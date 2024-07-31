中官方提「延遲退休」 肥了高官 年輕人焦慮炸鍋

有輿論認為，中年失業問題未獲有效解決前，推動「延遲退休」只是畫大餅。示意圖。（路透）

中國官方近日再次拋出「漸進式延遲退休」，中國專家大都認為有助勞動力市場轉型和解決結構性失業。不過看在民眾眼裡，好工作都難找了，又沒有配套，這項新制只是畫大餅，唯一受益的，大概就只有中南海的高官們，這也激起了不少年輕人的憤怒。

剛結束的中共三中全會一份報告中的幾句話，讓討論多年的「延遲退休」又成為熱議話題。從輿論來看，「延遲退休」在民間引發不小爭議，民眾擔憂，中國正面臨人口高齡化、少子化的衝擊，又有青年高失業率、低就業 率的壓力，此時貿然推動細節、配套都不明的「延遲退休」制度，只會製造社會焦慮感，讓更多人壓力破表。

三中明文列入 試探民意？

據聯合新聞網「轉角24小時」報導，「延遲退休」話題始自中共三中全會在2024年7月21日發布的「中共中央關於進一步全面深化改革推進中國式現代化的決定」。

當中的第46條「健全人口發展支持和服務體系」中，載有「應對人口老齡化，完善發展養老事業和養老產業政策機制。發展銀發經濟，創造適合老年人的多樣化、個性化就業崗位。按照自願、彈性原則，穩妥有序推進漸進式延遲法定退休年齡改革」內容。

但這一段落中說的「適合老年人的多樣化、個性化就業崗位」、「按照自願、彈性原則」，官方並沒有進一步詳盡說明具體內容，因而被網民解讀是中國官方在試探民意對延遲退休的看法。而文中說的「自願、彈性」一詞，是中國首次明文列入「延遲退休」年齡的原則中，卻也因此衍生出各自解讀的問題。

35歲被裁 中間荒野求生？

而後中國網路社群就流傳一張「2025年─2055年延遲退休政策年齡測算推演表」，多個中國的自媒體帳號也紛紛宣稱「90後無論男女都得65歲以後退休」，才讓整個事件演變成「延遲到65歲退休」的熱門話題。

中國正面臨青失業率居高下下情況，此時談「延遲退休」，難怪引發年輕人怒火。圖為一名求職者蹲著寫申請表示意圖。（路透）

然而實際上中國官方並未明確寫出「65歲退休」說法，中國媒體「澎湃新聞」則指推演表是出自一個名為「監管之聲」的個人自媒體微信帳號於7月21日發布的文章，文中一句「1990年之後（含1990年）出生的人員，不論男女都將調整為65歲退休」經網民截圖後廣泛流傳，並無任何官方認證信息。

該報導並指出，這是網民基於部分專家「採取每一年延遲幾個月的措施，直到退休年齡最終達到65歲」的預測所製作的推演表，所謂「90後無論男女都得65歲以後退休」僅是網民根據部分專家預測做出的推演，並無任何官方信源，所以「僅供參考」。

但早已廣為流傳的「65歲退休」說，依然引發了許多中國網民的焦慮和不滿。

不僅年輕人對「延遲退休」有強烈不滿，一些老人們自己也有疑慮。示意圖。（路透）

有中國網民表示「這兩天好多人在轉發『延遲退休』的消息，並表示要工作到65歲太痛苦了，不是這樣的大家誤會了，延遲退休只是說大家65歲才能領退休金 ，沒有保證大家一直到65歲還能有工作」。還有網民以這兩年裁員優先裁掉35歲以上的員工調侃到「35歲被『優化』，65歲才能退休，中間這30年是老中人的荒野求生嗎？」

網酸年會獎品是電動輪椅

延遲到65歲退休，也有人認為就是讓職場持續高齡化，因而有網民戲謔：未來公司年會的獎品可能是「安慰獎尿不濕、三等獎血氧儀血壓計、二等獎老年鈣片、一等獎助聽器、特等獎電動輪椅」，也有網民以「62歲忘記公司在哪裡，被警察送回家，全勤獎沒了」戲稱得知可能65歲退休之後的感受，甚至在眾多網民的抱怨調侃中，除了對延遲退休不滿，更多的是對現狀工作也滿腹苦水。

中國現行的退休制度源於1970年代國務院頒行的規定：男性60歲退休，女性則分為白領階級55歲、工人則為50歲退休；其中也有諸如教育、衛生、科技方面的核心骨幹人員可以延遲1至5年退休的規定，但這項退休制度一直被延續至今，中國的退休年齡也比一些已發展國家來得更低，例如美國為65歲、德國逐步延長退休年齡至67歲等。

然而，報導指出，中國也面臨日益嚴峻的人口高齡化、少子化以及養老金問題。作為世界上高齡化問題最嚴重的國家之一，根據中國官方數據，中國民眾平均預期壽命已從1960年的44歲增長到2021年的78歲。而到2050年，平均預期壽命將超過80歲。

人口高齡化將對中國經濟發展產生深遠影響。示意圖。（路透）

根據官方數據，全國參與城鎮職工基本養老保險（社保）的在職人數為3億7925萬人，離退休人員1億4196萬人，這表示著2.67個在職工作者，要供養一個退休的人。中國出生率下降、且預期會是未來長久趨勢，也意味著中國將面臨養老金預算不斷飆升、長照問題複雜化的巨大壓力。

同時，當前的社會就業壓力大，年輕人失業率攀高，「超過35歲找不到工作」、「gap（空窗）一年不工作還不如告訴HR你犯罪被關進去了」等各種真實存在職場困境，讓更多年輕人選擇躺平或「啃老」，延遲退休年齡到65歲的說法雖然不是官方來源，卻依然引發了眾多中國網民強烈的焦慮感。

微博上有一名網民這樣寫道：「『退休』想多了，65歲才能領到退休金，不代表65歲還有單位願意要你，畢竟35歲就開始中年危機了。最近刷到很多公司裁員的，被裁的大多數都是40多歲在公司幹了好幾年的，人到中年就要面臨裁員，沒有單位要你」。

體制內熬出高福利 體制外盼早解放

對於近日落幕的中共二十屆三中全會提出「漸進式延遲法定退休年齡改革」，國外媒體分析大都看衰這項新制。相關報導引述專家分析稱，中國養老金系統早已接近破產，一直以來憑借政府補貼維持社保體系運轉，養老金能不能拿得到都是問題；且有大量體制外的人口沒有養老保險，此時推進「延遲退休」，最為獲利的實際上是體制內的特權人士。

自由亞洲電台引述在北京一家體制內科研機構擔任過三年研究生導師的40多歲秦先生表示，他認為，「延遲退休」其實對體制內的人很有利：「延遲退休這個主意肯定是體制內的人想出來，並且要求這樣做的，因為這個對體制內的可以說是有益的事情」。

秦先生說，體制內工作經常是一些比較輕鬆的腦力勞動，年齡大的仍然可以勝任，他覺得真正需要對延遲退休感到擔憂的群體，是在體制外的企業工作的人們。

「延遲退休對企業的人就很糟糕了，都不用說年齡大了被企業辭退的事情。在一家企業工作很多年以後，你可能都要擔心一家企業能不能存活下去。比如說到你60歲，企業倒閉了，你怎麼找工作呢？這是一個很嚴重的問題。延遲退休根本沒有考慮到企業的員工，完全是出於體制內的人的利益。」他說。

中國年輕人面臨就業不確定性。圖為一家招聘辦公室裡的求職者。（路透）

這種體制內外人士對延遲退休問題的心態差異，不少微博網民也有所關注。一位網民表示：「現在體制內的人在想法子延遲自己的退休年齡，再熬高點年限和職稱；體制外的人早在年輕時就開始過度燃燒生命，盼著退休解放。」也有人直言：「政策的制定者如果是沒有年齡大了就失業的風險，就不會知道體制外、非公企業廣大群眾的疾苦」。

今年30多歲的魏先生在華北地區的一家軟件行業民企工作。他說，實行延遲退休目前對他沒有影響，「因為對未來並不具有太長遠的預期，軟件行業大家都懂得，很可能隨時就給你優化（裁員）了。並且未來幾十年的退休政策怎麼變化，誰也說不準」。

魏先生還表示，從長遠來看，延遲退休對於體制外工作的人們是弊大於利的：「因為即使失業了，熬到55還有點可能拿到（養老金），現在就得多熬了。」

但魏先生也直白地說，他對中國的養老保險機制沒有信心：「其實很多時候，基本上默認一些錢是會打水漂的，『五險一金』裡面不太指望最後能拿到多少」。

中國延長法定退休年限已浮現輪廓，但相關的配套如養老金的準備及養老設施等還有待完善。示意圖。（中新社）

中國的「五險一金」包括養老保險、醫療保險 、失業保險、工傷保險、生育保險和住房公積金。其中，工傷、失業保險由企業繳納，其它則由企業和員工本人一同繳納。

魏先生說：「比如現在的醫保，生小孩的時候，很多項目是不給你報的，而且這些年醫保能報銷的費用愈來愈少。住房公積金也是給你設卡，比如現在我要租房或者買房，它每月只給你提供本月交的那一些數額。如果失業了，每月只能提兩、三千。這樣算下來，到時候養老金還不一定怎麼給呢」。

年近50的張博來自西安，從事過出售電子產品、開家具廠、送外賣、保安等多種工作。他表示，根據他看到的情況，其實中國有大量體制外人口沒有養老保險。

「除非你自己交養老保險。像我妻子的公司給她交養老保險，她不屬於體制內，但她的公司是外企。你去的公司必須很大、在政府裡必須有掛牌的、正式的文件，就可以享受單位買的養老保險。」張博表示，如果是自雇人士、個體經營者的話，在養老金方面：「可以說絕大部分人都是沒有的，我估計（有養老保險的人）連10％都不到」 。

張博也認為，如果中國「彈性」延遲退休年齡，那麼最為獲利的實際上是體制內的特權人士。他介紹了一位朋友的情況：「他爺爺是『老革命』，一個月領2到3萬人民幣。他爺爺雖然很長時間沒有上班了，90多歲了，但是別看人家不上班，他說一句話頂一句話。所以這個所謂的『彈性』，對大部分享受高退休金、高福利的人是沒有任何影響的」。

張博的弟弟張科也曾與他一同從事過多種工作。47歲的張科表示，一部分個體經營者或工作單位不提供「五險一金」的人士之所以會購買養老保險，是因為這些人對政府還存有希望。他也曾交過養老保險，但後來看到「苗頭不對」就沒有再交。

張科表示，他了解到中國近年也發生了如警察這樣的公務人員被欠薪的情況，這意味著地方財政很緊張，民眾的養老金很難有保障。他說，中國實行延遲退休，實際上導致的效果就是養老金會延遲發放：「就像欠我一筆錢，能拖一點是一點。現在共產黨能活一天是一天，它哪有什麼長久之計？」