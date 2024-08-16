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波克夏持有蘋果和可口可樂一樣是整數4億股 巴菲特打算長抱不賣？

從冷漠到全民沸騰 巴黎奧運大獲成功扳回形象

中國隊員巴奧同款帶貨力榜 全紅嬋、鄭欽文、孫穎莎排前3

中國新聞組／整理
全紅嬋的痛包。(取材自微博)
全紅嬋的痛包。(取材自微博)

巴黎奧運落幕，相關商機仍不退燒，更帶動了中國品牌和中小商家的銷售熱潮。中國跳水運動員全紅嬋成為本屆奧運「帶貨王」，許多與其相關的產品，如拖鞋、掛件等迅速熱銷，許多中小商家在電商平台迅速上架相關產品，成功在奧運經濟熱潮中分得一杯羹。此外，乒乓球、網球、羽毛球等「三小球」運動器材的銷量也大幅增長。

綜合香港01、第一財經報導，「奧運商機」對於品牌而言，形同一條完整的供應鏈，從賽前「押寶」有潛力的運動員，到賽程中運動員晉級、奪冠等節點的同款商品、簽名抽獎，再到賽後的品牌傳播，本屆奧運會顯然成了許多運動品牌提升銷量、傳播品牌專業性的一場「大考」。

鄭欽文同款網球拍。(取材自微博)
鄭欽文同款網球拍。(取材自微博)

從本次奧運會的「出圈商品」來看，主要分為運動員周邊和專業運動器械兩大類。淘寶日前發布的「2024巴黎奧運同款帶貨力榜」顯示，全紅嬋、鄭欽文、孫穎莎在運動員帶貨力中位列前三，包括全紅嬋「痛包」（展示動漫周邊的包）、王楚欽、孫穎莎掛件、潘展樂蚊帳，這些最新上架各個電商平台的運動員同款商品都火了。

其中，跳水冠軍全紅嬋7次衝上淘寶熱搜TOP 1，以一己之力帶火了小醜魚拖鞋、小烏龜掛件、絲帶痛包等12件奧運同款。特別是在全紅嬋剛奪冠後第二天，「全紅嬋同款小醜魚拖鞋」在淘寶搜索次數較此前一日激增6267%；鄭欽文帶動網球熱，在創造歷史拿到網球女單項目金牌的當晚，同款網球拍登上淘寶熱搜，一晚產生了超過153萬單的加購；女子10米氣步槍運動員黃雨婷在奪冠後，其同款小狗髮夾迅速變為爆火單品，有商家表示已賣出將近6萬對黃雨婷同款髮夾。

黃雨婷髮夾賣爆。(取材自微博)
黃雨婷髮夾賣爆。(取材自微博)

一位售賣全紅嬋同款拖鞋的商家表示，他對這款產品的走俏完全沒有想到，來問這款拖鞋和下單的客戶突然就比之前多了。在全紅嬋的家鄉、廣東一家鞋業銷售商行的老闆說：「這幾天，一天有幾百人來問這個拖鞋。」

另據拼多多數據顯示，過去一周，乒乓球相關關鍵詞搜索量實現了三位數增長，李寧、雙魚等國貨品牌銷售成績亮眼；眾多羽毛球品牌過去七天的銷售額同比增長三倍，首奪奧運女單冠軍的網球項目則掀起了「新手入門」潮。有店舖在鄭欽文奪冠當日成交量環比前日大漲300%。

潘展樂的蚊帳。(取材自微博)
潘展樂的蚊帳。(取材自微博)

京東數據顯示，近一周來，「奧運」相關搜索量增長迅速，特別是奧運同款運動服及背包等搜索量環比增長超過十倍，巴黎奧運會吉祥物及周邊的搜索量環比增長逾三倍。

直播電商也是此次奧運熱潮的受惠者。報導指出，如祥興箱包集團便在此期間利用抖音直播的方式，成功推廣了多款奧運相關產品。據祥興集團營銷中心總經理陳海寧透露，公司原本因內部調整而暫停的直播業務，在奧運熱潮中重新啟動，並在短短幾天內實現了數百萬的銷售額。這次成功不僅讓祥興箱包迅速回到市場前沿，也讓其品牌曝光度得到顯著提升。

無獨有偶，跨境電商也從奧運經濟中大獲裨益。SHEIN和速賣通等平台的數據顯示，奧運期間海外消費者對運動相關產品的需求大幅增加，其中尤以水上運動、自行車騎行裝備等商品銷量增長最為顯著。

2024巴黎奧運同款帶貨力榜(資料來源：淘寶)
2024巴黎奧運同款帶貨力榜(資料來源：淘寶)

巴黎奧運 全紅嬋 電商

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