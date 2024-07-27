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三星堆又上新 AI重生古蜀文明

中國新聞組╱整理
在三星堆博物館文物保護與修復館拍攝的展品。(新華社)
在三星堆博物館文物保護與修復館拍攝的展品。(新華社)

中國文化有著4000年的豐富底蘊，但悠久的歷史中卻有不少空白的殘頁等待填補，距今3000多年前的三星堆遺址，新發現文物不但再次印證了中華文明的燦爛，更點燃人們對古文明的熱情，紛紛湧向各大博物館，把發思古幽情的情懷變成真金白銀的大商機。

在三星堆博物館文物保護與修復館，工作人員在清點土樣。(新華社)
在三星堆博物館文物保護與修復館，工作人員在清點土樣。(新華社)

3000多年前工匠，在玉石上開出的精美凹槽、碼得整整齊齊的石斧坑、填有大量瑪瑙籽料的磉墩…，這些都是三星堆新的考古發現。

新京報報導，三星堆遺址位於四川省廣漢市，是同時期長江流域文化內涵最豐富、面積最大的都城遺址。近期新發現與玉石器生產加工相關的遺存，經專家初步判斷，為玉石器「生產車間」，年代為商代中期，距今約3500年至3400年，比三星堆祭祀坑的埋藏年代更早，進一步揭開三星堆的神祕面紗。

四川省文物考古研究院三星堆遺址工作站站長冉宏林難掩興奮說：「這是三星堆首次發現手工業作坊，填補了三星堆考古研究的一項空白，具有重要意義。」

玉石器坯土、廢料 填考古空白

從坯料、廢料、半成品到成品，在四川省文物考古研究院文物庫房內可見到「新鮮」出土的文物，許多玉石器上還有明顯的加工痕跡。新發現集中分布的瑪瑙籽料坑、石器原料堆積、石器坯料堆積、石器廢料堆積、玉石器殘片堆積、石斧成品坑等，與玉石器生產加工密切相關，代表著生產加工的不同環節，考古學家初步確認新發現的這些遺存為玉石器作坊。

三星堆研究院學術副院長、三星堆博物館館長雷雨表示，從1934年開展第一次科學考古發掘開始，三星堆遺址重要考古發現層出不窮。無論是城牆、大型宮殿還是祭祀區，都很好地呈現了三星堆遺址的本來面貌，然而過去的考古工作和研究仍存在空白，例如「三星堆出土玉石器原料來自哪裡？製作工藝技術是什麼？生產流程和流通方式是什麼？這些問題都可能通過這次的考古新發現，得到有效解答」。

一部輝煌古蜀王國的歷史，其中到底有多少美麗動人、浪漫傳奇的故事發生在三星堆？三星堆目前沒有任何文字記載，中華文明的古蜀篇章，主要依靠考古成果來建構。而在解答玉石器來源問題的同時，此次新發現也為未來的工作目標提供了重要線索。

據雷雨說，商代大型都邑手工業作坊往往位於同一個區域，相當於現代的工業區，或許可以由此順籐摸瓜，尋找青銅器製作作坊、金器製作作坊等。

三星堆文物青銅人頭像。(新華社)
三星堆文物青銅人頭像。(新華社)

「你看這件新出土的玉石器殘件，側面的弧形齒做得像竹節一般，弧度和線條都打磨得細膩光滑；還有這件玉鑿，只有3公分長，一看就是用餘料加工的，推測這是類似小的祭祀用品或裝飾品。儘管殘缺，但它們做得這樣精緻，器身光滑、刃部細膩，說明當時玉料很珍貴，工匠非常珍惜原料。」中國文物學會玉器專業委員會副主任王方說。

作為全國出土玉器最多的遺址之一，三星堆遺址出土了大量精美的玉石器，器形豐富、數量龐大。這些玉石器同樣蘊含著夏商周時期「以玉禮天」的文化內涵，證實了中華文明既豐富多彩，又多元一體。

此次新出土的文物多為殘片。「這些廢料、半成品或許不如成品那麼起眼，但都在給人們講故事。」王方說，數千年前三星堆工匠已經掌握了嫻熟的玉石料加工技藝，他們將豐富想像力以及精湛的製作工藝賦予作品，在一件件小小的器物上留下了豐富的歷史信息，讓人們感知到先民的創作智慧、理念和精神。

四川省文物考古研究院發現三星堆古城已有清晰城市規畫。(取材自中新網)
四川省文物考古研究院發現三星堆古城已有清晰城市規畫。(取材自中新網)

手工作坊及建築基址 首發現

其中一件玉石上陽刻的側身人像，頭戴冠帽、橄欖形眼、高鼻梁、大嘴巴，生動的形象和精美的工藝與長江中游後石家河文化中的玉人（神）像如出一轍。

「雕琢方式和後石家河玉人（神）像非常相似，造型、鑽孔方式也一樣，很可能是一個來自石家河的『禮物』，說明長江上游和中游在數千年前就有交往交融。而無論是玉石側身人像，還是三星堆立體的青銅人頭像，都有中華文化早期祭祀屬性，表明兩者具有相似的宗教觀念和文化淵源。」王方說。

三星堆文物青銅扭頭跪坐人像。(新華社)
三星堆文物青銅扭頭跪坐人像。(新華社)

考古學家分析研究發現，三星堆玉璋的器形和紋飾受山東龍山文化、陝西石峁文化和河南二裡頭文化影響，玉戈造型與湖北盤龍城遺址、江西新干大洋洲商代墓葬出土玉戈相近，玉琮、玉璧的造型特徵具有典型的甘肅齊家文化風格…而且三星堆青銅尊、罍出土的時候也盛裝著玉器，這種玉器用法也見於中國其他地區。

三星堆研究院學術院長、北京大學考古文博學院教授孫華認為，三星堆的玉器種類、形態和用法與黃河中下游和長江中下游具有相似性，證實了中華文明的多元一體。

三星堆遺址首次發現的手工業作坊以及新發現的建築基址的分布、朝向等，明確了三星堆古城的布局。結合之前發現的祭祀區、宮殿區等的排布，3000多年前三星堆古城的城市規畫盡收眼底。

三星堆遺址工作站副站長許丹陽許丹陽說，新發現建築的營造方式很豐富，15個橢圓形的磉墩，填埋紅燒土碎塊，有的混入大量小顆的瑪瑙籽料，共同構成柱洞式大型建築的基礎。考古工作者可以從這些僅存的遺跡判斷建築的大小、方位、朝向，也可以了解當時的人們是怎麼建造房屋的。

三星堆文物青銅瓿。(新華社)
三星堆文物青銅瓿。(新華社)

「建築的面積大約150至200平方米，雖然比之前發現的三星堆青關山宮殿要小，但也不是普通民居，應為高等級人群使用的建築。」許丹陽說。

同時，高等級建築基址和玉石器作坊朝向、坑內文物的擺放方位等，都和之前發現的8個祭祀坑、青關山宮殿，乃至整個三星堆古城的朝向等完全一致，呈西北—東南走向。

「這一切應不是巧合，似是古人有意為之。此次確認了三星堆古城水門、城門、道路，之前已經確認了四面城牆的位置，加上穿城而過的古老馬牧河，通過考古學家持續不斷的工作，三星堆古城的構造已經初步浮現在世人眼前。」孫華說。

若從空中俯瞰3000多年前的三星堆古城，會發現城邑北依沱江的支流鴨子河，悠悠的馬牧河從城內蜿蜒而過，將三星堆古城畫分為南、北二城，北邊有宮殿區、手工業作坊區，南邊有祭祀區，東、西分別有水門，四面寬厚的城牆拱衛著都城，多座城門和出入城門的道路將都城與周邊聯系起來。

孫華說，三星堆考古過去比較重視年代研究，對橫向空間的關注往往不夠。這次一個很重要的新發現，就是深化了對三星堆古城空間布局的研究。

三星堆博物館的青銅樹枝。(新華社)
三星堆博物館的青銅樹枝。(新華社)
三星堆文物青銅尊。(新華社)
三星堆文物青銅尊。(新華社)

科技力量 助窺輝煌古歷史

「對三星堆古城布局規畫的考古發現和研究，表明數千年前的三星堆先民在觀天文察地理、營造城市方面的智慧和能力，也顯現出中華文明源遠流長、博大精深。」孫華說。

為了讓民眾更容易了解三星堆遺址的價值，三星堆博物館舉辦特展，展示新出土文物近一年來保護修復成果，講述文物保護背後的故事。新華社報導，本次現場展出的50餘件青銅器、金器、玉器、象牙等器物，代表著近一年來三星堆新出土文物保護修復和研究成果。在每類文物背後的展板上，還詳細地提供了此類文物基本情況、保護修復知識等。

除此之外，館方更使用AI技術，讓三星堆2號青銅神樹實現了「數位重生」，通過現場動畫視頻的方式，向觀眾直觀展現2號青銅神樹如何由出土的30多片殘件拼接組合、形成一株完整青銅神樹。一部輝煌古蜀王國的歷史，就此藉由科技力量重生。

暑期一票難求 各地博物館擠滿研學團

隨著各年齡層的學生相繼放假，中國親子遊迎來高峰，和氣溫一樣熱到發燙的是旅遊帶來的博物館參觀人潮，各大熱門館場都一票難求。

澎湃新聞報導，搜索多個熱門博物館的預約平台可發現，許多家博物館開放門票都已預約滿。故宮博物院、南京博物院、廣漢三星堆博物館都是人氣景點。

據美團、大眾點評數據顯示，6月以來，「博物館」搜索熱度成長61%，其中前五名搜索城市分別是西安、北京、上海、成都和武漢，30歲-35歲的搜索用戶占比最高，陝西歷史博物館、上海博物館、中國國家博物館等都是熱搜詞組。

攜程數據顯示，截至7月3日，暑期全國博物館訂單量同比增逾90%。

正值暑期，南京博物院、南京大報恩寺遺址博物館等文博場館迎來參觀熱潮，圖為六朝博物...
正值暑期，南京博物院、南京大報恩寺遺址博物館等文博場館迎來參觀熱潮，圖為六朝博物館內展陳的塑像。(中新社)

媒體直擊，即便是平日上午，甘肅省博物館入口廣場上也站滿各年齡層遊客。其中有不少研學遊、夏令營等學生團體在門前拍照，或在團隊入口處排隊；另一處的散客入口，隊伍足足繞了三、四圈。

三星堆博物館修復後的金面具。(新華社)
三星堆博物館修復後的金面具。(新華社)
三星堆文物青銅龍首。(新華社)
三星堆文物青銅龍首。(新華社)

進入博物館後，甘肅省博物館的「網紅」展品，小小的國寶銅奔馬（又名「馬踏飛燕」）四周圍滿了遊客。展館工作人員說：「這還算人少的，半個小時前人更多。」

除了博物館的常設展人氣火熱，還未開展的展覽「早鳥票」更早早售罄。

據上海市文旅局消息，上海博物館「金字塔之巔：古埃及文明大展」早鳥票自5月20日起開售，半小時就售出1.5萬張；截至6月19日，20萬張早鳥票全部售罄。攜程的數據也顯示，5月20日與上海博物館合作同步發售的門票，在攜程平台開售半小時就銷售5000張早鳥票，短時間內4萬張早鳥票火速售罄。

博物館的大熱也帶動了周邊住宿需求的增長。攜程數據顯示，「金字塔之巔：古埃及文明大展」的火爆帶動上海博物館周邊酒店暑期訂單量同比增長約20%。

另據途家民宿數據顯示，今年暑期各地博物館周邊民宿預訂火熱，比去年增長近2倍。北京、成都、西安、重慶、上海、武漢、洛陽和鄭州是全國博物館周邊民宿預訂最熱門的城市，其中洛陽和鄭州預訂量增幅最高，都超過去年同期1倍以上。

正值暑期，南京博物院、南京大報恩寺遺址博物館等文博場館迎來參觀熱潮，圖為孩子們在...
正值暑期，南京博物院、南京大報恩寺遺址博物館等文博場館迎來參觀熱潮，圖為孩子們在江蘇南京城牆博物館內參觀明代南京城模型。(中新社)

此外，廣漢三星堆博物館周邊民宿暑期預訂量同比增長超15倍，南京博物院同比增長近1.5倍，陝西歷史博物館增長近50%。

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