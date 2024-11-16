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先調價再折扣、預購尾款漲價…買家雙11撿便宜 鬥不過賣家

中國新聞組／整理
今年雙11時間史上最長，買氣和熱度卻不如以往。（取材自新華網）
今年雙11時間史上最長，買氣和熱度卻不如以往。（取材自新華網）

雙11曾經是一年一度的消費狂歡節，但隨著中國經濟疲軟、消費者漸趨理性，以往的熱度不再。在營運成本不斷攀高下，商家為了確保利潤，開始想方設法「變招」，與買家、電商平台展開一場鬥智戰爭…

許多人會利用雙11時期購物，卻落入商家的漲價陷阱。（新華社）
許多人會利用雙11時期購物，卻落入商家的漲價陷阱。（新華社）

今年雙11號稱史上時間最長，但買氣和熱度卻未能隨之水漲船高，連消費者期待的優惠都成了泡影。有民眾表示，多家電商平台存在促銷陷阱，有的商品一夜之間漲價數百元，湊單滿減後的價格反而比活動前還高，甚至有人發現，在支付訂金後，尾款竟然漲價。

新京報報導，潘磊打算在雙11期間，於某電商平台入手兩件早就看好了的羽絨服，商品價格均為2499元（人民幣，下同，約346美元）。為了獲得更大優惠，他在活動前特意開通了該電商平台PLUS年卡會員，領取了一張滿3000元減240元的補貼券，可在支付尾款時使用，再算上跨店滿300元減50元的優惠，系統顯示，潘磊看中的兩件羽絨服預估到手價均為1644.01元。

主播介紹家電舊換新政策，衝高買氣。（新華社）
主播介紹家電舊換新政策，衝高買氣。（新華社）

預售後付尾款 突然漲價

因為衣服是預售的，所以潘磊先支付了兩筆訂金，每筆250元，之後只需再支付尾款。沒想到到了支付的時間，尾款金額卻從每筆1394.01元變成1706.05元，單價比之前貴了312.04元。

「感覺整個商品預售就是個騙局，（我）被電商平台耍了。」潘磊嚥不下這口氣，但受限於平台規定，他只能先支付全部尾款。此後幾天，潘磊不斷與電商平台客服溝通，希望能夠按照原本的價格履約，但始終沒能等到處理結果。快到7天無理由退換貨的最後期限，潘磊無奈，只能發起退貨。

除了尾款價格莫名被調高，還有不少消費者遇到了活動價高於平時價的情況。

報導指出，有一名消費者發現，活動開始前，自己加入購物車的一件外套價格是296.1元，活動開始後，價格變成329元。另一名消費者打算購買的蠶絲被，則從活動開始前的309元漲到389元，經過預付訂金等一系列操作，預計到手價才變成308.56元。

雙11活動開始後，一款大衣價格出現波動，後來上漲至843元，維持至11月9日。 ...
雙11活動開始後，一款大衣價格出現波動，後來上漲至843元，維持至11月9日。 （取材自新京報／App截圖）

洪明在雙11活動期間購買的書籍到貨後降價。 （取材自新京報／受訪者供圖）
洪明在雙11活動期間購買的書籍到貨後降價。 （取材自新京報／受訪者供圖）

活動價格浮動 不退差價

另一名消費者洪明的經驗是，10月23日，他在雙11活動期間購買了兩單書籍，第三天到貨時發現，其中一單價格188.2元的圖書，如果重新下單，價格將降到177元。

他聯繫客服要求退差價或是退貨，但客服只是堅稱「活動性質和力度不同，所以折扣優惠不同」，並且退貨運費需顧客自理。洪明覺得商家太沒誠意了，「如果是這樣，雙11的意義又在哪？」

雙11商品「先漲後降」的情形不是少數。新京報記者利用具有商品歷史價格查詢功能的App，隨機抽查多款商品，發現部分商品存在雙11活動開始後價格提高的情況，使用優惠後，最終價格與活動前持平，甚至比活動前更高。

雙11活動期間，系統提示商品目前價格高於平常賣價。 （取材自新京報／電商平台頁面...
雙11活動期間，系統提示商品目前價格高於平常賣價。 （取材自新京報／電商平台頁面截圖）

提高售價 沒有比較便宜

雙11活動開始前，在某知名電商平台售賣的一款綿羊毛雙面呢子大衣近12個月內最高價格為769元，雙11活動開始前一天（10月13日），價格降為499元。22日，價格提高到了607元，此後幾天價格持續上漲至843元。10月24日第一波尾款支付結束後，價格開始回落，至10月29日降至520.5元，然而此後價格又一路上漲至843元，維持至11月9日。記者湊單後發現，大衣到手價為586.3元。即便繼續湊滿三件享受打折優惠，也需要支付508.22元。

在某電商平台售賣的一款兒童學習桌椅套裝，10月初的價格為429元，在10月15日，即雙11活動開始次日降價至409元，為近12個月歷史最低價。然而到了10月22日，即支付第一波尾款的次日，價格提高到了899元，直到11月9日上午，價格依然維持在899元。商品頁面顯示，商品參與滿859元減470元促銷活動，滿減後預計到手價為429元，與活動開始前持平，根本沒有比較便宜。

事實上，為了保護消費者合法權益，國家市場監督管理總局近日曾向主要電商平台發布「雙11網絡集中促銷合規提示」，嚴格規範促銷行為，嚴禁不按規定明碼標價、價格欺詐。四川成都、德陽、眉山、資陽四地市場監管局亦聯合作出合規提示，禁止虛假促銷，不得以先提價後打折、虛構原價等方式欺騙消費者，確保促銷活動有效性。

違規改價一旦被平台發現，商家往往要受到處罰，但還是有商家發現平台管理漏洞。部分商家會對商品的庫存保有單位（SKU）進行歸零並下架，重新建立SKU後就能調高價格，之後再報名參加雙11活動，藉此避開平台處罰。

平台表示，這個做法對某些類目的商品來說無效，因為「沒有銷售紀錄的商品不會被納入促銷優惠活動範圍」；商家對此的解決之道則是先讓親朋好友幫下一次單，與平台的你來我往儼然一場鬥智大賽。

雖然新建SKU可能會影響店鋪權重，導致顧客流失、失去流量，但仍有商家願意鋌而走險。對他們來說，參加雙11促銷活動，不漲價就意味著虧損。

直播間主播在直播帶貨，衝刺雙11買氣。（新華社）
直播間主播在直播帶貨，衝刺雙11買氣。（新華社）

利潤薄 商家賠本賺吆喝

一名中小商家表示，參加雙11活動的初衷是為了提高店鋪的客流量，「算下來利潤只有1%，就是賠本賺吆喝，希望能薄利多銷。」但沒想到銷量不如預期，「和平時沒有區別，參加了就是虧本。」

中國法學會消費者權益保護法研究會副秘書長陳音江表示，雙11活動期間存在的部分商家先漲價後降價，活動價比平時價格還高以及消費者付定金後尾款漲價等現象，是通過促銷活動規則來誤導消費者，涉嫌價格欺詐。

圖為浙江一家服裝企業進行冬季服裝的直播帶貨。（新華社）
圖為浙江一家服裝企業進行冬季服裝的直播帶貨。（新華社）

她折扣算盡 怒退26單

今年雙11你買了什麼？有人說，一樣東西買下以後，打死也不要再去看價格，不然一定會後悔。杭州的艾女士半夜裡就是多看了幾眼自己在雙11下單的商品最新價格，氣得差點跳起來。想來想去，不顧瞌睡勁兒，打起精神硬是退掉了26單商品。

套路1：先漲價再打折

潮新聞報導，艾女士在11日晚上購買的22.87元（人民幣，下同，約3.1美元）戒指，在12日凌晨立刻變成標價10.6元。除此之外24.96元的手機殼改價為13.8元。「這不是差幾塊錢的事情啊，就是感覺被平台愚弄了！我好歹也是一個讀過大學的人，竟然被這麼拙劣的把戲給騙了」，艾女士在半夜發現商品價差後，想著賣家還沒發貨，退單也方便，就選了一部分退款，這一退就是26單。

除此之外，艾女士更發現她平時購買的一款貓糧，4包合計147~149元，但是在雙11使用平台大促降價再減20元贈券後的價格反而漲到156元。

「可見這些商品原本的價格就不高，趁著雙11漲了幾乎一倍的價格，然後以電商平台以專門的促銷頁面進行推薦，還標出『歷史最低價』、75折、折上折再送券等花招，誘導顧客成交。」艾女士說。

從她的購物過程中，還可發現商家的其他套路。

套路2：熱門商品不出售

艾女士之前買了一件自己喜歡的、特定顏色和款式的衝鋒衣，朋友看到之後很喜歡，托她再買一件。艾女士在雙11前期關注了銷售同類商品的許多戶外店鋪，都是標著「台州產頂級衝鋒衣」的，但是一直沒有出現她購買的優惠價格。她想等到雙11當天看看。

到了雙11這天，該件衝鋒衣還是沒有合適的價格，全都漲價了，而且從1、200漲到3、400，甚至5、600，顏色尺碼也不全了。

問題是，11日夜裡12時一過，她發現商品收藏夾裡面那些衝鋒衣全部變成了「不可購買」。點開商品連結一看，商鋪全部關掉了，顯示「該店正在上傳商品」或者不可見。

這時候再次以相同的關鍵詞搜索這款衝鋒衣，竟然出現了一些跟之前關注過的商鋪同名的店鋪。

艾女士的疑問是：這些店鋪是同一個老闆註冊的嗎？

套路3：無息分期有玄機

報導指出，艾女士購買的商品除了有幾十元的小商品、幾百元一件的衣服，也有上萬元的新款手機。她也經歷了在一個平台下單、退款，再到另一個平台購買的過程。

她說，一個平台降價500元，另一個平台降價1103元。她買了降價1103元的那個，準備分期付款。

但是，在事後交流時，精通算術的朋友告訴她：減價500元那個平台提供12期的免息分期，而降價1103元的平台沒有免息分期。如果她向銀行申請信用卡分期，這筆為期一年的利息總和剛好就是1103元左右。所以，減價500元那個平台才是真正的實惠。艾女士才恍然大悟，「買的沒有賣的精啊！」

雙11也會讓顧客在湊單時發現一些新的商品，產生新的疑問。

艾女士的朋友陳女士就發現她買過好幾個的涼感坐墊，出了一個新款，顏色從藍色、綠色換成了橙色，商品說明更是截然相反，從夏天的涼感坐墊變成了冬天的保暖坐墊。

她在微信群裡討論了，也在朋友圈發問了，有在科技部門工作的男同事回答她三個字：智商稅。也有朋友告訴她，幾年前給老公買過藍色的第一代產品，坐了沒多久，這個TPE材料就斷裂了。幸好陳女士去年買的第二代產品至今使用效果還不錯。

每年雙11，商家促銷花招也是層出不窮，比如宣稱有大額優惠，但是要顧客蹲在直播間等；宣稱買東西送黃金，結果是買完東西等抽獎……陳女士還說，年初她買的洗地機，2780元，到雙11已經標價1300元，整整跌了一半。她覺得，作為消費者，要嘛精打細算及時止損，要嘛「買定離手，不糾結」。

但雙11各商家的促銷方式五花八門，平台券、滿減、尾款、訂金、預售等讓人眼花撩亂，有人苦笑說「再也別說上班累了，花錢買東西一樣累」，直呼光弄懂這些規則就得用上畢生所學的數學，讓人「腦細胞陣亡」。只能說在自己荷包不夠深的情況下，也只能多耗點心力，以「腦力換金錢」了。

雙11是一年一度的消費盛事，突圍物流中心人員加緊分揀快遞包裹。（新華社）
雙11是一年一度的消費盛事，突圍物流中心人員加緊分揀快遞包裹。（新華社）

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