高考結束 自卑開始？寒門父母頭痛

高考結束，對許多家庭來說才是考驗的開始。(中新社)

一年一度的高考 落幕，隨著成績放榜，許多學校展開搶人大戰，從現場諮詢會、直播、宣傳影片等花招百出。然而在學生從高考牢籠中解放出來享受自由之際，一場對家長的壓力測試開始了。

高考結束後發現母親拿不出錢獎勵她而崩潰的女學生。(取材自微博)

高考題、作文難度、狀元的傳說、報志願的戰爭，雖然才一個月，關於高考的一切彷彿都已經是很遙遠的事了。但是，對於那些高考生和高考家庭來說，一切還遠未結束。

鳳凰周刊報導，最近，一高考生發布的個人動態引發公眾討論，相關話題一度衝上熱搜。這個帖子的標題是「好崩潰…高考之後才知道媽媽連1萬塊(人民幣，下同)都拿不出來」。在這條動態下，有人斥責高考生不懂事，不懂體會父母辛勞；有人則說高考後父母按承諾給孩子一點高消費沒什麼的。

然而，隨著愈來愈多的人加入探討，這一切都指向了一個共識，「高考結束，好像才是自卑的開始。」

大考後，沒有升學 壓力的學生們，終於擺脫了自己身上最沉重的枷鎖，開始面對人生之中，第一個完完全全受自己掌控的兩個月。為此，許多人也開始了自己的規畫。

高考結束後，許多考生希望家長能給些獎勵，手機就是熱門選項之一。(路透)

考後犒賞 離不開金錢

有些人選擇旅遊，去看一看考卷與教室之外的世界是什麼樣子；有些人選擇買一大堆禮物犒勞自己。然而這些都離不開金錢的支持，無論是最新潮的藍芽耳機，還是海邊的白色民宿，都需要真金白銀來埋單。

有一名網友，就詳細列出了自己的購物清單，包括電子設備、護膚品化妝品、各種風格的衣服，加起來一共2萬多塊。博主本人也在文案中感嘆「原來高考後消費才是最大的」，但她的媽媽一下轉了2萬元清空購物車。

有些家長更直接用鈔票來獎勵自己的子女。有位網友就曬出一段截圖，自己出分以後，由於成績理想，母親忙著讚美，而老爸則直接用5萬塊錢表達自己的欣喜若狂。

在網上有個爽劇，叫「高考後，我成了千金大小姐」。劇情講述的是貧苦女孩張家琪，十年苦讀後考上一個好大學，卻被父母以家中困難阻攔。後來她發現原來自己是城裡最有錢的富豪家族失散多年的親閨女，由此榮華富貴，享之不盡。但這種「飛上枝頭變鳳凰」的幻想，終究只存在於網文爽劇之中，更多人所面對的，是不怎麼光耀的現實。

有的網友就發現，高考完以後，自己不那麽受重視了。因為「學生的任務是學習」是大多數中國家長的信條，但是高考後可以理直氣壯不看一本書的時候，清閒就成了孩子們的第一條原罪。

還有一名網友高考以後整理了一份清單發給媽媽，林林總總加起來一共是9500元。正當她滿心期待地等著媽媽打錢時，屏幕那頭一句「媽媽的手頭不寬裕」，戳碎了她夢中的暑假。

網劇「高考後，我成了千金大小姐」裡女主角高考後飛上枝頭變鳳凰，終究只存在於虛幻中，更多人面對的是不怎麼光耀的現實。(取材自愛奇藝)

還有的網友曬出自己的經歷，絕望地稱「高考完了，家也算完了」；原因是自己高考完後，想出去旅遊，玩一玩，結果被父母指責不為家裡著想，雙方大吵一架，不歡而散。而後樓主在後面解釋，儘管自己存下了旅遊的錢，但是依然不能完成自己的夢想。

關於高考後家庭條件影響的討論愈演愈烈，討論範疇甚至已經到了買不起蘋果手機，家庭條件不好，就不配生孩子的地步了。

然而考完沒有物質獎勵還是小事，有的孩子直接面對「高考即失學」的現實。

有名位考生由於成績不是很理想，分數僅夠民辦二本，但之後媽媽告訴她，家中已經沒有錢供她去讀民辦二本，最後的結果很可能是去上一個大專。

除了金錢上的捉襟見肘，有的家長為了不影響孩子考試，把更殘酷的現實藏在笑臉之下。等高考結束後，這些被刻意隔絕的殘忍事實才一口氣爆發。

比如成都有名考生，父親常年不在家，爺爺奶奶告訴他父親出去務工了；但是在高考結束後，爺爺才告訴了他真相，「你爸爸已經進去(監獄)5年了」。

江蘇連雲港還有一位母親，身患癌症 ，她用自己強大的意志力支撐起單薄的病體，將生命延續到兒子高考後，等到一切塵埃落定，即撒手人寰。還有更多的孩子在高考後遇到的第一份禮物，居然是父母離婚。

擠入名校 貧窮成羞恥

這個夏天的艷陽，彷彿射出了一條分界線，一些人沐浴在陽光裡，一些人則躲進陰影中。高考後的這個夏天本來可能是人生中最自由的一個暑假，但是對有些孩子，則是不自由人生的開始。

不是每個人高考後都會擁有一個完美的暑假，就像有人已經擔心起上大學後捉襟見肘的生活費，尤其對於貧家子弟而言，考入菁英大學面臨的挑戰更多，他們的原生家庭無法像中產父母那樣提供托舉，而自己在城市生活中從觀念到生活方式，方方面面都要獨自去面對。

北師大的教育學者程猛寫過一本書，「『讀書的料』及其文化生成」，他提出一個觀點，農家子弟進入菁英大學充滿勵志色彩，但這可能只是故事的一面。很多人並不知道的是，在這個向上攀爬的過程中，「寒門貴子」們付出極大的心理代價，而「羞恥也成為了他們的第一註腳」。

他在書中寫道：「無論其後面的發展如何順利，都改不了這一制度環境所賦予的生命底色。他們都成了敏感的人，每個人心中都有著不為人知的記憶，人們經常只看到他們外在的成功。」

羞於對父母開口，成了大部分人的情感現實。

他們一方面在體諒父母的不易，一方面也知道，如果真的開口了，等來的也只是電話那頭的嘆氣與無奈。

正因為這樣，他們從上學的第一天起，就不僅僅是為了自己而讀書，而是肩負著對父母勞作的愧疚，捆綁著全家人付出的道德重負。

女兒體貼 母反而心酸

這樣的掙扎或許在不同的人身上有不同的表現，但是對一部分人來說，就是不可避免地感到敏感與屈辱。

這種情感不止存在於子女心裡，而且同樣施加於父母身上。有個媽媽就發帖，「高考之後才知道我不是合格的媽媽」，因為女兒高考結束後什麼都沒有向她要，僅僅要求媽媽帶著她把臉上的痘痘去掉。女兒的過分懂事，讓這位媽媽覺得自己能給女兒的實在太少。

高考結束的考生藏不住心中的快樂。(新華社)

還有一位家長，因為高考後女兒「過於懂事」，只找他要1500元，不是像網上所說的那樣大要特要，從而心酸不已。

資源的捉襟見肘，將整個家庭都統統納入到一個愧疚的循環之中，家庭中每個成員都戴著枷鎖，小心翼翼地在社會上行走。

獎學金、雲宣講、搭熱哏…名校花式搶尖子生

高考成績陸續公布，志願填報正式開啟，各大高校也進入「搶人」大戰。北京大學、清華大學等知名高校不但辦現場諮詢會，更主動出擊，在第一時間透過電話、面談等方式向高分考生遞出橄欖枝，連招生宣傳影片都搭上熱門戲劇「玫瑰的故事」經典台詞，就是希望能招攬優秀學子。

大公報報導，在電話招攬優秀考生時，校方會承諾提供考生心儀的專業，詳解優勢、獎學金政策等，邀請考生簽約。而在諮詢和決策過程中，家長普遍比較關心專業的未來發展，考生則更注重興趣。亦有不少考生早早明確了目標專業，接到名校邀約後，第一時間奔赴現場簽約。

湖北襄陽考生葉濤鳴就同時接到清華和北大兩所名校的邀約，他高考物理類取得708分的好成績，在網路視頻上可看到一段畫面，北大招生組成員表示，希望能帶考生深入了解北京大學。話音剛落，清華大學招生組的成員上前表示，如果考生感興趣，可以和他們聯繫，他們將詳細介紹學校的基本情況。葉同學表示，需要考慮。網友們紛紛留言，「真羨慕這幸福的煩惱」。

電視劇「玫瑰的故事」中的台詞「那可是復旦啊」，成了名校的招生哏。(視頻截圖)

事實上，清華、北大等名校早前就已向社會公布各地招生組的聯繫方式，其中北京的招生組聯繫方式甚至精確到高中。高考成績一出，招生老師就以最快速度獲取高分考生的信息，並第一時間與他們取得聯繫。招生團隊還會帶上當地校友、歷屆的學長學姐，分享成功經歷和校園生活，試圖用情懷將學弟學妹拉進自己的母校。

有考生表示，在交流過程中，招生老師會詳細介紹學校的優勢專業、培養方案以及未來的發展前景。他們不僅會強調學校的學術實力，還會提及豐富的校園生活和優質的資源。同時，各個名校還會給出新生獎學金、優先選擇專業、參與國際交流項目等優厚條件。

本輪招生大戰中，軍事院校也「卷」了起來。在6月中旬舉行的一場高招諮詢會上，海軍工程大學的花式招生登上了熱搜，現場甚至擺起了模擬射擊體驗區，吸引不少家長和考生排起長隊。在現場，海工大學員還與高考考生和家長們展開一場「平板支撐大比拚」，該校儀仗隊、軍樂隊、「蛟龍特戰隊」帶來了分列式展示、軍樂演奏和格鬥展示，成為諮詢會現場的「人氣王」。

同時，各大高校相關負責人還走進直播間，通過「雲宣講」的方式為考生出謀畫策、答疑解惑。百餘位高校院長、系主任、教授以視頻和直播的形式，向考生詳細講解學校和專業。在抖音平台，哈爾濱工業大學招生辦發起系列直播，向考生介紹學院特色和學科內容。據統計，觀看人數最多曾達到十幾萬人。