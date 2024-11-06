200萬野豬「亂華」 獵人賠本、抓不完 專家倡「全民吃」

深圳梧桐山風景名勝區多頭野豬向遊客討食。（取材自南方plus）

近期在中國社交媒體上經常出現的熱詞「野豬」，透露了生態失衡、防控失靈的問題。獵人賠本而且抓不完，有專家建議開放獵捕食用，用「全民吃野豬」來制衡瘋狂的野豬群。

近來，野豬頻頻登上網路熱搜，不是在深圳梧桐山向遊客討食，在杭州建德鬧區橫衝直撞，在南京紫金山撞傷路人，就是六頭一起從天而降山路中央嚇壞車主，甚至還跳進玄武湖裡游泳橫渡。據統計，初估有200萬頭野豬，正在中國26個省份致害，全國多地紛紛啟動「野豬捕獵計畫」，但大陣仗團隊抓回的野豬寥寥可數，獵人「賠本」之際，也使獵捕調控策略遭遇困難。

★繁殖力強 缺乏天

據澎湃新聞報導，中國林科院自然保護地研究所所長金崑指出，隨著近些年來保護取得成效，野豬的數量在快速增長，棲息地的範圍也在逐步擴展，與人類生產生活區域重合的愈來愈多。一些省份確實存在野豬致害的問題，而且問題逐步增多，但主要還是發生在局部區域。

據金崑介紹，目前全國有26個省份857個縣區存在野豬致害的情況，比如說陜西、山西、福建、江西、廣東、河北、浙江、寧夏、四川、安徽等省份，每個省份情況也不一樣。

例如，廣東省共有122個行政縣，但是野豬致害嚴重的主要在肇慶的廣寧、封開，還有韶關的南雄、始興，清遠的陽山、英德等20個縣。另外野豬致害在農村主要是破壞農作物、種植的藥材林果等，在城鄉接合部主要是威脅到當地群眾正常的生產生活秩序，對人民生命安全和財產安全構成威脅。

金崑說，野豬因為繁殖力強、適應力強等特點，隨著野生動物棲息環境持續改善，牠的種群數量也快速增長。另外野豬也是生態系統中食物鏈的一環，由於歷史原因，一些地區缺乏野豬的天敵，比如虎、豹、豺狼等，導致野豬的數量因缺乏天敵的控制而增長較快。另外人為干擾的強度現在降低，較適宜生存的環境也擴大，為野豬的增長創造了條件。

獵人獵捕野豬。（取材自南方plus）

★種群調控 仍有堵點

國家層面開展野豬種群調控已八年，不過，從各省試點來看，資金保障不足、獵捕效率低、捕獵隊伍不專業等問題仍普遍存在，成為野豬致害防控的堵點和難點。比如南方某試點省份，地方財政支持不足是野豬防控難以持續的一個重要原因，而野豬捕獵後「無害化」處理而非資源化利用也成為地方捕獵缺乏動力的一個原因。

捕獵方式效率低下和捕獵隊伍專業性不足也是影響野豬調控的堵點之一。當前野豬種群調控主要採取繩捕、籠捕、圍捕、圍欄誘捕等非槍獵方式，獵捕效率相對較低。該試點省份指出，盡管林草部門與公安部門之間進行了大量溝通協調工作，但是仍沒有就使用獵槍進行野豬等野生動物的種群調控達成共識。

另外，獵捕隊往往存在資金及人力不足、專業性不夠、效率不高、不便於管理的特點，獵捕工作也存在斷斷續續不飽和的情況。

闖入建德市區的野豬。（取材自上游新聞）

★賞金獵人 虧錢買賣

野豬的猖獗，讓「野豬獵人」這一行業應運而生，但從業者也有滿腹苦水。

上游新聞報導，杭州建德市野豬獵捕隊相關負責人沈先生是資深「野豬獵人」，他表示，目前捕獵隊的隊員都是兼職，做這個事基本屬於公益性質，獵捕野豬技術難度高，成本也很高，獵捕一頭野豬2000元人民幣(約280美元)到3000元的政府補貼很難完全覆蓋，隨之而來的還有管理方面的風險。「目前自己投入還是比較大，主要靠自己的興趣，但也不知道能維持多久」。

有狩獵隊成員在談到「抓一頭野豬獎2400元」時表示，自己曾蹲守三天抓了一頭野豬，僅設備修理就花4000多元，根本是賠本買賣。「因為捕獵野豬不掙錢，而且時間也要相對自由，幹這行更多算是個人興趣愛好」。

據新黃河報導，參與近日引起全網關注的寧夏回族自治區固原市西吉縣野豬危害防控捕獵活動的多名的護農隊成員表示，「這是一項燒錢且危險的活兒，獵捕野豬並不會帶來明顯的經濟回報。此外，並不是每次行動都會捕獲野豬，只有捕獲野豬才有補償金可以拿，但吃飯、安置獵狗、給車加油各個方面都需要支出。獵狗在獵捕過程中也存在受傷或死亡的情況」。

據西吉縣林業和草原局發布招聘「賞金獵人」的公告，計畫今年在其縣域內獵捕成年野豬300頭，每獵捕一頭野豬會給予獵捕者2400元的補償，該項目的資金來源為中央財政林業草原生態保護恢復資金。經遴選，來自全國各地的六支野豬獵捕隊以及一支野豬無害化處理隊入選。

本次寧夏固原西吉縣的獵捕期限為10月18日至11月16日。參與獵捕的陜西護農隊隊員張炎說，「我們團隊這次來了十幾個人，獵狗帶了40多隻，從陜西到寧夏，我們的路費、吃飯、租房子、安置獵狗、給車加油都需要自理，只有每捕獲一頭40公斤以上的野豬才可以拿到2400元，但接連多日團隊僅捕獲一頭野豬。

「因為虧損原因，有一些獵狗暫時帶回陜西了，我們如果現在退出就是真的一點錢都賺不到。雖然我們確實覺得為民除害是件讓人開心的事情，但吃飯謀生對於我們團隊也很重要。另外我也在網上看到有一些做護農工作的人已經沒了當初的激情，準備轉賣設備不幹了。」張炎說。

建德市野豬獵捕隊將野豬轉移，進行無害化處理。 （取材自上游新聞／受訪者供圖）

★專家建議：可販售食用

蘭州大學生態學院教授、碩士研究生導師趙序茅表示，獵殺野豬有技術上的難度，中國禁止槍枝並且中國職業的獵戶數量已經很少，雖然如今野豬已被移出「三有」動物，不受保護，但野豬多生活在保護區，仍無法進行獵殺。

此外，成立公司進行獵殺也需要考慮成本問題，獵殺野豬需要大量成本，很難盈利。野豬獵殺後的流通也是問題，野豬肉現在沒有質檢制度，且可能攜帶寄生蟲。

在趙序茅看來，「懸賞捕豬」的措施成本高、難度也高。「政府有組織獵殺野豬是沒有辦法的辦法，因為最根本問題就是生態失衡」。

廣東省科學院動物研究所胡慧建博士表示，如果要有效控制野豬，要重新審視「不可食用野生動物」的規定，要合理考慮野生動物利用相關政策，加強科技手段支撐與應用，將私人獵殺與政府獵殺協同起來，同時要鼓勵對野豬資源的合理利用，降低防控成本，並為防控獲取資金與動力。

目前各地對野豬種群的控制以獵捕為主，有專家稱，獵捕僅是調控野豬種群數量的一種方式，要破解源頭問題，還要繼續從恢復生態平衡、保護生物多樣性入手。

另據澎湃新聞報導，國家林業和草原局野豬防控專家組成員、中國野生動物保護協會種群調控委員會主任王洪杰表示，野豬愈來愈多，除了缺少天敵、自身繁殖能力強以外，在種群調控中還有調控手段落後、野豬不能食用影響了群眾獵捕的積極性、沒有穩定的資金保障以及種群調控機構或獵捕隊不適應工作需要問題。

有專家建議，應修法讓檢疫合格的獵捕野豬可以合法出售和食用，除保障安全還能有經濟收益，可謂一舉兩得。

野豬獵人在幫獵狗戴護具。（取材自極目新聞）

●野豬已移出「三有名錄」 獵捕不須再辦狩獵證

針對近期多地地頻現野豬致害事件，中國國家林草局表示，將積極從法律層面、探索獵捕方式上解決致害問題，同時指導、監督地方認真開展日常工作。2023年6月起，野豬已從「有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物名錄（以下簡稱「三有名錄」）」調出。不須再辦理「狩獵證」進行獵捕，為致害防控工作掃清了制度障礙。

據上游新聞報導，2023年6月，多地致害的野豬被移除「有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物名錄」。國家林草局相關文章指出：「將野豬從『三有名錄』調出，不僅有利於社會發展和群眾生產生活，更便於群眾結合實際採取獵捕或者其他防控措施處理野豬致害問題。」

國家林草局官網2024年1月發文指出，經科學、綜合評估，專家認為野豬在28個省份有分布，數量200萬頭，已不存在生存威脅，且很多省份數量過高，其中致害省份達26個，對當地群眾的生產生活造成了不利影響，符合調整基本原則。

2017年，國家林草部門就關注到野豬危害問題，並要求做好調控野豬種群和防控野豬危害工作。

在廣泛調研、深入研究、綜合試點的基礎上，2024年1月，國家林草局等15個部門聯合印發「野豬等陸生野生動物致害防控工作方案」，全面加強野生動物致害防控工作。

一是指導各地開展監測預警，科學確定野生動物致害防控重點區域；二是加強預防控制，採取優化棲息地、推進防控設施建設、分級分類開展種群調控、強化應急處置等措施；三是建立健全補償救助機制，進一步推動制定、修訂補償辦法，探索致害保險 機制，擴大險種範圍，做好受害群眾救助工作；四是加強宣傳引導，積極開展科學保護宣傳、加強致害安全教育等。通過系列措施的實施和應用，大幅度降低了野生動物對群眾生產生活所造成的影響。

考慮到槍獵是目前最為有效的獵捕手段，但涉及社會安全事宜需嚴加監管，國家林草局正與公安部協調，優化槍枝彈藥使用管理制度，保障專業獵捕工作順利開展，還將目前積極借鑑國外獵捕經驗，拓展籠捕、網捕、圍欄誘捕等多元化獵捕手段。

目前有多省已有因地制宜的防控措施。江西省研發野豬電子限制器設備和野豬自動獵捕遠程監測管理系統；福建省將野豬防護設施列入高標準農田建設內容，推廣修建乾壕溝、金屬圍網、圍牆等物理隔離措施。探索智能化驅趕野豬技術，安裝野生動物超聲波和擬聲驅趕器、預警監控設備；陜西省統籌建設脈衝電圍欄、阻隔柵欄、植被隔離帶等隔離防護設施以及配置紅外感應、影響聯動影像預警設備。

國家林草局也正安排部署各地對人員密集場所、交通幹線等重點區域陸生野生動物致害情況進行摸底排查，加強監測預警，並協助相關部門進行主動預防，做到「早發現，早響應，早處理」，嚴防野豬「流竄作案」，盡量避免群眾傷亡和財產損失。

各省林草主管部門也積極向省財政廳申請解決野豬等陸生野生動物致害防控補助資金，並在野生動物致害保險工作方面也取得了顯著進展。通過加強與保險公司的緊密合作，推動保險政策的落地實施。