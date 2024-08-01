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上海遠郊人「極限通勤」 往返180公里

中國新聞組／整理
上海地鐵裡的人潮。（中新社）
上海地鐵裡的人潮。（中新社）

人生「通勤之路」長且遠，但「生活」可以被捏成不同的形狀，不論是裝著擠小火車的煩惱，裝著下班後豐富活動的「小確幸」，還是裝著疲憊離職後的「休息加油站」。自己的工作與生活，開心就好。

據統計，2023年，全中國有1400萬人口承受著單程60分鐘以上的「極端通勤」。這其中，有人礙於經濟能力或家庭等因素，不得不每天承受著舟車勞頓之苦；有人則樂於享受轉車時的放空和挑戰。近日上海有上班族每天往返通勤180公里的超遠極限通勤消息衝上熱搜，不少網友看了傻眼，也有上班族會心一笑：通勤辛苦，但有時也是生活中的一個「小確幸」。

據上觀新聞報導，據目前普遍的定義，單程一小時以上即可稱為「極端通勤」。而在各大平台近日關於「上海通勤」的討論中，超遠距離通勤路線頻頻出現。從金山區到陸家嘴、奉賢到中山公園，甚至還有「跨城通勤」—昆山到五角場、無錫到長風公園。

網友不禁發問，「工資多少啊這麽拚」、「這個班是非上不可嗎」？也有不少人表示，在上海通勤單程一小時已經很幸福了。為什麽選擇長時間的通勤？為什麽不在公司附近租房？幾位單程通勤一個半小時以上的「上海打工人」是這麼體會「極限通勤人」的工作與生活狀態。

石梅線。（取材自新民晚報）
石梅線。（取材自新民晚報）

★公交車上 閉眼就是睡

「雖然我住在金山，聽起來去徐家匯很遠。但是刨去石梅線，其實我的通勤時間只有20分鐘。」今年剛畢業，成為新晉「魔都打工人」的小朱如是說。

「刨去坐公交的時間」聽上去有些離譜，但是在金山人眼裡，似乎是一件十分正常的事情。住在金山工業園區的小雨每天早上7點騎電瓶車到亭衛公路立新街站，乘坐蓮衛專線或蓮張專線。與石梅線一樣，這兩部公交車都要上高速，因而有「一人一座」的特殊規定，不允許站立。

「反正都有座位，兩眼一閉上去睡覺就完事了。」小朱說，「我的通勤時間從睡醒到蓮花路開始算。」小雨同樣表示，坐在蓮衛專線上其實是不累的，「擠」公交這個詞並不適用於通勤市區的金山人民，「感覺比在地鐵上站著舒服。」

減去一小時的公交路程，「極限通勤」似乎也變得可以接受，曾經租過房子的小雨甚至表示，早出晚歸比在公司附近租房「舒服多了」。「租房一個月3000多元（人民幣，約412美元），自己打掃衛生自己燒飯，雖然通勤時間短了，但是洗洗弄弄也要花時間。在家裡爸爸媽媽都幫忙弄好了。」

下班到家6點多，吃熱飯熱菜，舒舒服服地洗澡睡覺，除工作外什麽都不用操心，在小雨眼中，這些好處遠遠大於長距離通勤的壞處。

身為事務所的一枚小審計，小朱說：「我們有旺季和淡季的，旺季加班比較嚴重，但都是在出外勤，所以會安排住的地方。淡季反正5點就下班了，到家也不會太晚。」

但安然接受極端通勤的小雨和小朱也有煩惱，「早高峰要坐石梅線的人很多，因為不能站嘛，有時候沒座位了就要等下一班。」

相比「擠不上去再擠擠」的地鐵，「一人一座」的優勢是「不用擠」，劣勢則是「不讓擠」。小雨說，「坐蓮衛專線的人太多了，以前最多的時候等五、六班也是有的。不過現在蓮張線開通了就好多了，基本最多等一班。」

「對金山人來說，1號線能到的地方都不算遠。」小雨和小朱作為比較幸運的金山人，從「第二故鄉」蓮花路地鐵站換乘1號線後都可以直達公司。

早上6點半，金山衛站小火車排隊進站的人群 。（取材自上觀新聞／丁先生供圖）
早上6點半，金山衛站小火車排隊進站的人群 。（取材自上觀新聞／丁先生供圖）

早上6點半，金山衛站小火車排隊進站的人群 。（取材自上觀新聞／丁先生供圖）
早上6點半，金山衛站小火車排隊進站的人群 。（取材自上觀新聞／丁先生供圖）

★擠小火車 慢得像龜速

而同樣住在金山的社媒博主「六月北極星」丁先生則更加辛苦。他的公司在楊浦灣谷科技園，地鐵10號線國帆路站或3號線淞發路站附近，往返通勤距離180公里，橫跨大半個上海，光搭出租車都要1.5個小時。單程超過兩個半小時的通勤時長，丁先生已經堅持了一年多。

相對通勤方式已經固定的小朱與小雨，丁先生的通勤路線則靈活多了。在「六月北極星」發布的「極限通勤」系列視頻中，丁先生前一天晚上會擲骰子決定自己明天的出行方式，或是小火車，或是石梅線。甚至還挑戰過金山到楊浦「全程坐公交」，早晨4點多出門，花費3小時39分鐘。

「不過最方便的還是坐小火車，轉3號線，淞發路下來走15分鐘。」丁先生說，「我在始發站金山衛站上車，離站台遠一些的車廂基本都會有位置的。」但由於金山衛小火車的發車時間固定，最早的一班直達車早晨6點46分出發，往往無法滿足上班時間較早的乘客的需求。

作為小火車的「老顧客」，丁先生也說，金山鐵路的車速實際上愈來愈慢了。「以前的直達車半個小時就能到南站，現在要40分鐘。」

據公眾號「金山鐵路時刻」發布的內容，2022年開始至今，為配合滬蘇湖高鐵路和莘莊站及滬杭客專上海南聯絡線的建設，金山鐵路班次減少並限速運行。這對遠郊通勤人來說，無異於雪上加霜。網上「小火車真的龜速」、「最後一段把我們放下來自己走好了」等的吐槽也層出不窮。據丁先生親身感受，「現在春申到莘莊最慢的時候可能只有10幾公里每小時。」

同樣是小火車「老顧客」的園園女士更加煩惱，「早高峰坐公交太堵了，小火車不會堵嘛。但我要從亭林上車，只能坐『站站停』，基本都已經沒座位了，只好站一路45分鐘。」有人問她這麼辛苦，「這個班非上不可嗎」，園園女士解釋道，「做廣告的話，金山沒有什麽崗位的，只能到市區去找。」

遠郊通勤人的心裡似乎都有一張精準的表格，這班地鐵要坐多少分鐘、哪個車廂換乘最近，甚至從距離多少米精確到要走多少步。「心中有秒表，才能不遲到。」園園女士說。

但再精準的「秒表」，也有出「bug」的時候。晚上8點20分，下了班趕到淞發路地鐵站的丁先生祈禱能坐上9點20分的石梅線，然而通常54分鐘能開到的路程拖延到57分鐘，看似很短的180秒，卻讓丁先生計算精準的「回家路線」泡湯，只能等9點40分發車的石梅線；再者，如果晚上12點才下班，「只能坐上石線，全程走地面不上高速，那就真的很累了。」

上海擁擠的交通。（路透）
上海擁擠的交通。（路透）

自駕上班 堵車兩小時

34歲的杜先生早晨6點半從浦東北蔡鎮開車出門，8點半左右到達位於嘉定新城的公司，工位還是空空蕩蕩，相較上班的時間來說有點早了。但是如果「慢了一步」，將近7點才出門，中環的車隊就會排成滿滿當當好幾道長龍，到達公司的時間有可能晚了足足一個半小時甚至兩個小時。「這樣算下來出門的時間是很局限的，非常不自由。」杜先生說。

從浦東北蔡鎮到嘉定新城，自駕距離全程超過50公里，途徑中環路、嘉閔高架，早高峰時間段預計通行時長兩個小時。持續了半個月左右，他關注到公司附近的保租房項目「嘉荷新苑」，50多平方米的一室一廳月租金在3500元左右，去他的公司只需要15分鐘。

目前，杜先生和妻子一同入住嘉荷新苑。「我太太的工作在閔行青浦交界那邊，在外環外的位置，不太堵車，通勤是很快的。」據杜先生觀察，嘉荷新苑基本都住滿了，這裡離嘉定新城地鐵站很近，門口就是瑞金北院，附近有萬達，配套還是做得很不錯的。

而且，「地下車庫還有充電樁，停車和給電車充電也很方便。」杜先生說，民用水電、通勤距離短、交通出行方便、物業管理到位、周邊商業醫療設施配套完善。杜先生的保障性租房入住體驗十分良好，「入住挺省心。」

上海公交車裡車站滿乘客。（新華社）
上海公交車裡車站滿乘客。（新華社）

●通勤省錢?租房省時?怎樣才能雙自由

從「通勤兩小時」中解脫的杜先生用「自由」來形容現在的生活，「時間上自由了，不需要每天趕著早高峰之前出門。」

而正在經歷單程一個半小時通勤的小朱，卻並不覺得他的時間「不夠自由」。5點半下班，7點鐘到家，離睡覺依然有四到五個小時的時間，可以用來看書、打球、健身。暫時沒有加班煩惱的「新晉打工人」表示，「最大的煩惱是早上起不來。」

堅持從金山亭林到市中心內環通勤的園園女士算了一筆帳，「通勤20分鐘以內，合租3000元起步。通勤放寬到40分鐘，可能有2000元的單間。但是40分鐘夠我從公司到上海南站。既然都到南站了，我為什麽不多坐個小火車回家睡大房子呢？」

面對租房，園園女士表示，2000元可以收穫少一個小時的通勤，但是相應的生活質量也會下降。共用的衛生間、要排隊的淋浴間、窄小的個人空間，「用這些換通勤時間的自由性價比不高。」

小黃和園園女士都屬於「單身一族」，有關自由與否的探討，目前只需要考慮一個人，但她們的看法截然不同。

「有時候壓垮人的就是通勤最後那半個小時。」住在奉賢老城區的小黃說，「先坐公交或者騎個電瓶車去奉浦大道地鐵站，坐10站到莘莊換乘1號線，再坐9站到常熟路換乘7號線，坐兩站到昌平路。」早高峰時間段，她的通勤時長直逼單程兩個半小時，堅持數月後，小黃無奈離職。她說：「我願意用2000元換一半的通勤時長。」

相比之下，已經結婚的丁先生面對「通勤or租房」的選擇題時，還要引入一個考慮因素—家人。妻子常住金山，所以丁先生仍在堅持「早出晚歸」。「在路上剪剪視頻，玩玩遊戲，實在太困就睡一覺，先不考慮租房了。」

花錢買時間？還是遠通勤省錢？在市區上班的遠郊人民似乎大都面臨著這樣的問題。小黃和杜先生選擇前者，小雨和園園女士選擇後者，丁先生則選擇了「家庭」，而應屆畢業生小朱則暫時覺得自己實現了金錢與時間的「雙自由」。 在這座包羅萬象的「摩登之城」裡，有無數的人在過著無數種不同的生活。

丁先生每天從上海金山區往返楊浦灣谷科技園的「極限通勤路」，往返距離180公里，橫...
丁先生每天從上海金山區往返楊浦灣谷科技園的「極限通勤路」，往返距離180公里，橫跨大半個上海，光搭出租車都要1.5個小時。（Google map截圖）

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