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中國奧運8大新星敢打敢拚 大方灑脫

中國新聞組／整理
中國隊網球選手鄭欽文。（中通社）
中國隊網球選手鄭欽文。（中通社）

中國運動員在剛結束的巴黎奧運奪下40面金牌，除了創下境外奧運會最多金紀錄外，更在游泳、網球、花式游泳、藝術體操、女子拳擊、速度攀岩、BMX單車等項目取得歷史性突破。外界更看見一批令人矚目的運動員新星，這群「00後」的新世代以平視世界、自信飛揚的心態，塑造了「小孩哥」、「小孩姐」們不內耗、不緊繃、敢打敢拚、大方灑脫的新姿態。

1.鄭欽文 不甘停步創歷史

香港文匯報報導，21歲的鄭欽文在打入奧運網球女單決賽後說，「我知道戰役還沒有結束，雖然今天已經實現突破，但是我不想在這裡停下。」事實上，鄭欽文一路上一步一腳印，從2021年漢堡網球希望賽25K級別冠軍、美網8強、澳網亞軍，最終站上奧運領獎台。年幼時鄭欽文曾經打過桌球、羽毛球和籃球，最終選擇網球是因為她很喜歡比賽時那種勝利的感覺。鄭欽文年幼時已體現過人運動天賦，她的教練亦指從未見過像她一樣嚴格自律和努力的球員。最終能夠取得奧運冠軍成就，展現中國體壇年輕一代不斷追求進步的精神。

中國滑板選手鄭好好。（新華社）
中國滑板選手鄭好好。（新華社）

2.鄭好好 小女孩顯大勇氣

「很想成功，想給自己一個驚喜。」在巴黎奧運期間剛滿12歲的鄭好好雖年幼，但自從在滑板賽場嶄露頭角以來，已獲得不少獎項，盡展天賦。她七歲學滑板，九歲便參加全運會，十歲開始參加國際大賽。剛小學畢業的鄭好好在首次奧運之旅完成滑板女子公園賽後，以「玩得很開心」，當作「畢業旅行」來形容這趟奧運之旅，並表示「開心」在於能在這樣的大賽結交不同的新朋友。如此年輕的她，有這樣的勇氣、世界觀，而那訓練時骨折、摔傷膝蓋、掉過指甲後重新站起來繼續練習，亦是「00後」新一代堅毅不屈精神之體現。

中國舉重選手劉煥華。（新華社）
中國舉重選手劉煥華。（新華社）

3.劉煥華 汗淚成就大力士

22歲的劉煥華雖是首次出戰奧運會，卻成為中國舉重史上首位在男子超過100公斤級的大級別較量中勝出的選手，以總成績406公斤奪得男子102公斤級冠軍。從過去參加81公斤級比賽，到今年提升等級參加102公斤級，劉煥華經歷增重及體能訓練的挑戰，「第一節體能課我就吐了三次」，如此「豁出去」，為的是創造超過100公斤級大級別「首勝」奇跡。在為中國舉重完成突破後，劉煥華說：「這麼多年流的淚水、汗水、血水都有了回報。我邁出這步後，國內肯定會有更多大級別選手出來，這面金牌也是給他們的信心。」

中國游泳好手潘展樂。（新華社）
中國游泳好手潘展樂。（新華社）

4.潘展樂 兩金一銀破紀錄

在巴黎奧運會的游泳項目中，中國選手潘展樂憑藉兩金一銀的成績，讓世人看到泳壇新星的崛起。他先是在男子100米自由泳比賽中打破世界紀錄奪冠，又與隊友在男子4×100米混合泳接力決賽中逆轉奪金，結束了美國隊在奧運會上對該項目長達40年的壟斷。今年20歲的潘展樂敢拚敢想的形象在奧運前已表露無遺，他早已說出「打破世界紀錄及贏巴黎奧運金牌」的目標。他不害怕強大的歐美泳手，更以非凡的實力在奧運中取得了令人矚目的成績。這不僅展現了他的自信和決心，也顯示了他敢於挑戰強敵，勇於實現夢想的勇氣。

中國跳水選手陳藝文。(新華社)
中國跳水選手陳藝文。(新華社)

5.陳藝文 女子跳板雙冠王

陳藝文首次出戰奧運會就成為跳水女子單人3米板及女子雙人3米板的「雙料冠軍」，是繼郭晶晶、吳敏霞、施廷懋等前輩之後，中國女子跳板又一位單屆奧運雙冠王。頒獎台上，隊友昌雅妮和澳洲的麥迪遜精心設計動作，一同為陳藝文歡呼。陳藝文說： 「我們和麥迪遜是很多年的朋友，大家一起站在頒獎台上非常開心。」

據她廣東省跳水隊教練主管賀帥介紹，「陳藝文性格開朗，又通過自學講得一口流利英語，使她朋友遍布世界。」陳藝文體現年輕一代世界觀，而性格開朗的她在衝擊冠軍時依然會有那股緊張。在去年世界盃、世錦賽等多項國際大賽的單人、雙人三米板奪金，到巴黎終於實現奧運冠軍夢想，陳藝文說： 「站在跳板的那一刻，我的心跳得很快，但當我完成最後一跳，內心卻異常平靜。」

中國體操選手邱祺緣。（新華社）
中國體操選手邱祺緣。（新華社）

6.邱祺緣 認清不足求進步

邱祺緣這位17歲的體操新星，今夏奧運會雖然在女子團體和個人全能決賽均在高低槓上稍有失誤。然而在之後的高低槓決賽中成功穩住心態，正如她所說就是以「不去想結果，把動作做好就好了」的豁出去態度來面對，最終摘下銀牌。「壓力多少是有一點的，但是要把壓力轉化為動力，我覺得自己只要敢打敢拚，肯定是可以完成的。」邱祺緣賽後亦大方地讚揚對手，「雖然輸給她我心服口服，但心裡多少會有一點落差。」擁有這樣的大氣度大方承認別人的優秀，認清不足，這也是未來問鼎冠軍的重要一步。

中國花式游泳選手王柳懿（左）、王芊懿。（新華社）
中國花式游泳選手王柳懿（左）、王芊懿。（新華社）

7.王氏姊妹花 自信展現中國美

在隨中國花樣游泳隊奪得團體項目金牌後，雙胞胎姊妹花王柳懿／王芊懿再於花樣游泳雙人項目，以總分566.4783分摘得桂冠。二人在比賽中不僅展示高超技藝，還通過帶有中國元素的音樂和編舞，向世界呈現出「東方之美」。

王柳懿／王芊懿原定在東京奧運會已聯手登場，但姊姊王柳懿最終因傷缺陣。經過一番努力，王柳懿終於克服艱辛與妹妹在巴黎奧運攜手奪金。王柳懿表示，希望她們的作品能夠被人銘記，在世界泳壇留下一抹中國色彩：「教練說過運動員遲早會退役，但你的作品會留下來，我希望讓所有觀眾能夠喜歡我們的作品，記住我們的作品。」

中國自由式小輪車選手鄧雅文。（新華社）
中國自由式小輪車選手鄧雅文。（新華社）

8.鄧雅文 金牌苦練摔出來

在巴黎奧運BMX單車女子公園賽，年僅18歲的中國選手鄧雅文橫空出世，成功摘得中國在該項目的首枚奧運金牌。鄧雅文在國際賽場的成功，亦是中國體育多元化發展的體現。鄧雅文這個奧運金牌可說是摔出來的，她曾說訓練時天天摔，是挑戰自己的極限之餘又挑戰自己的心態，「後來我覺得既然來都來了，乾脆就咬著牙練下去，就是要不斷地去突破自我。」鄧雅文在訓練中經歷了無數次摔倒，但她沒有被挫折所擊垮，反而選擇了咬緊牙關練下去，持續不懈地挑戰自我極限。她用自己的行動證明只要有堅定的信念和持續的努力，即使面臨再大的困難也一定能達成自己的目標，為所有追夢的年輕人樹立了最佳榜樣。

巴黎奧運 澳洲 澳網

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