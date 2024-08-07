跟著電視劇去旅行 助推中國文旅發展

「玫瑰的故事」結尾在北京古龍路取景，讓觀眾印象深刻。（取材自新京報）

近幾年，「跟著電視劇去旅行」成為一種時尚，從「去有風的地方」讓雲南再次火爆，到「繁花 」讓遊客紛紛打卡上海黃河路，再到「我的阿勒泰」吸引大批旅行者尋夢阿勒泰，文旅「搭車」影視作品成為各地發展經濟的賦能方式。北京擁有得天獨厚的人文和自然資源，成為劇集創作的熱土，隨著愈來愈多戲劇在這裡取景，影視正促進著這座城市的文旅發展。

「北京到底有誰在啊？」

新京報報導，電視劇「玫瑰的故事」裡那句台詞「北京到底有誰在啊？」各地文旅都在轉，為自己所用，成為轉場金句，有效帶動了影視和文旅的聯動。

中央廣播電視總台影視劇紀錄片中心副召集人夏曉輝表示，從年初大火的「繁花」、「南來北往」、「我的阿勒泰」、「追風者」，再到「海天雄鷹」、「慶餘年2」、「玫瑰的故事」，對劇目的遴選和考量不是追求收視率、微博 熱搜或豆瓣評分領先了多少，而是對繁榮影視創作，助推經濟社會發展，凝聚人民精神力量貢獻了多少。

「裝腔啟示錄」裡展現了白領們休閒的一面。（取材自微博）

閱文集團影視事業部總裁、新麗傳媒董事長曹華益表示，「玫瑰的故事」在首都北京取景拍攝，將北京多元城市風貌融入劇中，既貼近大眾生活，滿足大眾審美，又在劇集熱播後，通過「北京到底有誰在啊？」破圈熱梗的持續發酵，帶動了首都乃至全國各地文旅的推廣熱潮和觀光 熱度。

中國文藝評論家協會副主席王一川認為，「玫瑰的故事」收視效果空前好，是北京大視聽品牌的一部標誌性作品。表明北京作為全國文化中心有能力為世界奉獻出有北京精氣神的作品。

「我把北京文藝作品分成三個層次，第一是京味文藝，第二是京情文藝，第三是京風文藝。京味文藝一定要說北京話，主要是北京本地居民的故事。但北京文藝不只是京味文藝，還有更多樣的形態。第二個層面是可以講述外地人在北京生活的故事，在北京奮鬥，在北京產生情感，在北京進行人生追求的故事。還有北京文藝家創作的發生在世界各地任何一個地方的，甚至是科幻方面的故事，那叫京風文藝，代表北京的風貌」，王一川說。

北京情調地點濃墨呈現

京味文藝，京情文藝，京風文藝這三個層面構成了北京文藝今天的創作的主要形態。王一川表示，這部作品放在第二個層面，京情文藝上。就是有鮮明的濃郁的北京情調的表達，後海、鍾鼓樓、鳥巢等具有北京老地標、新地標風貌的北京情調的地點都得到了濃墨重彩的呈現，確實讓我們看到了北京這個城市新的景觀、新的風貌，尤其是新的情調。

清華大學教授尹鴻指出，「過去我們做了很多年京味劇，老覺得京味應該是兩大，一個是頂天，一個是立地，頂天是以皇城為主，尤其是明清，寫紫禁城的非常多。寫北京高高在上的人物比較多。要不就直接下到四合院，老北京。但『玫瑰的故事』是一個更真實的現代北京」，

尹鴻認為，這個作品中展現了北京過去不太展現的地標，除了各個區的景點，也包括北京的文化標識。劇中有很多北京的大學、藝術展覽、藝術空間、生活空間，這些東西會創造一個不同的北京形象。

著名文藝評論家李准表示，水是城之韻，海為水之大。「什剎海」這三個字就是巨大的包容性。中國5000年歷史上，只有北京敢在城中造海，這本身就是一種氣象。「什剎海」第一次以什剎海為載體，用平民視角，從歷史到現實，書寫了京都文化的博大、包容、開放，體現了京都文化的魂魄。

「什剎海」用平民視角，體現了京都文化的魂魄。（取材自百度百科）

著名文藝評論家仲呈祥也說，「什剎海」的「北京模式」體現了文化自覺和文化自信。文化資源的最佳配置和創作生產上的優化組合構成了獨特的「北京模式」，依托這種創作模式，可以創造出一流作品文化上的自信和藝術上的自信。

看到自己北漂的影子

「玫瑰的故事」編劇李瀟說，該劇選擇落地北京，是因為北京是全世界她最喜歡的城市。她千禧年後來到北京，算是黃亦玫的同齡人，「『玫瑰的故事』從千禧年到當下，正是我在北京的這20多年。所以我對這個城市，對這個城市裡的人，對這個城市的發展變化有很多感觸，都想放在劇中」。

「裝腔啟示錄」對於北京城市空間的呈現十分真實，也非常貼合劇中人物的階層、角色，而劇中男女主人公曖昧拉扯的過程，反映出當代人建立親密關係的難題，是對社會進程中戀愛文化變遷的一個記錄文本，「文藝理論與批評」副主編李靜認為，這呈現了當下人們的「情感真實」。