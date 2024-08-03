發源安徽 出圈河北 板麵成石家莊城市IP

牛肉板麵已經成為石家莊的城市IP。(取材自微博)

為了生存，「吃」是絕對必要的，然而在經過中國文化4000年的薰陶，現代人不只要吃得飽，更吃得講究。民以食為天不僅僅是一句話，人們還要從飲食中吃出哲學、發展文化，現在更要用美食打造城市意象，在五穀雜糧中找到健康密碼。

千城千面，不同城市有著不同的文化及生活體驗，而這樣的底蘊需要不斷探索，更需要時間的淬鍊。河北的省會石家莊，因為一碗麵紅上了熱搜。

澎湃號專欄「城市研究室」報導，石家莊因官宣將「安徽牛肉板麵」更名為「石家莊牛肉板麵」一事上了熱搜。石家莊為此特意召開了「石家莊牛肉板麵公用品牌發布會」，由市長親自站台。

許多網友感到不解，為何一個省會城市突然要和「安徽牛肉板麵」較上勁？說起這個話題，就不得不提板麵在河北的受歡迎程度。河北人喜歡吃麵，但無論是蘭州拉麵還是扁豆燜麵，都不及板麵人氣旺。

在石家莊，相隔不到數百米的距離就有數十家板麵館，密度不亞於便利店。據說，安徽板麵在石家莊高峰期開到2000多家，而全國最知名的「蘭州拉麵」在石家莊才1000多家。所以有網友戲稱，「石家莊境內向任何方向出發，不出10分鐘即可抵達『安徽板麵』」。

歌手薛之謙在石家莊演場會手持板麵。(視頻截圖)

麵條要寬 還一定要配肉

所謂「板麵」，就是把麵做成長條狀，在案板上拍打製成，爽口耐嚼。板麵的製作其實並沒有統一的行業標準，各地做法略有不同，唯一的共同點就是，麵條一定得寬，而且得配肉。對於石家莊人來說，吃板麵必須是「安徽牛肉板麵」才夠味。

安徽板麵火爆到成為石家莊的當地美食代表，沒有之一。幾乎所有來石家莊的遊客，一定會被當地人推薦「安徽板麵」。連歌手薛之謙來石家莊開演唱會，也被粉絲推薦去吃「石家莊特色正宗安徽板麵」。

「安徽板麵」之所以與石家莊勾上邊，得從皖北阜陽市的太和縣說起。1990年代，大批來自阜陽市太和縣的打工者千里迢迢來到石家莊，「太和板麵」以價廉物美的優勢在異鄉遍地開花，用一碗碗麵香筋道、香辣十足的家鄉板麵填了打工者的肚子，解了鄉愁，也為自己打下一片天地。

可是太和縣的知名度太低，全中國叫「太和」的又不只安徽一處，很容易混淆，於是「安徽板麵」才逐漸代替了「太和板麵」。

石家莊坐落在盛產小麥的華北平原，麥質上乘，加上板麵師傅精湛的手藝，使得「嫁」過來的安徽板麵味道更為誘人。太和當地板麵配的是羊肉，而石家莊人偏偏不喜歡吃羊肉，雙方曾僵持多年，最終，安徽板麵妥協，換成牛肉後煥發新生，才成為今天的石家莊牛肉板麵。

34--石家莊將「安徽牛肉板麵」更名為「石家莊牛肉板麵」。(取材自微博)

力爭名分 刷省會存在感

其實這也很正常，許多地方美食遷移異地後，都經過本土化的創新與融合，最終演變為符合當地人口味的當地美食。尤其在石家莊這座被譽為「火車拉來的城市」，類似缸爐燒餅、驢肉火燒、牛肉罩餅等傳統小吃，都沿著鐵路線傳播而來，經過些許改變，從此換來與石家莊人的長相廝守。

然而原本與城市相安無事的「安徽板麵」，石家莊為何如此急切要為板麵爭一個「名分」呢？

石家莊地處京漢鐵路、正太鐵路交匯點，因此被稱為「火車拉來的城市」。但除了「石家莊是河北省會」外，似乎很難再令人想到與這個城市有關的代表性記憶。

作為省會，石家莊的經濟總量有些拿不出手。2022年，石家莊GDP為7100.6億元(人民幣，下同，約989億美元)，位列全中國城市第38名；經濟總量不高，人均水平更低，2022年石家莊人均GDP僅59645元，在全國省會城市當中排名倒數第三（僅強於南寧與哈爾濱）。

而作為河北省的「一哥」，石家莊比經濟，經濟總量不如唐山市；比環境，不如靠海的秦皇島；比歷史，不如千年古都邯鄲；比近代史，不如拱衛京畿重地的保定；比人物，不如名人輩出的滄州。在國內眾多省會城市中石家莊近乎「小透明」。

石家莊一度想打造成搖滾之城，可惜後繼無力，反而在板麵方面找到城市IP 。(取材自微博)

搖滾之城 造勢後繼無力

為了刷存在感，石家莊可說想破了頭，2023年，當看到愈來愈多的城市和「音樂節」深度綁定，連遠在河南 的新鄉市都在爭奪「搖滾之城」的稱呼時，石家莊終於坐不住了，正式打出「RockHome Town（搖滾之城）」的旗號。

石家莊市委宣傳部邀請當地中青年搖滾骨幹匯聚一堂，暢談搖滾樂發展與打造石家莊城市名片，在邁進「搖滾之城」的路上不斷加速。

市內萬象城的大屏幕不斷滾動放著獨立搖滾樂隊「萬能青年旅店」的演出海報，城市公交車廂甚至化身為搖滾樂隊的演出舞台，石家莊迫不及待「搖」了起來，希望盡快把沉睡許久的搖滾夢再次「搖」醒，賦予城市年輕化的內涵。

可惜搖滾樂特有的反叛氣質並不是誰都能接受，在石家莊打出「搖滾之城」後，經歷了一些風波和質疑，之後沒了下文，曾經火熱的城市音樂節也相繼遇冷，無往日風采。

另一方面，隨著淄博燒烤、天水麻辣燙大火，以美食出圈的城市愈來愈多。

按照中國旅遊研究院此前發布的「2023中國美食旅遊發展報告」，隨著旅遊空間從風景到場景的轉變，美食在旅遊目的地建設和發展體系中的地位愈發凸顯，愈來愈多城市將美食文化納入城市品牌戰略的範疇。

於是，蘇州宣布要打造「世界美食之都」，鎮江推出了「鍋蓋麵裡的鎮江味」，東北吉林組建「鍋包肉辦公室」，相比音樂，舌尖上的美味似乎更容易被傳播和記憶。對於急需找到城市新名片的石家莊來說，勁道爽滑的「安徽板麵」因此成為兼具文化與美食的城市IP。

豪邁滋味 有顏值份量足

畢竟，「安徽板麵」豪邁地融入了辣椒、雞蛋 、肉丸子、火腿腸、滷肉等食材，有著辣椒的紅、青菜的綠、麵條的黃，色澤搭配衝擊視覺，真是要顏值有顏值，要份量有份量。

雖然有人好奇，「安徽板麵」這些異鄉來的食物究竟能不能算是本土美食？比如去年義烏一場音樂會中，歌手周梓倩問現場觀眾義烏特產是什麼？台下不約而同地大喊：「江西小炒！」確實，江浙滬這些年吸引了無數江西打工者，後者帶來的「江西小炒」，遠比在自己家鄉更出名，也更有影響力。

這也難怪，隨著改革開放和市場經濟大潮的興起，無數打工者背著行囊奔赴他鄉創業打拚。他們在他鄉奮鬥時，既靠板麵解了鄉愁，也為城市增添了新的風味。

一碗麵、一份小炒，講述屬於老百姓的奮鬥的故事，也見證了中國改革的宏大歷程。

其實，人們對美食的喜愛是共通的，草根美食更是自帶煙火氣和交流屬性。亦如板麵，發源於安徽太和縣，出圈卻在河北石家莊。

作為傳統麵食文化的組成部分，一碗油光閃亮、熱氣騰騰的板麵，看上去並不起眼，卻撫慰了打工者的腸胃，就此鋪墊出新的城市飲食習慣，演變為新的城市滋味。