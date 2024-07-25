陪爬山、教打官司… 年輕人搞副業 賣起個人技能

擺攤也是受年輕人歡迎的副業類別之一。（新華社資料照片）

中國經濟低迷，職場競爭激烈，在「卷」到心累的情況下，甚至出現了所謂「十不青年」。然而在躺平風氣下，還是有一群年輕人為了夢想及更好的生活努力奮鬥著，他們運用專長及個人技能，要在鬱悶的環境下走出自己的路。

下午6時的下班鬧鈴響起，上海徐匯的一棟辦公大樓裡，小徐手機螢幕彈出五條「閒魚簡歷」的未讀訊息。談妥了1小時收取200元人民幣(約27.4美元)的兼職陪練工作後，小徐關上電腦，開始了副業。「上班搞主業，下班搞副業」，成了愈來愈多人的新常態。

閒魚簡歷廣告。（視頻截圖）

★安排親子 遊 暑期熱門

潮新聞報導，隨著年輕人職業態度的轉變，利用閒置時間賺錢的觀念開始普及。「閒魚簡歷」功能上線後，原本只在平台上賣閒置物品的人們，開始賣起了個人技能。點進去一看，大家的履歷五花八門：00後大廠打工人教人沖泡一杯好咖啡；985法學人教人打刑事官司；還有人化身「監工」，督促雇主在八小時內認真工作。

杭州西湖區陳明的個人履歷上打滿了密密麻麻的標籤，有「帶娃走過70多個城市」、「騎馬騎駱駝坐牛車」。在履歷最下方，她標注了技能和收費：親子遊方案策畫，50元。

「起初只是覺得有趣，沒想到技能真的變現了。」85後的陳明是教培機構的工作人員。畢業後，她一直在機構裡教早期教育課程。然而，工作的按部就班和不高的薪酬，讓她有了做副業的想法。

她將重點放在親子遊，「親子遊更注重安全性、孩子的興趣、舒適度，因此許多家庭安排線路時都遇到過困難。」沒想到，制定親子遊計畫很有市場。恰逢暑期，陳明的個人技能履歷發布當晚就有三個人私訊詢價。短短一周內，她就接到了13份訂單。

去年以來，有關「下班後的年輕人開始搞副業」的話題一直持續走紅。與想像中年輕人下班後打遊戲、八卦追星不同，也有年輕人擺攤賣烤肉、賣玫瑰花，搞起了自己的第二事業。

陪爬山也是年輕人兼職的方法之一，圖為日前背娃陪爬泰山而暴紅的體育生。（取材自海報新聞）

★半數年輕人 想做副業

根據後浪研究所發布的「2023年輕人副業報告」顯示，45%的年輕人做過副業，還有超過50%的年輕人有做副業的念頭。

「90後、00後在平台上找副業的帖子已不可勝數。」閒魚工作人員思祈表示，據統計，平台的技能服務類訂單數連續兩年翻倍上漲。其中，30歲以下年輕賣家超過6成。

在「閒魚簡歷」功能正式上線三天內，履歷發布量累計超過了20萬，大量用戶發布自己的副業寶貝。思祈也意外發現，除了軟體開發、健身訓練、模式塗裝等傳統副業賽道依舊火爆，年輕人的花式「創業」更是吸睛。

中國年輕人掀起「副業潮」，許多人選擇經營直播、社群。（中新社資料照片）

★心情治癒師 售價1.08元

有人出售「一雙慧眼發現便宜好貨」，一箱75元2.1Kg的肉鬆餅加一箱69元1Kg小樣蒸蛋糕，她能提供65.6元買到的網址，這項服務開價五元。有人出售心理治癒服務，售價1.08元。其他還有體育生陪爬山、摜蛋實戰技巧、山東人情商課、挑菜技巧教學…愈來愈多的副業在平台上湧現。

還有一名江蘇網友「甜蜜蜜」幫媽媽發布求職帖，文中說：「我的媽媽做飯非常好吃，從小把我養得白白胖胖的。現在媽媽一直閒不住，讓我給她找點事做。媽媽很愛小孩子，也把我養得很好，我相信她也一定會耐心地對待你的寶貝。」

除了體現工作類型和技能，這類求職貼文以輕鬆的語言和幽默的表達方式，將滿滿的真誠情感浸潤在字裡行間。這在傳統的求職履歷中，是難以看見的。

在思祈看來，二者是一種差異化的發展路線。「目前閒魚副業市場並沒有呈現出傳統職業交易平台的樣子，相反地，它更像是一個集技能與愛好交流於一體的社區。」

例如知名部落客痞幼、周揚青等。他們以較高的定價策略吸引關注，透過互動抽獎等方式贈送服務，目的並非追求直接的經濟利益，而是提升個人影響力。

而這些顛覆人們傳統認知的副業履歷，揭示了一個新現象—新型靈活就業 。

「新型彈性就業已成為傳統就業的重要補充，甚至在個別特定產業或職業中已經占據主要地位。」「2023中國新型彈性就業報告」提出，如何規範好新型彈性就業的發展，是數位經濟時代的一個重要命題。

「這類『閒置人才市場』雖然不會對現今的人才市場造成洗牌效應，但它確實有可能提供新的就業機會。」在浙江大學公共管理學院教授、浙江省人才發展研究院院長陳麗君看來，它有助於促進人才市場的多元化和發展。

新需求催生出新職業、新業態。而隨著技能不斷完善豐富，新的需求也正在無形中催生和培養。

★寵物 經濟熱 衍生服務

在各大平台上，由寵物經濟衍生出的服務類商品一直十分火熱。假日代逗貓遛狗、搜寵偵探等交易量逐年上升。寵物正骨推拿作為新型態服務，搜尋量去年同期上漲了476%，最多時一天的成交量可以超過百單。

「消費者沒有寵物衍生類的消費習慣，歸根究柢在於過去沒有這類服務。」在寵物服務類消費者小章看來，人們生活水準提高，對於品質生活的追求也愈來愈強。而當技能變得多元，更多的消費需求也得以激勵。

這也印證了一句話：哪裡有技能，哪裡就有商機。

近期旅遊旺季，不少家庭有親子出遊的需求。「帶娃爬山」就剛好成為了新的商機。閒魚平台上，「體育生帶娃爬山」搜尋量較去年年增350%，每單費用約200元。

再例如，演唱會經濟持續繁榮，也為許多熱愛演出的普通人帶來了創業機會。「演唱會歌詞本製作」這一成本低且無門檻的副業在線上大受歡迎。只要幾元，就能買到按演唱順序排版整理好的歌詞本。令人難以想像的是，這類服務一天成交量最高可達上千單，賣家多數是00後。

此外，副業變現背後，也對應著一個經濟領域的新現象─技能共享經濟。簡單來說，人力資本市場結構模型不再是單一的僱傭，而是僱傭型、合作型與自由型結合的多元化模式。

在這個過程中，人們可以最大限度地利用全社會的智力資源，從而以更高的效率、更低的成本滿足生產、工作及日常生活的服務需求。

縱觀就業市場，隨著網路經濟崛起，企業的彈性用工在數量和崗位上呈現成長趨勢。一些網路大廠把愈來愈多的職位轉為外包用工。有些企業也更願意將創新專案委託給彈性就業公司。「專案成了，再組建內部團隊，既規避了風險，也能探索更多樣化的解決方案。」一名企業負責人表示。

與之相對應的，是從業人員有了就業更有彈性的選擇。有人可以同時打兩份工，也有人可以選擇「說走就走」。

當然，副業繁榮的背後，一些潛在風險也值得關注。陳麗君認為，數位經濟讓企業人力資源的配置方式產生了前所未有的改變。同時，社會各界更要關注勞工的權益保護問題。

「例如勞工的傷害保障怎麼解決？養老、醫療及其他保險怎麼計算？」她說，未來，這些問題仍然需要探索。

詹春珮。（取材自澎湃新聞）

●90後浙江姑娘 成中國首位遠洋公務船女船長

「颯」，是浙江諸暨姑娘詹春珮給人的第一印象。一米七的高個子、馬尾辮、合身的海藍色中國海事制服，是她最常向大家展現的形象。她的生活絕大多數與「海」相關，因為她是「海巡01」的船長，更是中國首位遠洋公務船女船長。

潮新聞報導，90後的詹春珮2013年從上海海事大學畢業，入職上海海事局。而當年的小姑娘，在十年後，成為「海巡01」的船長，從南印度洋馬航MH370客機失聯搜尋到東海「桑吉」輪燃爆應急處置，詹春珮先後參與20多次海上重大搜救任務，細數每一趟遠洋，她的航程平均每年可繞地球一周。

詹春珮和同事在海上工作。（取材自澎湃新聞）

這樣的成就始於2009年的夏天，詹春珮站在高考十字路口，身為海軍的堂哥向她推薦了上海海事大學的航海技術專業，於是，18歲的詹春珮將這個專業放在了第一志願。「那時他也沒想到，我會一路跑船，跑到船長這個位置。」

詹春珮說：「家裡不會因為我是女孩就嬌慣一點，我性格也相對比較獨立，父母尊重我的意願，對我很放心。」

大三遠洋實習讓詹春珮初次見識到大海的威力，五級風浪帶來的湧浪就足以讓初出茅廬的她吐到昏天黑地。但身體上的不適並沒有讓她退縮，吐過之後，身體卻更加神清氣爽，精神抖擻。她笑著調侃當時的自己：「我這屬於『身殘志堅』了！」

大學畢業，詹春珮考進了上海海事局。身為系統內第一名遠洋公務船女性駕駛者，詹春珮一上船就難以免於更多的關注。對她來說，當時最迫切的就是快速融入新環境，獲得團隊的認可，「有時會和自己較真，不想成為『花瓶』。」

遠洋公務船的工作既要巡航，又要執法，還要擔負起搜救的任務。詹春珮說，執行任務過程中的不確定性很大，會在結束巡航執法的途中又碰上突發的搜救任務。

2014年3月8日，馬航MH370客機失聯，「海巡01」輪作為中方艦隊指揮船，奉命赴南印度洋展開搜尋。詹春珮主動請纓，擔任見習三副加入搜尋團隊。

回想起當初的決定，詹春珮知道去了可能會很辛苦，但不去自己一定會後悔。既然做了決定，未來所遇到的一切，她說，自己都有心理預期，「但如果因為一時怯懦，以後回想起來覺得懊惱後悔，會更讓我難以接受。」

從南印度洋回來之後，詹春珮又先後參加了「蘇贛漁運02886」搜救和「桑吉」輪燃爆緊急處置等多次大型搜救任務。

常年與船相伴，詹春珮早已習慣了在海上乘風破浪，同事們各司其職，規律而充實的集體生活。反而回到岸上，突然間獨自面對生活，會讓她感到一絲不知所措的茫然。還好，她善於自我調節，畫畫、旅行、製作短視頻，哪怕叫上朋友們一起煮個火鍋，也是非常有效的調節方式。

詹春珮在海上一跑就是十年，從三副、二副，做到大副，2024年2月1日，更正式成為「海巡01」輪的新任船長。擔任船長意味著更大的責任，也帶來更多挑戰。對於船長這個新身分，詹春珮謙遜地表示：「我還在追趕。」

面對「中國第一位遠洋公務船女船長」的頭銜，她說，這個「第一」有偶然性，也有必然性，「愈來愈多的女性加入航海是時代發展的大勢所趨，不是我也會有別人，我只是幸運地率先完成了雙向奔赴。

對於有志於探索和從事航海事業的新生力量，詹春珮鼓勵並希望他們說：「尊重並熱愛這個行業，要有職業榮譽感，要堅定自己的目標與信念。」不管是從事航海還是其他行業，詹春珮發現越往後走，考驗的其實是一個人的品性。