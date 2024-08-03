瘦身教吃乾飯 杭州體重管理課火了

學員認真聽課。(取材自潮新聞)

晚上6時多，在杭州西湖區西溪街道溪畔社區的「樂時坊」幸福餐廳，29歲的星宇（化名）上了人生中的第一堂減肥課。半個月前，她報名參加了省文化館夏季夜校增設的減重 課程─健康廚房體重管理實務體驗課程。

潮新聞報導，這堂課一上線就火出了圈， 50個名額吸引289人報名，其中包括20個減脂餐名額，星宇是搖中的「幸運兒」之一。透過一系列體檢篩選，她將進行為期一個月的「減肥大作戰」。讓她沒想到的是，減肥竟然從「吃乾飯」開始。

星宇和其他學員吃的減脂餐，無論是營養還是熱量，都經過醫院專業人士的科學搭配和嚴格計算。浙中醫大二院（浙江新華醫院）臨床營養科副主任營養師、也是該課程的授課老師陳秋霞表示，「科學的體重管理其實在於生活方式的轉變」，第一步就要從日常吃飯做起，「減脂餐可以給學員們參考，例如哪些可以吃，吃多少量，做到心中有數，更有利於大家生活化減脂」。

這頓科學減脂餐學問可不小，學員們吃的減脂餐，是廚師嚴格遵照醫生開出的方子烹飪成，主食是50克的粗糧糙米，用山茶油，鹽也要少放，實現飲食清淡。學員們相當於「試吃員」，可以為餐品改良提出更好建議。

星宇表示，「減脂餐裡面有牛肉、芹菜、豆腐，還有主食，我還是能接受的。如果純靠餓，我肯定堅持不下來。」她說想減重的原因是身體發出了警告訊號：「我之前習慣是想吃啥就吃啥，也不太規律進食，於是內分泌逐漸失調，胰島素抗性也找上門來。」

營養全面的減脂餐。(取材自潮新聞)

31歲的趙女體重90公斤，給身體造成很大負擔，她說， 「雖然每天運動量不大，但總覺得沒吃飽，渾身沒力氣，甚至有點走不動路。透過今天的聽課和老師的分析，我可能出現肥胖合併代謝綜合症，所以接下來爭取能科學減肥」。

這次夜校減肥課的學員中，超過半數都是90後年輕人，「過勞肥」、「體脂高」是他們當中大多數來上課的共同原因。

「現在年輕人超重的原因，一方面是飲食上供過於求，另一方面，大部分人工作都不是重體力活，通常久坐，上下班又是車子代步，運動量太少了。」陳秋霞表示，減肥實際上就是老生常談的「管住嘴、邁開腿」，但真正落實起來卻不容易；她說，這次的夜校減肥課不只提供減脂餐、科學膳食服務，還加入了研習易筋經、八段錦等，要讓學員們「動起來」。