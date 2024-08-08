21歲鄭欽文巴黎奧運網球女單奪冠超吸「金」 料超車谷愛凌

鄭欽文在巴黎奧運網球女單金牌戰中。（取材自微博）

中國選手鄭欽文在巴黎奧運 網球女單奪金後，國際網球聯合會（ITF）稱她是「Qinwen Queen of Paris！（巴黎女王欽文）」。鄭欽文回應時展現強大自信：「Queen Wen（文女王）這個詞，我實至名歸。」而她的商業潛力也正迅速累積，被預測或超越北京冬奧會自由式滑雪冠軍谷愛凌 甚至前輩李娜。

北京時間8月3日，巴黎奧運網球女單決戰，21歲中國「火箭少女」鄭欽文連下兩盤戰勝克羅埃西亞選手薇琪克，拿下中國史上首面網球女單金牌。三年前，鄭欽文還是世界排名第108的新人，如今已躋身世界前十，光2023年的贊助收入就近4000萬人民幣(約561萬美元）。在她歷史性成就的背後，是她永不言敗的強烈信念與意志力，和家人的全力相挺。

綜合21世紀經濟報導、上游新聞報導指出，鄭欽文曾說：「我從小就都想要成為突破歷史的人，我一直在這條路上努力著。」正如鄭欽文自己所說的，「創造歷史」，她做到了，這場金牌之戰，她強勢連續出擊，把對手薇琪克打到心態失衡，怒摔球拍。最終她兌現了給自己的承諾，完成了奧運會奪冠的夢想。

從十歲那年，因為力量感與進攻性的球風，鄭欽文被教練起了個英文暱稱，「Fire」（火），到2020年，17歲的鄭欽文踏上職業征程，短短兩年間先後闖進美網、澳網 八強。今年1月，鄭欽文更獲得澳網女單亞軍，成為繼李娜之後晉級大滿貫單打決賽的中國選手。

鄭欽文（左）和李娜合照。（取材自微博)

★超越李娜 創造新歷史

一直以來，鄭欽文以李娜為榜樣。她說過，「我在電視機前看著她比賽，想像著有一天，我也能像她一樣。對我來說，她是一座燈塔，照亮了我的路。」

同樣來自湖北的鄭欽文與李娜有著深厚的淵源。鄭欽文在六歲時便展現出了體育天賦，並開始了她的網球生涯。她早期的教練包括夏溪瑤，以及後來在北京匠心之輪網球學校時的卡洛斯，這兩位都是李娜曾經的恩師。

但當被問到將來是否能成為「第二個李娜」時，鄭欽文曾表示，每個人成長的道路都是不一樣，沒有必要說誰是下一個誰，大家都是獨一無二的。

而這一次，鄭欽文超越了師姐李娜，成為第一位闖進奧運單打決賽的亞洲球員並拿下冠軍。「很幸運，我在奧運賽場超越娜姐，突破歷史。」鄭欽文在賽後更新社交媒體寫道，「相信就是力量！」

今年1月，鄭欽文首奪大滿貫單打亞軍時，她的父親鄭建坪表示，澳網亞軍只是鄭欽文的新起點。他相信女兒網球生涯的巔峰期還在後面。言猶在耳，這一塊奧運獎牌無疑是最好的印證。賽場上的每一分是賽場下的十年功，365天裡，有360天鄭欽文都在堅持吃雞胸肉西藍花。

「在我的印象裡，鄭欽文從來不吃零食，也不喝飲料。」鄭欽文的啟蒙教練陳宏鳴曾回憶道，「說實在的，真有點心疼她。為了網球，她犧牲掉了很多快樂的童年時光。這孩子訓練時從沒偷過懶，永遠是第一個到球場，最後一個離開。」

鄭建坪作為女兒的引路人，也是她最早的營養師、康復師和教練員。為了讓年幼的鄭欽文更好地訓練，她家裡客廳的電視機都搬走了，客廳幾乎沒有家具，方便她隨時在家揮拍訓練。「他們一直咬牙堅持著資助我打球，所以那個時候我也是有壓力的，希望自己能夠打得更好。」

鄭欽文幼年到武漢訓練，後來又去了北京，14歲時隻身遠赴歐洲和美國學習。「這麽多年來，我這個孩子，沒過過年，沒過過節，我們最多相見的地方是飛機場。在飛機場見了面，擁抱後，就坐飛機走了。」鄭建坪感慨道，「我們盡一切可能創造條件，讓她安心地練習網球，這一路其實走得很辛苦。」

斯維詩發文祝賀鄭欽文，配文「把想贏刻進骨子裡就能贏」。（取材自微博）

★代言不斷 超過10品牌

這場決賽，這一歷史突破，也牽動著贊助商們的心。「運動員能取得的成績愈好，對於品牌來說，能夠營銷和激活的場景就愈豐富。鄭欽文能一路挺到決賽，確實很厲害了。」有業內人士評價道，「從另外一個角度來看，比賽從落後到扳平，再到逆轉，往往更讓人值得驚喜，也有更多的故事可以去講，這波對品牌來說也是賺到了。」

搶在奧運之前，今年4月，新茶飲品牌霸王茶姬官宣鄭欽文出任「健康大使」，打造了茶飲賽道首個體育營銷案例。作為風頭最強勁的新生代運動員之一，鄭欽文個性鮮明，商業代言不斷。更早在潛力初現的2022年，螞蟻集團就已簽下19歲的鄭欽文，出任品牌「追光大使」。

其實，早在13歲的時候，鄭欽文就拿到了耐克的球衣贊助合同，耐克甚至為她破例，允許她將其他贊助商的LOGO印在球衣上。而在近兩年，鄭欽文又接連拿下勞力士、蘭蔻等品牌。據媒體統計，自2022年起，鄭欽文先後拿下伊利、佳得樂、斯維詩等多個品牌合作。目前手握至少十個品牌贊助。

「毫無疑問，目前中國女性運動員的商業價值排名的話，鄭欽文數一數二沒有任何問題。」體育職業生涯規畫師、體育經紀人付能量指出，「還有一個優點，她的表達能力很強，能把故事講好是不可多得的一種財富。」

鄭欽文商業代言不斷。（取材自微信）

★贊助收入 去年4000萬

在「富比世」雜誌公布2023年度體壇收入最高的女運動員榜單中，鄭欽文以170萬美元的比賽獎金收入和550萬美元（近4000萬元人民幣）贊助收入排名第15位，與谷愛凌一起成為唯二進入前20位的中國運動員。鄭欽文也是繼李娜之後第一個進入「富比世」收入榜單的中國女網球員。李娜曾以1820萬美元躋身排行榜第三，其中商業收入達1500萬美元。

「網球是全年有賽事，對於品牌來說，這意味著全年有曝光，不僅是四年一屆奧運會，而是一年四季。」北京信樂品牌策畫有限公司合夥人張子竹指出，「網球對應的受眾人群也是往往具有一定的經濟基礎，一些高客單價的品牌會更青睞。」

網球作為世界三大商業化球類運動之一，在全球範圍內都保持著高漲的賽事熱度。ITF（國際網球聯合會）數據顯示，中國的網球人口達到了1992萬，僅次於美國，排名世界第二。包括鄭欽文在內，愈來愈多的中國網球選手在世界級比賽中嶄露頭角，也增加了這項運動在中國的關注度。

值得一提的是，鄭欽文背後的經紀公司，正是曾簽下過谷愛凌、李娜的世界頂級體育經紀公司IMG。「不可否認，國際經紀公司在體育事業上耕耘的時間更長，不僅有經驗，更有客戶資源，對於運動員的商業開發上無疑是更成熟的。」張子竹坦言，「但運動員也要會經營自己，成熟的品牌更看重運動員所傳達的體育內核與品牌精神的一致性，不僅僅是成績。」

鄭欽文在比賽中回球。（新華社）

●鋼鐵意志永不言敗 家人是最強大後盾

鄭欽文的崛起，來自她的家庭的支持功不可沒，尤其是她的父親鄭建坪，虎爸領袖，目標明確。據鳳凰網「茉莉聊聊天」報導，鄭欽文來自湖北十堰，父親鄭建坪是田徑運動員，看到小時候的鄭欽文蹦蹦跳跳很有天賦，想培養她當運動員，嘗試了羽毛球和乒乓球後，最終為其選擇了網球，並以李娜為標竿。

於是，李娜啟蒙教練夏溪瑤、省隊教練余麗橋、外籍教練卡洛斯，鄭建坪全找了個遍。余麗橋覺得鄭欽文個頭不高，身材偏胖，不願意教。鄭建坪到處找人說情。據三聯生活周刊報導，甚至在一次見面中，一家三口給余麗橋跪了下來，要讓鄭欽文認余麗橋當乾媽，最終才獲答應。而在父親和家人的打理下，鄭欽文要做的只有一點，努力訓練，打好比賽。

金錢投入，全力以赴，也是這個家庭提供鄭欽文最有力的後盾。網球培養路線分為體制內和體制外兩種。體制內花費有國家兜底，但是看得到天花板；體制外可參加更多的商業比賽，但費用均須自理。從事外貿、建材和汽車配件生意的鄭建坪選擇了後者。

據報導，鄭建坪為鄭欽文安排的都是「高配」版的教練、訓練，在北京匠心之輪俱樂部的四年，教練組每周都會圍繞她的進度專門做出體能訓練方案，如此「厚待」自然需要金錢加持，歐洲的比賽訓練費用也是每年至少300萬元人民幣，還有整個教練團隊的開銷。為了籌錢，鄭建坪搭上了全部身家，有傳聞稱他賣掉老家的房子，培養鄭欽文的費用達2000萬元，也未獲證實。鄭欽文曾說，父母的付出是壓力，更是前進的動力。

2019年，在鄭建坪的努力下，鄭欽文簽約至IMG。身處最能掙錢的體育運動項目，有最會賺錢的經紀公司保駕護航，有分析認為，鄭欽文的未來發展無可限量。

鄭欽文擁有鋼鐵意志永不言敗，以及「不服輸的拚勁」也是關鍵因素。她的西班牙教練里巴曾說，這輩子沒見過像鄭欽文那樣努力的人，訓練場上永遠最早到、最晚走，即使筋疲力盡，也渴望繼續訓練，且常對訓練強度不滿。

這種非凡的勤奮，源自於嚴苛的家庭教育。據報導，鄭建坪嚴苛得不近人情。小時候，鄭欽文曾被送往武漢的網球學校，本以為只是短暫訓練，結束後才知父親已回家，而她不能走。面對突如其來的分離，她說：「這是我父母的決定，我必須接受。」

雖然每周只能和父母見一次，每次告別都會傷心，但鄭欽文從不沉溺於情緒，而是專注於在網球中挖掘自己的潛力。

另一個事例是鄭建坪打女兒事件。在一次全國比賽中，由於比分落後，鄭欽文表現消極，連輸幾球。比賽暫停時，鄭建坪衝到她面前大發雷霆，當場打了女兒，並說：「如果水平不如對手，用盡全力還是輸了，那是英雄，如果消極比賽，那是對網球、對觀眾、對自己不負責任。」鄭欽文重新打起精神比賽，獨自回到看台上的父親卻哭了。

在父親的影響下，此後鄭欽文經歷過無數次心理上的波動，都展現出大心臟和大女主的氣質。2023年，面對連續幾個高級別賽事的不佳表現，鄭欽文頂住壓力，在WTA250巴勒莫站取得冠軍，又拿下杭州亞運金牌。這次首次進軍奧運，儘管無數聲音讓她棄賽保銅，她仍堅持與曾打敗她六次的斯威雅蒂對戰，並在第二局0:4落後下實現逆轉。

歷盡千帆，歸來才21歲，對於鄭欽文來說，這場遊戲才剛開始。