是普通教育的3倍。但是回看數據，2020年，中國投入5兆3013億元教育經費，其中投放在中等職業教育（中職）的只有2871億元，占高中階段教育的34%；而在高級專科投放2758億元，也只占一般高等教育的19.7%。

想翻轉職校剝削亂象，需要當局更有魄力的查處。圖為一家職業教育學校學生在操作高精度...
想翻轉職校剝削亂象，需要當局更有魄力的查處。圖為一家職業教育學校學生在操作高精度數控設備。(新華社資料照片)

出了問題 當局無法懲處

熊丙奇說，雖然中國一直強調職業教育，但社會普遍觀感職業教育「低人一等」，加上在學歷導向的大環境，各地政府還是會優先把教育資源放在普通教育上。在缺乏資源的情況下，職業學校不僅師資辦學條件不足，還可能衍生剝削學生情況，「有的學校辦學經費不夠，就可能想方設法賺錢」。

他指，當出現剝削情況，局方理應對責任方進行嚴肅查處，對學校進行停招、減招，甚至取消辦學資格；但現實中，當局往往考慮到職校的招生辦學、地方企業的生存等問題，所以目前除了把實習叫停，以及要求實習單位補回學生費用，「可能就沒有進一步處罰」。

熊丙奇也認為，當局應同時健全學生的維權渠道，「如果無法維權，就會感覺到自己被不公正對待，可能有的學生在這種情況下就會萌生極端想法」。

報導提到，在無差別攻擊案件發生後，有學生痛斥無錫工藝職業技術學院「機電學生去廠裡打工被壓榨，你們就沒有一點責任嗎？」有人怒轟「兇手一天工作16小時，還被廠裡拖欠工資，結果報復社會了，他的遺言很敏感，你們看不到」。

爆發無差別殺人事件的無錫工藝職業技術學院。(路透)
爆發無差別殺人事件的無錫工藝職業技術學院。(路透)

網怒：抽刃卻向更弱者

但更多網友批評兇手「就知道傷害無辜」、「不捅欠工資的，不捅卡畢業證的，捅和自己一樣的學生，還美其名曰推動勞動法進步，連犯罪都要宏大敘事」；還有人轉發魯迅名句「勇者憤怒，抽刃向更強者；怯者憤怒，卻抽刃向更弱者」。

有網友整理出中國2024年發生的無差別傷人事件，至少19起。有人擔憂無差別殺人報復社會事件「已經形成模範效應」，認為兇手「顯然是受到近期類似事件的『啟發』」，指「這股風一旦颳起，可就不容易平息。」有網民指過去數年每年平均發生4至6起類似事件，但「今年概率突然增加4、5倍，如果繼續以偶發輕輕帶過，恐怕說不過去」。

聯合新聞網轉角24小時報導，在無錫殺人案後，中國地方層級單位開始排查「四無五失」人員，「四無」指的是無配偶無子女、無工作無穩定收入、無法正常溝通交流、無房子車子等資產；「五失」指的是投資失敗、生活失意、關係失和、心理失衡、精神失常。官方認為這些人有可能是潛在的犯罪高危險群，甚至還增加了「工作失業、感情失意、年少失管」三項標準。

在小紅書上有人發問：以後無差別事件是不是會愈來愈多？一名網民回答：「是，建議早潤（run）、快潤。」更凸顯民眾對於報復社會事件不知道何時何地會發生的焦慮。

青海省西寧市世紀職業技術學校學生展示美髮技術。(中新社)
青海省西寧市世紀職業技術學校學生展示美髮技術。(中新社)

小紅書 投資 保險

上一則

黃仁勳23日現身香港 將獲港科大榮譽博士並演講

下一則

中加大高新產業發展力道 挺蘇州工業園區進軍軟體

延伸閱讀

街上充斥大麻味、小費嚇死人⋯ 華人遊客列紐約6大槽點

街上充斥大麻味、小費嚇死人⋯ 華人遊客列紐約6大槽點
阿杏飯糰開來洛杉磯了 他首推「蝦滑、鰻魚」口味

阿杏飯糰開來洛杉磯了 他首推「蝦滑、鰻魚」口味
江蘇職校殺人案 一補習班招生稱學歷重要挨轟

江蘇職校殺人案 一補習班招生稱學歷重要挨轟
從珠海撞人到無錫殺人：中國「報復社會」攻擊事件衝擊的安全感問題

從珠海撞人到無錫殺人：中國「報復社會」攻擊事件衝擊的安全感問題

熱門新聞

薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

2024-11-15 12:09
網友分享自己到酒店開房洗衣的體驗。（取材自小紅書）

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

2024-11-18 07:30
在各方協助下，美籍婦人西亞克斯找到中國失散親人的後代；圖為她拿著父親和同父異母姊姊石群葉的照片。(取材自紅星新聞)

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

2024-11-16 07:30
萬達集團創始人王健林，被目擊在雲南大理雞足山金頂寺拜佛。（取材自前海時代Financial）

欠債百億的王健林金頂寺拜佛被拍 乾瘦蒼老、面容憔悴

2024-11-19 07:30
江蘇省宜興市無錫工藝職業技術學院徐姓畢業生疑因不滿未能拿到畢業證書及對實習報酬不滿，昨晚憤而回校持刀殺人。(取材自微博)

8死17傷 江蘇技校畢業生控學校不給畢業證 返校無差別殺人

2024-11-16 19:50
薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜家世顯赫 傳任跨國企業分析師

2024-11-15 00:50

超人氣

更多 >
這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘
35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它

35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它
紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑

紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑
烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名
當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？

當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？