巴奧／08年京奧包又火 廠家日銷百萬「縫紉機踩到冒煙」

祥興直播間展示這款奧運背包。(取材自抖音)

巴黎奧運 開幕後，一名西班牙記者用了16年的「2008北京奧運背包」引發外界對中國製造的關注。不少網友皆詢問「哪裡可以買到奧運同款包」？該背包的生產廠家祥興集團在兩天時間裡，官方帳號粉絲人數猛增30萬，直播間銷售額一天就衝上300多萬元，讓工廠車間「縫紉機踩到冒煙」。

祥興直播間裏展示了北京奧運背包。(視頻截圖)

現代快報報導，網絡上流傳的一段視頻中顯示，在巴黎街頭一名西班牙記者提著一個黑色背包，背包上印有紅色的2008北京奧運Logo十分顯眼。這名記者表示，2008年北京奧運會時他就開始使用這個背包，已經過去16年質量仍然非常好，是「史上最好的背包」。

2008年的北京奧運背包再現巴黎。(視頻截圖)

據了解，這款背包的生產廠家是祥興箱包，工作人員表示半夜的時候發現奧運背包火了，為了接住這潑天的流量，26日早上火急火燎、很倉促地就上播了，目前銷量應該是破百萬了。

負責人表示，不到兩天時間，他們的官方帳號粉絲人數猛增30萬，26日直播間銷售額300多萬元，後續會對奧運同款和奧運升級款背包加大生產力度。同時，他對網友的喜愛表示感謝，並呼籲大家要理性消費。

對於廣大網友想購買的奧運款，客服說明，Logo是奧林匹克官方授權，沒有版權不能印制。不過，直播間裡一款被標注「08奧運升級款」售價158元的黑色背包，相當於北京奧運背包的平替，銷售火爆。

祥興一度面臨經營低谷

祥興集團營銷中心副總經理吳斌健指出，近些年公司經營受到衝擊，不過現在正逐步向好發展。祥興集團有自己的直播團隊，但效果不好，於去年底停播。這次因為網友的熱情重新開啟直播，25日帳號粉絲6萬左右，30日時已漲至77萬。